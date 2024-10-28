УКР
План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT

У чому полягає план Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Замороження війни

Так, концепція Трампа може бути "переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 і 2015 років, які мали на меті покласти край бойовим діям на сході України". Один із радників Трампа заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

Цього разу, каже радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. За дотриманням мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, то ж наполягати на врегулюванні морально правильно.

На думку Трампа, Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни. Водночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі.

Без членства в НАТО

Членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусити Росію піти на переговори.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - сказав Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа.

Водночас такий підхід не знайде одностайної підтримки в Республіканській партії, пише FT.

Переговори із диктатором Путіним

Майк Волтц, який є одним із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників, припускає, що Трамп може використати  загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ.

"Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію. Першим кроком буде, за його словами: "Бурі, дитинко, бурі". Ви наповните світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну", - пояснив він.

Зазначається, що Саудівська Аравія, важливий союзник Трампа в його перший термін, не вітатиме такий крок.

Проте наближені до Трампа особи стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на Путіна. Як приклад вони наводять Авраамські угоди, підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем і ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.

"Він показав, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони. Він робив це послідовно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці", - сказав американський дипломат Річард Гренелл.

путін володимир росія США Трамп Дональд
+21
Тепер хотілось би почути план Гарріс.
Якщо він полягає у постійній війні, "пекельних санкціях" які не діють і таким же невступом України в НАТО - то план Трампа краще.
показати весь коментар
28.10.2024 14:49 Відповісти
+18
та він вже давно озвучений. пвдтримка України до її перемоги над руснею. і членство України у НАТО є незворотним. так, це займе ще багато часу. проте русню потрібно додавлювати, а не йти з нею на перемовини (компроміси).
показати весь коментар
28.10.2024 14:53 Відповісти
+13
нажаль, план трампа (якщо він відбудеться) буде рятівним для нас - щоб перезагрузити владу та ЗСУ

бо зараз ми тільки відступаємо і, головне, ніякої надії з ЗЄльонським попереду немає
показати весь коментар
28.10.2024 14:56 Відповісти
Від загального експорта Китаю, на долю США припадає 14,8%. Питання чи достатня це цифра, щоб зупинити якісь процеси. Поживемо побачимо.
показати весь коментар
28.10.2024 15:31 Відповісти
При падінні товарообігу зі США негативний ефект для Китаю полягає у втраті прямих інвестицій і технологій США, завдяки яким розвивалася досі китайська економіка. У результаті падіння китайської економіки буде дуже значним.
показати весь коментар
28.10.2024 16:31 Відповісти
який сенс слухати пустопорожнє базікання нестабільного дідугана-балабола, який як песик заглядає ***** в очі і збирається зходитися зі світовим терористом гдє-тА посєрєдінє та ще й за чужий рахунок..?
показати весь коментар
28.10.2024 15:02 Відповісти
Цей «дідуган-балабол» має всі шанс стати президентом США. І в цьому випадку його слухати доведеться, хочемо ми цього чи ні.
показати весь коментар
28.10.2024 15:10 Відповісти
наш балабол також багато чого каже і багато хто слухає і навіть вірить.. але майже усі його слова кардинально розходяться зі справами його, насправді катастрофічними... то нафіга витрачати час на брехунців?..
напевне, всі свої передвиборчі обіцянки Зєля вже порушила і продовжує брехати лохам вухастим... і скільки горя принесла людям, які слухали її з роззявленим ротом, та й тим, хто із самого початку ідіотського сцарювання президента по-зальоту не вірив і не слухав балаболку..
показати весь коментар
28.10.2024 15:23 Відповісти
А що цей "план" озвучив Трамп?? Ні. Тільки черговий "експерт"....причому "провідний"!! Можна було б ще спитати у....Охлобистіна...чи Корчинського....у них теж є "плани"....
показати весь коментар
28.10.2024 15:03 Відповісти
Все що зупинить війну є добре
показати весь коментар
28.10.2024 15:06 Відповісти
Як щодо поразки України, теж добре?
показати весь коментар
28.10.2024 15:10 Відповісти
Я гадаю ви здатні самі на це відповісти без маніпулятивного підтексту
показати весь коментар
28.10.2024 15:13 Відповісти
Тобто ви не бажаєте озвучувати свою відповідь, бо вона не сподобається читачам.
показати весь коментар
28.10.2024 15:15 Відповісти
Якщо країни Заходу і надалі не наважаться на відправку своїх армій до України, то поразка України буде лише питанням часу
показати весь коментар
28.10.2024 16:03 Відповісти
Так і в разі пєрємірія поразка теж буде лише питанням часу.
Взагалі врятувати Україну може лише випадок.
показати весь коментар
28.10.2024 16:12 Відповісти
Згідний на 100% - лише випадок. При збереженні поточних поглядів і прийняття поточних рішень впливовими країнами Заходу держава Україна приречена на повну ліквідацію її суверенітету
показати весь коментар
28.10.2024 16:26 Відповісти
не наважаться. Навіть якшо росія вийде і займе польський кордон. Ми ж нато, скажуть вони. На нас не нападуть
показати весь коментар
28.10.2024 22:29 Відповісти
Кац пропонує здатися?
показати весь коментар
28.10.2024 17:49 Відповісти
"Бурі, дитинко, бурі" - а перекладали не з англійської, а з російської.

іпсошні вуха скрізь стирчать!
показати весь коментар
28.10.2024 15:09 Відповісти
Как еще можно перекласть drill, baby, drill?
показати весь коментар
28.10.2024 15:42 Відповісти
Свердли, дитинко, свердли.
показати весь коментар
28.10.2024 17:26 Відповісти
"Бури" - через "и"! А комп'ютер переклав із російської як "бурі" - "буревії"
показати весь коментар
28.10.2024 18:02 Відповісти
План Трампа - прихована капітуляція України!
показати весь коментар
28.10.2024 15:09 Відповісти
Неприхована...
показати весь коментар
28.10.2024 16:00 Відповісти
В Трампа є план? Так цікаво дивитись, як нарід робить потужні(тм) висновки на базі тієї випадкової маячні, яку генерує Трамп .
показати весь коментар
28.10.2024 15:13 Відповісти
Коли Байден обіцяв хуьлу 16 червня 2021 р. у Женеві виконання мінських домовленостей, і надсилав усю осінь 2021 р. своїх людей до Києва, Україна послала його нах.
Вони лякали вторгненням хуьла, але зброї давати не хотіли.
Гарріс відмовила Зеленскму давати зброю в січні 2022 р., прямо напередодні вторгнення хуьла. (на Мюнхенській конференції з безпеки).

Якщо Трамп почне з того ж самого - буде тиснути і вимагати поступитися хуьлу, то його також пошлють нах.
А у цього вже будуть наслідки:
1. Підрив авторитету Америки всупереч гаслу MAGA.
2. У всіх жертвах і крові в Україні буде звинувачений Трамп.
Трамп прекрасно все це розуміє, тому він обіцяв Зеленському підтримку. А всю передвиборчу балаканину можна вже зараз викинути на смітник.
показати весь коментар
28.10.2024 15:15 Відповісти
Особливо слова про покращення вже сьогодні золотий вік Америки дуже скоро.
показати весь коментар
28.10.2024 15:26 Відповісти
Договорятся . У клоунов свои понятия .
показати весь коментар
28.10.2024 15:25 Відповісти
Гарріс сказало шо трамп сдаться за 24 години
показати весь коментар
28.10.2024 15:29 Відповісти
президент в США как английская королева , ничего не решает , решают Конгресс и Сенат
показати весь коментар
28.10.2024 15:31 Відповісти
Але може нагадити, наприклад, як Байден з ленд-лізом, чи з затримками на 4 місяці з допомогою, проголосованої Конгресом.
показати весь коментар
28.10.2024 15:54 Відповісти
А пів року тому вирішував екс-президент.
показати весь коментар
28.10.2024 16:01 Відповісти
А зараз хіба не економічний тиск на путіна?
І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!
Трампісти, АУУУ!
показати весь коментар
28.10.2024 15:35 Відповісти
І як же приватний громадянин Трамп неодноразово намагався припинити економічний тиск на путіна? Просто цікаво, яким чином він це робив?
показати весь коментар
28.10.2024 15:56 Відповісти
Я ж написав - у своїх заявах. Як він це реалізовуватиме на посаді президента - гадаю знайде важелі.
показати весь коментар
28.10.2024 18:22 Відповісти
І як заяви приватного громадянина Трампа могли припинити економічний тиск на путіна? Яким чином, наприклад?
показати весь коментар
28.10.2024 19:20 Відповісти
А кажу не за приватного громадянина а колишнього і дуже вірогідно майбутнього президента.
показати весь коментар
28.10.2024 19:56 Відповісти
Я так і не зрозумів, як зараз якісь заяви колишнього і дуже вірогідно майбутнього президента можуть припинити економічний тиск на путіна.
показати весь коментар
28.10.2024 20:05 Відповісти
А ніхто не каже за зараз.
показати весь коментар
28.10.2024 20:15 Відповісти
"І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!" - Це хто написав?
показати весь коментар
28.10.2024 20:19 Відповісти
Я ж написав для особливо "розумних" - у своїх заявах . Але заяли лишатимуться заявами лише поки він не має важелів впливу.
Так зрозуміло?
показати весь коментар
28.10.2024 20:25 Відповісти
- Ізя. У тебе завжди так багато грошей 💵, і де ти їх береш❓
- Дружина👩 дає.
- А вона де бере❓
- В тумбочці🗄
- А в цій тумбочці звідки вони беруться❓
- 👉 Я кладу ...
показати весь коментар
28.10.2024 20:32 Відповісти
Самий час вимкнути дурня.
показати весь коментар
28.10.2024 20:36 Відповісти
Ну так вимкни. Навіщо було вмикати?
показати весь коментар
28.10.2024 20:46 Відповісти
Автовиправляч задовбує.
Але ти все зрозумів.
показати весь коментар
28.10.2024 20:52 Відповісти
До речі, я не трампіст, я - антибайденіст, а це велика різниця.
показати весь коментар
28.10.2024 15:59 Відповісти

Десь я вже так чув... Особисто зараз зебня б'є себе копитами в груди, розповідаючи, що вони голосували не за Зе а проти Порошенка...
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
А я чув, що кожен хто тут сере під прапорцем іншої країни - смердючий ухилянт
показати весь коментар
28.10.2024 19:22 Відповісти
Я тут живу та пряцюю вже понад чверть століття....
показати весь коментар
28.10.2024 19:50 Відповісти
А я з Марсу пишу, вже давно там живу та працюю...
показати весь коментар
28.10.2024 20:10 Відповісти
До речі, а ніхто з самого початку не скривав, що голосує не за клована, а проти порошенка. Діамантові прокурори, мсекі, продажні суди та інше з'явилися не при бубочке. Гнилу систему будували з самого початку незалежності.
показати весь коментар
28.10.2024 19:35 Відповісти
Тоді робили з мухи слона а зараз навпаки. І нікого це вже не хвилює....
Всі мовчки "насолоджуються" своїм вибором.
показати весь коментар
28.10.2024 19:49 Відповісти
Та невже з мухи? Діамантові прокурори, до речі, досі не покарані, а ювелир, що впізнав свої діаманти - вбитий.
показати весь коментар
28.10.2024 20:09 Відповісти
Зате як зараз добре!
Головне корупцію подолали бо корупціонери втікли як казав Зе...
показати весь коментар
28.10.2024 20:18 Відповісти
А хто каже, що зараз добре? Тільки от чомусь кількість убогих, які досі вірять у доброго царя з плохими боярами переважає.
показати весь коментар
28.10.2024 20:26 Відповісти
От тільки факти чомусь перто кажуть що за минулого "царя" було значно краще по всіх показниках.
показати весь коментар
28.10.2024 20:38 Відповісти
*вперто.
показати весь коментар
28.10.2024 20:39 Відповісти
Без коментарів, бо забанять. Обговорення скінчене.
показати весь коментар
28.10.2024 20:54 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 21:10 Відповісти
Ну, цей геополітичний «стратєх» так накерує, що увесь світ кровью вмиється. А про про Україну я взагалі мовчу. Для нього Україна - це щось таке дрібне та несправжнє, що він у нас навіть питати не буде.
показати весь коментар
28.10.2024 15:35 Відповісти
План Трампа - ЦЕ ТОЙ САМИЙ ПЛАН КУЙЛА .котрий передбачає заморозку війни,
показати весь коментар
28.10.2024 15:58 Відповісти
А без заморозки ЗСУ будуть повністю розгромлені до року часу. Ваші пропозиції?
показати весь коментар
28.10.2024 16:01 Відповісти
Без заморозки-"два місяці еа виведення всіх рашистських окупаційних війск з території України,в іншому випадку для виконання всіх міжнародних актів і договорів,котрі нарушила рашистська 3,14дерація(територіальний суверинітет)
показати весь коментар
28.10.2024 16:05 Відповісти
,,,русляндія буде мати справу з НАТО
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
А НАТО в курсі?
показати весь коментар
28.10.2024 16:57 Відповісти
мова іде про те, що якби перед війною США зробили рашисту подібну засторогу,війна мабуть би не розпочалася .?І без США, основного фінансового доннора НАТО.само по собі НАТО .без дозволу США ніякого рішення не прийме від слова "взагалі"
показати весь коментар
28.10.2024 20:12 Відповісти
А чого зараз не виводять?
показати весь коментар
28.10.2024 18:28 Відповісти
План Трампа - економічний тиск на куйло, про це навіть у цій статті написано. Замість заборонити експорт з кацапстану, завдяки якому кацапи отримують мільярди в день, Байден заборонив імпорт в кацапію, який вони успішно обходять через треті країни.
показати весь коментар
28.10.2024 16:06 Відповісти
Залишилось повірити, що заборона імпорту, замість експорту була реальним планом, а не "послугою"

Камала сказала, що головний противник США це відомо всім - іран
Тобто з іншими буде миритись
показати весь коментар
28.10.2024 18:30 Відповісти
Не відслідковую, що там тупа курка кудахча, а то що доходи від експорту кацапстану не падають, це всесвітньо відомий факт.
показати весь коментар
28.10.2024 19:41 Відповісти
Треба погоджуватися. Трамп, путін - не вічні. путін здохне і в роZZії почнеться хаос (хоч і на короткий час). А Трамп піде. От в це вікно можна і проскочити. Як зробили Балтійці, Фіни, Шведи.
показати весь коментар
28.10.2024 16:06 Відповісти
та і у Байдена (Гарріс) теж невступ України до НАТО
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
Свого часу в Трампа (коли він був Президентом США), уже був мирний план Ізраїль-Палестина. Щось він тоді казав про "Вічний мир", "Угоду тисячоліття" і т.п. Про результати можна дізнатись з новин. Стало там мирно? А стало нормально з Іраном, КНДР, Сирією..... тобто усіма країнами де він щось там рішав?
Трамп такий же шоумен, як і Зеля. Йому потрібно щось підписати, розказати про супердупер мир і поїхати грати в гольф, а наслідки йому по барабану. Тим більше з ними ймовірно доведеться розбиратись його наступнику.
показати весь коментар
28.10.2024 16:10 Відповісти
Так спитайте у Байдена,
він же сказав, що у всьому винен Обама, а не Трамп.
показати весь коментар
28.10.2024 18:32 Відповісти
People can just blame anything they do not like in Trump's plan on Zelensky. It won't change much, but they will feel much better.
показати весь коментар
28.10.2024 16:11 Відповісти
Если будут переговоры и временное перемирие с кацами то тогда все мужское население Украины сразу же мигрирует во своя си за рубеж и
тогда лаптеногим и воевать уже не надо потому, что они возьмут Украину
голыми руками. Этого и добивается Херпиду и его бравая зеленая труппа.
показати весь коментар
28.10.2024 16:12 Відповісти
ничего нового
показати весь коментар
28.10.2024 16:19 Відповісти
Ну і чого Трамп не говорив жорстко під час свого президенства, а лизав чоботи *****?
показати весь коментар
28.10.2024 16:36 Відповісти
Не знаю що там хто кому лизав, але за Трампа путін не відкусив жодного нового метра української землі.
показати весь коментар
28.10.2024 17:18 Відповісти
Ви мабуть з росії. Бо це вони лизали чоботи Трампу.
показати весь коментар
28.10.2024 19:32 Відповісти
Так любили Трампа, що божевільні бабці з "атрядов путіна" https://www.youtube.com/watch?v=2cZW-y39FCI палили його опудало.
показати весь коментар
28.10.2024 19:41 Відповісти
Це повна параша.Вступ до НАТО перекритий,рашка відновлюється економічно і воєнно,залишає за собою окуповані території і перетворює населення там на упороту вату.Нам перестають постачати зброю,бо типу ж мир,нашо провокувати ітд.,чоловіче населення масово звалює в Європу,ЗСУ поповняти ніким.Через 2-3 роки рашка знову "знаходить" в Україні біолабараторії і нападає з новими силами.Трамп вилізе і скаже що в України ітак нема шансів виграти і треба передомовлятись десь по Дніпру чи по Західному Бугу.
показати весь коментар
28.10.2024 18:36 Відповісти
Економічний тискна русню ... не заважає вести визволення української землі ...ця довгокоса трампунцель , мутить , цей пройдисвід ,за підтримки товарища маска ,вірить у перемогу в США ...не дай Господи !!!
показати весь коментар
28.10.2024 18:48 Відповісти
ну у нас не буде сил не погодитися. Цікаво а що трамп зробить якщо росія скаже ні?
показати весь коментар
28.10.2024 22:37 Відповісти
Як коштом України РФ може опустити США?

Москва

Кремль

ШИФРОВКА

Резидентурам США, Канади

Резидентурі ГРУ в Україні

Резидентурі СВР в Україні

Резидентурі ФСБ в Україні

Цілком таємно

Прочитати, запам'ятати, носій знищити

Як коштом України РФ може опустити США?

Завдання:

етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.

Маємо:

Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.

Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.

Наші сексоти:

етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.

Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.

https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1

Діємо:

через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.

Результат:

з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,

спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,

тут же атака Китаю на Тайвань шибко,

Північної Кореї на Південну однако,

шибко Іран починає тощо,

офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!

Наказ:

етааа, шибко за работу, таваріщі!

Підпис здєсь:

онако Хайль шибко Путіна!

оперативная псевдоніма Ху-ло однако.

46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога

http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html

показати весь коментар
12.11.2024 15:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 