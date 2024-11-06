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Выборы в США: республиканцы получают контроль над Сенатом

Сенат США

Результаты промежуточных выборов в Сенат США свидетельствуют о том, что Республиканская партия получает там большинство мест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на Politico i The New York Times.

Отмечается, что республиканская партия получает по меньшей мере 2 места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Кандидаты-республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии, Огайо и Небраске.

Издание указывает, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями от которых были демократы.

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Также отмечается, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен.

Выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе. На эту должность есть несколько претендентов: двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Издание отмечает, что этот список еще может расшириться.

Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа в случае его победы на президентских выборах. Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.

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Напомним, на выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

Автор: 

выборы (24764) США (27334) Сенат США (516)


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Топ комментарии
+15
Писец. Дерьмократы сами себя похоронили своей сопливой политикой
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06.11.2024 09:32 Ответить
+12
звідки ви набрались тої іпсошної туфти?
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06.11.2024 09:32 Ответить
+12
А хто там за закритими дверями?

Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
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06.11.2024 09:38 Ответить
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Нам *******...
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06.11.2024 09:22 Ответить
"за зачиненими дверима" деякі представники української влади віддають перевагу перемозі Трампа, попри його критику допомоги Україні й заклики до швидкого закінчення війни, що може бути вигідно Москві, зазначила WP.

За даними ЗМІ, у Києві не бачать у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін у разі її обрання, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва про надання потужнішої зброї і зняття обмежень на її використання, щоб уникнути ескалації, тоді як російські окупанти просуваються на фронті на сході.

Як пише WP, у Києві відкидають варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Трампа. Навпаки, в ОП є оптимізм, що Зеленський зможе переконати Трампа, "якщо вони встановлять особисті стосунки", додало видання....
- The Washington Post Джерело:
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06.11.2024 09:26 Ответить
А хто там за закритими дверями?

Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
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06.11.2024 09:38 Ответить
про 73 % лошків він дуже влучно вгадав
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06.11.2024 11:41 Ответить
А можливо змінити незрозумілий "кейс" на українский "випадок"?
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06.11.2024 19:17 Ответить
"якщо"
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06.11.2024 09:54 Ответить
Скоріше всього так. Але все, що відбулося в США, не в наших силах. Вумний нарід 73% своє майбутнє і майбутнє своїх дітей та внуків вирішив остаточно ще у 2019 році.
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06.11.2024 10:13 Ответить
Примусять провести вибори і у нас, дадуть шанс. Але ж лохторат ...
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06.11.2024 09:22 Ответить
Якщо русня в США легко поставила свого президента і парламент, то уявляєте, що вони в Україні зроблять. зєля і зєлєні підуть на другий термін.
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06.11.2024 09:25 Ответить
звідки ви набрались тої іпсошної туфти?
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06.11.2024 09:32 Ответить
Ну так, росія зовсім ні до чого. Божєнька управіл.
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06.11.2024 09:34 Ответить
не читайте савєцкіх газєт до обєда.
і після обєда тоже не читайте
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06.11.2024 09:38 Ответить
Зеленые? Молись чтобы рыгоаналы не пришли к власти. Вон уже Труханов орденами и медалями звенит как истинный патрийот и защитник Украины готов идти на выборы.
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06.11.2024 09:39 Ответить
Молись не молись, а як русня вирішить - так і буде.
Якщо в США вирішують, то в Україні хоч самого ***** оберуть.
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06.11.2024 09:40 Ответить
Це "свій президент" зняв з України у 2018 році ембарго на постачання зброї, яке ввів демократ Обама?
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/19/novyna/bezpeka/ssha-skasuvaly-embarho-postavky-zbroyi-******** США скасували ембарго на поставки зброї в Україну й відійшли від позиції адміністрації екс-президента США Барака Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі.

Чи може "свій президент" ввів санкції проти північного потоку 2, які зняв демократ Байден?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417 Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.
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06.11.2024 09:58 Ответить
Добре, якщо буде так, але у мене є дуже серйозні сумніви.
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06.11.2024 09:59 Ответить
Думаєте за Гарріс щось змінилося б в поставках озброєння, чи політиці "неескалації"? Трамп пропонує переговори на нинішній лінії, а Гарріс запропонувала б - коли кацапи дійшли до Дніпра.
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06.11.2024 10:09 Ответить
Переговори з ****** - це як новачку з шулером в карти "на інтєрєс" грати.
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06.11.2024 10:10 Ответить
Так всі дії Байдена були побудовані на ідеї - посадити путіна за стіл переговорів. І тільки кілька тижнів тому, він зміг промовити про перемогу України. А до цього як мантру повторював: росія не повинна перемогти, а Україна програти (ні риба ні м'ясо).
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06.11.2024 10:17 Ответить
Ідея Трампа - посадити Україну за стіл переговорів. Тобто зробити так, щоб у нас іншого варіанту не лишилось. Бо у русні варіанти є завжди.
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06.11.2024 10:43 Ответить
Така сама ідея була і в Байдена, але він ще дуже переймався кацапськими аеродромами та НПЗ - навіть більше за росіян. Чи Україна мала перемогти з 31 застарілим "Абрамсом" які їхали маже рік.?
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06.11.2024 10:52 Ответить
Трамп не дасть зовсім нічого. Навіть набоїв. Вже є інфа, що скасована передача літаків ДРЛО. Без них ті ефки можна собі в дупу запхати.
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06.11.2024 11:20 Ответить
І хто ж зараз президент? Хто затримує передачу? Не потрібно відповідальність нинішньої адміністрації, перекладати на Трампа.
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06.11.2024 11:50 Ответить
Ви думаєте, я проти передачі зброї? Хто б її не передав, я буду за.
От тільки дуже сумніваюсь, що це зробить Трамп.
Щиро буду радий помилитись.
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06.11.2024 11:56 Ответить
Є факти, а є ваша думка чи припущення. І факти не на користь Обама-Байденівського тандему.
І це не згадуючи підвищення мита китайцям які добре били по економіці Китаю які Трамп підвищив, а Байден скасував.
На цьому все.
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06.11.2024 11:59 Ответить
Які, нах, вибори? В Дії з екзилю?
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06.11.2024 09:26 Ответить
В республіканців хет-трик.Тому що вони лідирують в палаті представників.І це все прогнозовано.
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06.11.2024 09:23 Ответить
Монобільшість-це вже було,америкосам це дуже сподобається..
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06.11.2024 09:23 Ответить
У американцев выбирают сенаторов в штатах, а не по спискам. Они каждый представляет свой штат, а не рабы Трампа.
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06.11.2024 09:26 Ответить
Повний "debacle"..
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06.11.2024 09:24 Ответить
Палата представників теж за республіканцями. Демократів просто нищівно розгромили.
У України тепер немає покровителів.
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06.11.2024 09:24 Ответить
"Покровителів"?
Передчасно радієш, кацапе.
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06.11.2024 09:29 Ответить
Вот все кто работал на белый дом и поддерживали Украину теперь перестанут её поддерживать, так как им платили демы. Так что такие вещи реально сменятся.
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06.11.2024 09:31 Ответить
А що скажеш, мабуть "союзників", дурнику?
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06.11.2024 09:31 Ответить
нема союзника салівона? чи маразматичного діда якого салівон лякав ядрьоною війною?
чи глави пентагону вічно рішуче занепокоєного який так потужно розмовляв з шойгою і грозив переглянути наші рішучі занепокоєння у разі чого?
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06.11.2024 09:36 Ответить
В України немає союзників, кацапе.
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06.11.2024 09:37 Ответить
Ото ж, дурнику.
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06.11.2024 09:39 Ответить
"Отож" - пишеться одним словом (разом), кацапе.
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06.11.2024 10:18 Ответить
Ти вчителька молодших класів, кацап Агапов?
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07.11.2024 12:44 Ответить
Я про особисте кацапам не розповідаю, "румунський" кацапе.
А до нікнеймів чіпляються лише такі жалюгідні юродиві тупі нездари як ти, кацапе.
"У України тепер немає покровителів" - оце кацапське ІПСО саме ти написало, кацапе.
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07.11.2024 12:53 Ответить
Побільше слини, кацап-манкурт Агапов.
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17.11.2024 13:10 Ответить
Русня і КНДР, святкують...
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06.11.2024 09:29 Ответить
Писец. Дерьмократы сами себя похоронили своей сопливой политикой
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06.11.2024 09:32 Ответить
Дивіться ширше: увесь Захід поховав себе своєю толерастією до арабів, ЛГБТ, БЛМ та іншої підзоти. Глибинні народи це заїбало, і русняві наративи лягли на жирний субстрат цієї невдоволеності.
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06.11.2024 09:35 Ответить
Vsio v adnu grebionku , tvoi umstvennie spasobnosti parazitelni ...🤣🤣🤣🤦‍♂️
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06.11.2024 10:01 Ответить
Ваша країна нормальна, як Литва, Естонія, Польща, але ви дуже-дуже маленькі, на жаль.
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06.11.2024 10:03 Ответить
Бидло трампіздське поховає цей світ. Першою буде Україна.
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06.11.2024 09:39 Ответить
У мене точне дежавю квітня 2019.
Мудрий нарід обрав чудовий варіант і шаленого радіє мудрому вибору...
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06.11.2024 09:42 Ответить
З нетерпінням чекаю, коли вже повилазять іксперди: фесенки-завгородні-рейтеровичі-колчки і інша тусовка, та почнуть розповідати, що вони все знали з самого початку.
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06.11.2024 09:42 Ответить
Скільки народу хаває іпсошну туфту від обамівської шайки кастратів, США були сильними при респуліканцях, і зараз схочуть повернути свій вплив
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06.11.2024 09:42 Ответить
Злити Україну під кацапню це "повернути свій вплив". 'Я чесно кажучи худію з дописів вроді тверезих людей.
А потім дивуємось звідки беруться зеленські і трампи...
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06.11.2024 09:54 Ответить
Так зливав байден якраз обрізаючи допомогу і заборонами своїми
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06.11.2024 09:57 Ответить
при трампі може стати ще гірше
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07.11.2024 01:42 Ответить
Демократы-дерьмо...а со времен Абамки,это вообще сюр недоделанных,а не партия и политика великой страны.
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06.11.2024 09:43 Ответить
Трампу до перемоги залишилося добрати ще всього 3 виборщиків.

На підході штат Вісконсин, який дасть йому 10 виборщиків. Там пораховано вже 90% голосів. У Трампа там перевага у 4%.

Десь за годину Трамп зможе офіційно проголосити себе новим президентом США.

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06.11.2024 09:43 Ответить
Демократи прообамили все.
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06.11.2024 09:46 Ответить
8 октября 2024, 10:05

Трамп заявляет, что Америке нужно добывать больше нефти. При таком раскладе цены на электроэнергию упадут в 2 раза всего за год, уверяет он.

Претендующий на пост президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп снова обещает, что в случае своей победы сможет за год в 2 раза снизить цены на энергоносители, пишут зарубежные СМИ.

Трамп знает самый простой способ, как этого достичь: Америке нужно бурить больше скважин и наращивать добычу нефти. Тогда, уверен кандидат в американские лидеры, упадут цены на энергию и отопление, снизится стоимость заправки автомобилей.

Недаром нефтяники США рьяно поддерживают Трампа. Если он станет президентом и выполнит свои обещания относительно нефтяной отрасли, то работы в этой сфере будут хоть отбавляй, а значит, и еще больше денег.
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06.11.2024 09:48 Ответить
А срака все ближче,
А срака все висче.

Чи як там у США:
Срака наближаєтся, срака наближаєтся, срака наближаєтся.
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06.11.2024 09:51 Ответить
Ну все як у нас в 2019 р - один в один . І президент - клоун , і однопартійна монобільшість
Американці тупо копіюють нас .
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06.11.2024 09:55 Ответить
Ні, це русня тупо копіює методи, що блискуче показали себе в Україні.
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06.11.2024 11:58 Ответить
Точно така тенденція, як в Україні - одну каденцію виграють проросійські сили, наступну проукраїнські і європейські. Тільки в США всі вони американські і роблять все для розвитку США, а в Україні проросійські і завжди укріплюють позиції кацапів.
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06.11.2024 10:10 Ответить
Усвідомлення, що нам доведеться вигрібати по-повній до мене особисто прийшло не сьогодні, читаючи стрічку новин, а 20-го травня 2024-го, бо то був крайній поріг, коли можна було зробити хоча б щось, але...

Не знаю, як кому, а відчуття вілчаю і безвиході у мене було сильнішим саме тоді, а не тепер, бо у США існує багато запобіжників від самодіяльності президента, а у нас -- вже нема жлдного. Принаймні, конституційних, бо Бубон тоді ОСТАТОЧНО поклав болт на Конституцію, на КС і на всіх нас.
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06.11.2024 10:19 Ответить
Ще одна країна в руках монобільшості на чолі з клоуном.
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06.11.2024 11:14 Ответить
Зеля свого часу Джонсона нах. послав не захотів зустрітись. зараз йому все це нагадають.
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06.11.2024 15:31 Ответить
 
 