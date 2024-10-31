Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця на виборах, - Білий дім
Чинний президент США Джо Байден планує бути присутнім на інавгурації наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді.
Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", - зазначила вона.
Представниця Білого дому зауважила, що президенти, які йдуть, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.
Водночас в агентстві нагадали, що експрезидент і кандидат від республіканців Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена.
Тоді у 2021 році вони пропустили традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.
Раніше повідомлялося, що 28 жовтня президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.
Вибори в США
Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.
21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.
Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
Судя по подписи Дональда в соцсетях, эта "смена профессии" - ответ на заявление Байдена, который в шутку назвал его избирателей "мусором".
"250 миллионов американцев - это не мусор", - написал Трамп.
"У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"
Коли та якою буде відповідь Байдена?
Коли та якого розміру буде наступний PDA?
Чи встигне використати залишок 4.6млрд PDA 2024року за 11 тижнів?
За 24 тижні використано 3.2млрд
Якою буде відповідь про залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років?
Тому цікаво можливо "третій" глаз не вибірково відкритий, та можуть відповісти на інші питання
Камала також обіцяю "світле майбутне", та виправлення "помилок" - не уточнюючи чиї ці помилки за останні 4 роки
А от ви маніакально уникаєте обговорень Трампа. Втім, не тільки ви. Всі, хто працюють на цьому напрямку. Інструкція така.
Але казати, що Трамп буде кращий - ні.
Як особистість він схожий на зєлю. Оплескозалежний егоїст. Русня з такими працює легко.
Та і Трамп сам казав не один раз, що не воюватиме, а домовлятиметься.
І Сі йому подобається. І з ****** у нього хороші відносини.
Трамп хоче керувати одноосібно. Така вже натура. Для демократії це смертельно небезпечно.
Наприклад, обіцяє Золотий Вік Америки вже скоро. Чому ж за попередню каденцію він не настав, той Золотий Вік? І чому має настати за майбутню, коли проблем ще більше, ніж у першу?
До речі, необмеженість у засобах - це і є головна ознака Зла.
А Зло- це коли замість діяти и з перших же часів ,коли
рашизм посунувся в Україну ,рішуче захистити нашу країну
від посягання на її суверенність всі ці демократичні
інституції показали своє безсилля .
Остогидла ця бескінечна занепокоєність ,та зриви
домовленостей на поставки зброї .
Демократія - це не раша в раді безпеки ООН .
Демократія -це не коли ,одна Угорщина вирішує
доленосні для України рішення всупереч
більшості .
Трамп -це протидія путлєру , це мир через силу .
Фактичне визнання анексованого і нагинання слабкої сторони на відмову від допомоги.
Мир через силу, застосовано проти слабкого.
відносно миру в Україні він озвучить тільки
тоді коли буде вибраний президентом США .
Ви посилаєтесь лише на заяви його радників ,
що не одне і теж .
Ну просто як про Золотий Вік Америки. Він буде, неодмінно буде. Треба тільки вибрати Трампа.
Чому не настав за попередньої каденції, і як настане зараз, коли все ще гірше - відповіді немає.
Ви головне - виберіть мене, а я влаштую вам покращення вже сьогодні.
Десь ми таке вже чули.
За словами глави Білого дому, у 2020 році його першим рішенням як кандидата від партії було обрання Гарріс віцепрезидентом.
«І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, - написав чинний президент США. - Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року».
Невже вони могли змовитись, та "силою" замінити обранного кандидата на іншого не обранного
Це ж демократи - такого не може бути