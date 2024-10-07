Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО, - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не проти вступу України в ЄС, проте "холодно" ставиться до членства держави в НАТО.
Про це він сказав під час міжурядової зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ.
"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - заявив Фіцо.
За його словами, Словаччина братиме участь у всіх конференціях щодо членства нашої країни в Альянс.
"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими", - зауважив Фіцо.
Словацький прем'єр відзначив досягнення України в цьому процесі.
"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ставити ніяких перешкод на вашому шляху в ЄС", - додав він.
Фіцо також заявив, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його "Формулу миру".
Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - резюмував словацький прем'єр.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні продовжується тільки тому, що її підтримує Захід, щоб "поставити росіян на коліна".
"Аннушка вже розлила масло..."!
За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.
На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.
На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
Фіцо
Словаччина"холодно" ставиться до членства України в НАТО - це дійсно так.
Словаччина позитивно
"холодно"ставиться до членства України в НАТО - а оце позіція країни.
«Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.
вони хочуть мати в нато єрмака умерова та зе???
відповідь буде точно такаж
а 1% на те про що кажуть світові політологи.
Україна ніколи не стане членом нато з такою владою, а наша влада це єрмак-зе.
і я взагалі не думаю що вони, це Україна.
Україна для мене, це ті хлопці та дівчата + 4 батьків моїх онуків, які всі убд, і всі з майдану та досі в ЗСУ.
є нагороджені, є поранені.
гарного Вам вечора
У х*йла нема стільки, щоб всю Словаччину купити...
Куди більша проблема це Орбан, ця гнида не лише рота розкриває, він ще і активно діє проти України. Єдине, схоже що він багато поставив на перемогу Трампа, якщо пройде кандидат від демократів, то може і його трохи відпустить, хоча і так це буде проблема №1 у відносинах з НАТО та ЄС.
Тоді ставлення почне теплішати.