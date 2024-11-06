Спикер Джонсон переизбрался в Палату представителей

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе.

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Цензор.НЕТ.

Джонсон победил республиканца Джошуа Морота, который, в частности, выступал за отмену программы ObamaCare, а также заявлял, что он против "любой иностранной помощи", чтобы предоставить приоритет внутренним делам. После подсчета более 90% голосов стало известно, что Джонсон получил 86%, а Моротт - 14%.

Итак, Джонсон выиграл уже пятый срок в Палате представителей.

Как пишет издание, ему может быть трудно удержаться на руководящей должности, даже если республиканцы останутся в большинстве. Некоторые законодатели дали понять, что не будут поддерживать Джонсона на должность спикера в будущем.

Заявления Майка Джонсона

Ранее спикер заявлял, что бывший президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины.

В октябре спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.

Майк Джонсон долгое время тормозил принятие пакета с помощью Украине и союзникам США в начале года на общую сумму $61 млрд, но в конце концов предложил свой подобный законопроект, который одобрили в апреле.

Также Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ.