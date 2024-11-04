Харрис проголосовала на выборах президента США по почте

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах досрочно. Она подтвердила, что заполнила свой бюллетень и отправила его по почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Я заполнила свой бюллетень и отправила его," - сказала она.

Впоследствии Харрис опубликовала видео в социальных сетях, в котором показала свой бюллетень и призвала американцев также воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.

"Эта гонка будет напряженной, но мы победим," - добавила она.

Харрис также призвала американцев прийти на избирательные участки и подчеркнула, что каждый голос имеет значение и может стать решающим. Она напомнила гражданам о возможности использовать интернет-ресурсы в рамках предстоящего голосования.

Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основные конкуренты - бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия).

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации следующего президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.