Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не має інформації про те, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп планує скасувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що невідомо, хто буде президентом США, проте Україна також розраховує на двосторонню підтримку Конгресу.

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.

