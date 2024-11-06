Вибори у США: республіканці здобувають контроль над Сенатом

Результати проміжних виборів до Сенату США свідчать про те, що Республіканська партія здобуває там більшість місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посилання на Politico i The New York Times.

Зазначається, що республіканська партія отримує щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.

Видання вказує, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.

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Також зазначається, що контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.

Обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Видання зазначає, що цей список ще може розширитися.

Контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Проте буде мати значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

Оскільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.

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Нагадаємо, на виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.