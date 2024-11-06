Спікер Джонсон переобрався до Палати представників
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана, забезпечивши собі п'ятий термін у Конгресі.
Про це з посиланням на The Hill повідомляє Цензор.НЕТ.
Джонсон переміг республіканця Джошуа Морота, який, зокрема, виступав за скасування програми ObamaCare, а також заявляв, що він проти "будь-якої іноземної допомоги", щоб надати пріоритет внутрішнім справам. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, а Моротт – 14%.
Отже, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.
Як пише видання, йому може бути важко втриматися на керівній посаді, навіть якщо республіканці залишаться в більшості. Деякі законодавці дали зрозуміти, що не підтримуватимуть Джонсона на посаду спікера в майбутньому.
Заяви Майка Джонсона
Раніше спікер заявляв, що колишній президент США та кандидат на цю посаду Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України.
У жовтні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.
Майк Джонсон тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму $61 млрд, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, який схвалили у квітні.
Також Джонсон виступив за надання дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ.
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Респи виграли крісло президента, сенат, палату представників та навіть більщість губернаторів.
Зеленим мародерам - нервово сосати лапу. Велфейр закінчився. Тепер нарешті настав час прийняття різких рішень, а не безкінечного утримання ситуації в глухому куті.
а далі вибори і от це і буде різке рішення для України - вибрати державника чи мафіозну куклу.
якщо виберуть державника - то шанси є
якщо знову це гімно і свору кротів разом з ним - тоді так, або починайте вчити московитський або все продавайте поки буде "вікно миру"
зараз нічого не робити вже не можна!
а що буде робити трамп ніхто не знає
москалі звсіно добивати Україну можуть
але в них самих вже пупок розвязується
їх успіхи це не їх заслуга а зеленої шобли
у 2014 році Україна була в складніших умовах і вибори провела і умудрилась не зникнути по кордонах якоїсь там новососії-малососії
московити вже ділили світ на двох
а якщо серйозно, то всі тверезі розуміли що перемоги не буде
За эти года Конгресс выделил 33.3млрд, который исполнен на 73%
И все изначальные сроки исполнения вышли...
PDA 2024 закончился 1 октября 2024 - который продлили.
Республиканцы победили в Сенат, набрав 51 голосов
Идет борьба за палату представителей, лидируют республиканцы 188, демократы 162, для победы нужно набрать 218 голосов
Після оголошення перемоги Трампа в цьому штаті, йому залишиться ще добрати 3 голоси виборщиків до 270, щоб стати президентом.