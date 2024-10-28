РУС
Новости
1 240 12

Зеленский: Иран пока не передал РФ ракеты, но об этом ведутся переговоры

Зеленський про постачання Іраном ракет Росії

Иран еще не передал России ракеты, но такие разговоры между Москвой и Тегераном ведутся.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции четвертого саммита Украина-Северная Европа в понедельник, 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сейчас Россия и Иран ведут "углубленный диалог" о ракетах, которые Тегеран может предоставлять.

"Они (Иран. - Ред.) уже лицензировали для России производство "Шахедов" на территории России. К тому же, они предлагают пакеты помощи. Также ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По нашей имеющейся информации, пока они (Иран. - Ред.) ракет не предоставили, но они об этом говорят",- сказал глава государства.

Читайте также: Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, - Axios

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Иран (2074) ракеты (3719) россия (97281)
Топ комментарии
+5
Не зрозумів, начебто ж недавно один "дуже секретний розвідник" доповідав навіть про склад, куди їх привезли, а потім хтось хвалився що їх уже підірвали дроном моделі "Потужний відос".
А тут виявляється, ще не привезли? Стаття в західних ЗМІ секретна розвідінформація, виявилась невірною?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:18 Ответить
+2
Простите, все эти публикации в западных СМИ, заявления ответственных лиц, были обманом? Иран не передавала ракеты?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:21 Ответить
+2
Не випускайте його у стані сп'яніння на інтерв'ю. І тверезим не випускайте.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:30 Ответить
начебто вже кілька перехопили і сказали Фуфло...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:22 Ответить
Треба уточнити: у стані наркотичного сп'яніння.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:31 Ответить
Після атаки Ізраїля, іранцям ракети самі потрібні. Тому що виробництво їх застопорилося.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:32 Ответить
хтось бреше ??(
показать весь комментарий
28.10.2024 22:34 Ответить
Ракет немає. Вони самознищилися. Персія, фініта ля комедія.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:00 Ответить
путін використовують назви Ірану та Північної Кореї лише для розширення війни та демонстрації того, що мають союзників. Насправді їм не потрібні іранські ракети та дрони, оскільки у них є більш досконалі. Також їм не потрібна військова сила Північної Кореї, адже у них є значно більше військ на власній території. Україні не варто перебільшувати цю ситуацію. Росія залишилася самотньою і хоче показати, що має союзників у війні."
показать весь комментарий
29.10.2024 01:17 Ответить
