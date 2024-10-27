Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США, - Bloomberg

Президентські вибори в США можуть стати переломним моментом для України. Незалежно від їхніх результатів підтримка України з боку США може скоротитися.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Bloomberg зазначає, що офіційні особи в Києві та Європі занепокоєні тим, що перемога на виборах республіканця Дональда Трампа може змусити Україну піти на болісне врегулювання війни, яке зміцнило б владу диктатора РФ Володимира Путіна.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Деякі союзники України вже обговорюють можливі шляхи завершення війни.

У разі перемоги Трампа, який обіцяв покласти край війні РФ проти України ще до вступу на посаду та погрожував припинити допомогу, можливості України можуть значно скоротитися.

Водночас, на думку західних посадовців, навіть, якщо переможе демократка Камала Гарріс, може бути складно провести через Конгрес значну фінансову підтримку України.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не переможе у війні.

