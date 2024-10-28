План Трампа предусматривает заморозку войны, экономическое давление на Путина и невступление Украины в НАТО, - FT
Кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times.
Замораживание войны
Так, концепция Трампа может быть "переосмыслением неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые имели целью положить конец боевым действиям на востоке Украины". Один из советников Трампа заявил, что в этих соглашениях был очерчен план сохранения территориальной целостности Украины с закреплением автономных зон, но условия так и не были реализованы или приведены в исполнение.
На этот раз, говорит советник, будут механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашения. За соблюдением должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
Союзники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, поэтому настаивать на урегулировании морально правильно.
По мнению Трампа, Джо Байден должен был бы поговорить с российским диктатором Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время холодной войны. В то же время он считает, что членство Украины в НАТО не является вариантом в краткосрочной перспективе.
Без членства в НАТО
Членство в НАТО можно исключить на несколько лет, чтобы заставить Россию пойти на переговоры.
"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакие территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", - сказал Фред Флейц, который работал в первой администрации Трампа.
В то же время такой подход не найдет единодушной поддержки в Республиканской партии, пишет FT.
Переговоры с диктатором Путиным
Майк Волтц, который является одним из ведущих республиканских экспертов по национальной безопасности в Палате представителей, предполагает, что Трамп может использовать угрозу обрушения российской экономики благодаря снижению цен на нефть и газ.
"Президент очень хорошо понимает, что такое рычаги давления, а у нас есть огромные экономические рычаги влияния на Россию. Первым шагом будет, по его словам: "Бури, детка, бури". Вы наполните мир более дешевой и чистой американской нефтью и газом. Вы сбиваете цену", - пояснил он.
Отмечается, что Саудовская Аравия, важный союзник Трампа в его первый срок, не будет приветствовать такой шаг.
Однако приближенные к Трампу лица утверждают, что он сможет оказывать серьезное экономическое давление на Путина. В качестве примера они приводят Авраамские соглашения, подписанные в его первый президентский срок между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.
"Он показал, что знает, как посадить за стол переговоров обе стороны. Он делал это последовательно. Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы", - сказал американский дипломат Ричард Гренелл.
напевне, всі свої передвиборчі обіцянки Зєля вже порушила і продовжує брехати лохам вухастим... і скільки горя принесла людям, які слухали її з роззявленим ротом, та й тим, хто із самого початку ідіотського сцарювання президента по-зальоту не вірив і не слухав балаболку..
Взагалі врятувати Україну може лише випадок.
іпсошні вуха скрізь стирчать!
Вони лякали вторгненням хуьла, але зброї давати не хотіли.
Гарріс відмовила Зеленскму давати зброю в січні 2022 р., прямо напередодні вторгнення хуьла. (на Мюнхенській конференції з безпеки).
Якщо Трамп почне з того ж самого - буде тиснути і вимагати поступитися хуьлу, то його також пошлють нах.
А у цього вже будуть наслідки:
1. Підрив авторитету Америки всупереч гаслу MAGA.
2. У всіх жертвах і крові в Україні буде звинувачений Трамп.
Трамп прекрасно все це розуміє, тому він обіцяв Зеленському підтримку. А всю передвиборчу балаканину можна вже зараз викинути на смітник.
покращення вже сьогоднізолотий вік Америки дуже скоро.
І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!
Трампісти, АУУУ!
Так зрозуміло?
- Дружина👩 дає.
- А вона де бере❓
- В тумбочці🗄
- А в цій тумбочці звідки вони беруться❓
- 👉 Я кладу ...
Але ти все зрозумів.
Десь я вже так чув... Особисто зараз зебня б'є себе копитами в груди, розповідаючи, що вони голосували не за Зе а проти Порошенка...
Всі мовчки "насолоджуються" своїм вибором.
Головне корупцію подолали бо корупціонери втікли як казав Зе...
Камала сказала, що головний противник США це відомо всім - іран
Тобто з іншими буде миритись
Трамп такий же шоумен, як і Зеля. Йому потрібно щось підписати, розказати про супердупер мир і поїхати грати в гольф, а наслідки йому по барабану. Тим більше з ними ймовірно доведеться розбиратись його наступнику.
він же сказав, що у всьому винен Обама, а не Трамп.
тогда лаптеногим и воевать уже не надо потому, что они возьмут Украину
голыми руками. Этого и добивается Херпиду и его бравая зеленая труппа.
Москва
Кремль
ШИФРОВКА
Резидентурам США, Канади
Резидентурі ГРУ в Україні
Резидентурі СВР в Україні
Резидентурі ФСБ в Україні
Цілком таємно
Прочитати, запам'ятати, носій знищити
Як коштом України РФ може опустити США?
Завдання:
етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.
Маємо:
Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.
Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.
Наші сексоти:
етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.
Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.
https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1
Діємо:
через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.
Результат:
з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,
спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,
тут же атака Китаю на Тайвань шибко,
Північної Кореї на Південну однако,
шибко Іран починає тощо,
офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!
Наказ:
етааа, шибко за работу, таваріщі!
Підпис здєсь:
онако Хайль шибко Путіна!
оперативная псевдоніма Ху-ло однако.
46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога
http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html