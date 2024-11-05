У США розпочалися президентські вибори: Перше поселення оголосило результати
Президентські вибори у США розпочато. Відомі перші результати з першої дільниці - невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу. За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі.
Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.
Всі виборці у Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси. Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.
На останніх двох президентських виборах виборці у Діксвілл-Нотч підтримали кандидата від Демократичної партії. Так, у 2020 році вони одностайно віддали 5 голосів за президента Джо Байдена, а у 2016 році - 4 із 7 голосів отримала Гілларі Клінтон. Два віддали за Трампа та один - за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона.
Відомо, що у січні 4 зареєстрованих республіканських виборців і двоє незалежних взяли участь у праймеріз Республіканської партії. Тоді вони віддали 6 голосів за ексгубернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі.
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