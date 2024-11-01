Трамп назвав "хворими" людей, які вважають його другом РФ: Це просто абсурд

Кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп заявив, що він ніколи не був "другом Росії" та "російським шпигуном".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю американському журналісту-пропагандисту Такеру Карлсону за п'ять днів до виборів, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Це просто абсурд. Ці люди хворі", - заявив Трамп.

За його словами, цей зв'язок нібито придумали демократи для підтримки кандидатки в президенти Гілларі Клінтон під час передвиборчої кампанії США у 2016 році.

Також республіканець звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що він нібито "об'єднав" Росію та Китай за час, поки керував США.

"Зближення Росії та Китаю - дуже небезпечна річ. Байден об'єднав їх. Це ганьба… Мені доведеться роз'єднати їх. Гадаю, я зможу це зробити", - стверджує кандидат у президенти.

Крім цього, Трамп заявив, що "зупинив" російський проєкт Північний потік-2, маючи на увазі, що за часів його каденції будівництво проєкту було заморожено.

Також він різко висловився в сторону своєї опонентки на виборах Камали Гарріс. Він порівняв її з Клінтон та стверджував, що інтелектуальний рівень Гарріс низький.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.