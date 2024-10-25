ЄС хоче посилити санкції проти РФ, побоюючись повернення Трампа, - Reuters
Дипломати ЄС готуються змінити режим санкцій проти Росії, оскільки можливе повернення Дональда Трампа не президентський пост у США може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники заявили, що переговори між офіційними особами та представниками ЄС зосереджені на кількох ініціативах щодо забезпечення того, щоб європейські санкції залишалися в силі довше, зміцнюючи їх шляхом жорсткішого дотримання, навіть якщо Вашингтон змінить курс.
Можливі кроки включають положення про "всеосяжний контроль" для виявлення та зупинення підозрілих поставок товарів, призначених для Росії, а також ширші обмеження на постачання нафти.
Вони розповіли, що наразі точаться також дискусії про зміну вимоги про те, щоб заморозка активів російського центробанку, найбільша західна санкція щодо Москви, продовжувалась європейськими столицями кожні шість місяців.
"Будь-яке пом’якшення з боку Вашингтона поставило б Європу в скрутне становище, оскільки саме Сполучені Штати, маючи широкі повноваження карати за порушення санкцій у всьому світі, головним чином забезпечують дотримання правил", - йдеться в матеріалі.
Зараз ЄС намагається знайти власні кошти для посилення контролю та посилення обмежень щодо Росії.
"Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше у плані примусових заходів", - сказав Том Кітінг з аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень.
Під час президентства Трампа США анулювали міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції, що водночас поставило Європу у скрутне становище.
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але, попіздіти треба.
ну, типу, ми ж старались.
Давно пора халявщиків з ЄС поставити на місце!
але я ж пишу саме про те, що трумп залюбки буде бити горщики з європою на радість пуйлу, але навіть пукнути боїться в бік останнього.
А от з-за Байдена санкції на ті потоки були накладені куди дієвіші: вони взагалі перестали працювати і трильйони газпукових баксів виявилися викинутими в трубу.