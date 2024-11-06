Вибори у США: республіканці здобувають контроль над Сенатом
Результати проміжних виборів до Сенату США свідчать про те, що Республіканська партія здобуває там більшість місць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посилання на Politico i The New York Times.
Зазначається, що республіканська партія отримує щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.
Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.
Видання вказує, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.
Також зазначається, що контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.
Обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Видання зазначає, що цей список ще може розширитися.
Контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Проте буде мати значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.
Оскільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.
Нагадаємо, на виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За даними ЗМІ, у Києві не бачать у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін у разі її обрання, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва про надання потужнішої зброї і зняття обмежень на її використання, щоб уникнути ескалації, тоді як російські окупанти просуваються на фронті на сході.
Як пише WP, у Києві відкидають варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Трампа. Навпаки, в ОП є оптимізм, що Зеленський зможе переконати Трампа, "якщо вони встановлять особисті стосунки", додало видання....
- The Washington Post Джерело:
Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
і після обєда тоже не читайте
Якщо в США вирішують, то в Україні хоч самого ***** оберуть.
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/19/novyna/bezpeka/ssha-skasuvaly-embarho-postavky-zbroyi-******** США скасували ембарго на поставки зброї в Україну й відійшли від позиції адміністрації екс-президента США Барака Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі.
Чи може "свій президент" ввів санкції проти північного потоку 2, які зняв демократ Байден?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417 Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.
От тільки дуже сумніваюсь, що це зробить Трамп.
Щиро буду радий помилитись.
І це не згадуючи підвищення мита китайцям які добре били по економіці Китаю які Трамп підвищив, а Байден скасував.
На цьому все.
У України тепер немає покровителів.
Передчасно радієш, кацапе.
чи глави пентагону вічно рішуче занепокоєного який так потужно розмовляв з шойгою і грозив переглянути наші рішучі занепокоєння у разі чого?
А до нікнеймів чіпляються лише такі жалюгідні юродиві тупі нездари як ти, кацапе.
"
У України тепер немає покровителів" - оце кацапське ІПСО саме ти написало, кацапе.
Мудрий нарід обрав чудовий варіант і шаленого радіє мудрому вибору...
А потім дивуємось звідки беруться зеленські і трампи...
На підході штат Вісконсин, який дасть йому 10 виборщиків. Там пораховано вже 90% голосів. У Трампа там перевага у 4%.
Десь за годину Трамп зможе офіційно проголосити себе новим президентом США.
Трамп заявляет, что Америке нужно добывать больше нефти. При таком раскладе цены на электроэнергию упадут в 2 раза всего за год, уверяет он.
Претендующий на пост президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп снова обещает, что в случае своей победы сможет за год в 2 раза снизить цены на энергоносители, пишут зарубежные СМИ.
Трамп знает самый простой способ, как этого достичь: Америке нужно бурить больше скважин и наращивать добычу нефти. Тогда, уверен кандидат в американские лидеры, упадут цены на энергию и отопление, снизится стоимость заправки автомобилей.
Недаром нефтяники США рьяно поддерживают Трампа. Если он станет президентом и выполнит свои обещания относительно нефтяной отрасли, то работы в этой сфере будут хоть отбавляй, а значит, и еще больше денег.
А срака все висче.
Чи як там у США:
Срака наближаєтся, срака наближаєтся, срака наближаєтся.
Американці тупо копіюють нас .
Не знаю, як кому, а відчуття вілчаю і безвиході у мене було сильнішим саме тоді, а не тепер, бо у США існує багато запобіжників від самодіяльності президента, а у нас -- вже нема жлдного. Принаймні, конституційних, бо Бубон тоді ОСТАТОЧНО поклав болт на Конституцію, на КС і на всіх нас.