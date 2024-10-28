Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не має інформації про те, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп планує скасувати підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що невідомо, хто буде президентом США, проте Україна також розраховує на двосторонню підтримку Конгресу.
"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.
Других Зеленский не назначит.
Ибо хочет еще жить и сберечь свои миллиарды
A Trump Peace Plan for Ukraine
Among the essentials are a lend-lease program, real sanctions on Russia, and a revitalized NATO.
https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
Він казав про те, який саме зовнішньополітичний курс буде реалізовувати Трамп. І, уявіть собі, держсекретар в США, виконує накази Президента!
Можна звісно вишукувати істину в речах Трампа, але вони наскільки розмиті, що доводиться слідкувати за його оточенням. І за Помпео, і за Венсом, і конгресменами......
А не знайти лише зручні і приємні для себе слова, як це робите ви, і зациклитись на них.
Про зовнішню політику, яку проводитиме Трамп, слід судити із заяв колишнього і майбутнього держсекретаря Майка Помпео.
Наука "аналітика" саме для того і створена була людьми, щоб можна було аналізувать події, проводить аналогії та здійснювать прогнози... Бо "подібне народжує подібне...".
США запросто здало Південний В'єтнам. Можливо 6 президент цього не знав. Але ось буквально недавній приклад втеча американців з Афганістану, де покинули напризволяще всіх, хто намагався побудувати іншу країну.
І допомагати евакуюватися своїм афганським симпатикам не дуже допомагали, а особливо як хтось з них не встигав на літаки. За ними взагалі не йшли навіть. Ніхто крім українських вояків.
Тому США може і програти, якщо подумає, що їм нічого за це не буде від росіян.
Втямило, болєзнойе?
Виконуй.
!!!
(Попутного вітру).
щось хтось припинить фінансування української ракетної програми...
а потім прийшов ти - ржака нескінченна до сіх...
З цього і випливає його "один телефонний дзвінок".
Про це вона нагадала на заході у Мічигані, де виступала з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.
Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться, - заявила вона.
Вона каже, що Трамп змусив би Україну припинити боротьбу з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі, - вважає Гарріс.
Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" і заявляє, що закінчить війну між Росією та Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.
У мене немає питань до трампа-там усе зрозуміло… У мене питання до трампістів: як ви живете без мізків?
кожний перед кожним бойовим бобром дерева гризе!
Про це він розповів в https://hirado.hu/belfold/cikk/2024/03/10/orban-viktor-exkluziv-interjuja-az-m1-nek-donald-trump-a-beke-embere-magyarorszag-is-mielobbi-beket-akar інтерв'ю угорському телебаченню, яке було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США.
А потiм той же Орбан сказав, що вiн сам цього не казав i Трамп тим паче цього не казав.
До чого ж обамiвцi тупi i затятi!!!
Направду, список тих, кого Боневтік Незламний може звинуватити у своїх про#обах величенький. Пригадайте Бєню, Богдана, Саакашвілі... Я вже не кажу про Порошенка, котрий, на боневтіківське переконання, продовжує регулярно срати у боневтіківські ж штани!
...А Трумп - це фрік. Лише фрік набагато більшого калібру, ніж наш Бубочка. От Бубочка і мріє "вирости" до Трумпового калібру.
Якось так.
"Он для этого годится".
шоби лето не канчалось...
Получив шелбан по носу от пуйла, Трамп вызверится и поймет что миру мир возможен только тогда когда агрессору разбивают морду в кровь и принуждают к миру
Как вломил дважды в Сирии, когда запустил 60 ТОМАГАВКОВ по авиабазе и когда за 20 минут перемолол в мясной фарш "элиту вагинеровцев". Да так, что даже сосчитать не смогли : от 200 до 600. Без потерь со своей стороны.
А мясо загребли в песочек и постарались забыть.
Так что соси у путена и помалкивай.