УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6285 відвідувачів онлайн
Новини
3 498 18

Гарріс проголосувала на виборах президента США поштою

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила, що вже проголосувала на виборах достроково. Вона підтвердила, що заповнила свій бюлетень і відправила його поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Я заповнила свій бюлетень і відправила його," - сказала вона.

Згодом Гарріс опублікувала відео у соціальних мережах, в якому показала свій бюлетень та закликала американців також скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо," - додала вона.

Гарріс також закликала американців прийти на виборчі дільниці і наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним. Вона нагадала громадянам про можливість використовувати інтернет-ресурси у межах майбутнього голосування.

Нагадаємо, вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти - колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді.

Автор: 

вибори (6724) США (23598) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А шо, Юлька у президенти США преться? Бідна та Америка.
показати весь коментар
04.11.2024 08:11 Відповісти
+4
От вони відсталі, ні щоб проголосувати в скопійованій у кацапів і хакнутій ними ж Дії. І не знатимеш, що голосував, а потрібний результат вже намалюють.
показати весь коментар
04.11.2024 08:59 Відповісти
+3
За трампа мабуть
показати весь коментар
04.11.2024 07:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За трампа мабуть
показати весь коментар
04.11.2024 07:43 Відповісти
Та ні, як шо поштою то тільки за Гарріс. То старий деменціозний пердун-маразматик Трамп може проголосувати за Гарріс.
Кац голосує за Каца. Гарріс голосує за Гарріс.
показати весь коментар
04.11.2024 08:10 Відповісти
шо вона не ходяча ?
показати весь коментар
04.11.2024 07:49 Відповісти
Калясочница.
показати весь коментар
04.11.2024 08:00 Відповісти
А шо, Юлька у президенти США преться? Бідна та Америка.
показати весь коментар
04.11.2024 08:11 Відповісти
Нема в них "держави в смартфоні". То відсталі люди!
показати весь коментар
04.11.2024 08:12 Відповісти
смартфонів у них нема
показати весь коментар
04.11.2024 08:34 Відповісти
та Альбертовича, щоб їх дані кацапам злити.
показати весь коментар
04.11.2024 09:07 Відповісти
Ви так дипломатично ''кавеенщика'' Фьодорова згадуєте.
показати весь коментар
04.11.2024 11:20 Відповісти
цур вас, це шах і мат кожному, хто спробує звинуватити таке обдароване дитя у випадковому дебілізмі:
показати весь коментар
04.11.2024 11:28 Відповісти
Таких прикладів про ''засранця'' Фьодорова багато.
Майже всюди куди запхає своє рило ''обісреться'' по-повній.
Але йому можна ''хірню пороти'', ще й москалям допомагати.
Бо він ''кавееністий'' друг Зеленського.
показати весь коментар
04.11.2024 11:53 Відповісти
Проголосувала поштою?
показати весь коментар
04.11.2024 08:18 Відповісти
Чому вас це дивує. Нормальний політтехнологічний хід. Якби її особисте голосування висвітлювалось у день виборів, то воно вже ніякого ефекту б не мало. А за кілька днів до виборів її похід на пошту та відправлення бюлетеня це теж привід для її рекламування як кандидата у президенти.
показати весь коментар
04.11.2024 09:37 Відповісти
Голосують надсиланням чи відправленням бюлетня поштою. А не просто поштою.

показати весь коментар
04.11.2024 09:44 Відповісти
Зараз зепадаль візьме приклад і ми деж будемо госовувати якщо вибори будуть поштою...буде не 73% а зразу 99.99 за найвеличнішого
показати весь коментар
04.11.2024 08:58 Відповісти
От вони відсталі, ні щоб проголосувати в скопійованій у кацапів і хакнутій ними ж Дії. І не знатимеш, що голосував, а потрібний результат вже намалюють.
показати весь коментар
04.11.2024 08:59 Відповісти
лохи якісь на фоні сукнарітних.
показати весь коментар
04.11.2024 11:20 Відповісти
Яка новина чудова )))
показати весь коментар
04.11.2024 12:40 Відповісти
 
 