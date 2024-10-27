Помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов президентских выборов в США, - Bloomberg

Президентские выборы в США могут стать переломным моментом для Украины. Независимо от их результатов поддержка Украины со стороны США может сократиться.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Bloomberg отмечает, что официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа на выборах республиканца Дональда Трампа может заставить Украину пойти на болезненное урегулирование войны, которое укрепило бы власть диктатора РФ Владимира Путина.

И хотя президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность заключается в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. Некоторые союзники Украины уже обсуждают возможные пути завершения войны.

В случае победы Трампа, который обещал положить конец войне РФ против Украины еще до вступления в должность и угрожал останосить помощь, и возможности Украины могут значительно сократиться.

В то же время, по мнению западных чиновников, даже если победит демократ Камала Харрис, может быть сложно провести через Конгресс значительную финансовую поддержку Украины.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не победит в войне.

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