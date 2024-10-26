Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами, яка відбулася на початку жовтня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Так, іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах країни, включаючи Тегеран. Після цього інформацію про атаку виданню Axios підтвердили два поінформовані джерела.

Що каже Армія оборони Ізраїлю?

Згодом ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що розпочав операцію у відповідь за іранську атаку.

"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки режиму в Ірані на державу Ізраїль - зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані. Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня - на семи фронтах - включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти", - йдеться в повідомленні.

"Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту держави Ізраїль та її народу", - додають в ЦАХАЛ.

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У коментарі NBC News двоє високопоставлених арабських чиновників повідомили, що початковий удар по Тегерану, імовірно, було завдано по казармах або офісу, а також по складу зброї.

Іранське держагентство Tasnim запевняє, що військові центри КВІР на заході та південному заході Тегерана не постраждали внаслідок ракетної атаки Ізраїлю.

Своєю чергою, The Jerusalem Post пише, що в атаці на Іран брали участь понад 100 винищувачів BПC Ізраїлю.