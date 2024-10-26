Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами, яка відбулася на початку жовтня цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Так, іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах країни, включаючи Тегеран. Після цього інформацію про атаку виданню Axios підтвердили два поінформовані джерела.
Що каже Армія оборони Ізраїлю?
Згодом ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що розпочав операцію у відповідь за іранську атаку.
"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки режиму в Ірані на державу Ізраїль - зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані. Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня - на семи фронтах - включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти", - йдеться в повідомленні.
"Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту держави Ізраїль та її народу", - додають в ЦАХАЛ.
У коментарі NBC News двоє високопоставлених арабських чиновників повідомили, що початковий удар по Тегерану, імовірно, було завдано по казармах або офісу, а також по складу зброї.
Іранське держагентство Tasnim запевняє, що військові центри КВІР на заході та південному заході Тегерана не постраждали внаслідок ракетної атаки Ізраїлю.
Своєю чергою, The Jerusalem Post пише, що в атаці на Іран брали участь понад 100 винищувачів BПC Ізраїлю.
Будь ласка, зачекайте...
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Джерело:
Ізраїль заявляє, що завершив завдання ударів по іранських ракетних заводах і системах протиповітряної оборони.
А у нас немає тих 20 років.
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин. І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить...
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!
1
Пентагон схвалив можливий продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.
2
Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.
3
Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
Ф-15 на озброєнні Ізраїлю вже років 15 і він давно змінює їх на більш *******.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
Тут якраз два в одному!
Покі по Ізраїлю не прилетить два три ядерих боеприпаса, ні Бібі ні Цахал непочухаются.
Ну то таке, то вже не за горами.
То яким чином оті технології вплануть на ріст світових цен діжки жижи, як шо Цахал винесе нефтянку свинособа з ганчирками на головах а саудіьимайже митево можуть наростити видобуток просто воткнув дрючок у песок?
«Мавр (Іран) зробив свою справу, мавр може йти»
Оттого помощь Израилю не ограничивается военной помощью Израилю.
(переклад Гугл-Транслейтор)
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Спочатку в ППО, потім в ракетах Крок за кроком від ночі терактів в Ірані Армія оборони Ізраїлю атакувала військові комплекси, системи протиповітряної оборони, ракетні комплекси та пускові установки ракет класу «земля-земля» в Тегерані, Хузестані та Іламі, а також, згідно з іноземними повідомленнями, в Іраку та Сирії Спроби Ірану заплутати, координація зі США, хвилі атак - і наприкінці попередження ЦАХАЛ
1500 Кілометри від Ізраїлю: сьогодні вночі (між п'ятницею та суботою), рівно через 25 днів після атаки балістичною ракетою з Ірану, о 02:00 в Ірані почали публікувати перші повідомлення про відлуння вибухів - і почалася відповідь Ізраїлю.
Протягом більш ніж трьох інтенсивних годин трьома різними хвилями десятки винищувачів і літаків ВПС атакували військові комплекси, системи протиповітряної оборони, виробничі потужності ракет і пускові установки ракет класу «земля-земля» в районах Тегерана, а також у Хузестані та Іламські райони на заході країни. За даними "Нью-Йорк Таймс", атака була спрямована на 20 різних цілей, але в Тегерані цього ранку намагалися применшити її значення - в тіні попереджувальних повідомлень, які вони отримали від США щодо можливої відповіді Командування фронту поки не змінилося.
Перша хвиля почалася, як згадувалося, о 02:00 (за ізраїльським часом) з повідомлень про відлуння вибухів у Тегерані, а також у Сирії та Іраку, що призвело до закриття їхнього повітряного простору. Згідно з повідомленнями, під час цієї хвилі системи протиповітряної оборони в усіх трьох країнах були в основному пошкоджені, мабуть, щоб забезпечити свободу дій літакам ВПС для продовження атаки.
Однак у реальному часі це було незрозуміло: на звуки вибухів налякані жителі вийшли на вулиці Ірану, і виникли побоювання, що серед іншого постраждали аеропорти іранської столиці. Трохи пізніше, близько 02:30, речник ЦАХАЛ офіційно підтвердив: «ЦАХАЛ атакує військові цілі в Ірані у відповідь на триваючі атаки режиму в Ірані проти Держави Ізраїль в останні місяці, відповідно до директива політичного ешелону».
Речник ЦАХАЛу підполковник Даніель Хагарі заявив у заяві англійською мовою для іноземних ЗМІ, що Ізраїль "має право і обов'язок відповісти" Ірану, "як і будь-яка інша суверенна країна світу". відбувається у відповідь на кількамісячні дії Ірану проти Ізраїлю з 7 жовтня, в тому числі з боку його філій.
На даному етапі іранці зосередилися на спробах затьмарити те, що відбувається - і в повідомленнях з країни було зазначено, що джерелом відлуння вибухів, які чути, є системи протиповітряної оборони, які перехоплюють атаку ЦАХАЛу незабаром після цього невідомо, які сайти в Ірані були вражені, оскільки Тегеран каже, що рутина триває, а Ізраїль не надає жодної інформації про те, що він атакує, крім терміну «військові цілі».
Близько 03:00 повідомлялося, що президент Джо Байден був «ретельно проінформований» про розвиток подій. Приблизно через півгодини Пентагон уточнив, що США не були причетні до атаки на Іран, хоча були поінформовані про це, фактично поділилися зі США тим, що планували зробити, і не здивували їх витік документів Пентагону. О 4:15 ранку з'явилося більше повідомлень про те, що Байден і Гарріс були проінформовані про атаку.
У будь-якому випадку, майже до 04:00 ЗМІ у світі продовжували повідомляти, що досі незрозуміло, що було влучено і куди, і зазначали, що Сирія також заявила, що ізраїльські авіаудари завдали військових об'єктів у її центрі та на півдні. Але потім в Ірані були опубліковані повідомлення про чергову хвилю атак і документація про спроби перехоплення в небі.
Під час цієї хвилі Ізраїль вже завдав удару по іранським заводам з виробництва ракет «земля-земля», і ізраїльське джерело, обізнане в подробицях, заявило, що «розвідувальні дані, надані АМАН у цьому інциденті, є науковою фантастикою, яка перевершує уяву. Шкода була завдана саме заводам, які виробляють ракети класу «земля-земля», так що шкода Ірану буде особливо значною. Це точні 16-значні розвідувальні дані (повна довідка) про завод, який не має заміни, і точне попадання ВПС, ні близько, ні приблизно.
Тим часом, поки пілоти ще були на ворожій території, офіси прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта почали публікувати їх фотографії з командного пункту оперативного крила. The New York Times повідомила, що атаки додаткової хвилі завершилися приблизно через півгодини після початку, близько 05:00, і були спрямовані, серед іншого, на системи протиповітряної оборони, об'єкти з виробництва ракет і БПЛА та пускові майданчики.
«Якщо Іран помилиться - ми відповімо» О 06:00 ранку ЦАХАЛ оголосив, що літаки ВПС благополучно повернулися до Ізраїлю після атаки зенітних систем і ракет класу «земля-земля» в Ірані, і заявив, що назва операції - «Дні відплати». ".
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