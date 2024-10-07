УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5156 відвідувачів онлайн
Новини
2 491 34

Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО, - Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не проти вступу України в ЄС, проте "холодно" ставиться до членства держави в НАТО.

Про це він сказав під час міжурядової зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина братиме участь у всіх конференціях щодо членства нашої країни в Альянс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль та Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді. ФОТОрепортаж

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими", - зауважив Фіцо.

Словацький прем'єр відзначив досягнення України в цьому процесі.

"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ставити ніяких перешкод на вашому шляху в ЄС", - додав він.

Фіцо також заявив, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його "Формулу миру".

Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - резюмував словацький прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу, - WP 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні продовжується тільки тому, що її підтримує Захід, щоб "поставити росіян на коліна".

Автор: 

Словаччина (1173) членство в НАТО (1765) членство в ЄС (1358) Фіцо Роберт (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Не добили Фіцу! Кремлівський уйобок!
показати весь коментар
07.10.2024 13:00 Відповісти
+5
Швидше підкацапщина.
показати весь коментар
07.10.2024 13:01 Відповісти
+5
Фіцо,ти не об'єктивним, щоб виражати думку усієї Словаччини. І пуля,яку недавно витягнули з тебе кращій тому доказ!
показати весь коментар
07.10.2024 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмыгаль получается зря вылизывал ************* Фицо анус?
показати весь коментар
07.10.2024 12:59 Відповісти
Не добили Фіцу! Кремлівський уйобок!
показати весь коментар
07.10.2024 13:00 Відповісти
!Хто його знає , але оці вирази" тільки через мій труп" цікаві, але: "Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью. -Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Хфіцо, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне? -Охотно,-отозвался незнакомец.Он смерил Хфіцо взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: "Раз, два.-.Орбан во втором доме...луна ушла...шесть-несчастье...вечер-(вівторок, 5 листопада 2024 р).,семь...."-и громко и радостно объявил: - Вам отрежут голову!
"Аннушка вже розлила масло..."!
показати весь коментар
07.10.2024 14:03 Відповісти
Йому вже "холодно", скоро остигне тобто доб'ють.
показати весь коментар
07.10.2024 14:17 Відповісти
не Словачина, а пару корумпованих по саме нехочу кренделей у владі
показати весь коментар
07.10.2024 13:00 Відповісти
Швидше підкацапщина.
показати весь коментар
07.10.2024 13:01 Відповісти
Жаль що стрілець недопрацював по ньому
показати весь коментар
07.10.2024 13:02 Відповісти
А Фіца не бажає в ОДКБ? А чому?
показати весь коментар
07.10.2024 13:02 Відповісти
Фіцо,ти не об'єктивним, щоб виражати думку усієї Словаччини. І пуля,яку недавно витягнули з тебе кращій тому доказ!
показати весь коментар
07.10.2024 13:03 Відповісти
Кремлівський запродаш,що воно може думати, підказувати, коли в Україні війна,чччч.. орт безпринципний.
показати весь коментар
07.10.2024 13:04 Відповісти
Кацапські гроші переважили для Фіцо цілком реальний варіант для Словаччини - бути прикритою зі сходу, від "навіжених", ще одним членом НАТО...
показати весь коментар
07.10.2024 13:04 Відповісти
недобиток
показати весь коментар
07.10.2024 13:04 Відповісти
С..ка,і цей нам в реформи тиче.Тому нам потрібно реформи проводити щоб таким фіцям у всій європі рота заткнути
показати весь коментар
07.10.2024 13:05 Відповісти
цей- це мізер на фоні поголівного зебілізму ніріту "кикая разница":

За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.

На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.

На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
показати весь коментар
07.10.2024 13:52 Відповісти
сумно
показати весь коментар
07.10.2024 14:00 Відповісти
Коли стане питання вступу України до НАТО, голос цього "пана" можна буде почути десь у напрямку кав'ярні.
показати весь коментар
07.10.2024 13:06 Відповісти
а якщо перекрити мацкальський газ ...?
показати весь коментар
07.10.2024 13:07 Відповісти
Ху#ло то же самое говорит. Значит, Фицо не премьер Словакии, а работник Ху#ла.
показати весь коментар
07.10.2024 13:09 Відповісти
Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО - цо за нафіг?
Фіцо Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО - це дійсно так.
Словаччина позитивно "холодно" ставиться до членства України в НАТО - а оце позіція країни.
показати весь коментар
07.10.2024 13:10 Відповісти
коли фіцо піде на пенсію з поста прем'єра, то головне щоб словаки котлєбу не вибрали, а то після того орбан покажеться нам союзником.
показати весь коментар
07.10.2024 13:11 Відповісти
Фіцо ти не вся Словатчина ,ти просто один зі словаків ,який продав свою душу кремлівському демону , ти політичне смітт'я !
показати весь коментар
07.10.2024 13:16 Відповісти
В Україні роздають нагородну зброю кому попало. При чому, навіть автоматичну. Краще нагородіть словацьких письменників чимось серйозним, щоб не було прикрих проколів, як минулого разу.
показати весь коментар
07.10.2024 13:18 Відповісти
Премьер Словакии заявил, что согласен на членство Украины в Евросоюзе, хотя и не верит, что это произойдет в ближайшие годы. Но категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.

«Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.
показати весь коментар
07.10.2024 13:19 Відповісти
а запитайте любого прем,єра любої країни нато.
вони хочуть мати в нато єрмака умерова та зе???
відповідь буде точно такаж
показати весь коментар
07.10.2024 13:24 Відповісти
Юрію, а який прем'єр вам любий у улюбленій країні НАТО?
показати весь коментар
07.10.2024 13:43 Відповісти
Якщо Україна - це жермак , зєлєнь , то хто ж тоді хлопці і дівчата , котрі в окопах Вас боронять ? Чи для Вас , ці амеби - це Україна ? Скільки таких інфузорій було в історії України ? І де вони ? А Україна є і буде . Що стосується прем"єрів країн-пластелінів , то вони не вічні . Чомусь скадинави , балтійці так не говорять . Тому що , москаль на їхніх кордонах , не дає перетворити їх на пластелін .Фіни , не забули про війну 39-40 років . І наявність біля 1350 км кордону з москалями , не сприяє забудькувасті .А решті , коли почне під дупою горіти , коли в задницях мадярів , словаків і т.п розплавиться вазелін , який їм москалі запомпували ( 1956 рік , 1968 рік ), то відразу появиться і різкість в очах
показати весь коментар
07.10.2024 14:27 Відповісти
я згоден з Вами на 99% та знаю що 1956 це мадяри а 68 це чехословакія
а 1% на те про що кажуть світові політологи.
Україна ніколи не стане членом нато з такою владою, а наша влада це єрмак-зе.
і я взагалі не думаю що вони, це Україна.
Україна для мене, це ті хлопці та дівчата + 4 батьків моїх онуків, які всі убд, і всі з майдану та досі в ЗСУ.
є нагороджені, є поранені.
гарного Вам вечора
показати весь коментар
07.10.2024 17:48 Відповісти
Ну фіця озвучив те шо сказалО ***** раніше. Тут дивного немає нічого.
показати весь коментар
07.10.2024 13:58 Відповісти
стріляти треба влучно а то він дуже буйний
показати весь коментар
07.10.2024 14:00 Відповісти
treba striļati v golovu.
показати весь коментар
07.10.2024 14:00 Відповісти
"Хочемо надати вам свій досвід вступу "Джерело: Надай, але у Покроську, а не в Ужгороді.
показати весь коментар
07.10.2024 14:12 Відповісти
Не Словаччина, а прох*йловске Фіцо!
У х*йла нема стільки, щоб всю Словаччину купити...
показати весь коментар
07.10.2024 14:26 Відповісти
Разом з тим, Фіцо хоч і базікає в унісон з Кремлем, але, в основному, це пропаганда для внутрішнього використання. В межах ЄС, він діє разом з основною масою країн.
Куди більша проблема це Орбан, ця гнида не лише рота розкриває, він ще і активно діє проти України. Єдине, схоже що він багато поставив на перемогу Трампа, якщо пройде кандидат від демократів, то може і його трохи відпустить, хоча і так це буде проблема №1 у відносинах з НАТО та ЄС.
показати весь коментар
07.10.2024 15:58 Відповісти
Холодно стане коли закінчиться тразитний договір з Україною.
Тоді ставлення почне теплішати.
показати весь коментар
07.10.2024 18:37 Відповісти
 
 