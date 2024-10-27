Ізраїльський удар паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Зазначається, що удар був спрямований на 12 "планетарних змішувачів", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Це суттєво обмежує здатність Ірану оновлювати свій ракетний арсенал і може стримати його від подальших ударів по Ізраїлю.

Високопосадовець США підтвердив, що удар паралізував можливості Ірану з виробництва ракет.

Атака Ізраїлю також вразила чотири батареї ППО С-300, які захищали Тегеран та стратегічні об'єкти. Ізраїльські джерела підтвердили, що удари завдавалися з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном. ВПС Ізраїлю також атакували завод з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який раніше використовувався для досліджень та розробок ядерної зброї.

Президент США Джо Байден заявив, що удар уразив лише військові цілі в Ірані, і висловив надію на припинення обміну ударами між країнами. Прем'єр-міністр Катару закликав усі сторони до стриманості та уникнення кроків, що можуть дестабілізувати регіон.

