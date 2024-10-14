Євросоюзу потрібно підсилити боротьбу з обходом санкцій з боку РФ, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляє про необхідність посилення у сфері боротьби з обходом санкцій, вже застосованих ЄС до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо прогрес у боротьбі з обходом санкцій, але, безумовно, потрібно набагато більше. Ми занадто часто бачимо, як електронні елементи західних марок продовжують використовуватися в російській збройовій техніці. Коли ви здійснюєте розтин російської зброї, ви виявляєте електронні компоненти західних марок. Тому нам потрібно продовжувати боротися з обходом санкцій, і це розпочинається вдома. Це розпочинається вдома, а не тільки в країні, де обхід відбувається шляхом реекспорту.

Ми маємо посилити належну обачність із боку компаній, що експортують критично важливі компоненти до третіх країн. Нам потрібно більше санкцій проти російського тіньового флоту. Російські можливості з експорту вуглеводнів також подовжують війну, а кількість суден у цьому тіньовому флоті, які дають змогу Росії продовжувати експортувати нафту, не потрапляючи під обмеження, збільшується. Тому ми просимо пропозиції щодо посилення санкцій проти цих суден", - зазначив Боррель.

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Боррель також констатував, що експорт українського зерна "знову перебуває під військовою загрозою Росії". "І ми не можемо дозволити Путіну поставити під загрозу світову продовольчу безпеку або домогтися успіху у своїх спробах перетворити зиму на зброю. Я кілька разів говорив, що він планує занурити Україну в темряву і холод, і для цього він атакує саме енергетичну інфраструктуру. Минулого року він зазнав невдачі в цьому напрямі, і він має зазнати невдачі знову", - додав високий представник ЄС.