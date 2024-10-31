РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9466 посетителей онлайн
Новости
1 198 31

Байден посетит инаугурацию президента США вне зависимости от победителя на выборах, - Белый дом

Президент США Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации следующего президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Этот президент верит в мирную передачу власти, и именно это вы увидите, как он будет делать. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен увидеть независимо от того, кто победит", - отметила она.

Представительница Белого дома отметила, что уходящие президенты регулярно посещают инаугурацию своих преемников.

Читайте также: Байден: Трампа нужно политически изолировать, наша демократия под угрозой

В то же время в агентстве напомнили, что экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом перед инаугурацией Байдена.

Тогда в 2021 году они пропустили традиционное поздравление следующих жителей президентской резиденции и саму инаугурацию.

Ранее сообщалось, что 28 октября президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Это время можно использовать как возможность изменить ход войны в Украине, - The Washington Post

Выборы в США

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.

21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Автор: 

Байден Джо (2801) выборы (24790) США (27960) Жан-Пьер Карин (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
"McDonalds, мусорщик" - был раньше один мальчик, в президенты решил пойти, так он на велосипеде ездил, чтобы малообразованному избирателю понравиться. Похоже, что сценарии ему и Трампу в одном и том же месте пишут.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:52 Ответить
+5
Не вважаю Байдена далекозорим політиком. Він страждав близорукістю. І світ тепер має купу проблем, які залишить по собі цей м'якотілий політик.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:09 Ответить
+4
показать весь комментарий
31.10.2024 09:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп https://t.me/insiderUKR/85213 после McDonalds попробовал себя на должности мусорщика, - https://edition.cnn.com/2024/10/31/politics/garbage-truck-donald-trump-wisconsin/index.html CNN

Судя по подписи Дональда в соцсетях, эта "смена профессии" - ответ на заявление Байдена, который в шутку назвал его избирателей "мусором".

"250 миллионов американцев - это не мусор", - написал Трамп.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:47 Ответить
"McDonalds, мусорщик" - был раньше один мальчик, в президенты решил пойти, так он на велосипеде ездил, чтобы малообразованному избирателю понравиться. Похоже, что сценарии ему и Трампу в одном и том же месте пишут.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:52 Ответить
Звісно. Ці технології русня до блиску відлагодила. Після України їм і воювати особливо потреби не буде. Братимуть країну за країною руками спецслужб. Тільки з балтійцями і поляками доведеться таки пободатися, бо їх інакше не візьмеш. І теж не біда, основну роботу зробить Шторм-Х, ванькам тільки прапор залишиться поставити.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:02 Ответить
Мабуть ,все ж таки Трамп. А дальше міжвидова боротьба,щоб він не зміг стати диктатором
показать весь комментарий
31.10.2024 09:05 Ответить
Він стане. Демократія завжди програє пряму сутичку диктатурі.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:32 Ответить
Диктатура діє насильством і зброєю- демократія перебирає папірці і висловлює стурбованності
показать весь комментарий
31.10.2024 09:51 Ответить
Колись і демократія могла битись, але з часом дресування на бездумне толерування всіх підряд відхилень (БЛМ, ЛГБТ, мультикультурність) вимкнули наглухо всі захисні механізми.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:58 Ответить
Якщо "ванга", то можливо є також відповіді з майбутнього

"У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"

Коли та якою буде відповідь Байдена?

Коли та якого розміру буде наступний PDA?

Чи встигне використати залишок 4.6млрд PDA 2024року за 11 тижнів?
За 24 тижні використано 3.2млрд

Якою буде відповідь про залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
Про невідворотній майбутній Золотий Вік Америки нічого розповісти не хочете? Як він настане в поточних умовах, і чому не настав за минулої каденції?
показать весь комментарий
31.10.2024 10:48 Ответить
Я не "ванга" як портніков, та інші - у котрих "третій" глаз відкритий.

Тому цікаво можливо "третій" глаз не вибірково відкритий, та можуть відповісти на інші питання
Камала також обіцяю "світле майбутне", та виправлення "помилок" - не уточнюючи чиї ці помилки за останні 4 роки
показать весь комментарий
31.10.2024 10:57 Ответить
Щодо Камали не маю ілюзій. Набагато краще не стане, якби вона стала президентом.
А от ви маніакально уникаєте обговорень Трампа. Втім, не тільки ви. Всі, хто працюють на цьому напрямку. Інструкція така.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:02 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 09:05 Ответить
Не вважаю Байдена далекозорим політиком. Він страждав близорукістю. І світ тепер має купу проблем, які залишить по собі цей м'якотілий політик.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:09 Ответить
Скільки проблем вирішив (не замьол под коврік, як КНДР) Трамп за своєї каденції?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:33 Ответить
Я Трампа не згадував у комі. Чого ви всі намагаєтесь у дискусії (якщо це дискусія ?) переключати тему, яку обговорюють, на іншу ? Я ж не згадую Чемберлена чи Рузвельта. Байден не чета Черчиллю. Навіть залізній леді. Не кажу вже про *****, бо компліменти йому - це гріх.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:00 Ответить
Тому що працює механізм "Байден поганий - значить, Трамп кращий". Ні. Байден - м'який, Трамп - егоїст.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:01 Ответить
Це ваш механізм. І ваша думка щодо Байдена - Трампа. Проте ви теж погодились, що Байден м'який, що дуже приємно. ******** політик у часи історичного зламу політики має бути відповідальним, рішучим, непримиримим до Зла. І головне робити все, щоб Справедливість тріумфувала, а Зло було покаране. Санкції - це пережиток 20 сторіччя. Я проти півмір. Все має бути логічно закінчуватись, якщо ми лбаємо про Майбутнє людства.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:15 Ответить
Щодо Байдена я давно не плекав ілюзій.
Але казати, що Трамп буде кращий - ні.
Як особистість він схожий на зєлю. Оплескозалежний егоїст. Русня з такими працює легко.
Та і Трамп сам казав не один раз, що не воюватиме, а домовлятиметься.
І Сі йому подобається. І з ****** у нього хороші відносини.
Трамп хоче керувати одноосібно. Така вже натура. Для демократії це смертельно небезпечно.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:18 Ответить
Трамп - республіканець. І цим все сказано. Але я його не коментую. Дочекаюсь виборів.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:32 Ответить
Так результат вже відомий: він переможе. Тому що не обмежується ніякими методами.
Наприклад, обіцяє Золотий Вік Америки вже скоро. Чому ж за попередню каденцію він не настав, той Золотий Вік? І чому має настати за майбутню, коли проблем ще більше, ніж у першу?
До речі, необмеженість у засобах - це і є головна ознака Зла.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:36 Ответить
Подивимось, що це за народ - американці. Лохи чи свідомі? Цукерки смачні не тому, що обгортка красива та Золота.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:55 Ответить
Мораль і розум - це не одне і те саме. Доведено Тедом Банді.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:58 Ответить
"...непримеримим до Зла ."

А Зло- це коли замість діяти и з перших же часів ,коли
рашизм посунувся в Україну ,рішуче захистити нашу країну
від посягання на її суверенність всі ці демократичні
інституції показали своє безсилля .

Остогидла ця бескінечна занепокоєність ,та зриви
домовленостей на поставки зброї .

Демократія - це не раша в раді безпеки ООН .
Демократія -це не коли ,одна Угорщина вирішує
доленосні для України рішення всупереч
більшості .

Трамп -це протидія путлєру , це мир через силу .
показать весь комментарий
31.10.2024 11:15 Ответить

Фактичне визнання анексованого і нагинання слабкої сторони на відмову від допомоги.
Мир через силу, застосовано проти слабкого.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:29 Ответить
Трамп неодноразово заявляв ,що свій план
відносно миру в Україні він озвучить тільки
тоді коли буде вибраний президентом США .

Ви посилаєтесь лише на заяви його радників ,
що не одне і теж .
показать весь комментарий
31.10.2024 11:58 Ответить
Утром дєньгі - вєчєром стулья. Можно і наоборот, но дєньгі - впєрьод!
Ну просто як про Золотий Вік Америки. Він буде, неодмінно буде. Треба тільки вибрати Трампа.
Чому не настав за попередньої каденції, і як настане зараз, коли все ще гірше - відповіді немає.
Ви головне - виберіть мене, а я влаштую вам покращення вже сьогодні.
Десь ми таке вже чули.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:03 Ответить
Байден гадить Камалі, як тільки може. Він ненавидить її за те, що вона взяла участь у змові проти нього. Керівництво демпартії намагається утримати Байдена від виступів. Нещодавно Джо виліз на сцену під час мітингу за Камалу та назвав пуерториканців сміттям. Найкращого подарунка Трампу він зробити не міг. Байден не дурень, як можна було б подумати. Він хитрий, спритний і абсолютно безпринципний, і знає, що творить. Ненависть до Камали змушує його допомагати Трампу. І Трамп це розуміє. Він сказав журналістам, що міг би допомогти синові Байдена Хантеру уникнути в'язниці. Принада закинута, і рибка клюнула. Сплячий Джо раптом перетворився на одного з найкращих помічників Трампа.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:23 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Віцепрезидент США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Vice President of the United States) - друга за важливістю після Президент і віцепрезидент йдуть «у зв'язці» протягом всієї виборчої кампанії.

За словами глави Білого дому, у 2020 році його першим рішенням як кандидата від партії було обрання Гарріс віцепрезидентом.

«І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, - написав чинний президент США. - Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року».
показать весь комментарий
31.10.2024 10:41 Ответить
Яка ще змова?...
Невже вони могли змовитись, та "силою" замінити обранного кандидата на іншого не обранного

Це ж демократи - такого не може бути
показать весь комментарий
31.10.2024 10:51 Ответить
Якщо буде інавгурація Камали то діду поплескає ї залишиться на святковий обід, якщо Трампа то попердить і пийде собі до дому.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:12 Ответить
 
 