Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что Трамп не будет выводить США из НАТО в случае президентства

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что США будут оставаться в НАТО, если республиканца Дональда Трампа изберут президентом.

Об этом Вэнс сказал в интервью NBC News, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет, чтобы НАТО было сильным.

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Мы останемся в НАТО",- сказал республиканец.

В то же время Вэнс отметил, что Трамп хочет, чтобы страны-члены Альянса больше тратили на оборону. Вэнс раскритиковал дисбаланс в обязательствах стран-членов и выделил, в частности, Германию.

"Проблема НАТО заключается в том, что особенно Германия должна тратить больше на безопасность, должна тратить больше на оборону", - сказал американский политик.

Ранее сообщалось, что в НАТО предлагают создать "банк Альянса" для финансирования оборонных расходов в случае переизбрания Трампа.

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