Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм

П’ятеро республіканців із Сенату США висловили стурбованість прихильністю Будапешта до Росії, а також посиленням співпраці з Китаєм. Відповідну заяву сенатори зробили після свого візиту до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву за підсумками поїздки сенаторів, яку опублікував посол США в Угорщині Девід Пресман.

Зазначається, що Угорщину з візитом відвідали сенатори-республіканці Джеррі Морен, Джон Бузман, С’юзен Колінз, Джон Корнін і Джон Говен.

"Наша делегація та багато наших колег у Конгресі дедалі більше стурбовані поглибленням і розширенням Угорщиною відносин з Росією та триваючою ерозією її демократичних інституцій", – цитує посольство очільника делегації Джеррі Морена.

Також у заяві йдеться, що "Угорщина продовжує ігнорувати занепокоєння союзників щодо поглиблення її зв’язків з Китаєм".

Сенатори закликали офіційний Будапешт "врахувати застереження союзників та відповідно реагувати на них".

"Продовження тісної співпраці між нашими країнами - у наших спільних інтересах. Закликаємо Угорщину врахувати застереження союзників та відповідно реагувати на них", - зазначається в заяві.

Читайте також: Орбан заявив, що його "миротворча місія" ще не завершена: Деякі "нові переконливі ініціативи" можна буде побачити вже у вересні

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Читайте також: Орбан в кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та Росією, - ЗМІ