Ізраїльський удар паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios
У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.
Зазначається, що удар був спрямований на 12 "планетарних змішувачів", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Це суттєво обмежує здатність Ірану оновлювати свій ракетний арсенал і може стримати його від подальших ударів по Ізраїлю.
Високопосадовець США підтвердив, що удар паралізував можливості Ірану з виробництва ракет.
Атака Ізраїлю також вразила чотири батареї ППО С-300, які захищали Тегеран та стратегічні об'єкти. Ізраїльські джерела підтвердили, що удари завдавалися з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном. ВПС Ізраїлю також атакували завод з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який раніше використовувався для досліджень та розробок ядерної зброї.
Президент США Джо Байден заявив, що удар уразив лише військові цілі в Ірані, і висловив надію на припинення обміну ударами між країнами. Прем'єр-міністр Катару закликав усі сторони до стриманості та уникнення кроків, що можуть дестабілізувати регіон.
Уряд Ізраїлю був обережним, щоб не оприлюднити багато подробиць про успіх своїх нічних ударів по Ірану - це частина зусиль, спрямованих на уникнення подальшої ескалації.
Незважаючи на те, що деякі подробиці атаки просочилися в мережу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав міністрам уряду не спілкуватися зі ЗМІ. Речникам уряду Ізраїлю також було сказано не спілкуватися з пресою щодо деталей атаки, а повна оцінка бойових збитків ізраїльськими військовими від ударів тримається в секреті.
За словами джерела, знайомого з думкою ізраїльського уряду, відносно стриманий характер публічної позиції Ізраїлю після удару є навмисним, спрямованим на те, щоб дати Ірану можливість применшити значення ударів і уникнути подальшої ескалації.
Судя по поступающим данным: крепко прилетело по заводу, производящему твердое ракетное топливо. Повреждены или уничтожены 20 смесительных установок (планетарных миксеров), восстановление - минимум год, скорее всего, вдвое больше. Такое оборудование в Икее не купишь. Продадут только китайцы, но сначала нужно заказать и произвести. И не факт, что Пекин им такое продаст сейчас - ослабленный Иран Китаю даже более выгоден, чем усиливающийся.
ПВО Тегерана, Исфахана, других крупных центров и их окрестностей не существует - все радары и батареи уничтожены. Пять крупных радаров обеспечивали наблюдение за воздушным пространством, один был уничтожен после апрельской атаки (тогда не дошло), оставшиеся четыре - сейчас. Иранская ПВО ослепла и оглохла.
Прилетело и по Парчину, где велись исследования в интересах проекта АМАД (ядерное оружие). Там, в частности, разрабатывали детонатор для бомбы. Масштаб ущерба неясен (объект строго засекречен), но спутниковые снимки показывают, что некоторые строения или разрушены или сильно повреждены.
цей удар просто пшик. замість реального знищення нафтової промисловості, портів та нафтопереробних заводів та відправки ірану в кам'яний вік, Ізраїль, за "проханням" США, просто пограв м'язами, бо бензин в США напередодні виборів ніяк не може здорожчати.
Просто якщо починати зупиняти Іранські кораблі, то промплощадки штатів - Китай та Індія втратять дешеві ресурси і виробництво там стане не дуже вигідне. А це втрачені значні інвестиції.
1 ціни на жижу стрибнуть за відмітку 100+баків за бочку, а може і більше, ну і хто буде у виграші ? що невже парашники...
2 іран заявив що якщо буде удар по ядерці чи нафтовій промисловості то вони знищать всю нафтову інфраструктуру персидського заливу, ракет і дронів у них вистачить для цього. Це буде коллапс світої економіки і знову ж таки хто від цього виграє ?
п.с. значить наслідки бомбардувань ізраїлю були такі собі, адже ісламісти били по аеродромах, а тут армада в 140 літаків спокійно бомбить іран
п.с. я не знаю чи відбили б цю атаку навіть петріоти, коли в повітрі винищувачі 5 покоління з ракетами харм.
А якщо серйозно, то Ізраїль просто молодчинка, що запланував - те зробив, головне знищені хвалені кацапські ППО с-300 і їх радари, знищені заводи, які виготовляють тверде паливо. Нам до цього далеко, або точніше ніколи з такими "лідерами", бо в Ізраїлі керують країною під час війни військові і спеціалісти, а в нас мародери і популісти-корупціонери, які і дня не служилиҐ, а хочуть бути генералісімусами. Пепрший крок вже зробилит - одяглися в мілітарі і зробили Ставку.
Уряд Ізраїлю підтримав офіційне запровадження у країні воєнного стану. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра країни. "Політико-безпековий кабінет (7 жовтня - ред.) затвердив воєнний стан", - йдеться у повідомленні. В установі пояснили, що це рішення ухвалене відповідно до статті 40 Основного закону про уряд. Відтак ізраїльська армія має право проводити "значну військову діяльність", додали в Офісі.
Буде видно по результатах.
ми б мали тисячі F-16 і сотні F-35, ракети будь-якої дальності та і іншу зброю.
Якщо взяти деякі відео там досить насичена система ППО і її подолання говорить що воно малоефективне.
Побачимо яка буде реакція, фактично через превентивні дії Ізраїлю, Іран уже немає відповіді, їх бойовики союзники в Лівані та Палестині зазнали значних втрат, Сирія не має ресурсів воювати. Іранські ракети не наносять серйозного урону. Тепер хіба якись теракт або підуть на деескалацію та переговори.
