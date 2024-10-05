РУС
Сенаторы-республиканцы после визита в Венгрию выразили обеспокоенность сближением Орбана с Россией и Китаем

Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм

Пятеро республиканцев из Сената США выразили обеспокоенность приверженностью Будапешта к России, а также усилением сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление сенаторы сделали после своего визита в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление по итогам поездки сенаторов, которое опубликовал посол США в Венгрии Дэвид Пресман.

Отмечается, что Венгрию с визитом посетили сенаторы-республиканцы Джерри Морен, Джон Бузман, Сьюзен Колинз, Джон Корнин и Джон Говен.

"Наша делегация и многие наши коллеги в Конгрессе все больше обеспокоены углублением и расширением Венгрией отношений с Россией и продолжающейся эрозией ее демократических институтов", - цитирует посольство главу делегации Джерри Морена.

Также в заявлении говорится, что "Венгрия продолжает игнорировать беспокойство союзников относительно углубления ее связей с Китаем".

Сенаторы призвали официальный Будапешт "учесть предостережения союзников и соответственно реагировать на них".

"Продолжение тесного сотрудничества между нашими странами - в наших общих интересах. Призываем Венгрию учесть предостережения союзников и соответственно реагировать на них", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за Венгрии у ЕС нет единства относительно помощи Украине, - Боррель

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан в кулуарах Генассамблеи ООН инициировал "мирный саммит" между Украиной и Россией, - СМИ

Топ комментарии
+10
Я понимаю что никто не хочет толкать Венгрию в объятия *****, но с этим зажравшимся поцем пора поступать кардинально. Бить деньгами и заблокировать на время их голос в ЕС.
05.10.2024 23:05 Ответить
+8
Ступінь нахабства усіляких прошм@ндовок-орбанів прямо пропорційний рівню сцикливості і нерішучості союзників, що виражається зокрема у номенклатурі, об'ємах і темпах постачання зброї, а також у забороні наносити удари вглиб валізки.
05.10.2024 23:17 Ответить
+5
Угорщина спокійно пускає до себе на територію рабсіян, більшість із яких - хутинські агенти.
А ті потім з Угорщини розповзаються по всій Європі, влаштовуючи там диверсії.
A європейці тільки замислюються про виключення Угорщини з Шенгенської зони.
І республіканці раптом стурбувалися.

У мене особисто слова "Глибоко стурбувалися" викликають лише нервовий сміх.
05.10.2024 23:47 Ответить
Після того, як республіканці стали робити багато речей на догану пу, вони це когось в цьому докоряють? -розраховано на лохів перед виборами
05.10.2024 23:05 Ответить
Мабуть не на догану, а на догоду.
06.10.2024 00:26 Ответить
сенаторам-республіканцям-випийте антистурбовавіну,може доможе...
05.10.2024 23:19 Ответить
це тіпа медичний консиліум до орбана їздив?
05.10.2024 23:22 Ответить
мабуть...хоча краще похоронна команда...
05.10.2024 23:53 Ответить
в Угорщині немає рішучих прозаіків. Тому все йде природнім шляхом.
05.10.2024 23:56 Ответить
ніщо не допомагає так як стурбованість
05.10.2024 23:43 Ответить
06.10.2024 20:54 Ответить
If a small country can become a prime partner of the world's soon-to-be number one economy while still reaping the benefits of a EU membership, why wouldn't it? Plus Orban does a lot to stay in Trump's good graces, and quite successfully too. These are the times of caution and diversification.
06.10.2024 00:32 Ответить
06.10.2024 01:59 Ответить
06.10.2024 20:55 Ответить
Ваші сюсюкання з подібними і привели до цього, та і до війни теж.
показать весь комментарий
06.10.2024 05:38 Ответить
Також у заяві йдеться, що "Угорщина продовжує ігнорувати занепокоєння союзників щодо поглиблення її зв'язків з Китаєм".
Може пора зрозуміти що Угоршина вже ніякий не союзник?
06.10.2024 08:16 Ответить
06.10.2024 20:57 Ответить
як же так? А орбан же найкращий корефан трампа, вони цього не знають?
06.10.2024 12:02 Ответить
 
 