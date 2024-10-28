План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT
Кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.
Замороження війни
Так, концепція Трампа може бути "переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 і 2015 років, які мали на меті покласти край бойовим діям на сході України". Один із радників Трампа заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.
Цього разу, каже радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. За дотриманням мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.
Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, то ж наполягати на врегулюванні морально правильно.
На думку Трампа, Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни. Водночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі.
Без членства в НАТО
Членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусити Росію піти на переговори.
"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - сказав Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа.
Водночас такий підхід не знайде одностайної підтримки в Республіканській партії, пише FT.
Переговори із диктатором Путіним
Майк Волтц, який є одним із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників, припускає, що Трамп може використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ.
"Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію. Першим кроком буде, за його словами: "Бурі, дитинко, бурі". Ви наповните світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну", - пояснив він.
Зазначається, що Саудівська Аравія, важливий союзник Трампа в його перший термін, не вітатиме такий крок.
Проте наближені до Трампа особи стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на Путіна. Як приклад вони наводять Авраамські угоди, підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем і ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.
"Він показав, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони. Він робив це послідовно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці", - сказав американський дипломат Річард Гренелл.
напевне, всі свої передвиборчі обіцянки Зєля вже порушила і продовжує брехати лохам вухастим... і скільки горя принесла людям, які слухали її з роззявленим ротом, та й тим, хто із самого початку ідіотського сцарювання президента по-зальоту не вірив і не слухав балаболку..
Взагалі врятувати Україну може лише випадок.
іпсошні вуха скрізь стирчать!
Вони лякали вторгненням хуьла, але зброї давати не хотіли.
Гарріс відмовила Зеленскму давати зброю в січні 2022 р., прямо напередодні вторгнення хуьла. (на Мюнхенській конференції з безпеки).
Якщо Трамп почне з того ж самого - буде тиснути і вимагати поступитися хуьлу, то його також пошлють нах.
А у цього вже будуть наслідки:
1. Підрив авторитету Америки всупереч гаслу MAGA.
2. У всіх жертвах і крові в Україні буде звинувачений Трамп.
Трамп прекрасно все це розуміє, тому він обіцяв Зеленському підтримку. А всю передвиборчу балаканину можна вже зараз викинути на смітник.
покращення вже сьогоднізолотий вік Америки дуже скоро.
І навіть цей "потужний" тиск Трамп неодноразово намагався припинити у своїх заявах!
Трампісти, АУУУ!
Так зрозуміло?
- Дружина👩 дає.
- А вона де бере❓
- В тумбочці🗄
- А в цій тумбочці звідки вони беруться❓
- 👉 Я кладу ...
Але ти все зрозумів.
Десь я вже так чув... Особисто зараз зебня б'є себе копитами в груди, розповідаючи, що вони голосували не за Зе а проти Порошенка...
Всі мовчки "насолоджуються" своїм вибором.
Головне корупцію подолали бо корупціонери втікли як казав Зе...
Камала сказала, що головний противник США це відомо всім - іран
Тобто з іншими буде миритись
Трамп такий же шоумен, як і Зеля. Йому потрібно щось підписати, розказати про супердупер мир і поїхати грати в гольф, а наслідки йому по барабану. Тим більше з ними ймовірно доведеться розбиратись його наступнику.
він же сказав, що у всьому винен Обама, а не Трамп.
тогда лаптеногим и воевать уже не надо потому, что они возьмут Украину
голыми руками. Этого и добивается Херпиду и его бравая зеленая труппа.
