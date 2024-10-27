Кандидат у віцепрезиденти США Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства

УКР
Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що США залишатимуться в НАТО, якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом.

Про це Венс сказав в інтерв'ю NBC News, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Сенатор від штату Огайо та кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс заявив, що Трамп хоче, щоб НАТО було сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Ми залишимося в НАТО",- сказав республіканець.

Водночас Венс зазначив, що Трамп хоче, щоб країни-члени Альянсу більше витрачали на оборону. Венс розкритикував дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів і виділив, зокрема, Німеччину.

"Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону", - сказав американський політик.

Раніше повідомлялося, що у НАТО пропонують створити "банк Альянсу" для фінансування оборонних витрат на випадок переобрання Трампа. 

Читайте також: ЄС хоче посилити санкції проти РФ, побоюючись повернення Трампа, - Reuters

+9
У рудого сьогодні одно на умі, а завтра інше. А завтра ***** йому подзвоне та буде третє.
27.10.2024 20:48 Відповісти
+7
А Трамп не здатний сам це сказати? Чи потім скаже, що він цього не говорив?
27.10.2024 20:54 Відповісти
+7
МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ В НАТО,ЩОБ ЙОГО,ПО ВКАЗІВЦІ КУЙЛА, РОЗВАЛИТИ.-(ваш "трамбон" )
27.10.2024 20:59 Відповісти
Ощасливив! - благодіиник - ти наш
27.10.2024 20:47 Відповісти
27.10.2024 20:48 Відповісти
Та тут один "заявник" чого вартий... "Політичний флюгер"...
27.10.2024 21:09 Відповісти
Змінив свою позицію у звʼязку з нововиявленими обставинами
28.10.2024 00:34 Відповісти
Фух,ну слава тобі господи,ами думали НАТО розбіжиться і нам самим прийдеться корейців умертвляти.
27.10.2024 20:53 Відповісти
🤣
27.10.2024 21:26 Відповісти
27.10.2024 20:54 Відповісти
Рудий про ще фрау Ріббентроп втирав.
27.10.2024 21:17 Відповісти
А коли він говорив, що покине НАТО?
27.10.2024 23:13 Відповісти
Яка різниця що він говорить під час виборів? Вірити шоу-мену - себе не поважати. Ще не переконались? Ну тоді готуйтесь голосувати за Притулу...
28.10.2024 00:19 Відповісти
А чому цей ушльопок розписується за Трампа? Трамп, що не має роту, щоби самому сказати? Так виглядає політичний флірт, щоби прихильники НАТО не голосували проти рудого. А рудий візьме і вийде. Він ж ніого не говорив, чи вийде чи не вийде з НАТО. Просто мовчав. Політикам взагалі не можна вірити (країна не має значення).
27.10.2024 20:55 Відповісти
Ну може він як Є при З?
27.10.2024 21:14 Відповісти
Скоріш як з при є
27.10.2024 21:22 Відповісти
27.10.2024 20:59 Відповісти
Ще б пак! Адже це йому заборонив робити Конгрес! Трамп, звісно, такий кінчений, що і проти Конгресу може щось утнути, але думаю, з моменту штурма Капітолію його охорону значно посилили!
27.10.2024 20:59 Відповісти
Тепер в Конгресі правлять республіканці так що все можливо.
27.10.2024 21:01 Відповісти
Отношение республиканцев к Трампу мягко говоря неоднозначное. Явно ******** безуглых трампистов там не так и много.
27.10.2024 21:28 Відповісти
Але ж джонсон півроку не ставив на голосування допомогу Україні, і що зробили проти цього неїбануті респи? Що зробили неїбануті респи, щоб на з"їзді партії не затвердити кандидатуру рудого казла?
27.10.2024 22:42 Відповісти
Так без респів Конгрес так ніколи б цю заборону не встановив. Більше того, одним з авторів цього законопроекту був республіканець.
27.10.2024 22:05 Відповісти
Здаеться мені що на цей раз точно вийде і кине Европу на милосердя війни
27.10.2024 21:00 Відповісти
США залишатимуться в НАТО, тому, що без НАТО і з китайцями не справляться.
27.10.2024 21:02 Відповісти
Ключовий республіканський законодавець оприлюднив пропозицію різко збільшити американські витрати на оборону приблизно до 5 відсотків національного валового внутрішнього продукту. У довгостроковому плані витрат сенатора Роджера Вікера, високопоставленого республіканця в сенатському комітеті з питань збройних сил (SASC), викладено «інвестиції поколінь» у відповідь на американську армію, яка «має брак ********* обладнання, нестачу фінансування на навчання та технічне обслуговування, а також величезне відставання в інфраструктурі».
27.10.2024 21:07 Відповісти
США мають найвищий військовий бюджет у світі, який у 3 рази більший, ніж у Китаю.

США є найбільшою військовою державою у світі з високими ракетними технологіями, військово-морською експансією, кібервійною, економічною міццю, а також регіональним впливом.

Водночас Китай стрімко зростає у технологічному, військовому та економічному секторах.
27.10.2024 21:18 Відповісти
Та бюджет бюджетом. Тут головне, яка частина з нього іде на саму збою, а яка на зарплати, пенсії по інвалідності, усякі нікому непотрібні конференції та інше. Я більш, як впевнений, Китай має дуже малий відсоток витрат на це.
27.10.2024 22:54 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що Туреччина, Угорщина, Італія, Словакія і тп проведуть масштабну мобілізацію і відправлять мільйони солдат на війну з Китаєм? Вони не для того до НАТО вступали. Вони вступали тому що сподівалися на халявний захист який мав оплачувати кров'ю й грошима США. І тільки так
27.10.2024 22:09 Відповісти
Это тот который диван оттарабанил ?
27.10.2024 21:08 Відповісти
Пропаганда демів вигадує проти Трампа все нові й нові страшилки, щоб у випадку перемоги Гарріс і подальшої кризи у США і світі - виправдовуватись що при Трампі все було б ще гірше.
27.10.2024 21:09 Відповісти
ТОчно як "голосувальщики" за нашого "Блазня" лякали усіх "страшилками" про "жахливого баригу мальдівського", а зараз розказують про те, що якби на місці Зеленського був Порошенко - то він-би Україну здав кацапам за три дні! А Зеленський "сміливо протистоїть агресії..."
Ти не з них, випадково? Бо для "американця" - у тебе надто "літературна мова"...
27.10.2024 21:15 Відповісти
Это как раз то чем занимается рыжий коверный - При мне... если бы был я... когда был я такого никогда...
27.10.2024 21:16 Відповісти
Ти як реальний рашист все вивернув навиворіт, це їх фішка. Бо зараз навпаки пропаганда респів вигадує всяку куйню на Байдена і демів.
27.10.2024 22:34 Відповісти
Мир катится в тартарары! По всему миру люди стали выбирать популистов, клоунов, явных полудурков. В чем причина? Последствия чрезмерного увлечения интернетом?
27.10.2024 21:11 Відповісти
Навпаки.
27.10.2024 21:15 Відповісти
Т.е. ты хочешь сказать, шо 50 лет в зад больше сидели в инете или больше голосовали за придурков и клоунов?
27.10.2024 21:25 Відповісти
Без интернета людей было проще контролировать. Вот почему сейчас власти до усрачки пугает свобода в интернете.
27.10.2024 21:23 Відповісти
Завжди так було. Починаючи з Римськой республіки.
27.10.2024 22:11 Відповісти
Трамп прав. В Европе не армии, а их имитации, для замыливания глаз США и всяких дурачков из третьего мира.
27.10.2024 21:16 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20744 Олег Шарп :
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
27.10.2024 21:27 Відповісти
Значить, від Трампа годі сподіватись запрошення України до НАТО
27.10.2024 21:28 Відповісти
венс - *****
потом добавлю, потерял мысль
27.10.2024 21:28 Відповісти
У штабі трампа шось занервували ...може зрозуміли ,шо кібер маніпуляції на виборах не вигорять , як допомога від московії ...хтілося б....
27.10.2024 21:30 Відповісти
Клоунада тошнить від цих дурнуватих заяв.
27.10.2024 21:35 Відповісти
Смысла нет никакого ни выходить, ни входить. Читайте статут НАТО внимательно -- каждая страна сама решает как помочь жертве агрессии. Захотят-- объявят войну агрессору ( и кстати что мешает это сделать абсолютно любой стране?), захотят-- пришлют бочку вазелина через 2 месяца, если будет кому.
Мне вот интересно почему вся Европа рассчитывает на США, когда ее население в два раза больше и у двух стран есть ЯО? Вы что там платите десятину США или хотя бы отказались от собственных валют в пользу доллара? Решайте свои проблемы сами или отказывайтесь от бесплатной медицины, образования, полубесплатного и бесплатного жилья, подтирания дуп беженцам и сэкономленные средства присылайте в бюджет США.
27.10.2024 22:01 Відповісти
ну це ж американці провели "денацифікацію" - саме тому суцільний пацифізм, пофігізм, сісілізм і навала дикунів зі всього світу... То хто винний?
28.10.2024 00:54 Відповісти
В ГДР тоже американцы денацифицировали всех? А в Швеции, Чехии, Британии и тд. Нет, я думаю европейцы сами решили стать куколдами заплывши жиром в неге комфорта.Как у нас говорят / Good times make weak men, weak men make bad times./ Америка тоже не сильно отстаёт от Европы в плане куколдизма, может лет на 20-25
28.10.2024 07:24 Відповісти
11 листопада 1938 року Л.Берія і Г.Мюллер (по дорученню) підписали угоду про співпрацю, п 3 класифікували види дегеративних ознак виродження. На перше місце поставили РУДИХ, вже потім відьм, колдунів, ШАМАНІВ,ясновидців,сатаністів і чортопоклонників.
А за свідченням завканцелярією Трампа останній поважає Алоізича, навіть книженція на тумбочці стоїть. А Алоїзич таких рудих вважав дегенератами. Вибрики долі, однако.
27.10.2024 22:18 Відповісти
Вірити трампоїдам те саме, що вірити рашистам - одного поля ягоди, одна фсбешна школа.
27.10.2024 22:27 Відповісти
НАТО - це тільки США і є. Плюс кілька європейських генералів без армій. Плюс такі вороги Заходу, як Туреччина чи Угорщина, які ніколи не підуть в атаку разом зі США. Плюс Франція - яка то входить до НАТО, то виходить із НАТО - востаннє увійшла 2009 року. Коли знову вийде? Явно раніше, ніж США.

І так, для України НАТО потрібен лише як привід повернути собі ядерну зброю. Обов'язково треба повернути!
27.10.2024 23:27 Відповісти
Донни хотел укрепить НАТО перед войной, но тупорылые фрицы не послушались. Только Трамп единственная надежда для Украины.
27.10.2024 23:42 Відповісти
 
 