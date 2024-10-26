Израиль нанес удары по военным целям в Иране. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на субботу, 26 октября, Израиль нанес удары по военным целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами, которая состоялась в начале октября этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Так, иранское государственное телевидение сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран. После этого информацию об атаке изданию Axios подтвердили два информированных источника.

Что говорит Армия обороны Израиля?

Впоследствии ЦАХАЛ официально подтвердил, что начал операцию в ответ за иранскую атаку.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль - сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране. Режим в Иране и его помощники в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах - включая прямые атаки с иранской земли. Как и любая другая суверенная страна мира, Государство Израиль имеет право и обязанность ответить", - говорится в сообщении.

"Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты государства Израиль и его народа", - добавляет ЦАХАЛ.

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В комментарии NBC News двое высокопоставленных арабских чиновников сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия.

Иранское госагентство Tasnim уверяет, что военные центры КСИР на западе и юго-западе Тегерана не пострадали в результате ракетной атаки Израиля.

В свою очередь, The Jerusalem Post пишет, что в атаке на Иран участвовали более 100 истребителей ВВС Израиля.