Пока Путин остается у власти, российская угроза будет нависать над Европой, – экспрезидент Литвы Грибаускайте

Грібаускайте закликала світ не йти на поступки диктатору Путіну

Угроза со стороны России будет продолжать давить на Европу, пока Владимир Путин остается у власти в РФ. Однако ситуация может еще больше осложниться, если президентом США станет Дональд Трамп - в этом случае у Запада не останется времени на дискуссии, и действовать в сфере обороны придется немедленно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews рассказала бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Если мы на Западе и НАТО позволим Украине пойти на уступки и заключить компромисс, это будет означать, что Запад не смог противостоять террористическому государству у наших границ. Это также даст России больше времени для подготовки новой фазы агрессии против своих соседей. И это необязательно будут страны Балтии - это может быть и Молдова, и даже Грузия", - подчеркнула Грибаускайте.

Грибаускайте уверена, что выборы в США повлияют на отношения с Россией и создадут новые вызовы для ЕС, независимо от результата.

"Если Трамп выиграет, вызовы будут настолько велики, что времени на дискуссии и размышления не будет - надо будет принимать решения. С этой точки зрения, Европа обязана занять серьезную позицию и быстро инвестировать в оборонную промышленность, развивать военные возможности и ускорять процесс принятия решений. Времени на обсуждение не будет. Путин времени для дискуссий не оставит", - добавила она.

Напомним, кандидат в президенты США Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа об ответе НАТО на войска КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации

путин владимир (32222) Грибаускайте Даля (204) Трамп Дональд (6654)
Топ комментарии
+8
Ой ні шановна пані. Там колективне *уйло, здохне цей прийде інший.
Тут загроза допоки мордор існує як держава.
29.10.2024 09:12 Ответить
+4
Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника. Нікколо Макіавеллі. Схоже колись США про це знали і підготували все, а потім забули. І зараз думають, що все ж уникнуть війни з росією і китаєм. І не хочуть серйозно з ними воювати навіть руками українців. Хоча це ж дуже зручно для них і мінімізує ризики обміну ядерними ударами. Просто постачати нам багато зброї з бірками made in UA, просто затерши S посередині. Це їх велика помилка, а могли б і уникнути її. На привеликий жаль і для нас, вони вже прогавили шанс діяти більш рішуче. Навряд вони і зараз отямляться, що потрібно діяти більш агресивно. Є шанс, що якщо трамп виграє, то Байден піде у ва-банк і дасть дозволи на постачання і удари далекобійними засобами ураження, за своєї каденції. Але він мінімальний.
29.10.2024 09:13 Ответить
+1
Там і без пукіна ідіотів чимало.
29.10.2024 09:27 Ответить
Ой ні шановна пані. Там колективне *уйло, здохне цей прийде інший.
Тут загроза допоки мордор існує як держава.
29.10.2024 09:12 Ответить
Поки Заходом управляють слабохарактерні ліберальні додіки будуть проблеми.
29.10.2024 09:50 Ответить
Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника. Нікколо Макіавеллі. Схоже колись США про це знали і підготували все, а потім забули. І зараз думають, що все ж уникнуть війни з росією і китаєм. І не хочуть серйозно з ними воювати навіть руками українців. Хоча це ж дуже зручно для них і мінімізує ризики обміну ядерними ударами. Просто постачати нам багато зброї з бірками made in UA, просто затерши S посередині. Це їх велика помилка, а могли б і уникнути її. На привеликий жаль і для нас, вони вже прогавили шанс діяти більш рішуче. Навряд вони і зараз отямляться, що потрібно діяти більш агресивно. Є шанс, що якщо трамп виграє, то Байден піде у ва-банк і дасть дозволи на постачання і удари далекобійними засобами ураження, за своєї каденції. Але він мінімальний.
29.10.2024 09:13 Ответить
Там і без пукіна ідіотів чимало.
29.10.2024 09:27 Ответить
Живуть в якихось ілюзіях , чесслово.Там народ - колективний Путін. Проведи на Казламордії якісь вибори , та хоч між капустою і картоплею , кацапйо все одно проголосує за Путіна.
29.10.2024 09:28 Ответить
Ні ! ***** це метастаза системи, а система сворена в 1917 рокі, представники цієї системи по усьому світу включно з Україною, здихання будь якої метастази не призведе до смерті системи.
Потрібне знищення системи , а для цього потрібні сили всього цивілізованого суспільства а не тільки рук українців .
29.10.2024 09:32 Ответить
Майже півсвіту разом з генсеком ООН до нього на поклон їздять. А та ж сама Європа та Америка з ним торгує. Війна ця буде йти до останнього українця. Саме так вирішив світ та ті, хто нам наче допомагає перемогти.
29.10.2024 09:38 Ответить
Ні !
нам просто потрібен свій президент Америки, поки що Ізраїль на жаль забирає ковдру на себе , от коли буде наш , ми побудуєм національну державу і розвалим всіх ворогів, як євреї
29.10.2024 10:34 Ответить
Если **** не остановят в Украине, то следующей будет Прибалтика.
29.10.2024 10:48 Ответить
29.10.2024 11:11 Ответить
Доки існує "в'язниця народів" миру не буде ...
29.10.2024 11:14 Ответить
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
29.10.2024 12:18 Ответить
 
 