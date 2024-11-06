Спікер Джонсон переобрався до Палати представників

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана, забезпечивши собі п'ятий термін у Конгресі.

Про це з посиланням на The Hill повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон переміг республіканця Джошуа Морота, який, зокрема, виступав за скасування програми ObamaCare, а також заявляв, що він проти "будь-якої іноземної допомоги", щоб надати пріоритет внутрішнім справам. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, а Моротт – 14%.

Отже, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.

Як пише видання, йому може бути важко втриматися на керівній посаді, навіть якщо республіканці залишаться в більшості. Деякі законодавці дали зрозуміти, що не підтримуватимуть Джонсона на посаду спікера в майбутньому.

Заяви Майка Джонсона

Раніше спікер заявляв, що колишній президент США та кандидат на цю посаду Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України.

У жовтні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.

Майк Джонсон тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму $61 млрд, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, який схвалили у квітні.

Також Джонсон виступив за надання дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ.