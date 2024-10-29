Пока Путин остается у власти, российская угроза будет нависать над Европой, – экспрезидент Литвы Грибаускайте

Угроза со стороны России будет продолжать давить на Европу, пока Владимир Путин остается у власти в РФ. Однако ситуация может еще больше осложниться, если президентом США станет Дональд Трамп - в этом случае у Запада не останется времени на дискуссии, и действовать в сфере обороны придется немедленно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews рассказала бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Если мы на Западе и НАТО позволим Украине пойти на уступки и заключить компромисс, это будет означать, что Запад не смог противостоять террористическому государству у наших границ. Это также даст России больше времени для подготовки новой фазы агрессии против своих соседей. И это необязательно будут страны Балтии - это может быть и Молдова, и даже Грузия", - подчеркнула Грибаускайте.

Грибаускайте уверена, что выборы в США повлияют на отношения с Россией и создадут новые вызовы для ЕС, независимо от результата.

"Если Трамп выиграет, вызовы будут настолько велики, что времени на дискуссии и размышления не будет - надо будет принимать решения. С этой точки зрения, Европа обязана занять серьезную позицию и быстро инвестировать в оборонную промышленность, развивать военные возможности и ускорять процесс принятия решений. Времени на обсуждение не будет. Путин времени для дискуссий не оставит", - добавила она.

Напомним, кандидат в президенты США Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа об ответе НАТО на войска КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации