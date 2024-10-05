Сенаторы-республиканцы после визита в Венгрию выразили обеспокоенность сближением Орбана с Россией и Китаем

Пятеро республиканцев из Сената США выразили обеспокоенность приверженностью Будапешта к России, а также усилением сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление сенаторы сделали после своего визита в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление по итогам поездки сенаторов, которое опубликовал посол США в Венгрии Дэвид Пресман.

Отмечается, что Венгрию с визитом посетили сенаторы-республиканцы Джерри Морен, Джон Бузман, Сьюзен Колинз, Джон Корнин и Джон Говен.

"Наша делегация и многие наши коллеги в Конгрессе все больше обеспокоены углублением и расширением Венгрией отношений с Россией и продолжающейся эрозией ее демократических институтов", - цитирует посольство главу делегации Джерри Морена.

Также в заявлении говорится, что "Венгрия продолжает игнорировать беспокойство союзников относительно углубления ее связей с Китаем".

Сенаторы призвали официальный Будапешт "учесть предостережения союзников и соответственно реагировать на них".

"Продолжение тесного сотрудничества между нашими странами - в наших общих интересах. Призываем Венгрию учесть предостережения союзников и соответственно реагировать на них", - отмечается в заявлении.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

