13 689 183

План Трампа предусматривает заморозку войны, экономическое давление на Путина и невступление Украины в НАТО, - FT

У чому полягає план Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times.

Замораживание войны

Так, концепция Трампа может быть "переосмыслением неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые имели целью положить конец боевым действиям на востоке Украины". Один из советников Трампа заявил, что в этих соглашениях был очерчен план сохранения территориальной целостности Украины с закреплением автономных зон, но условия так и не были реализованы или приведены в исполнение.

На этот раз, говорит советник, будут механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашения. За соблюдением должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Союзники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, поэтому настаивать на урегулировании морально правильно.

По мнению Трампа, Джо Байден должен был бы поговорить с российским диктатором Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время холодной войны. В то же время он считает, что членство Украины в НАТО не является вариантом в краткосрочной перспективе.

Без членства в НАТО

Членство в НАТО можно исключить на несколько лет, чтобы заставить Россию пойти на переговоры.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакие территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", - сказал Фред Флейц, который работал в первой администрации Трампа.

В то же время такой подход не найдет единодушной поддержки в Республиканской партии, пишет FT.

Переговоры с диктатором Путиным

Майк Волтц, который является одним из ведущих республиканских экспертов по национальной безопасности в Палате представителей, предполагает, что Трамп может использовать угрозу обрушения российской экономики благодаря снижению цен на нефть и газ.

"Президент очень хорошо понимает, что такое рычаги давления, а у нас есть огромные экономические рычаги влияния на Россию. Первым шагом будет, по его словам: "Бури, детка, бури". Вы наполните мир более дешевой и чистой американской нефтью и газом. Вы сбиваете цену", - пояснил он.

Отмечается, что Саудовская Аравия, важный союзник Трампа в его первый срок, не будет приветствовать такой шаг.

Однако приближенные к Трампу лица утверждают, что он сможет оказывать серьезное экономическое давление на Путина. В качестве примера они приводят Авраамские соглашения, подписанные в его первый президентский срок между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

"Он показал, что знает, как посадить за стол переговоров обе стороны. Он делал это последовательно. Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы", - сказал американский дипломат Ричард Гренелл.

путин владимир россия США Трамп Дональд
+21
Тепер хотілось би почути план Гарріс.
Якщо він полягає у постійній війні, "пекельних санкціях" які не діють і таким же невступом України в НАТО - то план Трампа краще.
28.10.2024 14:49 Ответить
+18
та він вже давно озвучений. пвдтримка України до її перемоги над руснею. і членство України у НАТО є незворотним. так, це займе ще багато часу. проте русню потрібно додавлювати, а не йти з нею на перемовини (компроміси).
28.10.2024 14:53 Ответить
+13
нажаль, план трампа (якщо він відбудеться) буде рятівним для нас - щоб перезагрузити владу та ЗСУ

бо зараз ми тільки відступаємо і, головне, ніякої надії з ЗЄльонським попереду немає
28.10.2024 14:56 Ответить
Від загального експорта Китаю, на долю США припадає 14,8%. Питання чи достатня це цифра, щоб зупинити якісь процеси. Поживемо побачимо.
28.10.2024 15:31 Ответить
При падінні товарообігу зі США негативний ефект для Китаю полягає у втраті прямих інвестицій і технологій США, завдяки яким розвивалася досі китайська економіка. У результаті падіння китайської економіки буде дуже значним.
28.10.2024 16:31 Ответить
який сенс слухати пустопорожнє базікання нестабільного дідугана-балабола, який як песик заглядає ***** в очі і збирається зходитися зі світовим терористом гдє-тА посєрєдінє та ще й за чужий рахунок..?
28.10.2024 15:02 Ответить
Цей «дідуган-балабол» має всі шанс стати президентом США. І в цьому випадку його слухати доведеться, хочемо ми цього чи ні.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:10 Ответить
наш балабол також багато чого каже і багато хто слухає і навіть вірить.. але майже усі його слова кардинально розходяться зі справами його, насправді катастрофічними... то нафіга витрачати час на брехунців?..
28.10.2024 15:23 Ответить
А що цей "план" озвучив Трамп?? Ні. Тільки черговий "експерт"....причому "провідний"!! Можна було б ще спитати у....Охлобистіна...чи Корчинського....у них теж є "плани"....
28.10.2024 15:03 Ответить
Все що зупинить війну є добре
28.10.2024 15:06 Ответить
Як щодо поразки України, теж добре?
28.10.2024 15:10 Ответить
Я гадаю ви здатні самі на це відповісти без маніпулятивного підтексту
28.10.2024 15:13 Ответить
Тобто ви не бажаєте озвучувати свою відповідь, бо вона не сподобається читачам.
28.10.2024 15:15 Ответить
Якщо країни Заходу і надалі не наважаться на відправку своїх армій до України, то поразка України буде лише питанням часу
28.10.2024 16:03 Ответить
Так і в разі пєрємірія поразка теж буде лише питанням часу.
Взагалі врятувати Україну може лише випадок.
28.10.2024 16:12 Ответить
Згідний на 100% - лише випадок. При збереженні поточних поглядів і прийняття поточних рішень впливовими країнами Заходу держава Україна приречена на повну ліквідацію її суверенітету
28.10.2024 16:26 Ответить
не наважаться. Навіть якшо росія вийде і займе польський кордон. Ми ж нато, скажуть вони. На нас не нападуть
28.10.2024 22:29 Ответить
Кац пропонує здатися?
28.10.2024 17:49 Ответить
"Бурі, дитинко, бурі" - а перекладали не з англійської, а з російської.

іпсошні вуха скрізь стирчать!
28.10.2024 15:09 Ответить
Как еще можно перекласть drill, baby, drill?
28.10.2024 15:42 Ответить
Свердли, дитинко, свердли.
28.10.2024 17:26 Ответить
"Бури" - через "и"! А комп'ютер переклав із російської як "бурі" - "буревії"
28.10.2024 18:02 Ответить
План Трампа - прихована капітуляція України!
28.10.2024 15:09 Ответить
Неприхована...
28.10.2024 16:00 Ответить
В Трампа є план? Так цікаво дивитись, як нарід робить потужні(тм) висновки на базі тієї випадкової маячні, яку генерує Трамп .
28.10.2024 15:13 Ответить
Коли Байден обіцяв хуьлу 16 червня 2021 р. у Женеві виконання мінських домовленостей, і надсилав усю осінь 2021 р. своїх людей до Києва, Україна послала його нах.
Вони лякали вторгненням хуьла, але зброї давати не хотіли.
Гарріс відмовила Зеленскму давати зброю в січні 2022 р., прямо напередодні вторгнення хуьла. (на Мюнхенській конференції з безпеки).

Якщо Трамп почне з того ж самого - буде тиснути і вимагати поступитися хуьлу, то його також пошлють нах.
А у цього вже будуть наслідки:
1. Підрив авторитету Америки всупереч гаслу MAGA.
2. У всіх жертвах і крові в Україні буде звинувачений Трамп.
Трамп прекрасно все це розуміє, тому він обіцяв Зеленському підтримку. А всю передвиборчу балаканину можна вже зараз викинути на смітник.
28.10.2024 15:15 Ответить
Особливо слова про покращення вже сьогодні золотий вік Америки дуже скоро.
28.10.2024 15:26 Ответить
Договорятся . У клоунов свои понятия .
28.10.2024 15:25 Ответить
Гарріс сказало шо трамп сдаться за 24 години
28.10.2024 15:29 Ответить
президент в США как английская королева , ничего не решает , решают Конгресс и Сенат
28.10.2024 15:31 Ответить
Але може нагадити, наприклад, як Байден з ленд-лізом, чи з затримками на 4 місяці з допомогою, проголосованої Конгресом.
28.10.2024 15:54 Ответить
А пів року тому вирішував екс-президент.
28.10.2024 16:01 Ответить
А зараз хіба не економічний тиск на путіна?
І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!
Трампісти, АУУУ!
28.10.2024 15:35 Ответить
І як же приватний громадянин Трамп неодноразово намагався припинити економічний тиск на путіна? Просто цікаво, яким чином він це робив?
28.10.2024 15:56 Ответить
Я ж написав - у своїх заявах. Як він це реалізовуватиме на посаді президента - гадаю знайде важелі.
28.10.2024 18:22 Ответить
І як заяви приватного громадянина Трампа могли припинити економічний тиск на путіна? Яким чином, наприклад?
28.10.2024 19:20 Ответить
А кажу не за приватного громадянина а колишнього і дуже вірогідно майбутнього президента.
28.10.2024 19:56 Ответить
Я так і не зрозумів, як зараз якісь заяви колишнього і дуже вірогідно майбутнього президента можуть припинити економічний тиск на путіна.
28.10.2024 20:05 Ответить
А ніхто не каже за зараз.
28.10.2024 20:15 Ответить
"І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!" - Це хто написав?
28.10.2024 20:19 Ответить
Я ж написав для особливо "розумних" - у своїх заявах . Але заяли лишатимуться заявами лише поки він не має важелів впливу.
Так зрозуміло?
28.10.2024 20:25 Ответить
- Ізя. У тебе завжди так багато грошей 💵, і де ти їх береш❓
- Дружина👩 дає.
- А вона де бере❓
- В тумбочці🗄
- А в цій тумбочці звідки вони беруться❓
- 👉 Я кладу ...
28.10.2024 20:32 Ответить
Самий час вимкнути дурня.
28.10.2024 20:36 Ответить
Ну так вимкни. Навіщо було вмикати?
28.10.2024 20:46 Ответить
Автовиправляч задовбує.
Але ти все зрозумів.
28.10.2024 20:52 Ответить
До речі, я не трампіст, я - антибайденіст, а це велика різниця.
28.10.2024 15:59 Ответить

Десь я вже так чув... Особисто зараз зебня б'є себе копитами в груди, розповідаючи, що вони голосували не за Зе а проти Порошенка...
28.10.2024 18:26 Ответить
А я чув, що кожен хто тут сере під прапорцем іншої країни - смердючий ухилянт
28.10.2024 19:22 Ответить
Я тут живу та пряцюю вже понад чверть століття....
28.10.2024 19:50 Ответить
А я з Марсу пишу, вже давно там живу та працюю...
28.10.2024 20:10 Ответить
До речі, а ніхто з самого початку не скривав, що голосує не за клована, а проти порошенка. Діамантові прокурори, мсекі, продажні суди та інше з'явилися не при бубочке. Гнилу систему будували з самого початку незалежності.
28.10.2024 19:35 Ответить
Тоді робили з мухи слона а зараз навпаки. І нікого це вже не хвилює....
Всі мовчки "насолоджуються" своїм вибором.
28.10.2024 19:49 Ответить
Та невже з мухи? Діамантові прокурори, до речі, досі не покарані, а ювелир, що впізнав свої діаманти - вбитий.
28.10.2024 20:09 Ответить
Зате як зараз добре!
Головне корупцію подолали бо корупціонери втікли як казав Зе...
28.10.2024 20:18 Ответить
А хто каже, що зараз добре? Тільки от чомусь кількість убогих, які досі вірять у доброго царя з плохими боярами переважає.
28.10.2024 20:26 Ответить
От тільки факти чомусь перто кажуть що за минулого "царя" було значно краще по всіх показниках.
28.10.2024 20:38 Ответить
*вперто.
28.10.2024 20:39 Ответить
Без коментарів, бо забанять. Обговорення скінчене.
28.10.2024 20:54 Ответить
28.10.2024 21:10 Ответить
Ну, цей геополітичний «стратєх» так накерує, що увесь світ кровью вмиється. А про про Україну я взагалі мовчу. Для нього Україна - це щось таке дрібне та несправжнє, що він у нас навіть питати не буде.
28.10.2024 15:35 Ответить
План Трампа - ЦЕ ТОЙ САМИЙ ПЛАН КУЙЛА .котрий передбачає заморозку війни,
28.10.2024 15:58 Ответить
А без заморозки ЗСУ будуть повністю розгромлені до року часу. Ваші пропозиції?
28.10.2024 16:01 Ответить
Без заморозки-"два місяці еа виведення всіх рашистських окупаційних війск з території України,в іншому випадку для виконання всіх міжнародних актів і договорів,котрі нарушила рашистська 3,14дерація(територіальний суверинітет)
28.10.2024 16:05 Ответить
,,,русляндія буде мати справу з НАТО
28.10.2024 16:07 Ответить
А НАТО в курсі?
28.10.2024 16:57 Ответить
мова іде про те, що якби перед війною США зробили рашисту подібну засторогу,війна мабуть би не розпочалася .?І без США, основного фінансового доннора НАТО.само по собі НАТО .без дозволу США ніякого рішення не прийме від слова "взагалі"
28.10.2024 20:12 Ответить
А чого зараз не виводять?
28.10.2024 18:28 Ответить
План Трампа - економічний тиск на куйло, про це навіть у цій статті написано. Замість заборонити експорт з кацапстану, завдяки якому кацапи отримують мільярди в день, Байден заборонив імпорт в кацапію, який вони успішно обходять через треті країни.
28.10.2024 16:06 Ответить
Залишилось повірити, що заборона імпорту, замість експорту була реальним планом, а не "послугою"

Камала сказала, що головний противник США це відомо всім - іран
Тобто з іншими буде миритись
28.10.2024 18:30 Ответить
Не відслідковую, що там тупа курка кудахча, а то що доходи від експорту кацапстану не падають, це всесвітньо відомий факт.
28.10.2024 19:41 Ответить
Треба погоджуватися. Трамп, путін - не вічні. путін здохне і в роZZії почнеться хаос (хоч і на короткий час). А Трамп піде. От в це вікно можна і проскочити. Як зробили Балтійці, Фіни, Шведи.
28.10.2024 16:06 Ответить
та і у Байдена (Гарріс) теж невступ України до НАТО
28.10.2024 16:07 Ответить
Свого часу в Трампа (коли він був Президентом США), уже був мирний план Ізраїль-Палестина. Щось він тоді казав про "Вічний мир", "Угоду тисячоліття" і т.п. Про результати можна дізнатись з новин. Стало там мирно? А стало нормально з Іраном, КНДР, Сирією..... тобто усіма країнами де він щось там рішав?
Трамп такий же шоумен, як і Зеля. Йому потрібно щось підписати, розказати про супердупер мир і поїхати грати в гольф, а наслідки йому по барабану. Тим більше з ними ймовірно доведеться розбиратись його наступнику.
28.10.2024 16:10 Ответить
Так спитайте у Байдена,
він же сказав, що у всьому винен Обама, а не Трамп.
28.10.2024 18:32 Ответить
People can just blame anything they do not like in Trump's plan on Zelensky. It won't change much, but they will feel much better.
28.10.2024 16:11 Ответить
Если будут переговоры и временное перемирие с кацами то тогда все мужское население Украины сразу же мигрирует во своя си за рубеж и
тогда лаптеногим и воевать уже не надо потому, что они возьмут Украину
голыми руками. Этого и добивается Херпиду и его бравая зеленая труппа.
28.10.2024 16:12 Ответить
ничего нового
28.10.2024 16:19 Ответить
Ну і чого Трамп не говорив жорстко під час свого президенства, а лизав чоботи *****?
28.10.2024 16:36 Ответить
Не знаю що там хто кому лизав, але за Трампа путін не відкусив жодного нового метра української землі.
28.10.2024 17:18 Ответить
Ви мабуть з росії. Бо це вони лизали чоботи Трампу.
28.10.2024 19:32 Ответить
Так любили Трампа, що божевільні бабці з "атрядов путіна" https://www.youtube.com/watch?v=2cZW-y39FCI палили його опудало.
28.10.2024 19:41 Ответить
Це повна параша.Вступ до НАТО перекритий,рашка відновлюється економічно і воєнно,залишає за собою окуповані території і перетворює населення там на упороту вату.Нам перестають постачати зброю,бо типу ж мир,нашо провокувати ітд.,чоловіче населення масово звалює в Європу,ЗСУ поповняти ніким.Через 2-3 роки рашка знову "знаходить" в Україні біолабараторії і нападає з новими силами.Трамп вилізе і скаже що в України ітак нема шансів виграти і треба передомовлятись десь по Дніпру чи по Західному Бугу.
28.10.2024 18:36 Ответить
Економічний тискна русню ... не заважає вести визволення української землі ...ця довгокоса трампунцель , мутить , цей пройдисвід ,за підтримки товарища маска ,вірить у перемогу в США ...не дай Господи !!!
28.10.2024 18:48 Ответить
ну у нас не буде сил не погодитися. Цікаво а що трамп зробить якщо росія скаже ні?
28.10.2024 22:37 Ответить
Як коштом України РФ може опустити США?

Москва

Кремль

ШИФРОВКА

Резидентурам США, Канади

Резидентурі ГРУ в Україні

Резидентурі СВР в Україні

Резидентурі ФСБ в Україні

Цілком таємно

Прочитати, запам'ятати, носій знищити

Як коштом України РФ може опустити США?

Завдання:

етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.

Маємо:

Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.

Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.

Наші сексоти:

етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.

Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.

https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1

Діємо:

через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.

Результат:

з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,

спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,

тут же атака Китаю на Тайвань шибко,

Північної Кореї на Південну однако,

шибко Іран починає тощо,

офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!

Наказ:

етааа, шибко за работу, таваріщі!

Підпис здєсь:

онако Хайль шибко Путіна!

оперативная псевдоніма Ху-ло однако.

46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога

http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html

12.11.2024 15:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 