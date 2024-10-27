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Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, - Axios

Білий дім відреагував на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Отмечается, что удар был направлен на 12 "планетарных смесителей", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет. Это существенно ограничивает способность Ирана обновлять свой ракетный арсенал и может сдержать его от дальнейших ударов по Израилю.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что удар парализовал возможности Ирана по производству ракет.

Атака Израиля также поразила четыре батареи ПВО С-300, которые защищали Тегеран и стратегические объекты. Израильские источники подтвердили, что удары наносились из воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них вблизи границы Ирака с Ираном. ВВС Израиля также атаковали завод по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который ранее использовался для исследований и разработок ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что удар поразил только военные цели в Иране, и выразил надежду на прекращение обмена ударами между странами. Премьер-министр Катара призвал все стороны к сдержанности и избежанию шагов, которые могут дестабилизировать регион.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Израиль нанес удары по военным целям в Иране. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+33
Ізраїлю респект...
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27.10.2024 07:35 Ответить
+33
Та все якось не так зробив Ізраїль. Йому потрібно вчитися у Потужного, потрібно було зробити "План миру" і повезти його по всьому світу, розповідати по своїх марафонах про потужність цього плану і що як тільки цей план побачать в США , ЄС та Китай, то Іран відразу капітулює і буде випрошувати сісти за стіл переговорів, щоб підписати мир. Вчітьсґя, поки є в кого. Наш мальчік від наріду 73% втер носа всім, а сьогодні ще всім, тут, хто залишився в Україні, дасть по тисячі. Війна, а в нього є гроші для наріду. Мабуть і вчителям зроблять зарплату чуть більше 4-х тисяч доларів США.
А якщо серйозно, то Ізраїль просто молодчинка, що запланував - те зробив, головне знищені хвалені кацапські ППО с-300 і їх радари, знищені заводи, які виготовляють тверде паливо. Нам до цього далеко, або точніше ніколи з такими "лідерами", бо в Ізраїлі керують країною під час війни військові і спеціалісти, а в нас мародери і популісти-корупціонери, які і дня не служилиҐ, а хочуть бути генералісімусами. Пепрший крок вже зробилит - одяглися в мілітарі і зробили Ставку.
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27.10.2024 07:57 Ответить
+30
О-о-о ... Тепер і нам легше "дихать" буде ... Бо Іран зараз займатиметься власними справами - а не забезпечуватиме Путіна засобами ведення війни... А ще й, може - висуне тому "пред"яву" стосовно "ефективності" С-300... Бо я здогадуюся, що ізраїльтяни там "ходили, як у себе вдома..."
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27.10.2024 07:43 Ответить
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CNN
Уряд Ізраїлю був обережним, щоб не оприлюднити багато подробиць про успіх своїх нічних ударів по Ірану - це частина зусиль, спрямованих на уникнення подальшої ескалації.

Незважаючи на те, що деякі подробиці атаки просочилися в мережу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав міністрам уряду не спілкуватися зі ЗМІ. Речникам уряду Ізраїлю також було сказано не спілкуватися з пресою щодо деталей атаки, а повна оцінка бойових збитків ізраїльськими військовими від ударів тримається в секреті.

За словами джерела, знайомого з думкою ізраїльського уряду, відносно стриманий характер публічної позиції Ізраїлю після удару є навмисним, спрямованим на те, щоб дати Ірану можливість применшити значення ударів і уникнути подальшої ескалації.
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27.10.2024 07:33 Ответить
Вчора дивився стрім з одним ізраїльським генералом, то він сказав шо удар по Ірану був дуже серйозним. Ні ракет ні шахедів вони робити не зможуть.
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27.10.2024 07:47 Ответить
то кацапи шахєди вже самі виробляють
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27.10.2024 17:12 Ответить
Ми теж виробляєм.
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27.10.2024 17:21 Ответить
Ізраїлю респект...
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27.10.2024 07:35 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Судя по поступающим данным: крепко прилетело по заводу, производящему твердое ракетное топливо. Повреждены или уничтожены 20 смесительных установок (планетарных миксеров), восстановление - минимум год, скорее всего, вдвое больше. Такое оборудование в Икее не купишь. Продадут только китайцы, но сначала нужно заказать и произвести. И не факт, что Пекин им такое продаст сейчас - ослабленный Иран Китаю даже более выгоден, чем усиливающийся.

ПВО Тегерана, Исфахана, других крупных центров и их окрестностей не существует - все радары и батареи уничтожены. Пять крупных радаров обеспечивали наблюдение за воздушным пространством, один был уничтожен после апрельской атаки (тогда не дошло), оставшиеся четыре - сейчас. Иранская ПВО ослепла и оглохла.

Прилетело и по Парчину, где велись исследования в интересах проекта АМАД (ядерное оружие). Там, в частности, разрабатывали детонатор для бомбы. Масштаб ущерба неясен (объект строго засекречен), но спутниковые снимки показывают, что некоторые строения или разрушены или сильно повреждены.
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27.10.2024 07:41 Ответить
В нинішніх умовах скоріше навіть китайці не продадуть.
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27.10.2024 08:39 Ответить
відновлять все набагато швидше. продадуть більше нафти США та Європі, бо цей "страшний" удар за наказом адміністрації білого дому навіть не зачепив нафтогазову промисловість ірану, закуплять все необхідне, нехай втричі, або в п'ять разів дорожче, і відновлять за лічені тижні.продавці знайдуться.
цей удар просто пшик. замість реального знищення нафтової промисловості, портів та нафтопереробних заводів та відправки ірану в кам'яний вік, Ізраїль, за "проханням" США, просто пограв м'язами, бо бензин в США напередодні виборів ніяк не може здорожчати.
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27.10.2024 09:39 Ответить
Нафтогаз там можна просто перекрити він ніби під санкціями але там танкери постійно плавають компаній прокладок.
Просто якщо починати зупиняти Іранські кораблі, то промплощадки штатів - Китай та Індія втратять дешеві ресурси і виробництво там стане не дуже вигідне. А це втрачені значні інвестиції.
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27.10.2024 10:15 Ответить
яка зупинка танкерів? до чого тут танкери? нехай собі плавають.я про повне знищення нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості, а також портової інфраструктури ірану. Ізраїль може це зробити за одну ніч і ірану кірдик. тоді вони не зможуть не то, шо ракети робити, навіть молоток не зроблять.
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27.10.2024 11:28 Ответить
Іран має беспілотники і може їх робити з підтримкою Китаю в любому аулі. І бити ними по нафтовій інфраструктурі Саудитів та інших країн. Це якщо вдарити по його нафтовій інфраструктурі.
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27.10.2024 12:06 Ответить
Знищення нафтової промисловості ірану нереальне і на це є дві причини.
1 ціни на жижу стрибнуть за відмітку 100+баків за бочку, а може і більше, ну і хто буде у виграші ? що невже парашники...
2 іран заявив що якщо буде удар по ядерці чи нафтовій промисловості то вони знищать всю нафтову інфраструктуру персидського заливу, ракет і дронів у них вистачить для цього. Це буде коллапс світої економіки і знову ж таки хто від цього виграє ?
п.с. значить наслідки бомбардувань ізраїлю були такі собі, адже ісламісти били по аеродромах, а тут армада в 140 літаків спокійно бомбить іран
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27.10.2024 12:30 Ответить
О-о-о ... Тепер і нам легше "дихать" буде ... Бо Іран зараз займатиметься власними справами - а не забезпечуватиме Путіна засобами ведення війни... А ще й, може - висуне тому "пред"яву" стосовно "ефективності" С-300... Бо я здогадуюся, що ізраїльтяни там "ходили, як у себе вдома..."
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27.10.2024 07:43 Ответить
судячи з відосів вони щось намагались збивати і збивали(ракети повітря-земля).
п.с. я не знаю чи відбили б цю атаку навіть петріоти, коли в повітрі винищувачі 5 покоління з ракетами харм.
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27.10.2024 12:39 Ответить
не буде. Вони передали всі технології раші і вона тепер все сама робить
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27.10.2024 23:27 Ответить
"Отримать технології" - це ще не означає - робить якісно...Перед розвалом Союзу, під виглядом "концентрації технологій в єдиному інженерному центрі" була дана команда скопіювать по всьому СРСР всю технічну документаці. по ведучих технологіях і направить в Москву... Ну - і це дало їм "великий ривок"? Не тільки в "бамажках" справа... Тут і в економіці справа... І, головне - В ЛЮДЯХ! А вони так і залишилися "рукожопими"...
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28.10.2024 03:12 Ответить
******** нас рукожопі ракети і дрони. Якшо вам легще від цього
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28.10.2024 22:12 Ответить
А тоюв "легше" було-б - якби Іран і далі поставляв ракети і "шахеди"?
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29.10.2024 04:38 Ответить
Гора Сіон породила мишу.
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27.10.2024 07:49 Ответить
А миші тебе
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27.10.2024 07:56 Ответить
Щось там Байден ще крякає перед переселенням в хоспіс.
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27.10.2024 07:54 Ответить
Та все якось не так зробив Ізраїль. Йому потрібно вчитися у Потужного, потрібно було зробити "План миру" і повезти його по всьому світу, розповідати по своїх марафонах про потужність цього плану і що як тільки цей план побачать в США , ЄС та Китай, то Іран відразу капітулює і буде випрошувати сісти за стіл переговорів, щоб підписати мир. Вчітьсґя, поки є в кого. Наш мальчік від наріду 73% втер носа всім, а сьогодні ще всім, тут, хто залишився в Україні, дасть по тисячі. Війна, а в нього є гроші для наріду. Мабуть і вчителям зроблять зарплату чуть більше 4-х тисяч доларів США.
А якщо серйозно, то Ізраїль просто молодчинка, що запланував - те зробив, головне знищені хвалені кацапські ППО с-300 і їх радари, знищені заводи, які виготовляють тверде паливо. Нам до цього далеко, або точніше ніколи з такими "лідерами", бо в Ізраїлі керують країною під час війни військові і спеціалісти, а в нас мародери і популісти-корупціонери, які і дня не служилиҐ, а хочуть бути генералісімусами. Пепрший крок вже зробилит - одяглися в мілітарі і зробили Ставку.
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27.10.2024 07:57 Ответить
Військові не керують в Ізраїлі.
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27.10.2024 08:38 Ответить
Звичайно, я Вам повірив. Просто в Ізраїлі не може людина займати любу державну посаду не відслуживши в їх армії.
Уряд Ізраїлю підтримав офіційне запровадження у країні воєнного стану. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра країни. "Політико-безпековий кабінет (7 жовтня - ред.) затвердив воєнний стан", - йдеться у повідомленні. В установі пояснили, що це рішення ухвалене відповідно до статті 40 Основного закону про уряд. Відтак ізраїльська армія має право проводити "значну військову діяльність", додали в Офісі.
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27.10.2024 10:06 Ответить
Це не влада військових.
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27.10.2024 10:16 Ответить
В Ізраїлі влада тих хто відслужили у війську своєї країни, серед яких немає тих хто чотири рази тікав від повістки відслужити строкову службу і не прослуживши в армії жодного дня стає верховним головнокомандувачем «унікальної країни його мрії», завдяки мудрому народу.
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27.10.2024 13:05 Ответить
Ще раз, це не влада військових.
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27.10.2024 13:35 Ответить
Тобто бішенці в дойчланді та інших країнах - не отримають штуку? А як це зробити технічно? Що, дія за кордоном не ловить? Та все одне вони регулярно приїзжають в Україну, ну там зуби зробити, чи з чоловіком-ухилянтом, ето самоє, гоп-гоп. Заразом й заберуть свою штуку.
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27.10.2024 09:08 Ответить
у потужного нажаль немає 140 американських Ф-16, Ф-35 та Ф-15. немає американських бомб та ракет до них, а громадяни ховаються від ТЦК та пи*дять на форумах, чекаючи, що потужний їх врятує від кацапів самотужки.
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27.10.2024 09:45 Ответить
Американські Ф-16, Ф-35 та Ф-15 американці створили для себе. У нас були непогані транспортні літаки і завод по їх виготовленню, який знають як " Антонов". То де він? Але літаки для Боневтіка Херпідовича Потужного недосягаєме, він зробив все, щоб цей завод знищили. Що стосується ТЦК то це структура Потужного яка діє не на користь держави. Спочатку Потужний для піару і свого рейтингу звільнив всіх воєнкомів і поставив туди виключно своїх А потім дуже довго не приймав рішення про прийняття закону про мобілізацію, бо згідно Конституції він єдиний за це відповідальний і тим більше реально вся влада сьогодні виключно в його руках. Потужний через своїх "слуг" створив бусифікацію, яка деморалізує і армію і народ України. Потрібно було 3,6 мільярди виділяти не на офіс бариг і на марафон, а на створення структур, які будуть за гроші вербувати добровольців.
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27.10.2024 10:15 Ответить
Антонов це лише цивільна та групова авіація.
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27.10.2024 10:26 Ответить
Та Ви шо? Це і військові транспортні літаки, які навіть сьогодні використовують кацапи, в них вони знаходяться на озброєнні і сьогодні. А ще на базі цього заводу створювалися безпілотники і дрони, які мали нести бомби та інше озброєння для знищення ворога. Можна було створювати і інше, але головна ціль Херпіду Потужного була - асфальт і марафони!!!
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27.10.2024 10:42 Ответить
Антонов бойову авіацію ніколи не створював.
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27.10.2024 12:00 Ответить
та ховайся далі від ТЦК і пиши стіни тексту на форумах. це точно допоможе, на відміну від того, що робить потужний.
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27.10.2024 11:31 Ответить
Удари наносили в нічний час... Сумніваюся, що "кваліфіковані" були в цехах...
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27.10.2024 08:14 Ответить
Рашисты предупредили Иран за 4 часа до нанесения удара. Кроме того Иран готовился к ответке Израиля почти месяц.
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27.10.2024 08:29 Ответить
Так би Єлабугу розх**рить остаточно.
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27.10.2024 08:06 Ответить
Чим?! Асфальтом? Чи "мільярдом дерев"?!
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27.10.2024 08:15 Ответить
По Єлда-бузі прилітали наші БПЛА. Але кількість влучань і маса доставленої вибухівки мізерно малі, щоб критично пошкодити цей немалий рашистський промисловий майданчик. І без масштабування ударів, тобто без довбання сотнями БПЛА щоночі протягом місяців по одній цій, вибачте на слові, "єлді" - кінцева мета не може бути досягнута.
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27.10.2024 08:39 Ответить
Потужною незламністю чи незламною потужністю!
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27.10.2024 10:11 Ответить
На фоні таких новин, паляниця щєлі виявилась черговим пердь в калюжу
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27.10.2024 08:31 Ответить
Як і прогнозувалося.Зе з усього піар робить
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27.10.2024 08:40 Ответить
А все чому? А тому що бидло трєбуєт хлєба і зрєліщь!
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27.10.2024 08:42 Ответить
Проблема в тому що бидла задофіга.
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27.10.2024 08:46 Ответить
Ізраїль має ******* літаки, достатню кількість власних високоточних ракет та нн має "пвртнерів", що гирями висять на руках і виписують одне перед одним заборони на удари. І ще сини ізраїлеві мають такі риси, чк затятість, хорошу національну пам'ять за заподіяну кривду, і самодостатність, щоб досягати своєї мети : знищення ворожих сил і засобів будь-яким способом, без терміну давності. А ще купу бабла від банкірів-юдеїв по всьому світу, своїх лобістів в високих кабінетах урядів інших країн та наднаціональних структур, що енергійно відстоюють інтереси землі обітованної. Про загальновідомі та таємні домовленості зі США як постачальника зброї і технологій навіть не згадую.
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27.10.2024 08:48 Ответить
"як постачальника зброї і технологій" - взагалі-то багато технологій дає саме Ізраїль, і багато спільних розробок та виробництв... а так взагалі Ви праві
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27.10.2024 10:14 Ответить
Офігенно
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27.10.2024 08:39 Ответить
Ізраїль ціх фанатиків якщо захоче, якщо йому не будуть всяки "занепокоєнці" зв'язувати руки, точно в кам'яний вік загонит.
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27.10.2024 09:02 Ответить
Ще би хтось влупив по північній кореї, щоб трохи привести до тями мерзотного диктатора
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27.10.2024 09:14 Ответить
Та невже?? Ойо-йой,який цей Ізраїль страшний!! на кого розрахований цей дешевий ПР?
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27.10.2024 09:16 Ответить
Не кажiть гоп, поки не перескочите. Не дай бог побачити ваше лице, коли Iзраiль, захищаючи свою державнiсть, використае своi ядернi боеголовки, котрi криють, в радiусi, також i всю Европу. А про свою рiшучiсть оперувати бiльше нiж 700 ядерними боеголовками сказав ще в 2011 р iзраiльський прем`ер, якщо буде загроза iзраiльськiй державностi.
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27.10.2024 09:53 Ответить
супер !!! нехай Ізраєль ядеркою спалить мацковію і мацкву, як головного спонсору світового тероризму !!!
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27.10.2024 09:56 Ответить
Я нiскiльки не сумнiваюсь в рiшучостi iзраiльтян. Це не ми, соплежуi ( рiзнi там яюльки+язапердуковичi +ЗЕ-*******).
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27.10.2024 09:57 Ответить
Що ви мелете? Ви адекват?
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27.10.2024 10:05 Ответить
Тиць, та й розвиднiлось, я мiг помилитися з роком, можливо 2010-го. Але в один з цих двох рокiв, десь, кiнець липня- початок серпня, в Iзраiль , рано в ранцi, приблизно о п`ятiй годинi ранку, прилетiло багато ракет. Одна впала метрiв за 100 вiд мене, та не розiрвалася(одна розiрвалася в небi, третя розвернулася на 180* , та й полетiла, напевно, до мiсця запуску). Тодi й була така заява iзраiльського прем`ера - читав у новинах.
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27.10.2024 10:21 Ответить
ЗЫ... та ракета, що впала неподалiк -це було за кiлометр-2 вiд мiста.
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27.10.2024 10:25 Ответить
Відкрию тобі велику таємницю,Алєксандр,Ізраїльській державності НІЩО не загрожує! Тільки т-с-с-с... Все ,як у кацапській поговорці: мілиє бранятся,только тєшатся.....
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27.10.2024 10:31 Ответить
Пане, який же ви впертий, як отара вiслюкiв. Ви б мали розумiти, що такого ступеню секретностi iнфу не пересiчному тре розбовкувати, а по спец.поштi - iзраiльському прем`еру... Ма-а... чи й самому пинi, щоб вiн худчiй здох...
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27.10.2024 10:38 Ответить
Ти знову свою казочки розповідаешь?
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27.10.2024 10:27 Ответить
Ще один почiтатель казочок. Агов, заре наркомовський обеденный опохмел, до вечора ще далеко. В чергу, пане, в чергу... ЗЫ... Ось така муйня, малята.
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27.10.2024 11:46 Ответить
Юрець , знову проносного напився . щоб гидити на ресурсі? А Ізраїль не страшний , а страшенно озброєний і небезпечний для ворогів будь якого гатунку .
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27.10.2024 11:54 Ответить
Щось підказує, що найважливіші об'єкти Іран будував, враховуючи ймовірний ракетний удар.
Буде видно по результатах.
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27.10.2024 09:32 Ответить
Та все ж так краще, нiж нiяк. ХАЙ ЖИВУТЬ iзраiльськi сили справедливого покарання маргiнальних дурнiв-шкiдникiв!!!
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27.10.2024 09:46 Ответить
Ізраїль наніс удари більше ніж 100 літаками,в тому числі F-35,а в нас аж 6-16-х.
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27.10.2024 09:52 Ответить
Якби в урядах США - адміністрація за адміністрацією - було стільки українців, скільки євреїв,
ми б мали тисячі F-16 і сотні F-35, ракети будь-якої дальності та і іншу зброю.
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27.10.2024 09:56 Ответить
Та ну наф, шо-та объяснят разным там ступням тянущим массу если не за юльку-воровку, то за тупого и еще тупее(шлепера+бубочку).
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27.10.2024 10:04 Ответить
Наша діаспора по впливу в штатах менша за китайські та індійську та навіть за філіпінську, а так звана єврейська діаспора то впринципі основа фінансової системи штатів і тому Ізраїль завжди буде мати значну підтримку.
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27.10.2024 10:18 Ответить
Якби в урядах України...
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27.10.2024 10:31 Ответить
Ізраїлю респект! Так і треба!!!
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27.10.2024 09:58 Ответить
а наши зеленые чмошники боятся бить по новороссийкку где самый большой паб нефти
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27.10.2024 11:20 Ответить
Якщо удари були успішні, це досить хороший сигнал всім диктаторам що опирають на китайську та орківську зброю і для нас деякий позитив у орків буде страх перед західною авіацією.

Якщо взяти деякі відео там досить насичена система ППО і її подолання говорить що воно малоефективне.

Побачимо яка буде реакція, фактично через превентивні дії Ізраїлю, Іран уже немає відповіді, їх бойовики союзники в Лівані та Палестині зазнали значних втрат, Сирія не має ресурсів воювати. Іранські ракети не наносять серйозного урону. Тепер хіба якись теракт або підуть на деескалацію та переговори.
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27.10.2024 10:24 Ответить
Какие бывают РАЗНЫЕ ЕВРЕИ....
Почему украинцы выбрали евреев такого низкого качества?
Практически отбросы
Вот и отгребаем теперь......
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27.10.2024 11:13 Ответить
Это потому что бывают разные украинцы. Одни третий год воюют, а другие третий год в диваны бздят и рассказывают друг другу про Израиль, Будапешт и Трампа с Байденом.
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27.10.2024 13:44 Ответить
Аби ж то все виробництво!!! Тримаємо кулачки за Цахал!
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27.10.2024 11:50 Ответить
Як би ж то ВР слуг урода 08.09.2021 підтримала звернення до Конгресу США(проєкт постанови №5380) щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, то може і у нас було чим відбиватись
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27.10.2024 14:05 Ответить
Тепер Іран не зможе багато років робити ракети і ще багато зброї це супер
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27.10.2024 18:14 Ответить
 
 