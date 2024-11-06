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Вибори у США: республіканці здобувають контроль над Сенатом

Сенат США

Результати проміжних виборів до Сенату США свідчать про те, що Республіканська партія здобуває там більшість місць. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посилання на Politico i The New York Times.

Зазначається, що республіканська партія отримує щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.

Видання вказує, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, щоб обговорити пункти Плану перемоги. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.

Обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Видання зазначає, що цей список ще може розширитися.

Контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Проте буде мати значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

Оскільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.

Також читайте: Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм

Нагадаємо, на виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.

Автор: 

вибори (6724) США (23607) Сенат США (614)


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Топ коментарі
+15
Писец. Дерьмократы сами себя похоронили своей сопливой политикой
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06.11.2024 09:32 Відповісти
+12
звідки ви набрались тої іпсошної туфти?
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06.11.2024 09:32 Відповісти
+12
А хто там за закритими дверями?

Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
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06.11.2024 09:38 Відповісти
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Нам *******...
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06.11.2024 09:22 Відповісти
"за зачиненими дверима" деякі представники української влади віддають перевагу перемозі Трампа, попри його критику допомоги Україні й заклики до швидкого закінчення війни, що може бути вигідно Москві, зазначила WP.

За даними ЗМІ, у Києві не бачать у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін у разі її обрання, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва про надання потужнішої зброї і зняття обмежень на її використання, щоб уникнути ескалації, тоді як російські окупанти просуваються на фронті на сході.

Як пише WP, у Києві відкидають варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Трампа. Навпаки, в ОП є оптимізм, що Зеленський зможе переконати Трампа, "якщо вони встановлять особисті стосунки", додало видання....
- The Washington Post Джерело:
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06.11.2024 09:26 Відповісти
А хто там за закритими дверями?

Не ті ж дегенерати, що призвели до вторгнення в Україну та просирають підтримку Заходу?
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06.11.2024 09:38 Відповісти
про 73 % лошків він дуже влучно вгадав
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06.11.2024 11:41 Відповісти
А можливо змінити незрозумілий "кейс" на українский "випадок"?
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06.11.2024 19:17 Відповісти
"якщо"
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06.11.2024 09:54 Відповісти
Скоріше всього так. Але все, що відбулося в США, не в наших силах. Вумний нарід 73% своє майбутнє і майбутнє своїх дітей та внуків вирішив остаточно ще у 2019 році.
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06.11.2024 10:13 Відповісти
Примусять провести вибори і у нас, дадуть шанс. Але ж лохторат ...
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06.11.2024 09:22 Відповісти
Якщо русня в США легко поставила свого президента і парламент, то уявляєте, що вони в Україні зроблять. зєля і зєлєні підуть на другий термін.
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06.11.2024 09:25 Відповісти
звідки ви набрались тої іпсошної туфти?
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06.11.2024 09:32 Відповісти
Ну так, росія зовсім ні до чого. Божєнька управіл.
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06.11.2024 09:34 Відповісти
не читайте савєцкіх газєт до обєда.
і після обєда тоже не читайте
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06.11.2024 09:38 Відповісти
Зеленые? Молись чтобы рыгоаналы не пришли к власти. Вон уже Труханов орденами и медалями звенит как истинный патрийот и защитник Украины готов идти на выборы.
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06.11.2024 09:39 Відповісти
Молись не молись, а як русня вирішить - так і буде.
Якщо в США вирішують, то в Україні хоч самого ***** оберуть.
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06.11.2024 09:40 Відповісти
Це "свій президент" зняв з України у 2018 році ембарго на постачання зброї, яке ввів демократ Обама?
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/19/novyna/bezpeka/ssha-skasuvaly-embarho-postavky-zbroyi-******** США скасували ембарго на поставки зброї в Україну й відійшли від позиції адміністрації екс-президента США Барака Обами, що поставки озброєння можуть загострити ситуацію на Донбасі.

Чи може "свій президент" ввів санкції проти північного потоку 2, які зняв демократ Байден?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417 Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.
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06.11.2024 09:58 Відповісти
Добре, якщо буде так, але у мене є дуже серйозні сумніви.
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06.11.2024 09:59 Відповісти
Думаєте за Гарріс щось змінилося б в поставках озброєння, чи політиці "неескалації"? Трамп пропонує переговори на нинішній лінії, а Гарріс запропонувала б - коли кацапи дійшли до Дніпра.
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06.11.2024 10:09 Відповісти
Переговори з ****** - це як новачку з шулером в карти "на інтєрєс" грати.
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06.11.2024 10:10 Відповісти
Так всі дії Байдена були побудовані на ідеї - посадити путіна за стіл переговорів. І тільки кілька тижнів тому, він зміг промовити про перемогу України. А до цього як мантру повторював: росія не повинна перемогти, а Україна програти (ні риба ні м'ясо).
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06.11.2024 10:17 Відповісти
Ідея Трампа - посадити Україну за стіл переговорів. Тобто зробити так, щоб у нас іншого варіанту не лишилось. Бо у русні варіанти є завжди.
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06.11.2024 10:43 Відповісти
Така сама ідея була і в Байдена, але він ще дуже переймався кацапськими аеродромами та НПЗ - навіть більше за росіян. Чи Україна мала перемогти з 31 застарілим "Абрамсом" які їхали маже рік.?
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06.11.2024 10:52 Відповісти
Трамп не дасть зовсім нічого. Навіть набоїв. Вже є інфа, що скасована передача літаків ДРЛО. Без них ті ефки можна собі в дупу запхати.
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06.11.2024 11:20 Відповісти
І хто ж зараз президент? Хто затримує передачу? Не потрібно відповідальність нинішньої адміністрації, перекладати на Трампа.
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06.11.2024 11:50 Відповісти
Ви думаєте, я проти передачі зброї? Хто б її не передав, я буду за.
От тільки дуже сумніваюсь, що це зробить Трамп.
Щиро буду радий помилитись.
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06.11.2024 11:56 Відповісти
Є факти, а є ваша думка чи припущення. І факти не на користь Обама-Байденівського тандему.
І це не згадуючи підвищення мита китайцям які добре били по економіці Китаю які Трамп підвищив, а Байден скасував.
На цьому все.
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06.11.2024 11:59 Відповісти
Які, нах, вибори? В Дії з екзилю?
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06.11.2024 09:26 Відповісти
В республіканців хет-трик.Тому що вони лідирують в палаті представників.І це все прогнозовано.
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06.11.2024 09:23 Відповісти
Монобільшість-це вже було,америкосам це дуже сподобається..
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06.11.2024 09:23 Відповісти
У американцев выбирают сенаторов в штатах, а не по спискам. Они каждый представляет свой штат, а не рабы Трампа.
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06.11.2024 09:26 Відповісти
Повний "debacle"..
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06.11.2024 09:24 Відповісти
Палата представників теж за республіканцями. Демократів просто нищівно розгромили.
У України тепер немає покровителів.
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06.11.2024 09:24 Відповісти
"Покровителів"?
Передчасно радієш, кацапе.
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06.11.2024 09:29 Відповісти
Вот все кто работал на белый дом и поддерживали Украину теперь перестанут её поддерживать, так как им платили демы. Так что такие вещи реально сменятся.
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06.11.2024 09:31 Відповісти
А що скажеш, мабуть "союзників", дурнику?
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06.11.2024 09:31 Відповісти
нема союзника салівона? чи маразматичного діда якого салівон лякав ядрьоною війною?
чи глави пентагону вічно рішуче занепокоєного який так потужно розмовляв з шойгою і грозив переглянути наші рішучі занепокоєння у разі чого?
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06.11.2024 09:36 Відповісти
В України немає союзників, кацапе.
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06.11.2024 09:37 Відповісти
Ото ж, дурнику.
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06.11.2024 09:39 Відповісти
"Отож" - пишеться одним словом (разом), кацапе.
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06.11.2024 10:18 Відповісти
Ти вчителька молодших класів, кацап Агапов?
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07.11.2024 12:44 Відповісти
Я про особисте кацапам не розповідаю, "румунський" кацапе.
А до нікнеймів чіпляються лише такі жалюгідні юродиві тупі нездари як ти, кацапе.
"У України тепер немає покровителів" - оце кацапське ІПСО саме ти написало, кацапе.
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07.11.2024 12:53 Відповісти
Побільше слини, кацап-манкурт Агапов.
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17.11.2024 13:10 Відповісти
Русня і КНДР, святкують...
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06.11.2024 09:29 Відповісти
Писец. Дерьмократы сами себя похоронили своей сопливой политикой
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06.11.2024 09:32 Відповісти
Дивіться ширше: увесь Захід поховав себе своєю толерастією до арабів, ЛГБТ, БЛМ та іншої підзоти. Глибинні народи це заїбало, і русняві наративи лягли на жирний субстрат цієї невдоволеності.
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06.11.2024 09:35 Відповісти
Vsio v adnu grebionku , tvoi umstvennie spasobnosti parazitelni ...🤣🤣🤣🤦‍♂️
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06.11.2024 10:01 Відповісти
Ваша країна нормальна, як Литва, Естонія, Польща, але ви дуже-дуже маленькі, на жаль.
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06.11.2024 10:03 Відповісти
Бидло трампіздське поховає цей світ. Першою буде Україна.
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06.11.2024 09:39 Відповісти
У мене точне дежавю квітня 2019.
Мудрий нарід обрав чудовий варіант і шаленого радіє мудрому вибору...
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06.11.2024 09:42 Відповісти
З нетерпінням чекаю, коли вже повилазять іксперди: фесенки-завгородні-рейтеровичі-колчки і інша тусовка, та почнуть розповідати, що вони все знали з самого початку.
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06.11.2024 09:42 Відповісти
Скільки народу хаває іпсошну туфту від обамівської шайки кастратів, США були сильними при респуліканцях, і зараз схочуть повернути свій вплив
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06.11.2024 09:42 Відповісти
Злити Україну під кацапню це "повернути свій вплив". 'Я чесно кажучи худію з дописів вроді тверезих людей.
А потім дивуємось звідки беруться зеленські і трампи...
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06.11.2024 09:54 Відповісти
Так зливав байден якраз обрізаючи допомогу і заборонами своїми
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06.11.2024 09:57 Відповісти
при трампі може стати ще гірше
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07.11.2024 01:42 Відповісти
Демократы-дерьмо...а со времен Абамки,это вообще сюр недоделанных,а не партия и политика великой страны.
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06.11.2024 09:43 Відповісти
Трампу до перемоги залишилося добрати ще всього 3 виборщиків.

На підході штат Вісконсин, який дасть йому 10 виборщиків. Там пораховано вже 90% голосів. У Трампа там перевага у 4%.

Десь за годину Трамп зможе офіційно проголосити себе новим президентом США.

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06.11.2024 09:43 Відповісти
Демократи прообамили все.
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06.11.2024 09:46 Відповісти
8 октября 2024, 10:05

Трамп заявляет, что Америке нужно добывать больше нефти. При таком раскладе цены на электроэнергию упадут в 2 раза всего за год, уверяет он.

Претендующий на пост президента Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп снова обещает, что в случае своей победы сможет за год в 2 раза снизить цены на энергоносители, пишут зарубежные СМИ.

Трамп знает самый простой способ, как этого достичь: Америке нужно бурить больше скважин и наращивать добычу нефти. Тогда, уверен кандидат в американские лидеры, упадут цены на энергию и отопление, снизится стоимость заправки автомобилей.

Недаром нефтяники США рьяно поддерживают Трампа. Если он станет президентом и выполнит свои обещания относительно нефтяной отрасли, то работы в этой сфере будут хоть отбавляй, а значит, и еще больше денег.
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06.11.2024 09:48 Відповісти
А срака все ближче,
А срака все висче.

Чи як там у США:
Срака наближаєтся, срака наближаєтся, срака наближаєтся.
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06.11.2024 09:51 Відповісти
Ну все як у нас в 2019 р - один в один . І президент - клоун , і однопартійна монобільшість
Американці тупо копіюють нас .
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06.11.2024 09:55 Відповісти
Ні, це русня тупо копіює методи, що блискуче показали себе в Україні.
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06.11.2024 11:58 Відповісти
Точно така тенденція, як в Україні - одну каденцію виграють проросійські сили, наступну проукраїнські і європейські. Тільки в США всі вони американські і роблять все для розвитку США, а в Україні проросійські і завжди укріплюють позиції кацапів.
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06.11.2024 10:10 Відповісти
Усвідомлення, що нам доведеться вигрібати по-повній до мене особисто прийшло не сьогодні, читаючи стрічку новин, а 20-го травня 2024-го, бо то був крайній поріг, коли можна було зробити хоча б щось, але...

Не знаю, як кому, а відчуття вілчаю і безвиході у мене було сильнішим саме тоді, а не тепер, бо у США існує багато запобіжників від самодіяльності президента, а у нас -- вже нема жлдного. Принаймні, конституційних, бо Бубон тоді ОСТАТОЧНО поклав болт на Конституцію, на КС і на всіх нас.
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06.11.2024 10:19 Відповісти
Ще одна країна в руках монобільшості на чолі з клоуном.
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06.11.2024 11:14 Відповісти
Зеля свого часу Джонсона нах. послав не захотів зустрітись. зараз йому все це нагадають.
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06.11.2024 15:31 Відповісти
 
 