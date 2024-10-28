УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 840 58

Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський не має інформації про те, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп планує скасувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що невідомо, хто буде президентом США, проте Україна також розраховує на двосторонню підтримку Конгресу.

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) США (24353) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Подаруйте хтось Зеленському упаковку вушних паличок та окуляри. Сталась біда, Президент не чує та не бачить, що говорить Трамп та його оточення.
показати весь коментар
28.10.2024 22:20 Відповісти
+17
звільнили патужно Залужного і тепер стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:16 Відповісти
+16
"я не чув щоб ху%ло планував напад"
показати весь коментар
28.10.2024 22:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звільнили патужно Залужного і тепер стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:16 Відповісти
він не чув бо Єрмак з Подлячиною йому не написали
показати весь коментар
28.10.2024 23:44 Відповісти
Подаруйте хтось Зеленському упаковку вушних паличок та окуляри. Сталась біда, Президент не чує та не бачить, що говорить Трамп та його оточення.
показати весь коментар
28.10.2024 22:20 Відповісти
все він чує і баче. Що він може зробити?
показати весь коментар
28.10.2024 22:53 Відповісти
Подати у відставку, а перед тим створити коаліційний уряд державного порятунку
показати весь коментар
29.10.2024 00:42 Відповісти
Во главе со Шмигалем, а его замами будут Ермак и Татаров?
Других Зеленский не назначит.
Ибо хочет еще жить и сберечь свои миллиарды
показати весь коментар
29.10.2024 07:53 Відповісти
Може бути, саме вам і таким, як ви, потрібно подарувати упаковку вушних паличок та окуляри? Якщо хтось звертає увагу на те, що говорить Венс, це означає, що він не розуміє, як влаштована система влади в Америці. Віце-президент не є ключовим гравцем у визначенні зовнішньої політики, ключовим гравцем є Держсекретар. А Майк Помпео знову буде держсекретарем. Тим, кому цікаво знати, якою буде зовнішня політика, варто слідкувати за заявами Помпео.





A Trump Peace Plan for Ukraine

Among the essentials are a lend-lease program, real sanctions on Russia, and a revitalized NATO.

https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
показати весь коментар
28.10.2024 23:55 Відповісти
Варто попрохати Зеленського поділитись окулярами та вушними паличками з вами та такими, як ви. Венс десь сказав - "Коли я буду віце-президентом, я прийму такі рішення щодо України......"?
Він казав про те, який саме зовнішньополітичний курс буде реалізовувати Трамп. І, уявіть собі, держсекретар в США, виконує накази Президента!
Можна звісно вишукувати істину в речах Трампа, але вони наскільки розмиті, що доводиться слідкувати за його оточенням. І за Помпео, і за Венсом, і конгресменами......
А не знайти лише зручні і приємні для себе слова, як це робите ви, і зациклитись на них.
показати весь коментар
29.10.2024 00:01 Відповісти
Венс може говорити все, що завгодно, і це не має нічого спільного із зовнішньою політикою, яку буде проводити Президент. Державний департамент відповідає за зовнішню політику, а Держсекретар є головним радником Президента з питань зовнішньої політики.
показати весь коментар
29.10.2024 00:10 Відповісти
"Він казав про те, який саме зовнішньополітичний курс буде реалізовувати Трамп"
Про зовнішню політику, яку проводитиме Трамп, слід судити із заяв колишнього і майбутнього держсекретаря Майка Помпео.
показати весь коментар
29.10.2024 00:14 Відповісти
Сонце моє! Венс озвучує те, що не може сказать прямо Трамп... І якщо Трамп здатен говорить (практично одночасно) діаметрально протилежні речі - то Венсу, як Пєскову у Путіна, "сам бог велів" подібне "городить"... А Трамп тоді, може, в будь-який момент, заявить, що Венс "пургу несёт" (як колись висловився Путін про Пєскова...). І йому за це "нічого не буде" - як "нічого не було Зеленському, коли йому почали нагадувать про невиконані обіцянки, які давалися його довіреними особами у передвиборчий період... "Блазень" просто "включив дурника" і заявив, що ВІН такого не обіцяв!
Наука "аналітика" саме для того і створена була людьми, щоб можна було аналізувать події, проводить аналогії та здійснювать прогнози... Бо "подібне народжує подібне...".
показати весь коментар
29.10.2024 05:51 Відповісти
"я не чув щоб ху%ло планував напад"
показати весь коментар
28.10.2024 22:21 Відповісти
Подлиз засчитан.
показати весь коментар
28.10.2024 22:22 Відповісти
підлизнути Трампу треба, раптом його виберуть!
показати весь коментар
28.10.2024 22:23 Відповісти
Можно было и промолчать
показати весь коментар
28.10.2024 22:56 Відповісти
Можливо уже мозок почав деградувати і він і на тверезу голову вже такий.

США запросто здало Південний В'єтнам. Можливо 6 президент цього не знав. Але ось буквально недавній приклад втеча американців з Афганістану, де покинули напризволяще всіх, хто намагався побудувати іншу країну.

І допомагати евакуюватися своїм афганським симпатикам не дуже допомагали, а особливо як хтось з них не встигав на літаки. За ними взагалі не йшли навіть. Ніхто крім українських вояків.

Тому США може і програти, якщо подумає, що їм нічого за це не буде від росіян.
показати весь коментар
28.10.2024 22:27 Відповісти
Гадаю, там усе набагато простіше і сумніше: Трумп ще живий, а його мозок - уже ніт.
показати весь коментар
28.10.2024 23:45 Відповісти
Кацапе, твій міжвушний ганглій того, що я знаю, не осягне і розплавиться. Тому тобі туди: (курсом руZZкага вайеннага *******).
Втямило, болєзнойе?
Виконуй.
показати весь коментар
29.10.2024 00:50 Відповісти

!!!

(Попутного вітру).
показати весь коментар
07.11.2024 01:33 Відповісти
ви вже якось определіться - вас цікавить афганістан чи Україна?
показати весь коментар
29.10.2024 00:11 Відповісти
та ніхто і не чув до 19го,
щось хтось припинить фінансування української ракетної програми...
а потім прийшов ти - ржака нескінченна до сіх...
показати весь коментар
28.10.2024 22:27 Відповісти
Подивимось що ти через пів року скажешь😏
показати весь коментар
28.10.2024 22:29 Відповісти
Камала Гарріс вважає, що Трамп планує здатися путіну.
З цього і випливає його "один телефонний дзвінок".
Про це вона нагадала на заході у Мічигані, де виступала з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.

Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться, - заявила вона.
Вона каже, що Трамп змусив би Україну припинити боротьбу з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі, - вважає Гарріс.
Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" і заявляє, що закінчить війну між Росією та Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.
показати весь коментар
28.10.2024 22:30 Відповісти
питання в тому що сама гаріс нічого не сказала про свої плани щодо України
показати весь коментар
28.10.2024 22:55 Відповісти
Де ви були увесь цей час? У коматозному стані? Чого ж цей пристарілий самозакоханий півень не закінчив війну « одним телефоним дзвінком» ?

У мене немає питань до трампа-там усе зрозуміло… У мене питання до трампістів: як ви живете без мізків?
показати весь коментар
29.10.2024 00:26 Відповісти
шуткують діди за лайки,
кожний перед кожним бойовим бобром дерева гризе!
показати весь коментар
29.10.2024 00:33 Відповісти
Були ж такі які в пічах жли людей, ось і трампісти є
показати весь коментар
29.10.2024 00:47 Відповісти
В "лазні" воно сиділо. А як звідтам вилізло, взялося за старе - гівном у людей плюватися. Мабуть, щоб знову адмін відправив до "лазні".
показати весь коментар
29.10.2024 00:59 Відповісти
Фронт посипався, а Зеля теж ніхрена не чув.
показати весь коментар
28.10.2024 22:31 Відповісти
То з тебе щось сиплеться.
показати весь коментар
29.10.2024 02:13 Відповісти
нема в підлизувачя терпіння почекати щє днів з 8 - може тоді і не того прийдеться вилізувати...
показати весь коментар
28.10.2024 22:36 Відповісти
Так цим все одно, кого лизати. Хто заплатив - того й лижуть.
показати весь коментар
15.11.2024 21:57 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/novyna/polityka/tramp-zayavyv-razi-obrannya-prezydentom-ssha-bude-dyktatorom-tilky-pershyj-den Дональд Трамп «не дасть жодної копійки на українсько-російську війну», якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Про це він розповів в https://hirado.hu/belfold/cikk/2024/03/10/orban-viktor-exkluziv-interjuja-az-m1-nek-donald-trump-a-beke-embere-magyarorszag-is-mielobbi-beket-akar інтерв'ю угорському телебаченню, яке було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США.
показати весь коментар
28.10.2024 22:38 Відповісти
Орбан сказав, що Трамп казав...
А потiм той же Орбан сказав, що вiн сам цього не казав i Трамп тим паче цього не казав.
До чого ж обамiвцi тупi i затятi!!!
показати весь коментар
15.11.2024 21:59 Відповісти
Йди у відставку! Україні потрібний справжній президент.
показати весь коментар
28.10.2024 22:43 Відповісти
справжній вже є, 5 років його каденції ще не вийшло. Так, незаконо призначений весною 2020року, і все ж є..., діє...
показати весь коментар
28.10.2024 23:33 Відповісти
Трамп- мечта Янелоха. На него будет удобно свалить все зебильные пройопы.
показати весь коментар
28.10.2024 22:49 Відповісти
.
Направду, список тих, кого Боневтік Незламний може звинуватити у своїх про#обах величенький. Пригадайте Бєню, Богдана, Саакашвілі... Я вже не кажу про Порошенка, котрий, на боневтіківське переконання, продовжує регулярно срати у боневтіківські ж штани!
...А Трумп - це фрік. Лише фрік набагато більшого калібру, ніж наш Бубочка. От Бубочка і мріє "вирости" до Трумпового калібру.
Якось так.
показати весь коментар
28.10.2024 23:38 Відповісти
В связи с Вашим комментом вспомнилось:

"Он для этого годится".
показати весь коментар
29.10.2024 07:57 Відповісти
Тобто внутрішній план - це війна без зброї, фінансування, без заробітної плати, пенсій, і до останнього роботяги?
показати весь коментар
28.10.2024 23:08 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 23:48 Відповісти
ти в око х..лу дивися, невже глухо-сліпий
показати весь коментар
29.10.2024 05:11 Відповісти
Почекаємо до наступного вівторка не має сенсу зараз сперечатись
показати весь коментар
29.10.2024 05:22 Відповісти
...я хачу
шоби лето не канчалось...
показати весь коментар
29.10.2024 05:36 Відповісти
сходи до лікара глухман
показати весь коментар
29.10.2024 06:11 Відповісти
Не чув...? То побачиш...
показати весь коментар
29.10.2024 06:31 Відповісти
Трамп вообще соска Путина и единственное на что он будет способен - громогласно заявить что прекратит войну, поехать встретится в пуйлом и жидко обдристаться да так что схлопочет импичмент ))
показати весь коментар
29.10.2024 08:34 Відповісти
Хотя с другой стороны Байден и вовсе блаженный старец с позицией - берите бабло и отвяжитесь
Получив шелбан по носу от пуйла, Трамп вызверится и поймет что миру мир возможен только тогда когда агрессору разбивают морду в кровь и принуждают к миру
показати весь коментар
29.10.2024 08:38 Відповісти
И тогда "соска путена" вломит здюлей твоему путену.
Как вломил дважды в Сирии, когда запустил 60 ТОМАГАВКОВ по авиабазе и когда за 20 минут перемолол в мясной фарш "элиту вагинеровцев". Да так, что даже сосчитать не смогли : от 200 до 600. Без потерь со своей стороны.
А мясо загребли в песочек и постарались забыть.
Так что соси у путена и помалкивай.
показати весь коментар
15.11.2024 22:03 Відповісти
«…. а в Травні на шашлики
показати весь коментар
29.10.2024 10:28 Відповісти
 
 