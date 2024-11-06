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Зеленский поздравил Трампа с победой: Ценю приверженность подходу "мир через силу"

Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

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"Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - добавил он.

По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.

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Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах

Автор: 

выборы (24764) Зеленский Владимир (21085) поздравление (1066) США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+37
Зеленський і "розумно" в одному реченні - це сюр.
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06.11.2024 10:42 Ответить
+31
Трампу глибоко по..й на Україну як і на зеленського, головне мир з рашкою за рахунок України.В принципі зеленському також, головне залишитися при владі,тут вони два сапога пара і тому зеленський бистро вискочив та привітав його з перемогою
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06.11.2024 10:26 Ответить
+27
Ой дуреееень...

ЗЄ вже двічі підісрав Трампа і сподівається, що той за один відсос це забуде.
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06.11.2024 10:25 Ответить
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Закінчиться, обов'язково закінчиться. Потім, правда, знову почнеться, але ненадовго. Після цього - хто нє убьог, ми нє віновати.
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06.11.2024 16:04 Ответить
Ні, потім не почнеться. Зміниться київська влада (а можливо і ні. Вона і така влаштовує кацапію) і настане спокій для простих людей. Україна вже і так скочувалась під кацапію (я маю наувазі в мовному питанні). Всі ці блогери, артиси та інші, що українізувались під час війни (щось раніше вони користувались язиком а не мовою) повернуться назад до свого попереднього стану, у львівських маршрутках знову повернеться кацапський шансон, а вдови та інваліди гірко заплачуть зі своїми дітьми над долею, що їх спіткала. Адже вони найбільше постраждали в цій війні. Ніякі призиви боронити Україну вже не піднімуть народ до спротиву. Весь патріотизм був розстріляний на фронтах 2022-2023 років та бездіяльністю горлопаїв "ми вірим ЗСУ" і їхньою бездіяльністю в тилу. "Прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок". Та прийдуть, тільки якої раси ці "хлопці" будуть?
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06.11.2024 17:39 Ответить
Або брешете, або русню не знаєте.
Украінскій впорос должєн бить решьон окончатєльно.
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06.11.2024 17:43 Ответить
Денисе, іди і воюй. Всі герої-патріоти в інтернеті.
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06.11.2024 19:17 Ответить
Не тобі вказувати , гебнявє чмо , що 4ому робити лижи зад подоляку
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07.11.2024 08:27 Ответить
Я піду, коли ви з гамерики на моє місце приїдете.
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07.11.2024 08:57 Ответить
А я ніколи не приїду. Я не є і ніколи не був громадянином України. Чому мені туди їхати? Мені приємніше в Швецію злітати.
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08.11.2024 21:34 Ответить
Чого ви срати приходите на український сайт? Йдіть на шведський.
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10.11.2024 13:18 Ответить
Джемми, почитай мій коментар на початку сторінки (06.11.2024 17:39). Раз така твоя реакція, то я сказав правду. Правда бісить УХИЛЯНТА, чи не так?
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13.11.2024 15:58 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1854168096811954325 1 ч

Це, як завжди, шапітолій. Мир на умовах москви для України означатиме війну. Але в словниковому запасі Сибіги та і всіх ЗЕ поняття "перемога" відсутнє. Краще б шукали заміну кроту козирю, бо Спартц пройшла до Конгресу і єрмаку від цього нічого гарного не світить.
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06.11.2024 17:46 Ответить
Що може Спартц зробити д'Єрьмаку? Хіба що припинити допомогу Україні.
Але це ніяк не вплине на д'Єрьмака, бо він гроші не в Україні отримує.
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06.11.2024 17:48 Ответить
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06.11.2024 17:58 Ответить
Оба-на, Зеля вже став помазаніком Трампа.)))
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06.11.2024 19:10 Ответить
у разi загибелi диючого презедента призначать новi вибори. будем ждать!
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06.11.2024 19:20 Ответить
Знаєте чому Трамп адекватно не сприймає війну?, він нічого не знає про українців. В америку від України приїжджають одні жиди, які ведуть себе як жиди, строять політичні стосунки, як жиди, як жиди говорять і просять грошей. Він знайомий з євреями, серйозне лобі євреїв в штатах. А ці не ідентифікують себе, як українці, але косять під євреїв, а ведуть себе , як жиди
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06.11.2024 19:24 Ответить
Ні трамп, ні путін не до живуть до нового року, happy new year
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06.11.2024 19:26 Ответить
Уточнюйте будь ласка до якого Нового року. Дякую.
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06.11.2024 20:43 Ответить
КВНЩИК - БДСМЩИК )))
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06.11.2024 19:33 Ответить
Мир через силу,це як? Я тебе трахну шуфлею, а ти будеш потім пропонувати мені мир?
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06.11.2024 20:46 Ответить
Зеля мыль попку, будет тебе бдсм вечеринка.
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06.11.2024 21:01 Ответить
Зрозуміло одне, при трампі зелена шобла не зможе так розкрадати Україну і звинувачувати у всьому трампа, НАТО і союзників
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06.11.2024 21:46 Ответить
"Офіційні особи Міністерства юстиції розглядають можливість закриття двох федеральних кримінальних справ проти обраного президента Дональда Трампа до того, як він вступить на посаду, щоб дотримуватися давньої політики департаменту про те, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності", - йдеться у заяві NBC.
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06.11.2024 21:54 Ответить
Зеленим капут
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06.11.2024 23:35 Ответить
Для критичних паникерів ... давайте трохи вивчати історію .
Демократи - це партія фінасового сектору . Партія бюрократів и біржевих спекулянтів . Партія глобалістів , готових заради дрібної маржи звільнити сотні мілійонів американців й найняти китайців чи африканців ... Там йще є лобісти юрфірм й "ріал естейту" й інших спекулянтів , що продають не товари чи навіть послуги , а лише посередницькі послуги . Це в основному гуманітарії , якщо брати верхівку виборчього руху . Й вони оцінюють людей по словах й по емоціях .
Республіканці - це реальний сектор и реальний технократ . Саме це кістяк республіканського виборця . Плюс , в очевидь -- євангеліска спільнота , яка возводить корисний людям труд в найвисшу цінність , на відміну від атеїзму-панісламізму , на який спитається ліве крило демократів .
Тому республіканці цінують людей по їх справам й вчинкам , а демократи оцінюють слова й бла-бла-бла .

Я вивчаю історію й бачу , що саме при демократі Обамці Україна втратила 2 областних центра й 1 одну автономну область . Саме при республціканці Трампу були найнизчі річні втрати ЗСУ . Саме при обамки була ідійотська "арабська весна" , що крім терористів нікому влади не принесла , а Лівії й Сирії лише криваву бійню між племенами . Саме при Трампі в Сирії "вагнер" уперше отримав смачну піздюлину , й саме при Трампі був знищенний голова "стражів ісламіскої полюції" ... Нагадаю, что Україна майже пів року обливалась кроввю , заглинала в крові поки демократи поблажилися до хоч якогось впливового рівня постачання зброї .
Демократи обрали заздалагідь криваву , цинічну й тупікову ідеалогему, що ЗСУ не повинно програти , але й перемогти -- теж . Будь хто зі здоровим глуздом й догікою не може не бачити абсолютних присутність саме цієї ідеалогеми демократів з якою продовжувати цю різанину - саме це є головною метою ***** . З його боку воює біологічний непотреб -- гвалтівники , гопники , люмпени й людожери . А в лавах ЗСУ постійно втрачаєтся найбільш мотивованна частина генофонду українців , найбільш небайдужа й , найбіль національно орієнтованна . Ось я й кажу , крайще зара під ультіматум Трампа - припинити важкі бої без жодних інших умов й погоджень . Наприкінець -- викинути з Банкової ЗЕ-єрмаків й інших блазнів татарових ... , через вибори , в очевидь . Не одному мені здається , що без знімни влади продовжувати криваву лазню -- тільки погіршувати лінію фронту без жодного просування й прогресу . Тільки зміна керівництва й тільки через зміну формування й ротації частин можливий якійсь якістний прорив . Найкрайші бійці потребують передиху , потребують якоїсь емоційної релаксації . Впевненний , що новий през. Залужний удосконалить тотально мобілізіційну потужність ЗСУ , Для прориву нам потрібно до 2-3 млн. бойвоих резервістів , які будуть постійно проходити ротацію ... кожні кілька місяців . Й саме під ци резерви можно справедливо вимагати зброю й набої . Хіба ніхто не помічає , що зброю надають тільки на 50% меньше , ніж є під цю сброю у ЗСУ кадрів . А для прориву , для визволення хоча б приазоввя нашего потрібно зброї в 10 більше . Тобто й кадрів потрібно в 5 разів більше . Й саме на цьому так наполягають песімісти , коли скаржаття , що в ЗСУ не вистачить сил для прориву
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07.11.2024 02:26 Ответить
Я вивчаю історію й бачу , що саме при демократі Обамці Україна втратила 2 областних центра й 1 одну автономну область . Саме при республціканці Трампу були найнизчі річні втрати ЗСУ .
Судити про внутрішньоукраїнські справи по історії Америки - таке собі.
Раз ви історію вивчаєте, вивчіть краще, при якому президенті України територіальні втрати були меншими.
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07.11.2024 09:00 Ответить
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