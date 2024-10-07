Шмигаль та Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді. ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Ужгороді проводить зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що глави урядів України та Словаччини обговорюватимуть співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.
Згодом Шмигаль повідомив, що проводяться другі міжурядові консультації з Урядом Словаччини.
"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі.
Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель", - зазначив прем'єр України.
Також, за словами Шмигаля, Україна очікує на підписання двосторонніх документів як продовження політики "нового прагматизму".
Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що членство України в НАТО – це гарантія Третьої світової війни.
Також словацький прем'єр сказав, що зробить все, щоб після війни відновити "нормальні відносини" з Росією.
"Аннушка вже розлила масло..."!
не до кінця зрозумів сутність дипломатії
колись у 2000 мені сказав мій знайомий словак, що словаки важають украінців- циганами. Я була здивована.
А потім зрозуміла, що вони судять по прикордонню України , ау Києві чи Одесі , якими ми пишаємось , николи не були
ТОБТО ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНИ для ЕС- це прикордоння
хоча захід України був в складі Австро УГОРСЬКОЙ імперії і вона , завдяки своїй просвітницькій діяльности багато зробила для нього .
- школи на українській мові
- діти з сіл західу України навчались у універі Відня.
- Карпати були приведені у порядок- усі річки італьянці з півночі Італії ( у складі австро імперіі) були укріплені каменями щоб не розривало беріг, були побудовані мості і зд дороги , було насаджено мильони дерев
- у імперії видавались книжки на українській мові
- був зроблен архітектурно Львів.
- була знайдена мінеральна вода і побудован Курорт Трускавець
- і т п
НО ВАМ , комуністам , все це до сраці, бо для вас обличчя- це мацква
це ви звете іронією ? Тобто ви іронизуете, що Україна зустрічає европейців жопою . А зараз усі политики ідуть через західний кордон , тобто для вас , жопу.
І замість того щоб ще раз макнути усю ( і минулу і нинішню) владу за цей позор , ви мене обзиваєте тупим персонажем ?
подивиться на себе - ви були совком і їм залишитись
Вибачаюсь, що взагалі зреагував на ваш комент у 10:48. І йдіть собі далі курсом руского корабля.
ТАК ПЕРШЕ РЕЧЕННЯ - це ваш комент
це Шмигаль не має стратегічного мислення т