Помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов президентских выборов в США, - Bloomberg
Президентские выборы в США могут стать переломным моментом для Украины. Независимо от их результатов поддержка Украины со стороны США может сократиться.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Bloomberg отмечает, что официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа на выборах республиканца Дональда Трампа может заставить Украину пойти на болезненное урегулирование войны, которое укрепило бы власть диктатора РФ Владимира Путина.
И хотя президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность заключается в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. Некоторые союзники Украины уже обсуждают возможные пути завершения войны.
В случае победы Трампа, который обещал положить конец войне РФ против Украины еще до вступления в должность и угрожал останосить помощь, и возможности Украины могут значительно сократиться.
В то же время, по мнению западных чиновников, даже если победит демократ Камала Харрис, может быть сложно провести через Конгресс значительную финансовую поддержку Украины.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в войне.
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- "треба мати своє" (**** того впк росії)
- "Камала прийде - порядок наведе"
- "Ну все, будемо робити ядерку"
- "якось та переможемо"
Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону.
"Вони мають це повернути [незаконно отримані пенсії з інвалідності - ред.] і заплатити стільки ж зверху", - наголосив він.
Подоляк нагадав, що влада вже ухвалила рішення про ліквідацію усієї корумпованої вертикалі МСЕК. Зараз вже розпочато сотні кримінальних проваджень, ведуться розслідування та аудити, які мають встановити законність встановлення інвалідності держслужбовцям.
"Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини і з'ясувати, чи є в неї, як правило друга група [інвалідності - ред.], тому що першу групу трошки було б видно", - зазначив він.
На думку Подоляка, після цього держава має "відпрацювати один простий алгоритм": усі чиновники, які отримали фіктивну інвалідність мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі.
"Вони [штрафи - ред.] мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років", - зазначив радник.
Він додав, що крім власне грошей та фінансової відповідальності, дуже важливо, щоб посадовці також несли репутаційну відповідальність, але з цим питанням в Україні складніше.
"Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я кажу про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикали. Наприклад, до прокурорської вертикалі", - зауважив Подоляк.
Про це повідомляють іспаномовні ЗМІ.
Ось оигінал повідомлення:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."
зе ляпнуло про ядерку, а скільки людей повірило й збудилось. Ну немає в нас ядерки ні в загашнику, ні інструкції , нічого . І ніхто нам її не дасть .
А з нуля збудувати ядерку неможливо при команді 95-го кварталу: їх максимум - це хайповий пафосний відосик щовечора.
Гинуть і мучаться саме українці, які воюють в нелюдських умовах, і в тилу живуть також в нелюдських умовах. Але шалавам які з'балися за кордон рятуючи свою дупу цього не зрозуміло. Тому да, більшість українців дійсно святі, бо не кожна людина могла б пройти то, що проходять люди тут, живучи 3 роки в пеклі без усякої надії на порятунок.