3 292 38

Шмигаль та Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Ужгороді проводить зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що глави урядів України та Словаччини обговорюватимуть співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.

Згодом Шмигаль повідомив, що проводяться другі міжурядові консультації з Урядом Словаччини.

"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі.

Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель", - зазначив прем'єр України.

Також, за словами Шмигаля, Україна очікує на підписання двосторонніх документів як продовження політики "нового прагматизму".

Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.

Також словацький прем'єр сказав, що зробить все, щоб після війни відновити "нормальні відносини" з Росією.

Автор: 

Словаччина (1173) Ужгород (346) Фіцо Роберт (244) Шмигаль Денис (4779)
Топ коментарі
+12
Шмыгаль вылизывал дерьмо которое Фицо выливает на Украину? И еще хотим чтобы к Украине серьезно относились. Если Фицо открыто заявил что он союзник ***** и сделает все чтобы Украины небыло ни в ЕС ни в НАТО а наша власть продолжает ему жать руку то получается что наша власть поддерживается того же мнения
показати весь коментар
07.10.2024 10:41 Відповісти
+10
а чого першим питанням не обговорюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/7/7195670/ членство України в НАТО ?
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
+10
В Ужгороді - а в Харків в Салтівку иого не тягне? - такого миротворця на всю голову!
показати весь коментар
07.10.2024 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Транзит електроенергії в Україну , коли орки знов розхерячать наші електростанції.
показати весь коментар
07.10.2024 10:42 Відповісти
Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Хто його знає , але оці вирази" тільки через мій труп" цікаві, але: "Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью. -Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Хфіцо, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне? -Охотно,-отозвался незнакомец.Он смерил Хфіцо взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: "Раз, два.-.Орбан во втором доме...луна ушла...шесть-несчастье...вечер-(вівторок, 5 листопада 2024 р).,семь...."-и громко и радостно объявил: - Вам отрежут голову!

"Аннушка вже розлила масло..."!
показати весь коментар
07.10.2024 14:10 Відповісти
навіщо загравання з ворогом?Чи як казав гетьманцев-"між патріотизмом та математикою треба обирати математику"?????
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
і тепер ми платимо за "математику"
показати весь коментар
07.10.2024 10:41 Відповісти
а чого першим питанням не обговорюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/7/7195670/ членство України в НАТО ?
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
бо це https://youtu.be/Rk1AlmnxVH0 не влаштовує вофку зе і його зе-бандуц зе-н*ркоманів ...
показати весь коментар
07.10.2024 10:41 Відповісти
Він такого наговорив... я напевно не до кінця
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
Коли вже Цензор коментарі виправить?

не до кінця зрозумів сутність дипломатії
показати весь коментар
07.10.2024 10:40 Відповісти
Нудить від цього трешу.
показати весь коментар
07.10.2024 10:39 Відповісти
Два валянки...
показати весь коментар
07.10.2024 10:39 Відповісти
В Ужгороді - а в Харків в Салтівку иого не тягне? - такого миротворця на всю голову!
показати весь коментар
07.10.2024 10:39 Відповісти
Ужгород маленьек місто у порівнянні з Харковом, тому там зараз значно менше шансів зустріти письменника.
показати весь коментар
07.10.2024 11:09 Відповісти
Так - зараз головне локація міста
показати весь коментар
07.10.2024 11:11 Відповісти
Шмыгаль вылизывал дерьмо которое Фицо выливает на Украину? И еще хотим чтобы к Украине серьезно относились. Если Фицо открыто заявил что он союзник ***** и сделает все чтобы Украины небыло ни в ЕС ни в НАТО а наша власть продолжает ему жать руку то получается что наша власть поддерживается того же мнения
показати весь коментар
07.10.2024 10:41 Відповісти
там лайно лиється насамперед ж ОП найвеличнішого зе-янелоха оманського !!!

показати весь коментар
07.10.2024 10:44 Відповісти
фіцьо? ця газова сосушка?
показати весь коментар
07.10.2024 10:44 Відповісти
Уявляю як Фіцо з ********* автобану і по хороший дорозі доїхав до КП Велике Німецьке і потім пересік кордон І ОДРАЗУ НА УКРАЇНСЬКОМУ КП ПОЧИНАЮТТСЯ ЯМИ . Це якийсь жах і позор Кабмину і особисто Шмигалю
показати весь коментар
07.10.2024 10:48 Відповісти
фіцо ті ями цілком влаштовують. Це ж поки що не вирви від росйських 152мм снарядів.
показати весь коментар
07.10.2024 11:12 Відповісти
Кожен раз як проходжу кордон , з жахом дивлюсь на бардак на КП, на недобудовані приміщення, на ями в асфальті.
колись у 2000 мені сказав мій знайомий словак, що словаки важають украінців- циганами. Я була здивована.
А потім зрозуміла, що вони судять по прикордонню України , ау Києві чи Одесі , якими ми пишаємось , николи не були

ТОБТО ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНИ для ЕС- це прикордоння

показати весь коментар
07.10.2024 11:19 Відповісти
звісно, те що для нас жопа, то для фіцо - обличчя. І так залишиться для нього назавжди.
показати весь коментар
07.10.2024 11:31 Відповісти
Ви мабуть комуніст - це вони вбивали у голови совка, що захід України - жопа
хоча захід України був в складі Австро УГОРСЬКОЙ імперії і вона , завдяки своїй просвітницькій діяльности багато зробила для нього .
- школи на українській мові
- діти з сіл західу України навчались у універі Відня.
- Карпати були приведені у порядок- усі річки італьянці з півночі Італії ( у складі австро імперіі) були укріплені каменями щоб не розривало беріг, були побудовані мості і зд дороги , було насаджено мильони дерев
- у імперії видавались книжки на українській мові
- був зроблен архітектурно Львів.
- була знайдена мінеральна вода і побудован Курорт Трускавець
- і т п
НО ВАМ , комуністам , все це до сраці, бо для вас обличчя- це мацква
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.10.2024 12:00 Відповісти
після першого речення навіть не тав далі читати, бо не цікаво дискутувати з тупуватими персонажами, у яких від народження повністю відсутнє почуття іронії і сарказму.
показати весь коментар
07.10.2024 12:43 Відповісти
«звісно, те що для нас жопа, то для фіцо - обличчя»

це ви звете іронією ? Тобто ви іронизуете, що Україна зустрічає европейців жопою . А зараз усі политики ідуть через західний кордон , тобто для вас , жопу.
І замість того щоб ще раз макнути усю ( і минулу і нинішню) владу за цей позор , ви мене обзиваєте тупим персонажем ?

подивиться на себе - ви були совком і їм залишитись
показати весь коментар
07.10.2024 13:30 Відповісти
Знову тільки прочитав перше реченяя, і мене знву знудило. Звісно ви можете вважати фіцо зразковим європейцем. Маєте повне право.
Вибачаюсь, що взагалі зреагував на ваш комент у 10:48. І йдіть собі далі курсом руского корабля.
показати весь коментар
07.10.2024 13:45 Відповісти
«Знову тільки прочитав перше реченяя, і мене знву знудило» 🤣🤣🤣
ТАК ПЕРШЕ РЕЧЕННЯ - це ваш комент
Блин, яке ви смішне і квадратне
показати весь коментар
07.10.2024 15:31 Відповісти
тільки підтвердили вашу тупість. Втопися вже нарешті у кільватерному струмені.
показати весь коментар
07.10.2024 15:55 Відповісти
Хамству - бій
показати весь коментар
07.10.2024 16:12 Відповісти
можете вішати на себе будь-які ярлики. Маєте повне право вдавати з себе будь що. Мені все одно.
показати весь коментар
07.10.2024 16:20 Відповісти
Мабуть мова буде йти про поставки в Словачину "азербайжанського" газу ,адже в нас влада не українська, вона не відсоює національні інтереси України.
показати весь коментар
07.10.2024 10:48 Відповісти
А чого ж в Ужгороді? Може б приїхав до Харкова чи Сум?
показати весь коментар
07.10.2024 10:48 Відповісти

це Шмигаль не має стратегічного мислення т
показати весь коментар
07.10.2024 11:20 Відповісти
Що одне що друге...
показати весь коментар
07.10.2024 10:49 Відповісти
який сенс? простіше з путіним на цю тему поговорити
показати весь коментар
07.10.2024 10:50 Відповісти
Шмигаль, й..ні фіцо по дині
показати весь коментар
07.10.2024 10:50 Відповісти
"скажу как премьер премьеру" Фицо для ЗЕрмака простой лузер, как и Шмигаль. Ничего у них нет за душой. А вот у Витюши Орбана аж два НПЗ, потому он сила.
показати весь коментар
07.10.2024 12:57 Відповісти
 
 