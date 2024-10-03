Фіцо: Зроблю все, щоб відновити "нормальні відносини" з РФ після війни

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо хоче відновити "нормальні відносини" з Росією після закінчення її агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Якщо війна в Україні "закінчиться під час мандата цього уряду" (до 2027 року. - ред.), сказав Фіцо, він "зробить все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", - заявив словацький прем'єр.

Фіцо вкотре заявив, що війна в Україні не має військового вирішення.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.

Читайте: Прем’єру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею, - ЗМІ