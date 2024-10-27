Кандидат у віцепрезиденти США Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що США залишатимуться в НАТО, якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом.
Про це Венс сказав в інтерв'ю NBC News, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Сенатор від штату Огайо та кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс заявив, що Трамп хоче, щоб НАТО було сильним.
"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Ми залишимося в НАТО",- сказав республіканець.
Водночас Венс зазначив, що Трамп хоче, щоб країни-члени Альянсу більше витрачали на оборону. Венс розкритикував дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів і виділив, зокрема, Німеччину.
"Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону", - сказав американський політик.
Раніше повідомлялося, що у НАТО пропонують створити "банк Альянсу" для фінансування оборонних витрат на випадок переобрання Трампа.
США є найбільшою військовою державою у світі з високими ракетними технологіями, військово-морською експансією, кібервійною, економічною міццю, а також регіональним впливом.
Водночас Китай стрімко зростає у технологічному, військовому та економічному секторах.
Ти не з них, випадково? Бо для "американця" - у тебе надто "літературна мова"...
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
потом добавлю, потерял мысль
Мне вот интересно почему вся Европа рассчитывает на США, когда ее население в два раза больше и у двух стран есть ЯО? Вы что там платите десятину США или хотя бы отказались от собственных валют в пользу доллара? Решайте свои проблемы сами или отказывайтесь от бесплатной медицины, образования, полубесплатного и бесплатного жилья, подтирания дуп беженцам и сэкономленные средства присылайте в бюджет США.
А за свідченням завканцелярією Трампа останній поважає Алоізича, навіть книженція на тумбочці стоїть. А Алоїзич таких рудих вважав дегенератами. Вибрики долі, однако.
І так, для України НАТО потрібен лише як привід повернути собі ядерну зброю. Обов'язково треба повернути!