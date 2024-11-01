Трамп назвал "больными" людей, считающих его другом РФ: Это просто абсурд
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что он никогда не был "другом России" и "российским шпионом".
Об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону за пять дней до выборов, информирует Цензор.НЕТ.
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Это просто абсурд. Эти люди больны", - заявил Трамп.
По его словам, эту связь якобы придумали демократы для поддержки кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании США в 2016 году.
Также республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он якобы "объединил" Россию и Китай за время, пока руководил США.
"Сближение России и Китая - очень опасная вещь. Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - утверждает кандидат в президенты.
Кроме этого, Трамп заявил, что "остановил" российский проект Северный поток-2, имея в виду, что во времена его каденции строительство проекта было заморожено.
Также он резко высказался в сторону своей оппонентки на выборах Камалы Харрис. Он сравнил ее с Клинтон и утверждал, что интеллектуальный уровень Харрис низкий.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
p.s. якщо щось виглядає як качка, крякає як качка.....
Це факт!
Трамп зупинив російський проєкт Північний потік-2, а Байден його знову запустив - це факт!