Шмигаль та Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Ужгороді проводить зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що глави урядів України та Словаччини обговорюватимуть співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.

Згодом Шмигаль повідомив, що проводяться другі міжурядові консультації з Урядом Словаччини.

"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі.



Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель", - зазначив прем'єр України.

Також, за словами Шмигаля, Україна очікує на підписання двосторонніх документів як продовження політики "нового прагматизму".









Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.

Також словацький прем'єр сказав, що зробить все, щоб після війни відновити "нормальні відносини" з Росією.

