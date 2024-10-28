Зеленский: Иран пока не передал РФ ракеты, но об этом ведутся переговоры

Иран еще не передал России ракеты, но такие разговоры между Москвой и Тегераном ведутся.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции четвертого саммита Украина-Северная Европа в понедельник, 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сейчас Россия и Иран ведут "углубленный диалог" о ракетах, которые Тегеран может предоставлять.

"Они (Иран. - Ред.) уже лицензировали для России производство "Шахедов" на территории России. К тому же, они предлагают пакеты помощи. Также ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По нашей имеющейся информации, пока они (Иран. - Ред.) ракет не предоставили, но они об этом говорят",- сказал глава государства.

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

