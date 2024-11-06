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Спикер Джонсон переизбрался в Палату представителей

майкДжонсон переобрався до Палати представників

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе.

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Цензор.НЕТ.

Джонсон победил республиканца Джошуа Морота, который, в частности, выступал за отмену программы ObamaCare, а также заявлял, что он против "любой иностранной помощи", чтобы предоставить приоритет внутренним делам. После подсчета более 90% голосов стало известно, что Джонсон получил 86%, а Моротт - 14%.

Итак, Джонсон выиграл уже пятый срок в Палате представителей.

Как пишет издание, ему может быть трудно удержаться на руководящей должности, даже если республиканцы останутся в большинстве. Некоторые законодатели дали понять, что не будут поддерживать Джонсона на должность спикера в будущем.

Заявления Майка Джонсона

Ранее спикер заявлял, что бывший президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины.

В октябре спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.

Майк Джонсон долгое время тормозил принятие пакета с помощью Украине и союзникам США в начале года на общую сумму $61 млрд, но в конце концов предложил свой подобный законопроект, который одобрили в апреле.

Также Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ.

Автор: 

выборы (24764) США (27334) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+7
а знаєш яке буде різке рішення? вчити кацапсячій ізик, або втікати з України.
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06.11.2024 08:57 Ответить
+7
Бидло Америки вирішило знищити світовий порядок обравши злодія та шахрая.
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06.11.2024 09:01 Ответить
+5
Любопытно, а эту кампанию Джонсона также финансировали "бизнесмены" кацапского происхождения?
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06.11.2024 08:49 Ответить
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06.11.2024 08:49 Ответить
Чорний день для всіх грантососів і просто довбойопів, які жерли демократичну пропаганду.
Респи виграли крісло президента, сенат, палату представників та навіть більщість губернаторів.

Зеленим мародерам - нервово сосати лапу. Велфейр закінчився. Тепер нарешті настав час прийняття різких рішень, а не безкінечного утримання ситуації в глухому куті.
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06.11.2024 08:49 Ответить
а знаєш яке буде різке рішення? вчити кацапсячій ізик, або втікати з України.
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06.11.2024 08:57 Ответить
Куди? Бо диктатори всюди, божевілля повне
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06.11.2024 09:02 Ответить
якщо трампу і вдасться зупинити війну то на тих рубежах які є по факту.

а далі вибори і от це і буде різке рішення для України - вибрати державника чи мафіозну куклу.
якщо виберуть державника - то шанси є
якщо знову це гімно і свору кротів разом з ним - тоді так, або починайте вчити московитський або все продавайте поки буде "вікно миру"
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06.11.2024 09:04 Ответить
нічого йому не вдасться, бо він нічого такого й робити не збирається. кацапи просто доб'ють Україну, поки трамп буде милуватися собою. і виборів тут ніяких не буде, ***** призначить якогось медведчука-мараєва на царствованіє, як рамзанку дирова в чечні, на цьому вибори і закінчаться.
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06.11.2024 09:07 Ответить
а справа в тому що нічого не робити можна було в 2016
зараз нічого не робити вже не можна!
а що буде робити трамп ніхто не знає

москалі звсіно добивати Україну можуть
але в них самих вже пупок розвязується
їх успіхи це не їх заслуга а зеленої шобли
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06.11.2024 09:20 Ответить
Ты дебил или притворяешься? ***** никого не признает президентом Украины кого украинцы выберут кроме того кого он сам поставит. Так что любые переговоры с *****м и прекращение огня для проведения якобы выборов ето конец Украины.
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06.11.2024 09:18 Ответить
кінець України це безконечна влада зелених мародерів.

у 2014 році Україна була в складніших умовах і вибори провела і умудрилась не зникнути по кордонах якоїсь там новососії-малососії
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06.11.2024 09:22 Ответить
Не по факту а по Дніпру ,це в кращому випадку.
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06.11.2024 09:48 Ответить
Любопытно, а эту кампанию Джонсона также финансировали "бизнесмены" кацапского происхождения?
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06.11.2024 08:49 Ответить
Демократы США идут за руским военным кораблем
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06.11.2024 08:51 Ответить
Деми здулись - куди піде Украіна?
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06.11.2024 08:56 Ответить
У росію.
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06.11.2024 09:02 Ответить
трамп вже був президентом
московити вже ділили світ на двох
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06.11.2024 09:05 Ответить
Зараз інші обставини.
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06.11.2024 09:06 Ответить
ну да зараз треба на трьох ділити.
а якщо серйозно, то всі тверезі розуміли що перемоги не буде
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06.11.2024 09:10 Ответить
Не знаю - посмотрим. Но думаю, что хуже не будет
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06.11.2024 09:03 Ответить
Послухавши Венса - Украіні кранти
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06.11.2024 09:05 Ответить
Ага, это при Трампе у нас забрали ЯО, это при Трампе оттяпали крысм и домбас, это при Трамп началось полномасштабное, канешно, все хана нам
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06.11.2024 09:08 Ответить
Да. При Трампе. Именно Трамп заверил ***** что в случае его прихода он нагнет Украину и заставит подписать капитуляцию. Именно Трамп заблокировал Украине поставки оружия чтобы рашисты захватили ключевые для обороны города и прорвали главную оборону на дамбасе. Рашисты даже не скрывают что они сейчас пытаются захватить как можно больше нашей земли до выборов чтобы Тампон потом помог им все ето захваченное узаконить
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06.11.2024 09:22 Ответить
Поэтому Байден не подписывает PDA, имеz сейчас 9млрд PDA 2022-2024 годов
За эти года Конгресс выделил 33.3млрд, который исполнен на 73%
И все изначальные сроки исполнения вышли...
PDA 2024 закончился 1 октября 2024 - который продлили.
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06.11.2024 10:03 Ответить
Будем побачити
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06.11.2024 09:38 Ответить
2019
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06.11.2024 09:05 Ответить
"хуже нє будєт" - гарна фраза, а після виборів в 19-му, навіть мабуть "крилата"
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06.11.2024 09:06 Ответить
Настає "жахливий кінець" замість "жаху без кінця".
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06.11.2024 08:55 Ответить
Питання тільки в тому чи ракетами знищать нас чи у ГУЛАГ поїдемо((
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06.11.2024 09:01 Ответить
Сообщили, что Трамп набрал 277 голосов, нужно было 270 и одержал победу.
Республиканцы победили в Сенат, набрав 51 голосов
Идет борьба за палату представителей, лидируют республиканцы 188, демократы 162, для победы нужно набрать 218 голосов
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06.11.2024 08:56 Ответить
Трамп вже переміг і сенат за республіканцями і в палаті представників лідирує республіканська партія,це такий собі хет-трик.Я думав і не раз казав,що всі ті експерти,які прогнозували по любому поразку,якщо буде Трамп і по любому перемогу.якщо буде кандидатом Гейлі,помиляються.або просто патякають.Виборець хоче в кріслі президента саме Трампа.
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06.11.2024 08:58 Ответить
Трампізди перемагають і це кінець демократії.
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06.11.2024 08:59 Ответить
Бидло Америки вирішило знищити світовий порядок обравши злодія та шахрая.
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06.11.2024 09:01 Ответить
Трамп вже переміг і сенат за республіканцями і в палаті представників лідирує республіканська партія,це такий собі хет-трик.Я думав і не раз казав,що всі ті експерти,які прогнозували по любому поразку,якщо буде Трамп і по любому перемогу,якщо буде кандидатом Гейлі,помиляються,або просто патякають.Виборець,хоче в кріслі президента, саме Трампа.
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06.11.2024 09:04 Ответить
І кінця США не буде,це єдина супердержава світу і залишиться такою.
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06.11.2024 09:05 Ответить
Ось тільки не треба передчасно бити себе вухами по щоках. В політиці є дуже багато несподіванок. І дурний оптимізм теж погана річ. Україна вже була без допомоги США півроку. А подивіться, коли Україна почала втрачати більш великими темпами свою територію: чи під час відсутності допомоги, чи коли допомога відновилася? Трамп нахвалявся, що один його телефонний довідник х@йлу припинить війну. А що буде робити Трамп, якщо х@йлр його пошле подалі? Отже, передчасні депресяшки ніякої користі не принесуть. А ще треба пам'ятати про уроки історії: УПА не чекала допомоги від доброго дядечки, а відстоювало свободу зі зброєю в руках!
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06.11.2024 09:06 Ответить
В одному з ключових штатів, - Пенсильванії, - пораховано 95%. Трамп на 3% випереджає Гарріс.
Після оголошення перемоги Трампа в цьому штаті, йому залишиться ще добрати 3 голоси виборщиків до 270, щоб стати президентом.

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06.11.2024 09:11 Ответить
 
 