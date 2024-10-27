Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что Трамп не будет выводить США из НАТО в случае президентства
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что США будут оставаться в НАТО, если республиканца Дональда Трампа изберут президентом.
Об этом Вэнс сказал в интервью NBC News, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет, чтобы НАТО было сильным.
"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Мы останемся в НАТО",- сказал республиканец.
В то же время Вэнс отметил, что Трамп хочет, чтобы страны-члены Альянса больше тратили на оборону. Вэнс раскритиковал дисбаланс в обязательствах стран-членов и выделил, в частности, Германию.
"Проблема НАТО заключается в том, что особенно Германия должна тратить больше на безопасность, должна тратить больше на оборону", - сказал американский политик.
Ранее сообщалось, что в НАТО предлагают создать "банк Альянса" для финансирования оборонных расходов в случае переизбрания Трампа.
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США є найбільшою військовою державою у світі з високими ракетними технологіями, військово-морською експансією, кібервійною, економічною міццю, а також регіональним впливом.
Водночас Китай стрімко зростає у технологічному, військовому та економічному секторах.
Ти не з них, випадково? Бо для "американця" - у тебе надто "літературна мова"...
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
потом добавлю, потерял мысль
Мне вот интересно почему вся Европа рассчитывает на США, когда ее население в два раза больше и у двух стран есть ЯО? Вы что там платите десятину США или хотя бы отказались от собственных валют в пользу доллара? Решайте свои проблемы сами или отказывайтесь от бесплатной медицины, образования, полубесплатного и бесплатного жилья, подтирания дуп беженцам и сэкономленные средства присылайте в бюджет США.
А за свідченням завканцелярією Трампа останній поважає Алоізича, навіть книженція на тумбочці стоїть. А Алоїзич таких рудих вважав дегенератами. Вибрики долі, однако.
І так, для України НАТО потрібен лише як привід повернути собі ядерну зброю. Обов'язково треба повернути!