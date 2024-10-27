Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, - Axios

В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Отмечается, что удар был направлен на 12 "планетарных смесителей", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет. Это существенно ограничивает способность Ирана обновлять свой ракетный арсенал и может сдержать его от дальнейших ударов по Израилю.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что удар парализовал возможности Ирана по производству ракет.

Атака Израиля также поразила четыре батареи ПВО С-300, которые защищали Тегеран и стратегические объекты. Израильские источники подтвердили, что удары наносились из воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них вблизи границы Ирака с Ираном. ВВС Израиля также атаковали завод по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который ранее использовался для исследований и разработок ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что удар поразил только военные цели в Иране, и выразил надежду на прекращение обмена ударами между странами. Премьер-министр Катара призвал все стороны к сдержанности и избежанию шагов, которые могут дестабилизировать регион.

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