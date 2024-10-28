Зеленський: Іран поки що не передав РФ ракети, але про це ведуться переговори

Іран ще не передав Росії ракети, але такі розмови між Москвою та Тегераном ведуться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції четвертого саміту Україна- Північна Європа у понеділок, 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, наразі Росія та Іран ведуть "поглиблений діалог" про ракети, які Тегеран може надавати.

"Вони (Іран, - ред.) вже ліцензували для Росії виробництво шахедів на території Росії. До того ж, вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За нашою наявною інформацією, поки що вони (Іран, - ред.) ракет не надали, але вони про це говорять",- сказав очільник держави.

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

