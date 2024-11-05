УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8819 відвідувачів онлайн
Новини
15 325 103

У США розпочалися президентські вибори: Перше поселення оголосило результати

У США стартували президентські вибори: відомі перші результати

Президентські вибори у США розпочато. Відомі перші результати з першої дільниці - невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу. За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі.

Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

Також читайте: Європа готується до зміни відносин зі США у разі перемоги Трампа, - The Washington Post

Всі виборці у Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси. Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.

На останніх двох президентських виборах виборці у Діксвілл-Нотч підтримали кандидата від Демократичної партії. Так, у 2020 році вони одностайно віддали 5 голосів за президента Джо Байдена, а у 2016 році - 4 із 7 голосів отримала Гілларі Клінтон. Два віддали за Трампа та один - за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона.

Відомо, що у січні 4 зареєстрованих республіканських виборців і двоє незалежних взяли участь у праймеріз Республіканської партії. Тоді вони віддали 6 голосів за ексгубернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарріс проголосувала на виборах президента США поштою

Автор: 

вибори (6724) США (23607) Трамп Дональд (6308) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Кого б американці не вибрали - виграєх Америка. А в Україні у 2019 році виграли малороси, антимайданівці і маланці - не українці!!! Знаю, що через деякий час видалять мій коментар, але я написав правду!!!
показати весь коментар
05.11.2024 12:24 Відповісти
+17
Звичайно, зупинить: Україно, стій, раз-два!
показати весь коментар
05.11.2024 12:18 Відповісти
+11
🤡zebil is still zebil, even in the USA
показати весь коментар
05.11.2024 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А ще Трамп мабуть привертає увагу до необхідності впорядкування (у широкому сенсі) раціону деяких прошарків людства у відповідності з моральними нормами західної цивілізації.
Це може стосуватися і найманців путіна з КНДР:

https://youtube.com/shorts/r-tQ5Brmsww?si=IstuRBMx1kCEoQSF
показати весь коментар
05.11.2024 19:41 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 13:17 Відповісти
У ОПи вся надія на Трампа. Легалізує всі їхні таємні перемовини.
показати весь коментар
05.11.2024 13:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 