Зеленский поздравил Трампа с победой: Ценю приверженность подходу "мир через силу"
Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
"Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - добавил он.
По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.
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Украінскій впорос должєн бить решьон окончатєльно.
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Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
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Це, як завжди, шапітолій. Мир на умовах москви для України означатиме війну. Але в словниковому запасі Сибіги та і всіх ЗЕ поняття "перемога" відсутнє. Краще б шукали заміну кроту козирю, бо Спартц пройшла до Конгресу і єрмаку від цього нічого гарного не світить.
Але це ніяк не вплине на д'Єрьмака, бо він гроші не в Україні отримує.
Демократи - це партія фінасового сектору . Партія бюрократів и біржевих спекулянтів . Партія глобалістів , готових заради дрібної маржи звільнити сотні мілійонів американців й найняти китайців чи африканців ... Там йще є лобісти юрфірм й "ріал естейту" й інших спекулянтів , що продають не товари чи навіть послуги , а лише посередницькі послуги . Це в основному гуманітарії , якщо брати верхівку виборчього руху . Й вони оцінюють людей по словах й по емоціях .
Республіканці - це реальний сектор и реальний технократ . Саме це кістяк республіканського виборця . Плюс , в очевидь -- євангеліска спільнота , яка возводить корисний людям труд в найвисшу цінність , на відміну від атеїзму-панісламізму , на який спитається ліве крило демократів .
Тому республіканці цінують людей по їх справам й вчинкам , а демократи оцінюють слова й бла-бла-бла .
Я вивчаю історію й бачу , що саме при демократі Обамці Україна втратила 2 областних центра й 1 одну автономну область . Саме при республціканці Трампу були найнизчі річні втрати ЗСУ . Саме при обамки була ідійотська "арабська весна" , що крім терористів нікому влади не принесла , а Лівії й Сирії лише криваву бійню між племенами . Саме при Трампі в Сирії "вагнер" уперше отримав смачну піздюлину , й саме при Трампі був знищенний голова "стражів ісламіскої полюції" ... Нагадаю, что Україна майже пів року обливалась кроввю , заглинала в крові поки демократи поблажилися до хоч якогось впливового рівня постачання зброї .
Демократи обрали заздалагідь криваву , цинічну й тупікову ідеалогему, що ЗСУ не повинно програти , але й перемогти -- теж . Будь хто зі здоровим глуздом й догікою не може не бачити абсолютних присутність саме цієї ідеалогеми демократів з якою продовжувати цю різанину - саме це є головною метою ***** . З його боку воює біологічний непотреб -- гвалтівники , гопники , люмпени й людожери . А в лавах ЗСУ постійно втрачаєтся найбільш мотивованна частина генофонду українців , найбільш небайдужа й , найбіль національно орієнтованна . Ось я й кажу , крайще зара під ультіматум Трампа - припинити важкі бої без жодних інших умов й погоджень . Наприкінець -- викинути з Банкової ЗЕ-єрмаків й інших блазнів татарових ... , через вибори , в очевидь . Не одному мені здається , що без знімни влади продовжувати криваву лазню -- тільки погіршувати лінію фронту без жодного просування й прогресу . Тільки зміна керівництва й тільки через зміну формування й ротації частин можливий якійсь якістний прорив . Найкрайші бійці потребують передиху , потребують якоїсь емоційної релаксації . Впевненний , що новий през. Залужний удосконалить тотально мобілізіційну потужність ЗСУ , Для прориву нам потрібно до 2-3 млн. бойвоих резервістів , які будуть постійно проходити ротацію ... кожні кілька місяців . Й саме під ци резерви можно справедливо вимагати зброю й набої . Хіба ніхто не помічає , що зброю надають тільки на 50% меньше , ніж є під цю сброю у ЗСУ кадрів . А для прориву , для визволення хоча б приазоввя нашего потрібно зброї в 10 більше . Тобто й кадрів потрібно в 5 разів більше . Й саме на цьому так наполягають песімісти , коли скаржаття , що в ЗСУ не вистачить сил для прориву
Судити про внутрішньоукраїнські справи по історії Америки - таке собі.
Раз ви історію вивчаєте, вивчіть краще, при якому президенті України територіальні втрати були меншими.