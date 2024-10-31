УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини
1 198 31

Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця на виборах, - Білий дім

Президент США Джо Байден

Чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді. 

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", - зазначила вона.

Представниця Білого дому зауважила, що президенти, які йдуть, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Водночас в агентстві нагадали, що експрезидент і кандидат від республіканців Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена.

Тоді у 2021 році вони пропустили традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.

Також читайте: Байден залишатиметься при владі ще протягом 76 днів після виборів. Цей час можна використати як можливість змінити хід війни в Україні, - The Washington Post

Вибори в США

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Автор: 

Байден Джо (2899) вибори (6751) США (24380) Жан-П’єр Карін (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
"McDonalds, мусорщик" - был раньше один мальчик, в президенты решил пойти, так он на велосипеде ездил, чтобы малообразованному избирателю понравиться. Похоже, что сценарии ему и Трампу в одном и том же месте пишут.
показати весь коментар
31.10.2024 08:52 Відповісти
+5
Не вважаю Байдена далекозорим політиком. Він страждав близорукістю. І світ тепер має купу проблем, які залишить по собі цей м'якотілий політик.
показати весь коментар
31.10.2024 09:09 Відповісти
+4
показати весь коментар
31.10.2024 09:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп https://t.me/insiderUKR/85213 после McDonalds попробовал себя на должности мусорщика, - https://edition.cnn.com/2024/10/31/politics/garbage-truck-donald-trump-wisconsin/index.html CNN

Судя по подписи Дональда в соцсетях, эта "смена профессии" - ответ на заявление Байдена, который в шутку назвал его избирателей "мусором".

"250 миллионов американцев - это не мусор", - написал Трамп.
показати весь коментар
31.10.2024 08:47 Відповісти
"McDonalds, мусорщик" - был раньше один мальчик, в президенты решил пойти, так он на велосипеде ездил, чтобы малообразованному избирателю понравиться. Похоже, что сценарии ему и Трампу в одном и том же месте пишут.
показати весь коментар
31.10.2024 08:52 Відповісти
Звісно. Ці технології русня до блиску відлагодила. Після України їм і воювати особливо потреби не буде. Братимуть країну за країною руками спецслужб. Тільки з балтійцями і поляками доведеться таки пободатися, бо їх інакше не візьмеш. І теж не біда, основну роботу зробить Шторм-Х, ванькам тільки прапор залишиться поставити.
показати весь коментар
31.10.2024 09:02 Відповісти
Мабуть ,все ж таки Трамп. А дальше міжвидова боротьба,щоб він не зміг стати диктатором
показати весь коментар
31.10.2024 09:05 Відповісти
Він стане. Демократія завжди програє пряму сутичку диктатурі.
показати весь коментар
31.10.2024 09:32 Відповісти
Диктатура діє насильством і зброєю- демократія перебирає папірці і висловлює стурбованності
показати весь коментар
31.10.2024 09:51 Відповісти
Колись і демократія могла битись, але з часом дресування на бездумне толерування всіх підряд відхилень (БЛМ, ЛГБТ, мультикультурність) вимкнули наглухо всі захисні механізми.
показати весь коментар
31.10.2024 09:58 Відповісти
Якщо "ванга", то можливо є також відповіді з майбутнього

"У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"

Коли та якою буде відповідь Байдена?

Коли та якого розміру буде наступний PDA?

Чи встигне використати залишок 4.6млрд PDA 2024року за 11 тижнів?
За 24 тижні використано 3.2млрд

Якою буде відповідь про залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років?
показати весь коментар
31.10.2024 10:47 Відповісти
Про невідворотній майбутній Золотий Вік Америки нічого розповісти не хочете? Як він настане в поточних умовах, і чому не настав за минулої каденції?
показати весь коментар
31.10.2024 10:48 Відповісти
Я не "ванга" як портніков, та інші - у котрих "третій" глаз відкритий.

Тому цікаво можливо "третій" глаз не вибірково відкритий, та можуть відповісти на інші питання
Камала також обіцяю "світле майбутне", та виправлення "помилок" - не уточнюючи чиї ці помилки за останні 4 роки
показати весь коментар
31.10.2024 10:57 Відповісти
Щодо Камали не маю ілюзій. Набагато краще не стане, якби вона стала президентом.
А от ви маніакально уникаєте обговорень Трампа. Втім, не тільки ви. Всі, хто працюють на цьому напрямку. Інструкція така.
показати весь коментар
31.10.2024 11:02 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 09:05 Відповісти
Не вважаю Байдена далекозорим політиком. Він страждав близорукістю. І світ тепер має купу проблем, які залишить по собі цей м'якотілий політик.
показати весь коментар
31.10.2024 09:09 Відповісти
Скільки проблем вирішив (не замьол под коврік, як КНДР) Трамп за своєї каденції?
показати весь коментар
31.10.2024 09:33 Відповісти
Я Трампа не згадував у комі. Чого ви всі намагаєтесь у дискусії (якщо це дискусія ?) переключати тему, яку обговорюють, на іншу ? Я ж не згадую Чемберлена чи Рузвельта. Байден не чета Черчиллю. Навіть залізній леді. Не кажу вже про *****, бо компліменти йому - це гріх.
показати весь коментар
31.10.2024 10:00 Відповісти
Тому що працює механізм "Байден поганий - значить, Трамп кращий". Ні. Байден - м'який, Трамп - егоїст.
показати весь коментар
31.10.2024 10:01 Відповісти
Це ваш механізм. І ваша думка щодо Байдена - Трампа. Проте ви теж погодились, що Байден м'який, що дуже приємно. ******** політик у часи історичного зламу політики має бути відповідальним, рішучим, непримиримим до Зла. І головне робити все, щоб Справедливість тріумфувала, а Зло було покаране. Санкції - це пережиток 20 сторіччя. Я проти півмір. Все має бути логічно закінчуватись, якщо ми лбаємо про Майбутнє людства.
показати весь коментар
31.10.2024 10:15 Відповісти
Щодо Байдена я давно не плекав ілюзій.
Але казати, що Трамп буде кращий - ні.
Як особистість він схожий на зєлю. Оплескозалежний егоїст. Русня з такими працює легко.
Та і Трамп сам казав не один раз, що не воюватиме, а домовлятиметься.
І Сі йому подобається. І з ****** у нього хороші відносини.
Трамп хоче керувати одноосібно. Така вже натура. Для демократії це смертельно небезпечно.
показати весь коментар
31.10.2024 10:18 Відповісти
Трамп - республіканець. І цим все сказано. Але я його не коментую. Дочекаюсь виборів.
показати весь коментар
31.10.2024 10:32 Відповісти
Так результат вже відомий: він переможе. Тому що не обмежується ніякими методами.
Наприклад, обіцяє Золотий Вік Америки вже скоро. Чому ж за попередню каденцію він не настав, той Золотий Вік? І чому має настати за майбутню, коли проблем ще більше, ніж у першу?
До речі, необмеженість у засобах - це і є головна ознака Зла.
показати весь коментар
31.10.2024 10:36 Відповісти
Подивимось, що це за народ - американці. Лохи чи свідомі? Цукерки смачні не тому, що обгортка красива та Золота.
показати весь коментар
31.10.2024 10:55 Відповісти
Мораль і розум - це не одне і те саме. Доведено Тедом Банді.
показати весь коментар
31.10.2024 10:58 Відповісти
"...непримеримим до Зла ."

А Зло- це коли замість діяти и з перших же часів ,коли
рашизм посунувся в Україну ,рішуче захистити нашу країну
від посягання на її суверенність всі ці демократичні
інституції показали своє безсилля .

Остогидла ця бескінечна занепокоєність ,та зриви
домовленостей на поставки зброї .

Демократія - це не раша в раді безпеки ООН .
Демократія -це не коли ,одна Угорщина вирішує
доленосні для України рішення всупереч
більшості .

Трамп -це протидія путлєру , це мир через силу .
показати весь коментар
31.10.2024 11:15 Відповісти

Фактичне визнання анексованого і нагинання слабкої сторони на відмову від допомоги.
Мир через силу, застосовано проти слабкого.
показати весь коментар
31.10.2024 11:29 Відповісти
Трамп неодноразово заявляв ,що свій план
відносно миру в Україні він озвучить тільки
тоді коли буде вибраний президентом США .

Ви посилаєтесь лише на заяви його радників ,
що не одне і теж .
показати весь коментар
31.10.2024 11:58 Відповісти
Утром дєньгі - вєчєром стулья. Можно і наоборот, но дєньгі - впєрьод!
Ну просто як про Золотий Вік Америки. Він буде, неодмінно буде. Треба тільки вибрати Трампа.
Чому не настав за попередньої каденції, і як настане зараз, коли все ще гірше - відповіді немає.
Ви головне - виберіть мене, а я влаштую вам покращення вже сьогодні.
Десь ми таке вже чули.
показати весь коментар
31.10.2024 12:03 Відповісти
Байден гадить Камалі, як тільки може. Він ненавидить її за те, що вона взяла участь у змові проти нього. Керівництво демпартії намагається утримати Байдена від виступів. Нещодавно Джо виліз на сцену під час мітингу за Камалу та назвав пуерториканців сміттям. Найкращого подарунка Трампу він зробити не міг. Байден не дурень, як можна було б подумати. Він хитрий, спритний і абсолютно безпринципний, і знає, що творить. Ненависть до Камали змушує його допомагати Трампу. І Трамп це розуміє. Він сказав журналістам, що міг би допомогти синові Байдена Хантеру уникнути в'язниці. Принада закинута, і рибка клюнула. Сплячий Джо раптом перетворився на одного з найкращих помічників Трампа.
показати весь коментар
31.10.2024 09:23 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Віцепрезидент США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Vice President of the United States) - друга за важливістю після Президент і віцепрезидент йдуть «у зв'язці» протягом всієї виборчої кампанії.

За словами глави Білого дому, у 2020 році його першим рішенням як кандидата від партії було обрання Гарріс віцепрезидентом.

«І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, - написав чинний президент США. - Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року».
показати весь коментар
31.10.2024 10:41 Відповісти
Яка ще змова?...
Невже вони могли змовитись, та "силою" замінити обранного кандидата на іншого не обранного

Це ж демократи - такого не може бути
показати весь коментар
31.10.2024 10:51 Відповісти
Якщо буде інавгурація Камали то діду поплескає ї залишиться на святковий обід, якщо Трампа то попердить і пийде собі до дому.
показати весь коментар
31.10.2024 10:12 Відповісти
 
 