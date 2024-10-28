Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не располагает информацией о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует отменить поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика США изменится", - сказал Зеленский.

Он отметил, что неизвестно, кто будет президентом США, однако Украина также рассчитывает на двустороннюю поддержку Конгресса.

"Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, что он действительно захочет проиграть. Проиграть в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как укрепить себя", - отметил Зеленский.

