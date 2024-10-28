План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT

Кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Замороження війни

Так, концепція Трампа може бути "переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 і 2015 років, які мали на меті покласти край бойовим діям на сході України". Один із радників Трампа заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

Цього разу, каже радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. За дотриманням мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, то ж наполягати на врегулюванні морально правильно.

На думку Трампа, Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни. Водночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі.

Без членства в НАТО

Членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусити Росію піти на переговори.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - сказав Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа.

Водночас такий підхід не знайде одностайної підтримки в Республіканській партії, пише FT.

Переговори із диктатором Путіним

Майк Волтц, який є одним із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників, припускає, що Трамп може використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ.

"Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію. Першим кроком буде, за його словами: "Бурі, дитинко, бурі". Ви наповните світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну", - пояснив він.

Зазначається, що Саудівська Аравія, важливий союзник Трампа в його перший термін, не вітатиме такий крок.

Проте наближені до Трампа особи стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на Путіна. Як приклад вони наводять Авраамські угоди, підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем і ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.

"Він показав, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони. Він робив це послідовно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці", - сказав американський дипломат Річард Гренелл.

