УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11896 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 510 42

Фіцо: Зроблю все, щоб відновити "нормальні відносини" з РФ після війни

Фіцо сподівається на нормальні відносини з РФ після війни

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо хоче відновити "нормальні відносини" з Росією після закінчення її агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Якщо війна в Україні "закінчиться під час мандата цього уряду" (до 2027 року. - ред.), сказав Фіцо, він "зробить все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", - заявив словацький прем'єр.

Фіцо вкотре заявив, що війна в Україні не має військового вирішення.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.

Читайте: Прем’єру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею, - ЗМІ

Автор: 

росія (67242) Словаччина (1170) Фіцо Роберт (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
В Гаазі розкажеш, ублюдок.
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
+27
Чомусь всі політики любителі Росії думають, що вони будуть правити вічно і не підуть у відставку.
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
+12
Шоо, ще глибше засунеш язика *уйлу.
показати весь коментар
03.10.2024 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Гаазі розкажеш, ублюдок.
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
Я не зрозумів? Що я пропустив?
Коли це фіцик розірвав "нормальні відносини" з росією, що буде їх відновлювати?
Таки куля поета була недаремна?
показати весь коментар
03.10.2024 23:04 Відповісти
Чомусь всі політики любителі Росії думають, що вони будуть правити вічно і не підуть у відставку.
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
Тому що Орбан більше 16 років непреривної влади, Фіцо 12 років, правда з перервою. Тобто такі собі демократичні диктатори.
показати весь коментар
03.10.2024 19:46 Відповісти
Трохи збрехав про Орбана. 14 років непреривної вдади. І додатково ще 4 роки з перервою. 1998-2002.

показати весь коментар
03.10.2024 19:50 Відповісти
Або ішак здохне або падішах. Що станеться з цім ... коли ***** здохне
показати весь коментар
03.10.2024 17:30 Відповісти
Фіцо!
Чому у тебе пика гопника?
показати весь коментар
03.10.2024 17:30 Відповісти
Шоо, ще глибше засунеш язика *уйлу.
показати весь коментар
03.10.2024 17:31 Відповісти
Гидота. Але це не гірше Шольца та інших подібних. Бо вони мило нам посміхаються але це посмішкою і закінчується. Мовляв, дєржітєсь там, всєво вам харошево.
показати весь коментар
03.10.2024 17:31 Відповісти
Бабки.Просто рашка має великі бабки.І це лайно не проти продатися
показати весь коментар
03.10.2024 17:32 Відповісти
Якийсь голова закарпатської області розписується за все ЄС. Ну і часи настали. Цікаво, чи Словаччина якось відповідала як держава за свої дії в гітлерівські коаліції? Чи були осуджені на нюренбергському процеці словацька колаборант і фашисти?
показати весь коментар
03.10.2024 17:32 Відповісти
Здається фра Тісо повісили.
показати весь коментар
03.10.2024 18:10 Відповісти
Недобиток...
показати весь коментар
03.10.2024 17:32 Відповісти
Та не він єдиний. Там весь Захід на низькому стартії, крім, хіба що, країн Балтії. Вангую, що його випередить Шольц.
показати весь коментар
03.10.2024 17:39 Відповісти
Фицо наверняка думает, что свинособаки в 1968 г. расстреливали только пражан. На самом деле они и в Братиславе многих убили, и Фицо будет первым, если туда опять ворвутся кацапы.
показати весь коментар
03.10.2024 17:42 Відповісти
Таке можливо, у тому випадку ,коли русняві танки, будуть прасувати словацьки дороги ...а фіцо підпише капітуляцію своєї держави ... він просто ід* от ....
показати весь коментар
03.10.2024 17:43 Відповісти
Долбойоб 100%!!!
показати весь коментар
03.10.2024 17:55 Відповісти
Так, гроші не пахнуть. Ну і сволота ти фіцо.
показати весь коментар
03.10.2024 17:56 Відповісти
оптіміст. Хоче щось робити у девяносто років? Хіба що під себе, якщо раніше якійсь прозаїк не вб'є.
показати весь коментар
03.10.2024 17:57 Відповісти
після війни? після поразки у війні рашка буде сама бігати за ким попало, аби були хоч з кимось стосунки. фіцо навіть не уявляє, наскільки йому вигідний програш рашки
показати весь коментар
03.10.2024 17:58 Відповісти
І шо ти иому зробиш? -- відновить - те шо кацапи вбивці - иому пох
показати весь коментар
03.10.2024 17:58 Відповісти
Порожній вихлоп. Не доживеш ти до цього,довбой@б фіца.
показати весь коментар
03.10.2024 17:59 Відповісти
Якщо доживеш до того часу , то зробиш
показати весь коментар
03.10.2024 18:05 Відповісти
якщо свої не пристрелять
показати весь коментар
03.10.2024 18:11 Відповісти
Дебіл,пля...
показати весь коментар
03.10.2024 18:15 Відповісти
Схоже що наслідки замаху вдаються взнаки, недолікувався або ж невилікований.
показати весь коментар
03.10.2024 18:20 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 18:33 Відповісти
А встигнеш, як здоров'я?
показати весь коментар
03.10.2024 18:52 Відповісти
Аби не перенапружився, бо шви на одному місці розійдуться.
показати весь коментар
03.10.2024 19:07 Відповісти
Зробимо все для обиеження угорщини на наших ринках
показати весь коментар
03.10.2024 19:23 Відповісти
Що таке для фіцо "нормальні з відносини" зі злочинцями, гвалтівниками, підофілами, вбивцями?
показати весь коментар
03.10.2024 19:28 Відповісти
Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны Источник:
=========
Недостріляний виришив опанувати навички медіума.
показати весь коментар
03.10.2024 19:43 Відповісти
Післі війни в одній камері з путіним і будеш відновляти з ним ,,нормальні відносини"
показати весь коментар
03.10.2024 19:44 Відповісти
Фицо тоже любит насиловать и убивать детей?
показати весь коментар
03.10.2024 19:48 Відповісти
****.
показати весь коментар
03.10.2024 19:59 Відповісти
Жалко що той дід тоді його не замочив.
показати весь коментар
03.10.2024 20:10 Відповісти
*****, ти до закінчення війни не доживеш. Другий раз промаху не буде.
показати весь коментар
03.10.2024 20:34 Відповісти
ТЕРМІНОВО потрібен письменник !!! Письменник-снайпер.
показати весь коментар
03.10.2024 20:51 Відповісти
Интересно с кем , он хочет ... Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
03.10.2024 20:53 Відповісти
Живуча падлюка....
показати весь коментар
03.10.2024 22:50 Відповісти
 
 