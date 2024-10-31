Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця на виборах, - Білий дім

Чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", - зазначила вона.

Представниця Білого дому зауважила, що президенти, які йдуть, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

Водночас в агентстві нагадали, що експрезидент і кандидат від республіканців Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена.

Тоді у 2021 році вони пропустили традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.

Вибори в США

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.