Цензор.НЕТ
Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм

П’ятеро республіканців із Сенату США висловили стурбованість прихильністю Будапешта до Росії, а також посиленням співпраці з Китаєм. Відповідну заяву сенатори зробили після свого візиту до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву за підсумками поїздки сенаторів, яку опублікував посол США в Угорщині Девід Пресман.

Зазначається, що Угорщину з візитом відвідали сенатори-республіканці Джеррі Морен, Джон Бузман, С’юзен Колінз, Джон Корнін і Джон Говен.

"Наша делегація та багато наших колег у Конгресі дедалі більше стурбовані поглибленням і розширенням Угорщиною відносин з Росією та триваючою ерозією її демократичних інституцій", – цитує посольство очільника делегації Джеррі Морена.

Також у заяві йдеться, що "Угорщина продовжує ігнорувати занепокоєння союзників щодо поглиблення її зв’язків з Китаєм". 

Сенатори закликали офіційний Будапешт "врахувати застереження союзників та відповідно реагувати на них".

"Продовження тісної співпраці між нашими країнами - у наших спільних інтересах. Закликаємо Угорщину врахувати застереження союзників та відповідно реагувати на них", - зазначається в заяві.

Читайте також: Орбан заявив, що його "миротворча місія" ще не завершена: Деякі "нові переконливі ініціативи" можна буде побачити вже у вересні

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Читайте також: Орбан в кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та Росією, - ЗМІ

Угорщина (2422) Китай (4829) росія (67283) Сенат США (625) Орбан Віктор (617)
+10
Я понимаю что никто не хочет толкать Венгрию в объятия *****, но с этим зажравшимся поцем пора поступать кардинально. Бить деньгами и заблокировать на время их голос в ЕС.
05.10.2024 23:05
+8
Ступінь нахабства усіляких прошм@ндовок-орбанів прямо пропорційний рівню сцикливості і нерішучості союзників, що виражається зокрема у номенклатурі, об'ємах і темпах постачання зброї, а також у забороні наносити удари вглиб валізки.
05.10.2024 23:17
+5
Угорщина спокійно пускає до себе на територію рабсіян, більшість із яких - хутинські агенти.
А ті потім з Угорщини розповзаються по всій Європі, влаштовуючи там диверсії.
A європейці тільки замислюються про виключення Угорщини з Шенгенської зони.
І республіканці раптом стурбувалися.

У мене особисто слова "Глибоко стурбувалися" викликають лише нервовий сміх.
05.10.2024 23:47
Після того, як республіканці стали робити багато речей на догану пу, вони це когось в цьому докоряють? -розраховано на лохів перед виборами
05.10.2024 23:05
Мабуть не на догану, а на догоду.
06.10.2024 00:26
Я понимаю что никто не хочет толкать Венгрию в объятия *****, но с этим зажравшимся поцем пора поступать кардинально. Бить деньгами и заблокировать на время их голос в ЕС.
05.10.2024 23:05
Угорщина спокійно пускає до себе на територію рабсіян, більшість із яких - хутинські агенти.
А ті потім з Угорщини розповзаються по всій Європі, влаштовуючи там диверсії.
A європейці тільки замислюються про виключення Угорщини з Шенгенської зони.
І республіканці раптом стурбувалися.

У мене особисто слова "Глибоко стурбувалися" викликають лише нервовий сміх.
05.10.2024 23:47
Ступінь нахабства усіляких прошм@ндовок-орбанів прямо пропорційний рівню сцикливості і нерішучості союзників, що виражається зокрема у номенклатурі, об'ємах і темпах постачання зброї, а також у забороні наносити удари вглиб валізки.
05.10.2024 23:17
сенаторам-республіканцям-випийте антистурбовавіну,може доможе...
05.10.2024 23:19
це тіпа медичний консиліум до орбана їздив?
05.10.2024 23:22
мабуть...хоча краще похоронна команда...
05.10.2024 23:53
в Угорщині немає рішучих прозаіків. Тому все йде природнім шляхом.
05.10.2024 23:56
ніщо не допомагає так як стурбованість
05.10.2024 23:43
06.10.2024 20:54
If a small country can become a prime partner of the world's soon-to-be number one economy while still reaping the benefits of a EU membership, why wouldn't it? Plus Orban does a lot to stay in Trump's good graces, and quite successfully too. These are the times of caution and diversification.
06.10.2024 00:32
06.10.2024 01:59
06.10.2024 20:55
Ваші сюсюкання з подібними і привели до цього, та і до війни теж.
06.10.2024 05:38
Також у заяві йдеться, що "Угорщина продовжує ігнорувати занепокоєння союзників щодо поглиблення її зв'язків з Китаєм".
Може пора зрозуміти що Угоршина вже ніякий не союзник?
06.10.2024 08:16
06.10.2024 20:57
як же так? А орбан же найкращий корефан трампа, вони цього не знають?
06.10.2024 12:02
 
 