Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не проти вступу України в ЄС, проте "холодно" ставиться до членства держави в НАТО.

Про це він сказав під час міжурядової зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина братиме участь у всіх конференціях щодо членства нашої країни в Альянс.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими", - зауважив Фіцо.

Словацький прем'єр відзначив досягнення України в цьому процесі.

"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ставити ніяких перешкод на вашому шляху в ЄС", - додав він.

Фіцо також заявив, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його "Формулу миру".

Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - резюмував словацький прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні продовжується тільки тому, що її підтримує Захід, щоб "поставити росіян на коліна".