УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
1 240 12

Зеленський: Іран поки що не передав РФ ракети, але про це ведуться переговори

Зеленський про постачання Іраном ракет Росії

Іран ще не передав Росії ракети, але такі розмови між Москвою та Тегераном ведуться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції четвертого саміту Україна- Північна Європа у понеділок, 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, наразі Росія та Іран ведуть "поглиблений діалог" про ракети, які Тегеран може надавати.

"Вони (Іран, - ред.) вже ліцензували для Росії виробництво шахедів на території Росії. До того ж, вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За нашою наявною інформацією, поки що вони (Іран, - ред.) ракет не надали, але вони про це говорять",- сказав очільник держави.

Читайте також: ЄС розглядає постачання Іраном ракет Росії як пряму загрозу для європейської безпеки, - Боррель під час зустрічі з главою іранського МЗС Арагчі

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Іран (2334) ракети (4183) росія (67862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Не зрозумів, начебто ж недавно один "дуже секретний розвідник" доповідав навіть про склад, куди їх привезли, а потім хтось хвалився що їх уже підірвали дроном моделі "Потужний відос".
А тут виявляється, ще не привезли? Стаття в західних ЗМІ секретна розвідінформація, виявилась невірною?
показати весь коментар
28.10.2024 22:18 Відповісти
+2
Простите, все эти публикации в западных СМИ, заявления ответственных лиц, были обманом? Иран не передавала ракеты?
показати весь коментар
28.10.2024 22:21 Відповісти
+2
Не випускайте його у стані сп'яніння на інтерв'ю. І тверезим не випускайте.
показати весь коментар
28.10.2024 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не зрозумів, начебто ж недавно один "дуже секретний розвідник" доповідав навіть про склад, куди їх привезли, а потім хтось хвалився що їх уже підірвали дроном моделі "Потужний відос".
А тут виявляється, ще не привезли? Стаття в західних ЗМІ секретна розвідінформація, виявилась невірною?
показати весь коментар
28.10.2024 22:18 Відповісти
начебто вже кілька перехопили і сказали Фуфло...
показати весь коментар
28.10.2024 22:22 Відповісти
Простите, все эти публикации в западных СМИ, заявления ответственных лиц, были обманом? Иран не передавала ракеты?
показати весь коментар
28.10.2024 22:21 Відповісти
Не випускайте його у стані сп'яніння на інтерв'ю. І тверезим не випускайте.
показати весь коментар
28.10.2024 22:30 Відповісти
Треба уточнити: у стані наркотичного сп'яніння.
показати весь коментар
28.10.2024 22:31 Відповісти
Після атаки Ізраїля, іранцям ракети самі потрібні. Тому що виробництво їх застопорилося.
показати весь коментар
28.10.2024 22:32 Відповісти
хтось бреше ??(
показати весь коментар
28.10.2024 22:34 Відповісти
Ракет немає. Вони самознищилися. Персія, фініта ля комедія.
показати весь коментар
28.10.2024 23:00 Відповісти
путін використовують назви Ірану та Північної Кореї лише для розширення війни та демонстрації того, що мають союзників. Насправді їм не потрібні іранські ракети та дрони, оскільки у них є більш досконалі. Також їм не потрібна військова сила Північної Кореї, адже у них є значно більше військ на власній території. Україні не варто перебільшувати цю ситуацію. Росія залишилася самотньою і хоче показати, що має союзників у війні."
показати весь коментар
29.10.2024 01:17 Відповісти
Ах ти хитрожопе створіння,мами Ріми і папи Саші
показати весь коментар
29.10.2024 06:28 Відповісти
Бо ти, зелене лайно, крім себе і дерьмака взагалі нікого не слухаєш. Ублюдошне, недорозвинене , брехливе і ущербне створіння
показати весь коментар
29.10.2024 08:01 Відповісти
 
 