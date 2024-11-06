Спикер Джонсон переизбрался в Палату представителей
Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе.
Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Цензор.НЕТ.
Джонсон победил республиканца Джошуа Морота, который, в частности, выступал за отмену программы ObamaCare, а также заявлял, что он против "любой иностранной помощи", чтобы предоставить приоритет внутренним делам. После подсчета более 90% голосов стало известно, что Джонсон получил 86%, а Моротт - 14%.
Итак, Джонсон выиграл уже пятый срок в Палате представителей.
Как пишет издание, ему может быть трудно удержаться на руководящей должности, даже если республиканцы останутся в большинстве. Некоторые законодатели дали понять, что не будут поддерживать Джонсона на должность спикера в будущем.
Заявления Майка Джонсона
Ранее спикер заявлял, что бывший президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины.
В октябре спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.
Майк Джонсон долгое время тормозил принятие пакета с помощью Украине и союзникам США в начале года на общую сумму $61 млрд, но в конце концов предложил свой подобный законопроект, который одобрили в апреле.
Также Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ.
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Респи виграли крісло президента, сенат, палату представників та навіть більщість губернаторів.
Зеленим мародерам - нервово сосати лапу. Велфейр закінчився. Тепер нарешті настав час прийняття різких рішень, а не безкінечного утримання ситуації в глухому куті.
а далі вибори і от це і буде різке рішення для України - вибрати державника чи мафіозну куклу.
якщо виберуть державника - то шанси є
якщо знову це гімно і свору кротів разом з ним - тоді так, або починайте вчити московитський або все продавайте поки буде "вікно миру"
зараз нічого не робити вже не можна!
а що буде робити трамп ніхто не знає
москалі звсіно добивати Україну можуть
але в них самих вже пупок розвязується
їх успіхи це не їх заслуга а зеленої шобли
у 2014 році Україна була в складніших умовах і вибори провела і умудрилась не зникнути по кордонах якоїсь там новососії-малососії
московити вже ділили світ на двох
а якщо серйозно, то всі тверезі розуміли що перемоги не буде
За эти года Конгресс выделил 33.3млрд, который исполнен на 73%
И все изначальные сроки исполнения вышли...
PDA 2024 закончился 1 октября 2024 - который продлили.
Республиканцы победили в Сенат, набрав 51 голосов
Идет борьба за палату представителей, лидируют республиканцы 188, демократы 162, для победы нужно набрать 218 голосов
Після оголошення перемоги Трампа в цьому штаті, йому залишиться ще добрати 3 голоси виборщиків до 270, щоб стати президентом.