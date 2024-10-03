Фіцо: Зроблю все, щоб відновити "нормальні відносини" з РФ після війни
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо хоче відновити "нормальні відносини" з Росією після закінчення її агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Якщо війна в Україні "закінчиться під час мандата цього уряду" (до 2027 року. - ред.), сказав Фіцо, він "зробить все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".
"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", - заявив словацький прем'єр.
Фіцо вкотре заявив, що війна в Україні не має військового вирішення.
Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.
Коли це фіцик розірвав "нормальні відносини" з росією, що буде їх відновлювати?
Таки куля поета була недаремна?
Чому у тебе пика гопника?
Недостріляний виришив опанувати навички медіума.