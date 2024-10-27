Кандидат у віцепрезиденти США Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що США залишатимуться в НАТО, якщо республіканця Дональда Трампа оберуть президентом.

Про це Венс сказав в інтерв'ю NBC News, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Сенатор від штату Огайо та кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс заявив, що Трамп хоче, щоб НАТО було сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Ми залишимося в НАТО",- сказав республіканець.

Водночас Венс зазначив, що Трамп хоче, щоб країни-члени Альянсу більше витрачали на оборону. Венс розкритикував дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів і виділив, зокрема, Німеччину.

"Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону", - сказав американський політик.

Раніше повідомлялося, що у НАТО пропонують створити "банк Альянсу" для фінансування оборонних витрат на випадок переобрання Трампа.

