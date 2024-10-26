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Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами, яка відбулася на початку жовтня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Так, іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах країни, включаючи Тегеран. Після цього інформацію про атаку виданню Axios підтвердили два поінформовані джерела.

Що каже Армія оборони Ізраїлю?

Згодом ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що розпочав операцію у відповідь за іранську атаку.

"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки режиму в Ірані на державу Ізраїль - зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані. Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня - на семи фронтах - включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти", - йдеться в повідомленні.

"Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту держави Ізраїль та її народу", - додають в ЦАХАЛ.

Також читайте: МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною

удар по Ірану
удар по Ірану
удар по Ірану
удар по Ірану
удар по Ірану

У коментарі NBC News двоє високопоставлених арабських чиновників повідомили, що початковий удар по Тегерану, імовірно, було завдано по казармах або офісу, а також по складу зброї.

Іранське держагентство Tasnim запевняє, що військові центри КВІР на заході та південному заході Тегерана не постраждали внаслідок ракетної атаки Ізраїлю.

Своєю чергою, The Jerusalem Post пише, що в атаці на Іран брали участь понад 100 винищувачів BПC Ізраїлю.

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2071)


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Топ коментарі
+61
якщо завтра моосква буде знищена,то післязавтра рівень террору у всьому світі впаде на 98 відсотків.
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26.10.2024 08:03 Відповісти
+32
Підтримую ізраїльтян у праведній війні яку вони ведуть за своє та держави Ізраїль існування...
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26.10.2024 07:51 Відповісти
+31
також вранку підірвано сховище зброї на півдні Лівану.Там стільки було,що навіть зафіксовано невеликий землетрус на півночи Ізраїлю.
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26.10.2024 07:53 Відповісти
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За даними NBC News, цілями Ізраїлю були казарми та склад зброї в Тегерані. Інформаційне агентство Fars, своєю чергою, повідомило, що цілями авіаударів стали військові бази на півдні та південному заході Тегерана. Як повідомляє 12 канал з посиланням на іранські джерела, серед цілей, які атакують, є командний пункт Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). У суботу вранці представники ізраїльської армії оголосили про завершення операції в Ірані. "Наші літаки благополучно повернулися додому", - йдеться у заяві ЦАХАЛу.
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26.10.2024 07:40 Відповісти
в атаці на Іран брали участь понад 100 винищувачів BПC Ізраїлю.

Джерело:
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26.10.2024 07:43 Відповісти
Взагалі то їх було 140. Так стверджує ТГ канал "Война с Ордой" Сергія Ауслендера.
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26.10.2024 08:33 Відповісти
Це добра новина
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26.10.2024 08:40 Відповісти
CNN

Ізраїль заявляє, що завершив завдання ударів по іранських ракетних заводах і системах протиповітряної оборони.
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26.10.2024 07:44 Відповісти
Видання CBS News повідомило, що Ізраїль не завдавав ударів по ядерних або нафтових об'єктах Ірану, обмежуючись військовими цілями.
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26.10.2024 07:51 Відповісти
Підтримую ізраїльтян у праведній війні яку вони ведуть за своє та держави Ізраїль існування...
показати весь коментар
26.10.2024 07:51 Відповісти
також вранку підірвано сховище зброї на півдні Лівану.Там стільки було,що навіть зафіксовано невеликий землетрус на півночи Ізраїлю.
показати весь коментар
26.10.2024 07:53 Відповісти
Іраном маніпулює моцьква. Як і всіма нападами на Ізраїль на Близькому Сході.
показати весь коментар
26.10.2024 07:54 Відповісти
якщо завтра моосква буде знищена,то післязавтра рівень террору у всьому світі впаде на 98 відсотків.
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26.10.2024 08:03 Відповісти
до містян мені немає ніякого діла,я мав на увазі московський уряд,президента,кдб,усю рашистську владу.
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26.10.2024 09:17 Відповісти
Хтось прочитає допис на Цензорі українською, зробить висновок і вгатить по моцькві з усього, що є, ага. Нехай рашковани меньше голосують за свого пуйла, будуть міцніше спати
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26.10.2024 09:19 Відповісти
Віра в мене є. В людей, здоровий глузд та еволюцію. А не в потворну міфічну істоту, скомпільовану иудеями з байок єгиптян, асірійців і мікенців.
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26.10.2024 11:09 Відповісти
тімашонка теж туди на поклон їздила і гроші у Кадаффі брала
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26.10.2024 08:49 Відповісти
Всі наші можновладці тільки крали і крадуть, а Юля добувала гроші для України, троль ти продажний.
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26.10.2024 09:03 Відповісти
тебе ще не попустило з тою Ульою? ) напевно ніколи і не попустить..
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26.10.2024 12:36 Відповісти
твоя су...ка юля просто відала майже 5ть тысяч ракет кацапні якими нас сьогодні вбивають зазнала Україну в борг на 200 лордів зелених при тому що газу в нас у самих достатньо я вже не кажу про те як вона знищувала здобутки першого майдану
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26.10.2024 12:55 Відповісти
бабло вОна собі на вибори брала, а не для України. а коли валізами кеш вивозила, то для кого було? а газ у х..ла по чом купила? тюлькораст ти кончений.
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27.10.2024 07:17 Відповісти
А як же : " Сойтісь посрєдінє і просто пєрєстать стрєлять?" Де потужний план перемоги? Де сто п'ятсотий саміт миру і інша потужна ахінея?
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26.10.2024 07:59 Відповісти
То вже було. У 80-90-х. Навіть нобелевку миру у 1994 поділили Арафат с Рабіном та Пересом. І теріторії віддавали в обмін на мир. Років 20 марно намагались "жить дружно" - не працює!
А у нас немає тих 20 років.
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26.10.2024 10:18 Відповісти
Сьогодні Ізраїль будуть атакувати: імпотент та персона нон грата Гутерреш разом з ООН, сліпі та глухі ОБСЄ та Червоний хрест, латентні Amnesty International і вся безтолкова шобла всього світу.
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26.10.2024 08:06 Відповісти
Сидить Господь, створивши світ, і ділиться своїми здобутками перед архангелами:
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин. І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить...
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!

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26.10.2024 08:08 Відповісти
Пентагон оголосив про щонайменше три угоди з Ізраїлем, пов'язані з майбутньою підтримкою.

1
Пентагон схвалив можливий продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.

2
Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.
3
Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
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26.10.2024 08:20 Відповісти
Що за ахінею ти несеш?
Ф-15 на озброєнні Ізраїлю вже років 15 і він давно змінює їх на більш *******.
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26.10.2024 13:53 Відповісти
Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is. Угода включає 120 двигунів GE Aerospace F110-GE-129, супутнє обладнання та іншу логістичну підтримку.

F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
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26.10.2024 16:47 Відповісти
А як же шабат ?
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26.10.2024 08:23 Відповісти
В шаббат можна виконувати два види робіт: необхідні та для насолоди.
Тут якраз два в одному!
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26.10.2024 10:22 Відповісти
По нефтянці та ядерці ударів не було.
Покі по Ізраїлю не прилетить два три ядерих боеприпаса, ні Бібі ні Цахал непочухаются.
Ну то таке, то вже не за горами.
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26.10.2024 08:26 Відповісти
Якщо вдарити по іранцій нефтянці, то діжка плигне до 300, а пуйло цей день оголосить святом
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26.10.2024 09:25 Відповісти
Це хто вам таке сказав? Саудіти?
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26.10.2024 09:34 Відповісти
Котировки на нафту після зникнення певних пропозицій реагують миттєво. Саудіти теж цим скористуються
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26.10.2024 10:00 Відповісти
Тоб то, саудіти різко збільшат видобуток нафти шл через тиждня 2 - 3 поверне ціну бареля.
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26.10.2024 10:18 Відповісти
Рішення має бути не у ціні на нафту, а у енергетичних технологіях
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26.10.2024 11:07 Відповісти
Як ви оце за технодогії гарно сказали.
То яким чином оті технології вплануть на ріст світових цен діжки жижи, як шо Цахал винесе нефтянку свинособа з ганчирками на головах а саудіьимайже митево можуть наростити видобуток просто воткнув дрючок у песок?
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26.10.2024 12:11 Відповісти
Може після цього в Ірану відпаде бажання передавати ракети і дрони росії. Чим швидше Ізраїль виведе Іран із ладу тим Україні буде легше дихати. Ще би почалась війна між Північною і Південною Кореями.
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26.10.2024 08:30 Відповісти
Виробництво дронів вже налагоджено в самій кацапетівці.
«Мавр (Іран) зробив свою справу, мавр може йти»
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26.10.2024 09:46 Відповісти
Угу, і Ізраїль залишиться головним їх поставщиком їх в Росію.
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26.10.2024 13:55 Відповісти
Зараз Гутієриш почне волати про те,як "безродні космополіти" нищать дбайливо збережену зброю іранців для вбивств євреїв та українців. Горить в Аду з своїми шахедами та путлєром!!
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26.10.2024 08:39 Відповісти
А шо, Натан'яху навіть вечірній відосик не збацав?
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26.10.2024 08:42 Відповісти
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги, незважаючи на те, що США надавали великі пакети допомоги іншим країнам.

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26.10.2024 08:47 Відповісти
США покупает режимы стран, типа, Египта ежегодной помощью. Иначе бы они давно напали на Израиль. Как только США перестанет им платить дань.
Оттого помощь Израилю не ограничивается военной помощью Израилю.
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26.10.2024 08:50 Відповісти
египтяне уже пробовали,когда их вооружал совок,а мы никакой помощи от штатов не получали.
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26.10.2024 09:08 Відповісти
Египтяне с удовольствием попробывали бы еще, если бы у них не была у власти диктатура, которая давит недовольных танками. А спонсирует все это дело США и может кто еще, кто боится Египта, не знаю.
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26.10.2024 09:10 Відповісти
Аятоли живі? Якщо живі, значить не відплатили.
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26.10.2024 09:20 Відповісти
так нам треба бити по москві, а не ота уйня від зє
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26.10.2024 09:32 Відповісти
Якби 30 років при всій українській державній владі не була зграя зрадників і ворожих агентів, то мацьквський кремль і всі військові об'єкти навколо маськви уже давно палали б від українських ударів у відповідь. А так лише Київ, Дніпро, Львів та інші українські міста і села горять
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26.10.2024 12:46 Відповісти
так, були лише покидьки. я завжди говорю - всіх до покарання, а вже зараз це розстріл. так, всих папєрєдніков і ті всі уряди. Це не жорстокість, це справедливість, без якої нічого ніколи не зніниться.
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26.10.2024 15:04 Відповісти
Удары были нанесены по офису, складу оружия и казармах. Ага, иранцы месяц ждали в офисах и казармах когда Израиль их разбомбит. Короче Израиль в очередной раз обосрался, отбомбился по пустых ангарах типо отчитался что он ответил на етом и вся ответка.
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26.10.2024 09:47 Відповісти
Y-net, 8:36
(переклад Гугл-Транслейтор)
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Спочатку в ППО, потім в ракетах Крок за кроком від ночі терактів в Ірані Армія оборони Ізраїлю атакувала військові комплекси, системи протиповітряної оборони, ракетні комплекси та пускові установки ракет класу «земля-земля» в Тегерані, Хузестані та Іламі, а також, згідно з іноземними повідомленнями, в Іраку та Сирії Спроби Ірану заплутати, координація зі США, хвилі атак - і наприкінці попередження ЦАХАЛ
1500 Кілометри від Ізраїлю: сьогодні вночі (між п'ятницею та суботою), рівно через 25 днів після атаки балістичною ракетою з Ірану, о 02:00 в Ірані почали публікувати перші повідомлення про відлуння вибухів - і почалася відповідь Ізраїлю.
Протягом більш ніж трьох інтенсивних годин трьома різними хвилями десятки винищувачів і літаків ВПС атакували військові комплекси, системи протиповітряної оборони, виробничі потужності ракет і пускові установки ракет класу «земля-земля» в районах Тегерана, а також у Хузестані та Іламські райони на заході країни. За даними "Нью-Йорк Таймс", атака була спрямована на 20 різних цілей, але в Тегерані цього ранку намагалися применшити її значення - в тіні попереджувальних повідомлень, які вони отримали від США щодо можливої ​​відповіді Командування фронту поки не змінилося.
Перша хвиля почалася, як згадувалося, о 02:00 (за ізраїльським часом) з повідомлень про відлуння вибухів у Тегерані, а також у Сирії та Іраку, що призвело до закриття їхнього повітряного простору. Згідно з повідомленнями, під час цієї хвилі системи протиповітряної оборони в усіх трьох країнах були в основному пошкоджені, мабуть, щоб забезпечити свободу дій літакам ВПС для продовження атаки.
Однак у реальному часі це було незрозуміло: на звуки вибухів налякані жителі вийшли на вулиці Ірану, і виникли побоювання, що серед іншого постраждали аеропорти іранської столиці. Трохи пізніше, близько 02:30, речник ЦАХАЛ офіційно підтвердив: «ЦАХАЛ атакує військові цілі в Ірані у відповідь на триваючі атаки режиму в Ірані проти Держави Ізраїль в останні місяці, відповідно до директива політичного ешелону».
Речник ЦАХАЛу підполковник Даніель Хагарі заявив у заяві англійською мовою для іноземних ЗМІ, що Ізраїль "має право і обов'язок відповісти" Ірану, "як і будь-яка інша суверенна країна світу". відбувається у відповідь на кількамісячні дії Ірану проти Ізраїлю з 7 жовтня, в тому числі з боку його філій.
На даному етапі іранці зосередилися на спробах затьмарити те, що відбувається - і в повідомленнях з країни було зазначено, що джерелом відлуння вибухів, які чути, є системи протиповітряної оборони, які перехоплюють атаку ЦАХАЛу незабаром після цього невідомо, які сайти в Ірані були вражені, оскільки Тегеран каже, що рутина триває, а Ізраїль не надає жодної інформації про те, що він атакує, крім терміну «військові цілі».
Близько 03:00 повідомлялося, що президент Джо Байден був «ретельно проінформований» про розвиток подій. Приблизно через півгодини Пентагон уточнив, що США не були причетні до атаки на Іран, хоча були поінформовані про це, фактично поділилися зі США тим, що планували зробити, і не здивували їх витік документів Пентагону. О 4:15 ранку з'явилося більше повідомлень про те, що Байден і Гарріс були проінформовані про атаку.
У будь-якому випадку, майже до 04:00 ЗМІ у світі продовжували повідомляти, що досі незрозуміло, що було влучено і куди, і зазначали, що Сирія також заявила, що ізраїльські авіаудари завдали військових об'єктів у її центрі та на півдні. Але потім в Ірані були опубліковані повідомлення про чергову хвилю атак і документація про спроби перехоплення в небі.
Під час цієї хвилі Ізраїль вже завдав удару по іранським заводам з виробництва ракет «земля-земля», і ізраїльське джерело, обізнане в подробицях, заявило, що «розвідувальні дані, надані АМАН у цьому інциденті, є науковою фантастикою, яка перевершує уяву. Шкода була завдана саме заводам, які виробляють ракети класу «земля-земля», так що шкода Ірану буде особливо значною. Це точні 16-значні розвідувальні дані (повна довідка) про завод, який не має заміни, і точне попадання ВПС, ні близько, ні приблизно.
Тим часом, поки пілоти ще були на ворожій території, офіси прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта почали публікувати їх фотографії з командного пункту оперативного крила. The New York Times повідомила, що атаки додаткової хвилі завершилися приблизно через півгодини після початку, близько 05:00, і були спрямовані, серед іншого, на системи протиповітряної оборони, об'єкти з виробництва ракет і БПЛА та пускові майданчики.
«Якщо Іран помилиться - ми відповімо» О 06:00 ранку ЦАХАЛ оголосив, що літаки ВПС благополучно повернулися до Ізраїлю після атаки зенітних систем і ракет класу «земля-земля» в Ірані, і заявив, що назва операції - «Дні відплати». ".
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26.10.2024 10:43 Відповісти
Головний терорист це путін і фашиська росія і її сателіти ісламський іран і гулаг кндр ,на жаль без підтримки Китаю навряд ці терористичні режими змогли так вільно почуватись.
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26.10.2024 09:49 Відповісти
переважна реакцiя соцмереж в самому iзраiлi-емiтацiя вiдповiдi,суттево нi на що не впливаюча...
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26.10.2024 10:10 Відповісти
ХОРОШО НО МАЛО !!!
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26.10.2024 10:58 Відповісти
сцикливий байден не дав знищити режим аятол
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26.10.2024 12:47 Відповісти
Чому Україна береже свого ворога - мацьковську ********* і лише потужно незламно постійно безкарно приймає удари ворога по своєму цивільному населенню і не завдає жодних ударів по її стратегічним цілям?
Путєнский міст незламно стоїть 3-й рік війни і потужно переправляє вбивць московитів, засоби для вбивства українців, кремлівська агентура у владі мовчить..
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26.10.2024 12:56 Відповісти
Иран заявляет о «блестящих действиях своих ПВО»
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26.10.2024 13:04 Відповісти
Увы, российские С-300 показали свою бесполезность, кстати, Россия за несколько часов до атаки, предупредила Иран, обнаружив активность авиации Израиля.
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26.10.2024 17:00 Відповісти
А что же оператор тихонько так снимает,нужно выбежать на улицу и с перекошенным .....балом орать "Алла я в бар"
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26.10.2024 19:17 Відповісти
 
 