Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США, - Bloomberg

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

Президентські вибори в США можуть стати переломним моментом для України. Незалежно від їхніх результатів підтримка України з боку США може скоротитися.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Bloomberg зазначає, що офіційні особи в Києві та Європі занепокоєні тим, що перемога на виборах республіканця Дональда Трампа може змусити Україну піти на болісне врегулювання війни, яке зміцнило б владу диктатора РФ Володимира Путіна.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Деякі союзники України вже обговорюють можливі шляхи завершення війни.

У разі перемоги Трампа, який обіцяв покласти край війні РФ проти України ще до вступу на посаду та погрожував припинити допомогу, можливості України можуть значно скоротитися.

Водночас, на думку західних посадовців, навіть, якщо переможе демократка Камала Гарріс, може бути складно провести через Конгрес значну фінансову підтримку України.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.

Читайте також: Байден про надання Україні 20 млрд дол. позики за рахунок активів РФ: "Тирани відповідатимуть за завдані збитки"

+7
В Будапештському меморандумі в України - три гаранти. Та всі три - мало чим один в одного відрізняються.
27.10.2024 22:48 Відповісти
+6
Був би Кучма людиною, а не під..ром, вже б сам застрелився
27.10.2024 23:24 Відповісти
+5
Заграло це гадання на кавовій гущі від різнокаліберних писак. Тільки нерви і так зіпсовані українцям псує. Думаю краще концентруватися на тому, що сам можеш зробити, а не весь час як мала дитина дивитися на те, що роблять інші і нити , - ... аааа вони нам святим українцям того не дали, те не зробили, погані які....
27.10.2024 22:58 Відповісти
Рудий додік переможе та зробить вам усім шапочку. Пііііііііііп.
27.10.2024 22:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ybXgUz8rs8Q Реальные ПОСЛЕДСТВИЯ удара Израиля по Ирану ПОРАЖАЮТ: Иран НЕ СМОЖЕТ поставлять рф ракеты! - ПЕЧИЙ
27.10.2024 22:24 Відповісти
вони рф вже не потрібні
27.10.2024 22:41 Відповісти
Діставайте самозаспокійливе:

- "треба мати своє" (**** того впк росії)

- "Камала прийде - порядок наведе"

- "Ну все, будемо робити ядерку"

- "якось та переможемо"
27.10.2024 22:26 Відповісти
Наганяють жуті? - чи будуть зливати Украіну? - не до добра такі прогнози
27.10.2024 22:28 Відповісти
А ще є дев'ятий прогноз від величного влада роса. А ще мольфари-таро Мані та максими......
28.10.2024 00:35 Відповісти
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував скандал з незаконним встановленням групи інвалідності українським прокурорам, завдяки чому вони роками отримували від держави величезні виплати. За його словами, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі.

Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

"Вони мають це повернути [незаконно отримані пенсії з інвалідності - ред.] і заплатити стільки ж зверху", - наголосив він.

Подоляк нагадав, що влада вже ухвалила рішення про ліквідацію усієї корумпованої вертикалі МСЕК. Зараз вже розпочато сотні кримінальних проваджень, ведуться розслідування та аудити, які мають встановити законність встановлення інвалідності держслужбовцям.

"Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини і з'ясувати, чи є в неї, як правило друга група [інвалідності - ред.], тому що першу групу трошки було б видно", - зазначив він.

На думку Подоляка, після цього держава має "відпрацювати один простий алгоритм": усі чиновники, які отримали фіктивну інвалідність мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі.

"Вони [штрафи - ред.] мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років", - зазначив радник.

Він додав, що крім власне грошей та фінансової відповідальності, дуже важливо, щоб посадовці також несли репутаційну відповідальність, але з цим питанням в Україні складніше.

"Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я кажу про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикали. Наприклад, до прокурорської вертикалі", - зауважив Подоляк.
27.10.2024 22:29 Відповісти
Thinking that two political forces will do radically different things in every area is naive and simply wrong. In reality, in most cases their policies will be similar because they are determined by the actual circumstances.
27.10.2024 22:33 Відповісти
Інженерні війська ЗСУ та місцеві військові алміністрації зводять рубежі оборони для захисту Запоріжжя зі сходу і півдня.
Про це повідомляють іспаномовні ЗМІ.
Ось оигінал повідомлення:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."

27.10.2024 22:36 Відповісти
Як кажуть мудрі - Пізно пити Баржомі - є лікувальний канабієс.
27.10.2024 22:42 Відповісти
Ukraine must have nuclear weapon.
27.10.2024 22:37 Відповісти
Должна .Но вангую ее в Украины не будет.Америка как и 30 лет назад постарается, шантажируя прекратить любую помощь в случае восстановления Украиной ядерного статуса и оставить нас один на один с рашей И в НАТО нас с оккупированными территориями не примут как и не дадут достаточно оружия ,чтобы их отвоевать.Дадут формальный статус союзника США вне НАТО ,помощь ,которому как Израилю будет оказываться и зависеть от того кто в тот момент сидит в белом доме и его к нам отношению Мы так и останемся буфером между цивилизацией на западе и варварами на востоке периодически с этими варварами повоевывая,защищая этот самый запад столько и до тех пор пока они не решат,что хватит. Таков наш удел на ближайшую перспективу малята Увы но Украина как бы. меня сейчас не начали обзывать тут урапатриоты никак не независимое и не самостоятельное государство ,а полностью и во всем сейчас зависящее от западных доноров и США в частности.А все эти попукивания о восстановлении ядерки всего лишь грозное сотрясание воздуха и ничем в реальности не закончится из-за вышеописанных причин.Короче здобулы за 30 лет формальной независимости с новыми керманычами ,которые один хуже другого новую полную и всеобъемлющую зависимость от воли другого хозяина-барина
27.10.2024 23:16 Відповісти
Це почався перепис довірливих людей?

зе ляпнуло про ядерку, а скільки людей повірило й збудилось. Ну немає в нас ядерки ні в загашнику, ні інструкції , нічого . І ніхто нам її не дасть .
А з нуля збудувати ядерку неможливо при команді 95-го кварталу: їх максимум - це хайповий пафосний відосик щовечора.
28.10.2024 10:15 Відповісти
В Будапештському меморандумі в України - три гаранти. Та всі три - мало чим один в одного відрізняються.
27.10.2024 22:48 Відповісти
та там гаранти без гарантій. Чи, вірніше, з єдиною гарантією: у випадку небезпеки для України вони всі гаранти мають зібратися і вирішити консенсусом, як допомагатимуть Україні. Ну, так меморандум складений.
27.10.2024 22:56 Відповісти
Був би Кучма людиною, а не під..ром, вже б сам застрелився
27.10.2024 23:24 Відповісти
там не лише його провина
28.10.2024 00:21 Відповісти
може зменшитись - але з провини нездар ЕрЗе; а може взагалі припинитись через вето трампа.
27.10.2024 22:54 Відповісти
Заграло це гадання на кавовій гущі від різнокаліберних писак. Тільки нерви і так зіпсовані українцям псує. Думаю краще концентруватися на тому, що сам можеш зробити, а не весь час як мала дитина дивитися на те, що роблять інші і нити , - ... аааа вони нам святим українцям того не дали, те не зробили, погані які....
27.10.2024 22:58 Відповісти
ну ясно, що сами самі маємо зробити. Відбитися від росії, ірану і ще північної кореї на додачу під стурбоване попьордування заходу, партнерів і гарантів, що забрали нашу зброю і тримають руки зв'язаними.

Гинуть і мучаться саме українці, які воюють в нелюдських умовах, і в тилу живуть також в нелюдських умовах. Але шалавам які з'балися за кордон рятуючи свою дупу цього не зрозуміло. Тому да, більшість українців дійсно святі, бо не кожна людина могла б пройти то, що проходять люди тут, живучи 3 роки в пеклі без усякої надії на порятунок.
28.10.2024 00:27 Відповісти
Чи не подумати українцям, як у зимовий період, поставити кацапію на коліна? Розробіть план ударів по кацапії, щоб регіони кацапії залишились сам на сам з природними умовами. Головне, щоб про план не знали як кацапи, так і США. Для України, найкращий союзник є зимові природні умови. Гріх цим не скористатися.
28.10.2024 00:52 Відповісти
Да, удары по магистральным трубопроводам в нефтегазодобывающих регионах(ХМАО, ЯНАО) могли бы навести шухеру. Но это нужны дальнобойные дроны на 2000+ км полета.
28.10.2024 04:31 Відповісти
Тоді нам нічого не лишиться як допилювати ядерну зброю.
28.10.2024 00:55 Відповісти
сша чекає китайській сапог у дупі, удачі
28.10.2024 04:05 Відповісти
Зменшення допомоги це такий лагідне попередження США ,щоб Київ здався...Зменшенні, яке прокрутили у Вашінгтоні рік назад розборками, сьогодні окуповує Донбас
28.10.2024 04:22 Відповісти
А може і збільшитись... Дурні заяви та заголовки.
28.10.2024 11:38 Відповісти
 
 