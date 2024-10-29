Поки Путін залишається при владі, російська загроза нависатиме над Європою, - експрезидентка Литви Грібаускайте

Загроза з боку Росії продовжуватиме тиснути на Європу, поки Володимир Путін залишається при владі в РФ. Однак ситуація може ще більше ускладнитися, якщо президентом США стане Дональд Трамп - у цьому випадку у Заходу не залишить часу на дискусії, і діяти у сфері оборони доведеться негайно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Euronews розповіла колишня президентка Литви Даля Грібаускайте.

"Якщо ми на Заході та НАТО дозволимо Україні піти на поступки і укласти компроміс, це означатиме, що Захід не зміг протистояти терористичній державі біля наших кордонів. Це також дасть Росії більше часу для підготовки нової фази агресії проти своїх сусідів. І це необов’язково будуть країни Балтії - це може бути і Молдова, і навіть Грузія", - наголосила Грібаускайте.

Грібаускайте впевнена, що вибори у США вплинуть на відносини з Росією і створять нові виклики для ЄС, незалежно від результату.

"Якщо Трамп виграє, виклики будуть настільки великі, що часу на дискусії та роздуми не буде - треба буде ухвалювати рішення. З цього погляду, Європа зобов’язана зайняти серйозну позицію та швидко інвестувати в оборонну промисловість, розвивати військові можливості та прискорювати процес прийняття рішень. Часу на обговорення не буде. Путін часу для дискусій не залишить", - додала вона.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

