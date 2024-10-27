УКР
Ізраїльський удар паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios

Білий дім відреагував на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Зазначається, що удар був спрямований на 12 "планетарних змішувачів", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Це суттєво обмежує здатність Ірану оновлювати свій ракетний арсенал і може стримати його від подальших ударів по Ізраїлю.

Високопосадовець США підтвердив, що удар паралізував можливості Ірану з виробництва ракет.

Атака Ізраїлю також вразила чотири батареї ППО С-300, які захищали Тегеран та стратегічні об'єкти. Ізраїльські джерела підтвердили, що удари завдавалися з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном. ВПС Ізраїлю також атакували завод з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який раніше використовувався для досліджень та розробок ядерної зброї.

Президент США Джо Байден заявив, що удар уразив лише військові цілі в Ірані, і висловив надію на припинення обміну ударами між країнами. Прем'єр-міністр Катару закликав усі сторони до стриманості та уникнення кроків, що можуть дестабілізувати регіон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ізраїль Іран ракети
+33
Ізраїлю респект...
показати весь коментар
27.10.2024 07:35 Відповісти
+33
Та все якось не так зробив Ізраїль. Йому потрібно вчитися у Потужного, потрібно було зробити "План миру" і повезти його по всьому світу, розповідати по своїх марафонах про потужність цього плану і що як тільки цей план побачать в США , ЄС та Китай, то Іран відразу капітулює і буде випрошувати сісти за стіл переговорів, щоб підписати мир. Вчітьсґя, поки є в кого. Наш мальчік від наріду 73% втер носа всім, а сьогодні ще всім, тут, хто залишився в Україні, дасть по тисячі. Війна, а в нього є гроші для наріду. Мабуть і вчителям зроблять зарплату чуть більше 4-х тисяч доларів США.
А якщо серйозно, то Ізраїль просто молодчинка, що запланував - те зробив, головне знищені хвалені кацапські ППО с-300 і їх радари, знищені заводи, які виготовляють тверде паливо. Нам до цього далеко, або точніше ніколи з такими "лідерами", бо в Ізраїлі керують країною під час війни військові і спеціалісти, а в нас мародери і популісти-корупціонери, які і дня не служилиҐ, а хочуть бути генералісімусами. Пепрший крок вже зробилит - одяглися в мілітарі і зробили Ставку.
показати весь коментар
27.10.2024 07:57 Відповісти
+30
О-о-о ... Тепер і нам легше "дихать" буде ... Бо Іран зараз займатиметься власними справами - а не забезпечуватиме Путіна засобами ведення війни... А ще й, може - висуне тому "пред"яву" стосовно "ефективності" С-300... Бо я здогадуюся, що ізраїльтяни там "ходили, як у себе вдома..."
показати весь коментар
27.10.2024 07:43 Відповісти
CNN
Уряд Ізраїлю був обережним, щоб не оприлюднити багато подробиць про успіх своїх нічних ударів по Ірану - це частина зусиль, спрямованих на уникнення подальшої ескалації.

Незважаючи на те, що деякі подробиці атаки просочилися в мережу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав міністрам уряду не спілкуватися зі ЗМІ. Речникам уряду Ізраїлю також було сказано не спілкуватися з пресою щодо деталей атаки, а повна оцінка бойових збитків ізраїльськими військовими від ударів тримається в секреті.

За словами джерела, знайомого з думкою ізраїльського уряду, відносно стриманий характер публічної позиції Ізраїлю після удару є навмисним, спрямованим на те, щоб дати Ірану можливість применшити значення ударів і уникнути подальшої ескалації.
показати весь коментар
27.10.2024 07:33 Відповісти
Вчора дивився стрім з одним ізраїльським генералом, то він сказав шо удар по Ірану був дуже серйозним. Ні ракет ні шахедів вони робити не зможуть.
показати весь коментар
27.10.2024 07:47 Відповісти
то кацапи шахєди вже самі виробляють
показати весь коментар
27.10.2024 17:12 Відповісти
Ми теж виробляєм.
показати весь коментар
27.10.2024 17:21 Відповісти
Ізраїлю респект...
показати весь коментар
27.10.2024 07:35 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Судя по поступающим данным: крепко прилетело по заводу, производящему твердое ракетное топливо. Повреждены или уничтожены 20 смесительных установок (планетарных миксеров), восстановление - минимум год, скорее всего, вдвое больше. Такое оборудование в Икее не купишь. Продадут только китайцы, но сначала нужно заказать и произвести. И не факт, что Пекин им такое продаст сейчас - ослабленный Иран Китаю даже более выгоден, чем усиливающийся.

ПВО Тегерана, Исфахана, других крупных центров и их окрестностей не существует - все радары и батареи уничтожены. Пять крупных радаров обеспечивали наблюдение за воздушным пространством, один был уничтожен после апрельской атаки (тогда не дошло), оставшиеся четыре - сейчас. Иранская ПВО ослепла и оглохла.

Прилетело и по Парчину, где велись исследования в интересах проекта АМАД (ядерное оружие). Там, в частности, разрабатывали детонатор для бомбы. Масштаб ущерба неясен (объект строго засекречен), но спутниковые снимки показывают, что некоторые строения или разрушены или сильно повреждены.
показати весь коментар
27.10.2024 07:41 Відповісти
В нинішніх умовах скоріше навіть китайці не продадуть.
показати весь коментар
27.10.2024 08:39 Відповісти
відновлять все набагато швидше. продадуть більше нафти США та Європі, бо цей "страшний" удар за наказом адміністрації білого дому навіть не зачепив нафтогазову промисловість ірану, закуплять все необхідне, нехай втричі, або в п'ять разів дорожче, і відновлять за лічені тижні.продавці знайдуться.
цей удар просто пшик. замість реального знищення нафтової промисловості, портів та нафтопереробних заводів та відправки ірану в кам'яний вік, Ізраїль, за "проханням" США, просто пограв м'язами, бо бензин в США напередодні виборів ніяк не може здорожчати.
показати весь коментар
27.10.2024 09:39 Відповісти
Нафтогаз там можна просто перекрити він ніби під санкціями але там танкери постійно плавають компаній прокладок.
Просто якщо починати зупиняти Іранські кораблі, то промплощадки штатів - Китай та Індія втратять дешеві ресурси і виробництво там стане не дуже вигідне. А це втрачені значні інвестиції.
показати весь коментар
27.10.2024 10:15 Відповісти
яка зупинка танкерів? до чого тут танкери? нехай собі плавають.я про повне знищення нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості, а також портової інфраструктури ірану. Ізраїль може це зробити за одну ніч і ірану кірдик. тоді вони не зможуть не то, шо ракети робити, навіть молоток не зроблять.
показати весь коментар
27.10.2024 11:28 Відповісти
Іран має беспілотники і може їх робити з підтримкою Китаю в любому аулі. І бити ними по нафтовій інфраструктурі Саудитів та інших країн. Це якщо вдарити по його нафтовій інфраструктурі.
показати весь коментар
27.10.2024 12:06 Відповісти
Знищення нафтової промисловості ірану нереальне і на це є дві причини.
1 ціни на жижу стрибнуть за відмітку 100+баків за бочку, а може і більше, ну і хто буде у виграші ? що невже парашники...
2 іран заявив що якщо буде удар по ядерці чи нафтовій промисловості то вони знищать всю нафтову інфраструктуру персидського заливу, ракет і дронів у них вистачить для цього. Це буде коллапс світої економіки і знову ж таки хто від цього виграє ?
п.с. значить наслідки бомбардувань ізраїлю були такі собі, адже ісламісти били по аеродромах, а тут армада в 140 літаків спокійно бомбить іран
показати весь коментар
27.10.2024 12:30 Відповісти
О-о-о ... Тепер і нам легше "дихать" буде ... Бо Іран зараз займатиметься власними справами - а не забезпечуватиме Путіна засобами ведення війни... А ще й, може - висуне тому "пред"яву" стосовно "ефективності" С-300... Бо я здогадуюся, що ізраїльтяни там "ходили, як у себе вдома..."
показати весь коментар
27.10.2024 07:43 Відповісти
судячи з відосів вони щось намагались збивати і збивали(ракети повітря-земля).
п.с. я не знаю чи відбили б цю атаку навіть петріоти, коли в повітрі винищувачі 5 покоління з ракетами харм.
показати весь коментар
27.10.2024 12:39 Відповісти
не буде. Вони передали всі технології раші і вона тепер все сама робить
показати весь коментар
27.10.2024 23:27 Відповісти
"Отримать технології" - це ще не означає - робить якісно...Перед розвалом Союзу, під виглядом "концентрації технологій в єдиному інженерному центрі" була дана команда скопіювать по всьому СРСР всю технічну документаці. по ведучих технологіях і направить в Москву... Ну - і це дало їм "великий ривок"? Не тільки в "бамажках" справа... Тут і в економіці справа... І, головне - В ЛЮДЯХ! А вони так і залишилися "рукожопими"...
показати весь коментар
28.10.2024 03:12 Відповісти
******** нас рукожопі ракети і дрони. Якшо вам легще від цього
показати весь коментар
28.10.2024 22:12 Відповісти
А тоюв "легше" було-б - якби Іран і далі поставляв ракети і "шахеди"?
показати весь коментар
29.10.2024 04:38 Відповісти
Гора Сіон породила мишу.
показати весь коментар
27.10.2024 07:49 Відповісти
А миші тебе
показати весь коментар
27.10.2024 07:56 Відповісти
Щось там Байден ще крякає перед переселенням в хоспіс.
показати весь коментар
27.10.2024 07:54 Відповісти
Та все якось не так зробив Ізраїль. Йому потрібно вчитися у Потужного, потрібно було зробити "План миру" і повезти його по всьому світу, розповідати по своїх марафонах про потужність цього плану і що як тільки цей план побачать в США , ЄС та Китай, то Іран відразу капітулює і буде випрошувати сісти за стіл переговорів, щоб підписати мир. Вчітьсґя, поки є в кого. Наш мальчік від наріду 73% втер носа всім, а сьогодні ще всім, тут, хто залишився в Україні, дасть по тисячі. Війна, а в нього є гроші для наріду. Мабуть і вчителям зроблять зарплату чуть більше 4-х тисяч доларів США.
А якщо серйозно, то Ізраїль просто молодчинка, що запланував - те зробив, головне знищені хвалені кацапські ППО с-300 і їх радари, знищені заводи, які виготовляють тверде паливо. Нам до цього далеко, або точніше ніколи з такими "лідерами", бо в Ізраїлі керують країною під час війни військові і спеціалісти, а в нас мародери і популісти-корупціонери, які і дня не служилиҐ, а хочуть бути генералісімусами. Пепрший крок вже зробилит - одяглися в мілітарі і зробили Ставку.
показати весь коментар
27.10.2024 07:57 Відповісти
Військові не керують в Ізраїлі.
показати весь коментар
27.10.2024 08:38 Відповісти
Звичайно, я Вам повірив. Просто в Ізраїлі не може людина займати любу державну посаду не відслуживши в їх армії.
Уряд Ізраїлю підтримав офіційне запровадження у країні воєнного стану. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра країни. "Політико-безпековий кабінет (7 жовтня - ред.) затвердив воєнний стан", - йдеться у повідомленні. В установі пояснили, що це рішення ухвалене відповідно до статті 40 Основного закону про уряд. Відтак ізраїльська армія має право проводити "значну військову діяльність", додали в Офісі.
показати весь коментар
27.10.2024 10:06 Відповісти
Це не влада військових.
показати весь коментар
27.10.2024 10:16 Відповісти
В Ізраїлі влада тих хто відслужили у війську своєї країни, серед яких немає тих хто чотири рази тікав від повістки відслужити строкову службу і не прослуживши в армії жодного дня стає верховним головнокомандувачем «унікальної країни його мрії», завдяки мудрому народу.
показати весь коментар
27.10.2024 13:05 Відповісти
Ще раз, це не влада військових.
показати весь коментар
27.10.2024 13:35 Відповісти
Тобто бішенці в дойчланді та інших країнах - не отримають штуку? А як це зробити технічно? Що, дія за кордоном не ловить? Та все одне вони регулярно приїзжають в Україну, ну там зуби зробити, чи з чоловіком-ухилянтом, ето самоє, гоп-гоп. Заразом й заберуть свою штуку.
показати весь коментар
27.10.2024 09:08 Відповісти
у потужного нажаль немає 140 американських Ф-16, Ф-35 та Ф-15. немає американських бомб та ракет до них, а громадяни ховаються від ТЦК та пи*дять на форумах, чекаючи, що потужний їх врятує від кацапів самотужки.
показати весь коментар
27.10.2024 09:45 Відповісти
Американські Ф-16, Ф-35 та Ф-15 американці створили для себе. У нас були непогані транспортні літаки і завод по їх виготовленню, який знають як " Антонов". То де він? Але літаки для Боневтіка Херпідовича Потужного недосягаєме, він зробив все, щоб цей завод знищили. Що стосується ТЦК то це структура Потужного яка діє не на користь держави. Спочатку Потужний для піару і свого рейтингу звільнив всіх воєнкомів і поставив туди виключно своїх А потім дуже довго не приймав рішення про прийняття закону про мобілізацію, бо згідно Конституції він єдиний за це відповідальний і тим більше реально вся влада сьогодні виключно в його руках. Потужний через своїх "слуг" створив бусифікацію, яка деморалізує і армію і народ України. Потрібно було 3,6 мільярди виділяти не на офіс бариг і на марафон, а на створення структур, які будуть за гроші вербувати добровольців.
показати весь коментар
27.10.2024 10:15 Відповісти
Антонов це лише цивільна та групова авіація.
показати весь коментар
27.10.2024 10:26 Відповісти
Та Ви шо? Це і військові транспортні літаки, які навіть сьогодні використовують кацапи, в них вони знаходяться на озброєнні і сьогодні. А ще на базі цього заводу створювалися безпілотники і дрони, які мали нести бомби та інше озброєння для знищення ворога. Можна було створювати і інше, але головна ціль Херпіду Потужного була - асфальт і марафони!!!
показати весь коментар
27.10.2024 10:42 Відповісти
Антонов бойову авіацію ніколи не створював.
показати весь коментар
27.10.2024 12:00 Відповісти
та ховайся далі від ТЦК і пиши стіни тексту на форумах. це точно допоможе, на відміну від того, що робить потужний.
показати весь коментар
27.10.2024 11:31 Відповісти
Удари наносили в нічний час... Сумніваюся, що "кваліфіковані" були в цехах...
показати весь коментар
27.10.2024 08:14 Відповісти
Рашисты предупредили Иран за 4 часа до нанесения удара. Кроме того Иран готовился к ответке Израиля почти месяц.
показати весь коментар
27.10.2024 08:29 Відповісти
Так би Єлабугу розх**рить остаточно.
показати весь коментар
27.10.2024 08:06 Відповісти
Чим?! Асфальтом? Чи "мільярдом дерев"?!
показати весь коментар
27.10.2024 08:15 Відповісти
По Єлда-бузі прилітали наші БПЛА. Але кількість влучань і маса доставленої вибухівки мізерно малі, щоб критично пошкодити цей немалий рашистський промисловий майданчик. І без масштабування ударів, тобто без довбання сотнями БПЛА щоночі протягом місяців по одній цій, вибачте на слові, "єлді" - кінцева мета не може бути досягнута.
показати весь коментар
27.10.2024 08:39 Відповісти
Потужною незламністю чи незламною потужністю!
показати весь коментар
27.10.2024 10:11 Відповісти
На фоні таких новин, паляниця щєлі виявилась черговим пердь в калюжу
показати весь коментар
27.10.2024 08:31 Відповісти
Як і прогнозувалося.Зе з усього піар робить
показати весь коментар
27.10.2024 08:40 Відповісти
А все чому? А тому що бидло трєбуєт хлєба і зрєліщь!
показати весь коментар
27.10.2024 08:42 Відповісти
Проблема в тому що бидла задофіга.
показати весь коментар
27.10.2024 08:46 Відповісти
Ізраїль має ******* літаки, достатню кількість власних високоточних ракет та нн має "пвртнерів", що гирями висять на руках і виписують одне перед одним заборони на удари. І ще сини ізраїлеві мають такі риси, чк затятість, хорошу національну пам'ять за заподіяну кривду, і самодостатність, щоб досягати своєї мети : знищення ворожих сил і засобів будь-яким способом, без терміну давності. А ще купу бабла від банкірів-юдеїв по всьому світу, своїх лобістів в високих кабінетах урядів інших країн та наднаціональних структур, що енергійно відстоюють інтереси землі обітованної. Про загальновідомі та таємні домовленості зі США як постачальника зброї і технологій навіть не згадую.
показати весь коментар
27.10.2024 08:48 Відповісти
"як постачальника зброї і технологій" - взагалі-то багато технологій дає саме Ізраїль, і багато спільних розробок та виробництв... а так взагалі Ви праві
показати весь коментар
27.10.2024 10:14 Відповісти
Офігенно
показати весь коментар
27.10.2024 08:39 Відповісти
Ізраїль ціх фанатиків якщо захоче, якщо йому не будуть всяки "занепокоєнці" зв'язувати руки, точно в кам'яний вік загонит.
показати весь коментар
27.10.2024 09:02 Відповісти
Ще би хтось влупив по північній кореї, щоб трохи привести до тями мерзотного диктатора
показати весь коментар
27.10.2024 09:14 Відповісти
Та невже?? Ойо-йой,який цей Ізраїль страшний!! на кого розрахований цей дешевий ПР?
показати весь коментар
27.10.2024 09:16 Відповісти
Не кажiть гоп, поки не перескочите. Не дай бог побачити ваше лице, коли Iзраiль, захищаючи свою державнiсть, використае своi ядернi боеголовки, котрi криють, в радiусi, також i всю Европу. А про свою рiшучiсть оперувати бiльше нiж 700 ядерними боеголовками сказав ще в 2011 р iзраiльський прем`ер, якщо буде загроза iзраiльськiй державностi.
показати весь коментар
27.10.2024 09:53 Відповісти
супер !!! нехай Ізраєль ядеркою спалить мацковію і мацкву, як головного спонсору світового тероризму !!!
показати весь коментар
27.10.2024 09:56 Відповісти
Я нiскiльки не сумнiваюсь в рiшучостi iзраiльтян. Це не ми, соплежуi ( рiзнi там яюльки+язапердуковичi +ЗЕ-*******).
показати весь коментар
27.10.2024 09:57 Відповісти
Що ви мелете? Ви адекват?
показати весь коментар
27.10.2024 10:05 Відповісти
Тиць, та й розвиднiлось, я мiг помилитися з роком, можливо 2010-го. Але в один з цих двох рокiв, десь, кiнець липня- початок серпня, в Iзраiль , рано в ранцi, приблизно о п`ятiй годинi ранку, прилетiло багато ракет. Одна впала метрiв за 100 вiд мене, та не розiрвалася(одна розiрвалася в небi, третя розвернулася на 180* , та й полетiла, напевно, до мiсця запуску). Тодi й була така заява iзраiльського прем`ера - читав у новинах.
показати весь коментар
27.10.2024 10:21 Відповісти
ЗЫ... та ракета, що впала неподалiк -це було за кiлометр-2 вiд мiста.
показати весь коментар
27.10.2024 10:25 Відповісти
Відкрию тобі велику таємницю,Алєксандр,Ізраїльській державності НІЩО не загрожує! Тільки т-с-с-с... Все ,як у кацапській поговорці: мілиє бранятся,только тєшатся.....
показати весь коментар
27.10.2024 10:31 Відповісти
Пане, який же ви впертий, як отара вiслюкiв. Ви б мали розумiти, що такого ступеню секретностi iнфу не пересiчному тре розбовкувати, а по спец.поштi - iзраiльському прем`еру... Ма-а... чи й самому пинi, щоб вiн худчiй здох...
показати весь коментар
27.10.2024 10:38 Відповісти
Ти знову свою казочки розповідаешь?
показати весь коментар
27.10.2024 10:27 Відповісти
Ще один почiтатель казочок. Агов, заре наркомовський обеденный опохмел, до вечора ще далеко. В чергу, пане, в чергу... ЗЫ... Ось така муйня, малята.
показати весь коментар
27.10.2024 11:46 Відповісти
Юрець , знову проносного напився . щоб гидити на ресурсі? А Ізраїль не страшний , а страшенно озброєний і небезпечний для ворогів будь якого гатунку .
показати весь коментар
27.10.2024 11:54 Відповісти
Щось підказує, що найважливіші об'єкти Іран будував, враховуючи ймовірний ракетний удар.
Буде видно по результатах.
показати весь коментар
27.10.2024 09:32 Відповісти
Та все ж так краще, нiж нiяк. ХАЙ ЖИВУТЬ iзраiльськi сили справедливого покарання маргiнальних дурнiв-шкiдникiв!!!
показати весь коментар
27.10.2024 09:46 Відповісти
Ізраїль наніс удари більше ніж 100 літаками,в тому числі F-35,а в нас аж 6-16-х.
показати весь коментар
27.10.2024 09:52 Відповісти
Якби в урядах США - адміністрація за адміністрацією - було стільки українців, скільки євреїв,
ми б мали тисячі F-16 і сотні F-35, ракети будь-якої дальності та і іншу зброю.
показати весь коментар
27.10.2024 09:56 Відповісти
Та ну наф, шо-та объяснят разным там ступням тянущим массу если не за юльку-воровку, то за тупого и еще тупее(шлепера+бубочку).
показати весь коментар
27.10.2024 10:04 Відповісти
Наша діаспора по впливу в штатах менша за китайські та індійську та навіть за філіпінську, а так звана єврейська діаспора то впринципі основа фінансової системи штатів і тому Ізраїль завжди буде мати значну підтримку.
показати весь коментар
27.10.2024 10:18 Відповісти
Якби в урядах України...
показати весь коментар
27.10.2024 10:31 Відповісти
Ізраїлю респект! Так і треба!!!
показати весь коментар
27.10.2024 09:58 Відповісти
а наши зеленые чмошники боятся бить по новороссийкку где самый большой паб нефти
показати весь коментар
27.10.2024 11:20 Відповісти
Якщо удари були успішні, це досить хороший сигнал всім диктаторам що опирають на китайську та орківську зброю і для нас деякий позитив у орків буде страх перед західною авіацією.

Якщо взяти деякі відео там досить насичена система ППО і її подолання говорить що воно малоефективне.

Побачимо яка буде реакція, фактично через превентивні дії Ізраїлю, Іран уже немає відповіді, їх бойовики союзники в Лівані та Палестині зазнали значних втрат, Сирія не має ресурсів воювати. Іранські ракети не наносять серйозного урону. Тепер хіба якись теракт або підуть на деескалацію та переговори.
показати весь коментар
27.10.2024 10:24 Відповісти
Какие бывают РАЗНЫЕ ЕВРЕИ....
Почему украинцы выбрали евреев такого низкого качества?
Практически отбросы
Вот и отгребаем теперь......
показати весь коментар
27.10.2024 11:13 Відповісти
Это потому что бывают разные украинцы. Одни третий год воюют, а другие третий год в диваны бздят и рассказывают друг другу про Израиль, Будапешт и Трампа с Байденом.
показати весь коментар
27.10.2024 13:44 Відповісти
Аби ж то все виробництво!!! Тримаємо кулачки за Цахал!
показати весь коментар
27.10.2024 11:50 Відповісти
Як би ж то ВР слуг урода 08.09.2021 підтримала звернення до Конгресу США(проєкт постанови №5380) щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, то може і у нас було чим відбиватись
показати весь коментар
27.10.2024 14:05 Відповісти
Тепер Іран не зможе багато років робити ракети і ще багато зброї це супер
показати весь коментар
27.10.2024 18:14 Відповісти
 
 