РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4252 посетителя онлайн
Новости
4 742 102

Трамп назвал "больными" людей, считающих его другом РФ: Это просто абсурд

Трамп назвав хворими тих людей, які вважають його другом Росії

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что он никогда не был "другом России" и "российским шпионом".

Об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону за пять дней до выборов, информирует Цензор.НЕТ.

"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Это просто абсурд. Эти люди больны", - заявил Трамп.

По его словам, эту связь якобы придумали демократы для поддержки кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании США в 2016 году.

Читайте: Трамп, в случае победы, быстро проведет переговоры относительно завершения войны в Украине, - Орбан

Также республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он якобы "объединил" Россию и Китай за время, пока руководил США.

"Сближение России и Китая - очень опасная вещь. Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - утверждает кандидат в президенты.

Кроме этого, Трамп заявил, что "остановил" российский проект Северный поток-2, имея в виду, что во времена его каденции строительство проекта было заморожено.

Также он резко высказался в сторону своей оппонентки на выборах Камалы Харрис. Он сравнил ее с Клинтон и утверждал, что интеллектуальный уровень Харрис низкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Путин остается у власти, российская угроза будет нависать над Европой, – экспрезидент Литвы Грибаускайте

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Автор: 

россия (97378) США (27966) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
він в унісон повторює русняву пропаганду, його оточення все русняве яке теж транслює русняві наративи, його підтримують на виборах абсолютно всі корумповані шльондри пуйла (орбан, фіцо ітд),він сам каже що добре ладить с ******, на прошлих виборах жирік і вся русня шампанське пили після перемоги трампона, але конгрес тоді забив пориви трампа до нори і саме тоді пішли чутки про держзраду, імпічмент, роботу на русню ітд.

p.s. якщо щось виглядає як качка, крякає як качка.....
показать весь комментарий
01.11.2024 11:05 Ответить
+13
"Зближення Росії та Китаю - дуже небезпечна річ. Байден об'єднав їх. Це ганьба… "

Це факт!

Трамп зупинив російський проєкт Північний потік-2, а Байден його знову запустив - це факт!
показать весь комментарий
01.11.2024 11:08 Ответить
+11
але в нього дуже теплі стосунки з товаришем путіним..., він йому навіть ліки передавав, як старий добрий друг...
показать весь комментарий
01.11.2024 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хочу щоб він переміг і щось здинулось з мертвої точки, хоч кудись, я вірю в його слова про закінчення війни набагато більше ніж в оцей потужний план перемоги з яким Зеленський рік їздив відпочивати закордон, оце бігання за своїм хвостом по кругу цілий рік вже дістало. А Гаріс мені схожа на Зеленського, так само буде багато балакати і нафіга не робити.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 