Выборы в США: республиканцы получают контроль над Сенатом

Результаты промежуточных выборов в Сенат США свидетельствуют о том, что Республиканская партия получает там большинство мест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на Politico i The New York Times.

Отмечается, что республиканская партия получает по меньшей мере 2 места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Кандидаты-республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии, Огайо и Небраске.

Издание указывает, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями от которых были демократы.

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Также отмечается, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен.

Выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе. На эту должность есть несколько претендентов: двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Издание отмечает, что этот список еще может расшириться.

Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа в случае его победы на президентских выборах. Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.

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Напомним, на выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.