РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 840 58

Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины, - Зеленский

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Президент Владимир Зеленский не располагает информацией о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует отменить поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика США изменится", - сказал Зеленский.

Он отметил, что неизвестно, кто будет президентом США, однако Украина также рассчитывает на двустороннюю поддержку Конгресса.

"Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, что он действительно захочет проиграть. Проиграть в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как укрепить себя", - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Иран пока не передал РФ ракеты, но об этом ведутся переговоры

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) США (27938) Трамп Дональд (6647)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Подаруйте хтось Зеленському упаковку вушних паличок та окуляри. Сталась біда, Президент не чує та не бачить, що говорить Трамп та його оточення.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:20 Ответить
+17
звільнили патужно Залужного і тепер стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:16 Ответить
+16
"я не чув щоб ху%ло планував напад"
показать весь комментарий
28.10.2024 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звільнили патужно Залужного і тепер стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:16 Ответить
він не чув бо Єрмак з Подлячиною йому не написали
показать весь комментарий
28.10.2024 23:44 Ответить
Подаруйте хтось Зеленському упаковку вушних паличок та окуляри. Сталась біда, Президент не чує та не бачить, що говорить Трамп та його оточення.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:20 Ответить
все він чує і баче. Що він може зробити?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:53 Ответить
Подати у відставку, а перед тим створити коаліційний уряд державного порятунку
показать весь комментарий
29.10.2024 00:42 Ответить
Во главе со Шмигалем, а его замами будут Ермак и Татаров?
Других Зеленский не назначит.
Ибо хочет еще жить и сберечь свои миллиарды
показать весь комментарий
29.10.2024 07:53 Ответить
Може бути, саме вам і таким, як ви, потрібно подарувати упаковку вушних паличок та окуляри? Якщо хтось звертає увагу на те, що говорить Венс, це означає, що він не розуміє, як влаштована система влади в Америці. Віце-президент не є ключовим гравцем у визначенні зовнішньої політики, ключовим гравцем є Держсекретар. А Майк Помпео знову буде держсекретарем. Тим, кому цікаво знати, якою буде зовнішня політика, варто слідкувати за заявами Помпео.





A Trump Peace Plan for Ukraine

Among the essentials are a lend-lease program, real sanctions on Russia, and a revitalized NATO.

https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf
показать весь комментарий
28.10.2024 23:55 Ответить
Варто попрохати Зеленського поділитись окулярами та вушними паличками з вами та такими, як ви. Венс десь сказав - "Коли я буду віце-президентом, я прийму такі рішення щодо України......"?
Він казав про те, який саме зовнішньополітичний курс буде реалізовувати Трамп. І, уявіть собі, держсекретар в США, виконує накази Президента!
Можна звісно вишукувати істину в речах Трампа, але вони наскільки розмиті, що доводиться слідкувати за його оточенням. І за Помпео, і за Венсом, і конгресменами......
А не знайти лише зручні і приємні для себе слова, як це робите ви, і зациклитись на них.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:01 Ответить
Венс може говорити все, що завгодно, і це не має нічого спільного із зовнішньою політикою, яку буде проводити Президент. Державний департамент відповідає за зовнішню політику, а Держсекретар є головним радником Президента з питань зовнішньої політики.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:10 Ответить
"Він казав про те, який саме зовнішньополітичний курс буде реалізовувати Трамп"
Про зовнішню політику, яку проводитиме Трамп, слід судити із заяв колишнього і майбутнього держсекретаря Майка Помпео.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:14 Ответить
Сонце моє! Венс озвучує те, що не може сказать прямо Трамп... І якщо Трамп здатен говорить (практично одночасно) діаметрально протилежні речі - то Венсу, як Пєскову у Путіна, "сам бог велів" подібне "городить"... А Трамп тоді, може, в будь-який момент, заявить, що Венс "пургу несёт" (як колись висловився Путін про Пєскова...). І йому за це "нічого не буде" - як "нічого не було Зеленському, коли йому почали нагадувать про невиконані обіцянки, які давалися його довіреними особами у передвиборчий період... "Блазень" просто "включив дурника" і заявив, що ВІН такого не обіцяв!
Наука "аналітика" саме для того і створена була людьми, щоб можна було аналізувать події, проводить аналогії та здійснювать прогнози... Бо "подібне народжує подібне...".
показать весь комментарий
29.10.2024 05:51 Ответить
"я не чув щоб ху%ло планував напад"
показать весь комментарий
28.10.2024 22:21 Ответить
Подлиз засчитан.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:22 Ответить
підлизнути Трампу треба, раптом його виберуть!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:23 Ответить
Можно было и промолчать
показать весь комментарий
28.10.2024 22:56 Ответить
Можливо уже мозок почав деградувати і він і на тверезу голову вже такий.

США запросто здало Південний В'єтнам. Можливо 6 президент цього не знав. Але ось буквально недавній приклад втеча американців з Афганістану, де покинули напризволяще всіх, хто намагався побудувати іншу країну.

І допомагати евакуюватися своїм афганським симпатикам не дуже допомагали, а особливо як хтось з них не встигав на літаки. За ними взагалі не йшли навіть. Ніхто крім українських вояків.

Тому США може і програти, якщо подумає, що їм нічого за це не буде від росіян.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:27 Ответить
Гадаю, там усе набагато простіше і сумніше: Трумп ще живий, а його мозок - уже ніт.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:45 Ответить
Кацапе, твій міжвушний ганглій того, що я знаю, не осягне і розплавиться. Тому тобі туди: (курсом руZZкага вайеннага *******).
Втямило, болєзнойе?
Виконуй.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:50 Ответить

!!!

(Попутного вітру).
показать весь комментарий
07.11.2024 01:33 Ответить
ви вже якось определіться - вас цікавить афганістан чи Україна?
показать весь комментарий
29.10.2024 00:11 Ответить
та ніхто і не чув до 19го,
щось хтось припинить фінансування української ракетної програми...
а потім прийшов ти - ржака нескінченна до сіх...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:27 Ответить
Подивимось що ти через пів року скажешь😏
показать весь комментарий
28.10.2024 22:29 Ответить
Камала Гарріс вважає, що Трамп планує здатися путіну.
З цього і випливає його "один телефонний дзвінок".
Про це вона нагадала на заході у Мічигані, де виступала з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.

Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться, - заявила вона.
Вона каже, що Трамп змусив би Україну припинити боротьбу з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі, - вважає Гарріс.
Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" і заявляє, що закінчить війну між Росією та Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:30 Ответить
питання в тому що сама гаріс нічого не сказала про свої плани щодо України
показать весь комментарий
28.10.2024 22:55 Ответить
Де ви були увесь цей час? У коматозному стані? Чого ж цей пристарілий самозакоханий півень не закінчив війну « одним телефоним дзвінком» ?

У мене немає питань до трампа-там усе зрозуміло… У мене питання до трампістів: як ви живете без мізків?
показать весь комментарий
29.10.2024 00:26 Ответить
шуткують діди за лайки,
кожний перед кожним бойовим бобром дерева гризе!
показать весь комментарий
29.10.2024 00:33 Ответить
Були ж такі які в пічах жли людей, ось і трампісти є
показать весь комментарий
29.10.2024 00:47 Ответить
В "лазні" воно сиділо. А як звідтам вилізло, взялося за старе - гівном у людей плюватися. Мабуть, щоб знову адмін відправив до "лазні".
показать весь комментарий
29.10.2024 00:59 Ответить
Фронт посипався, а Зеля теж ніхрена не чув.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:31 Ответить
То з тебе щось сиплеться.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:13 Ответить
нема в підлизувачя терпіння почекати щє днів з 8 - може тоді і не того прийдеться вилізувати...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:36 Ответить
Так цим все одно, кого лизати. Хто заплатив - того й лижуть.
показать весь комментарий
15.11.2024 21:57 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/novyna/polityka/tramp-zayavyv-razi-obrannya-prezydentom-ssha-bude-dyktatorom-tilky-pershyj-den Дональд Трамп «не дасть жодної копійки на українсько-російську війну», якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Про це він розповів в https://hirado.hu/belfold/cikk/2024/03/10/orban-viktor-exkluziv-interjuja-az-m1-nek-donald-trump-a-beke-embere-magyarorszag-is-mielobbi-beket-akar інтерв'ю угорському телебаченню, яке було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:38 Ответить
Орбан сказав, що Трамп казав...
А потiм той же Орбан сказав, що вiн сам цього не казав i Трамп тим паче цього не казав.
До чого ж обамiвцi тупi i затятi!!!
показать весь комментарий
15.11.2024 21:59 Ответить
Йди у відставку! Україні потрібний справжній президент.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:43 Ответить
справжній вже є, 5 років його каденції ще не вийшло. Так, незаконо призначений весною 2020року, і все ж є..., діє...
показать весь комментарий
28.10.2024 23:33 Ответить
Трамп- мечта Янелоха. На него будет удобно свалить все зебильные пройопы.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:49 Ответить
.
Направду, список тих, кого Боневтік Незламний може звинуватити у своїх про#обах величенький. Пригадайте Бєню, Богдана, Саакашвілі... Я вже не кажу про Порошенка, котрий, на боневтіківське переконання, продовжує регулярно срати у боневтіківські ж штани!
...А Трумп - це фрік. Лише фрік набагато більшого калібру, ніж наш Бубочка. От Бубочка і мріє "вирости" до Трумпового калібру.
Якось так.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:38 Ответить
В связи с Вашим комментом вспомнилось:

"Он для этого годится".
показать весь комментарий
29.10.2024 07:57 Ответить
Тобто внутрішній план - це війна без зброї, фінансування, без заробітної плати, пенсій, і до останнього роботяги?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:08 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 23:48 Ответить
ти в око х..лу дивися, невже глухо-сліпий
показать весь комментарий
29.10.2024 05:11 Ответить
Почекаємо до наступного вівторка не має сенсу зараз сперечатись
показать весь комментарий
29.10.2024 05:22 Ответить
...я хачу
шоби лето не канчалось...
показать весь комментарий
29.10.2024 05:36 Ответить
сходи до лікара глухман
показать весь комментарий
29.10.2024 06:11 Ответить
Не чув...? То побачиш...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:31 Ответить
Трамп вообще соска Путина и единственное на что он будет способен - громогласно заявить что прекратит войну, поехать встретится в пуйлом и жидко обдристаться да так что схлопочет импичмент ))
показать весь комментарий
29.10.2024 08:34 Ответить
Хотя с другой стороны Байден и вовсе блаженный старец с позицией - берите бабло и отвяжитесь
Получив шелбан по носу от пуйла, Трамп вызверится и поймет что миру мир возможен только тогда когда агрессору разбивают морду в кровь и принуждают к миру
показать весь комментарий
29.10.2024 08:38 Ответить
И тогда "соска путена" вломит здюлей твоему путену.
Как вломил дважды в Сирии, когда запустил 60 ТОМАГАВКОВ по авиабазе и когда за 20 минут перемолол в мясной фарш "элиту вагинеровцев". Да так, что даже сосчитать не смогли : от 200 до 600. Без потерь со своей стороны.
А мясо загребли в песочек и постарались забыть.
Так что соси у путена и помалкивай.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:03 Ответить
«…. а в Травні на шашлики
показать весь комментарий
29.10.2024 10:28 Ответить
 
 