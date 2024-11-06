Выборы в США: республиканцы получают контроль над Сенатом
Результаты промежуточных выборов в Сенат США свидетельствуют о том, что Республиканская партия получает там большинство мест.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на Politico i The New York Times.
Отмечается, что республиканская партия получает по меньшей мере 2 места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.
Кандидаты-республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии, Огайо и Небраске.
Издание указывает, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями от которых были демократы.
Также отмечается, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен.
Выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе. На эту должность есть несколько претендентов: двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Издание отмечает, что этот список еще может расшириться.
Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа в случае его победы на президентских выборах. Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.
Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.
Напомним, на выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.
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За даними ЗМІ, у Києві не бачать у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін у разі її обрання, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва про надання потужнішої зброї і зняття обмежень на її використання, щоб уникнути ескалації, тоді як російські окупанти просуваються на фронті на сході.
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- The Washington Post Джерело:
Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
і після обєда тоже не читайте
Якщо в США вирішують, то в Україні хоч самого ***** оберуть.
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/19/novyna/bezpeka/ssha-skasuvaly-embarho-postavky-zbroyi-******** США скасували ембарго на поставки зброї в Україну й відійшли від позиції адміністрації екс-президента США Барака Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі.
Чи може "свій президент" ввів санкції проти північного потоку 2, які зняв демократ Байден?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417 Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.
От тільки дуже сумніваюсь, що це зробить Трамп.
Щиро буду радий помилитись.
І це не згадуючи підвищення мита китайцям які добре били по економіці Китаю які Трамп підвищив, а Байден скасував.
На цьому все.
У України тепер немає покровителів.
Передчасно радієш, кацапе.
чи глави пентагону вічно рішуче занепокоєного який так потужно розмовляв з шойгою і грозив переглянути наші рішучі занепокоєння у разі чого?
А до нікнеймів чіпляються лише такі жалюгідні юродиві тупі нездари як ти, кацапе.
"
У України тепер немає покровителів" - оце кацапське ІПСО саме ти написало, кацапе.
Мудрий нарід обрав чудовий варіант і шаленого радіє мудрому вибору...
А потім дивуємось звідки беруться зеленські і трампи...
На підході штат Вісконсин, який дасть йому 10 виборщиків. Там пораховано вже 90% голосів. У Трампа там перевага у 4%.
Десь за годину Трамп зможе офіційно проголосити себе новим президентом США.
Трамп заявляет, что Америке нужно добывать больше нефти. При таком раскладе цены на электроэнергию упадут в 2 раза всего за год, уверяет он.
Претендующий на пост президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп снова обещает, что в случае своей победы сможет за год в 2 раза снизить цены на энергоносители, пишут зарубежные СМИ.
Трамп знает самый простой способ, как этого достичь: Америке нужно бурить больше скважин и наращивать добычу нефти. Тогда, уверен кандидат в американские лидеры, упадут цены на энергию и отопление, снизится стоимость заправки автомобилей.
Недаром нефтяники США рьяно поддерживают Трампа. Если он станет президентом и выполнит свои обещания относительно нефтяной отрасли, то работы в этой сфере будут хоть отбавляй, а значит, и еще больше денег.
А срака все висче.
Чи як там у США:
Срака наближаєтся, срака наближаєтся, срака наближаєтся.
Американці тупо копіюють нас .
Не знаю, як кому, а відчуття вілчаю і безвиході у мене було сильнішим саме тоді, а не тепер, бо у США існує багато запобіжників від самодіяльності президента, а у нас -- вже нема жлдного. Принаймні, конституційних, бо Бубон тоді ОСТАТОЧНО поклав болт на Конституцію, на КС і на всіх нас.