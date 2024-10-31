Байден посетит инаугурацию президента США вне зависимости от победителя на выборах, - Белый дом
Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации следующего президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Этот президент верит в мирную передачу власти, и именно это вы увидите, как он будет делать. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен увидеть независимо от того, кто победит", - отметила она.
Представительница Белого дома отметила, что уходящие президенты регулярно посещают инаугурацию своих преемников.
В то же время в агентстве напомнили, что экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом перед инаугурацией Байдена.
Тогда в 2021 году они пропустили традиционное поздравление следующих жителей президентской резиденции и саму инаугурацию.
Ранее сообщалось, что 28 октября президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в стране.
Выборы в США
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.
21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.
Судя по подписи Дональда в соцсетях, эта "смена профессии" - ответ на заявление Байдена, который в шутку назвал его избирателей "мусором".
"250 миллионов американцев - это не мусор", - написал Трамп.
"У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять "надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір"
Коли та якою буде відповідь Байдена?
Коли та якого розміру буде наступний PDA?
Чи встигне використати залишок 4.6млрд PDA 2024року за 11 тижнів?
За 24 тижні використано 3.2млрд
Якою буде відповідь про залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років?
Тому цікаво можливо "третій" глаз не вибірково відкритий, та можуть відповісти на інші питання
Камала також обіцяю "світле майбутне", та виправлення "помилок" - не уточнюючи чиї ці помилки за останні 4 роки
А от ви маніакально уникаєте обговорень Трампа. Втім, не тільки ви. Всі, хто працюють на цьому напрямку. Інструкція така.
Але казати, що Трамп буде кращий - ні.
Як особистість він схожий на зєлю. Оплескозалежний егоїст. Русня з такими працює легко.
Та і Трамп сам казав не один раз, що не воюватиме, а домовлятиметься.
І Сі йому подобається. І з ****** у нього хороші відносини.
Трамп хоче керувати одноосібно. Така вже натура. Для демократії це смертельно небезпечно.
Наприклад, обіцяє Золотий Вік Америки вже скоро. Чому ж за попередню каденцію він не настав, той Золотий Вік? І чому має настати за майбутню, коли проблем ще більше, ніж у першу?
До речі, необмеженість у засобах - це і є головна ознака Зла.
А Зло- це коли замість діяти и з перших же часів ,коли
рашизм посунувся в Україну ,рішуче захистити нашу країну
від посягання на її суверенність всі ці демократичні
інституції показали своє безсилля .
Остогидла ця бескінечна занепокоєність ,та зриви
домовленостей на поставки зброї .
Демократія - це не раша в раді безпеки ООН .
Демократія -це не коли ,одна Угорщина вирішує
доленосні для України рішення всупереч
більшості .
Трамп -це протидія путлєру , це мир через силу .
Фактичне визнання анексованого і нагинання слабкої сторони на відмову від допомоги.
Мир через силу, застосовано проти слабкого.
відносно миру в Україні він озвучить тільки
тоді коли буде вибраний президентом США .
Ви посилаєтесь лише на заяви його радників ,
що не одне і теж .
Ну просто як про Золотий Вік Америки. Він буде, неодмінно буде. Треба тільки вибрати Трампа.
Чому не настав за попередньої каденції, і як настане зараз, коли все ще гірше - відповіді немає.
Ви головне - виберіть мене, а я влаштую вам покращення вже сьогодні.
Десь ми таке вже чули.
За словами глави Білого дому, у 2020 році його першим рішенням як кандидата від партії було обрання Гарріс віцепрезидентом.
«І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, - написав чинний президент США. - Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року».
Невже вони могли змовитись, та "силою" замінити обранного кандидата на іншого не обранного
Це ж демократи - такого не може бути