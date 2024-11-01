Трамп назвал "больными" людей, считающих его другом РФ: Это просто абсурд

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что он никогда не был "другом России" и "российским шпионом".

Об этом Трамп сказал в интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону за пять дней до выборов, информирует Цензор.НЕТ.

"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Это просто абсурд. Эти люди больны", - заявил Трамп.

По его словам, эту связь якобы придумали демократы для поддержки кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании США в 2016 году.

Также республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он якобы "объединил" Россию и Китай за время, пока руководил США.

"Сближение России и Китая - очень опасная вещь. Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - утверждает кандидат в президенты.

Кроме этого, Трамп заявил, что "остановил" российский проект Северный поток-2, имея в виду, что во времена его каденции строительство проекта было заморожено.

Также он резко высказался в сторону своей оппонентки на выборах Камалы Харрис. Он сравнил ее с Клинтон и утверждал, что интеллектуальный уровень Харрис низкий.

