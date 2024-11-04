Гарріс проголосувала на виборах президента США поштою

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила, що вже проголосувала на виборах достроково. Вона підтвердила, що заповнила свій бюлетень і відправила його поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Я заповнила свій бюлетень і відправила його," - сказала вона.

Згодом Гарріс опублікувала відео у соціальних мережах, в якому показала свій бюлетень та закликала американців також скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо," - додала вона.

Гарріс також закликала американців прийти на виборчі дільниці і наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним. Вона нагадала громадянам про можливість використовувати інтернет-ресурси у межах майбутнього голосування.

Нагадаємо, вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти - колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді.