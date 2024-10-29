УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6482 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 127 12

Поки Путін залишається при владі, російська загроза нависатиме над Європою, - експрезидентка Литви Грібаускайте

Грібаускайте закликала світ не йти на поступки диктатору Путіну

Загроза з боку Росії продовжуватиме тиснути на Європу, поки Володимир Путін залишається при владі в РФ. Однак ситуація може ще більше ускладнитися, якщо президентом США стане Дональд Трамп - у цьому випадку у Заходу не залишить часу на дискусії, і діяти у сфері оборони доведеться негайно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Euronews розповіла колишня президентка Литви Даля Грібаускайте.

"Якщо ми на Заході та НАТО дозволимо Україні піти на поступки і укласти компроміс, це означатиме, що Захід не зміг протистояти терористичній державі біля наших кордонів. Це також дасть Росії більше часу для підготовки нової фази агресії проти своїх сусідів. І це необов’язково будуть країни Балтії - це може бути і Молдова, і навіть Грузія", - наголосила Грібаускайте.

Грібаускайте впевнена, що вибори у США вплинуть на відносини з Росією і створять нові виклики для ЄС, незалежно від результату.

"Якщо Трамп виграє, виклики будуть настільки великі, що часу на дискусії та роздуми не буде - треба буде ухвалювати рішення. З цього погляду, Європа зобов’язана зайняти серйозну позицію та швидко інвестувати в оборонну промисловість, розвивати військові можливості та прискорювати процес прийняття рішень. Часу на обговорення не буде. Путін часу для дискусій не залишить", - додала вона.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про відповідь НАТО щодо військ КНДР у РФ: Нерішучість веде до ескалації

Автор: 

путін володимир (24830) Грібаускайте Даля (121) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ой ні шановна пані. Там колективне *уйло, здохне цей прийде інший.
Тут загроза допоки мордор існує як держава.
показати весь коментар
29.10.2024 09:12 Відповісти
+4
Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника. Нікколо Макіавеллі. Схоже колись США про це знали і підготували все, а потім забули. І зараз думають, що все ж уникнуть війни з росією і китаєм. І не хочуть серйозно з ними воювати навіть руками українців. Хоча це ж дуже зручно для них і мінімізує ризики обміну ядерними ударами. Просто постачати нам багато зброї з бірками made in UA, просто затерши S посередині. Це їх велика помилка, а могли б і уникнути її. На привеликий жаль і для нас, вони вже прогавили шанс діяти більш рішуче. Навряд вони і зараз отямляться, що потрібно діяти більш агресивно. Є шанс, що якщо трамп виграє, то Байден піде у ва-банк і дасть дозволи на постачання і удари далекобійними засобами ураження, за своєї каденції. Але він мінімальний.
показати весь коментар
29.10.2024 09:13 Відповісти
+1
Там і без пукіна ідіотів чимало.
показати весь коментар
29.10.2024 09:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой ні шановна пані. Там колективне *уйло, здохне цей прийде інший.
Тут загроза допоки мордор існує як держава.
показати весь коментар
29.10.2024 09:12 Відповісти
Поки Заходом управляють слабохарактерні ліберальні додіки будуть проблеми.
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника. Нікколо Макіавеллі. Схоже колись США про це знали і підготували все, а потім забули. І зараз думають, що все ж уникнуть війни з росією і китаєм. І не хочуть серйозно з ними воювати навіть руками українців. Хоча це ж дуже зручно для них і мінімізує ризики обміну ядерними ударами. Просто постачати нам багато зброї з бірками made in UA, просто затерши S посередині. Це їх велика помилка, а могли б і уникнути її. На привеликий жаль і для нас, вони вже прогавили шанс діяти більш рішуче. Навряд вони і зараз отямляться, що потрібно діяти більш агресивно. Є шанс, що якщо трамп виграє, то Байден піде у ва-банк і дасть дозволи на постачання і удари далекобійними засобами ураження, за своєї каденції. Але він мінімальний.
показати весь коментар
29.10.2024 09:13 Відповісти
Там і без пукіна ідіотів чимало.
показати весь коментар
29.10.2024 09:27 Відповісти
Живуть в якихось ілюзіях , чесслово.Там народ - колективний Путін. Проведи на Казламордії якісь вибори , та хоч між капустою і картоплею , кацапйо все одно проголосує за Путіна.
показати весь коментар
29.10.2024 09:28 Відповісти
Ні ! ***** це метастаза системи, а система сворена в 1917 рокі, представники цієї системи по усьому світу включно з Україною, здихання будь якої метастази не призведе до смерті системи.
Потрібне знищення системи , а для цього потрібні сили всього цивілізованого суспільства а не тільки рук українців .
показати весь коментар
29.10.2024 09:32 Відповісти
Майже півсвіту разом з генсеком ООН до нього на поклон їздять. А та ж сама Європа та Америка з ним торгує. Війна ця буде йти до останнього українця. Саме так вирішив світ та ті, хто нам наче допомагає перемогти.
показати весь коментар
29.10.2024 09:38 Відповісти
Ні !
нам просто потрібен свій президент Америки, поки що Ізраїль на жаль забирає ковдру на себе , от коли буде наш , ми побудуєм національну державу і розвалим всіх ворогів, як євреї
показати весь коментар
29.10.2024 10:34 Відповісти
Если **** не остановят в Украине, то следующей будет Прибалтика.
показати весь коментар
29.10.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 11:11 Відповісти
Доки існує "в'язниця народів" миру не буде ...
показати весь коментар
29.10.2024 11:14 Відповісти
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
показати весь коментар
29.10.2024 12:18 Відповісти
 
 