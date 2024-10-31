Байден посетит инаугурацию президента США вне зависимости от победителя на выборах, - Белый дом

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации следующего президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Этот президент верит в мирную передачу власти, и именно это вы увидите, как он будет делать. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен увидеть независимо от того, кто победит", - отметила она.

Представительница Белого дома отметила, что уходящие президенты регулярно посещают инаугурацию своих преемников.

Читайте также: Байден: Трампа нужно политически изолировать, наша демократия под угрозой

В то же время в агентстве напомнили, что экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом перед инаугурацией Байдена.

Тогда в 2021 году они пропустили традиционное поздравление следующих жителей президентской резиденции и саму инаугурацию.

Ранее сообщалось, что 28 октября президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Это время можно использовать как возможность изменить ход войны в Украине, - The Washington Post

Выборы в США

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.

21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.