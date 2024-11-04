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Харрис проголосовала на выборах президента США по почте

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах досрочно. Она подтвердила, что заполнила свой бюллетень и отправила его по почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Я заполнила свой бюллетень и отправила его," - сказала она.

Впоследствии Харрис опубликовала видео в социальных сетях, в котором показала свой бюллетень и призвала американцев также воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.

"Эта гонка будет напряженной, но мы победим," - добавила она.

Харрис также призвала американцев прийти на избирательные участки и подчеркнула, что каждый голос имеет значение и может стать решающим. Она напомнила гражданам о возможности использовать интернет-ресурсы в рамках предстоящего голосования.

Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основные конкуренты - бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия).

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации следующего президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

Автор: 

выборы (24763) США (27316) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+5
А шо, Юлька у президенти США преться? Бідна та Америка.
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04.11.2024 08:11 Ответить
+4
От вони відсталі, ні щоб проголосувати в скопійованій у кацапів і хакнутій ними ж Дії. І не знатимеш, що голосував, а потрібний результат вже намалюють.
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04.11.2024 08:59 Ответить
+3
За трампа мабуть
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04.11.2024 07:43 Ответить
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За трампа мабуть
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04.11.2024 07:43 Ответить
Та ні, як шо поштою то тільки за Гарріс. То старий деменціозний пердун-маразматик Трамп може проголосувати за Гарріс.
Кац голосує за Каца. Гарріс голосує за Гарріс.
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04.11.2024 08:10 Ответить
шо вона не ходяча ?
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04.11.2024 07:49 Ответить
Калясочница.
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04.11.2024 08:00 Ответить
А шо, Юлька у президенти США преться? Бідна та Америка.
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04.11.2024 08:11 Ответить
Нема в них "держави в смартфоні". То відсталі люди!
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04.11.2024 08:12 Ответить
смартфонів у них нема
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04.11.2024 08:34 Ответить
та Альбертовича, щоб їх дані кацапам злити.
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04.11.2024 09:07 Ответить
Ви так дипломатично ''кавеенщика'' Фьодорова згадуєте.
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04.11.2024 11:20 Ответить
цур вас, це шах і мат кожному, хто спробує звинуватити таке обдароване дитя у випадковому дебілізмі:
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04.11.2024 11:28 Ответить
Таких прикладів про ''засранця'' Фьодорова багато.
Майже всюди куди запхає своє рило ''обісреться'' по-повній.
Але йому можна ''хірню пороти'', ще й москалям допомагати.
Бо він ''кавееністий'' друг Зеленського.
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04.11.2024 11:53 Ответить
Проголосувала поштою?
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04.11.2024 08:18 Ответить
Чому вас це дивує. Нормальний політтехнологічний хід. Якби її особисте голосування висвітлювалось у день виборів, то воно вже ніякого ефекту б не мало. А за кілька днів до виборів її похід на пошту та відправлення бюлетеня це теж привід для її рекламування як кандидата у президенти.
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04.11.2024 09:37 Ответить
Голосують надсиланням чи відправленням бюлетня поштою. А не просто поштою.

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04.11.2024 09:44 Ответить
Зараз зепадаль візьме приклад і ми деж будемо госовувати якщо вибори будуть поштою...буде не 73% а зразу 99.99 за найвеличнішого
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04.11.2024 08:58 Ответить
От вони відсталі, ні щоб проголосувати в скопійованій у кацапів і хакнутій ними ж Дії. І не знатимеш, що голосував, а потрібний результат вже намалюють.
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04.11.2024 08:59 Ответить
лохи якісь на фоні сукнарітних.
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04.11.2024 11:20 Ответить
Яка новина чудова )))
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04.11.2024 12:40 Ответить
 
 