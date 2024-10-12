Я проти подальшого фінансування України, Трамп зможе завершити цей конфлікт, - спікер Палати представників Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я справді так вважаю. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", — заявив Джонсон у інтервʼю.

Республіканець вважає, що "всі в усьому світі втомилися" від війни в Україні і хочуть, "щоб це було вирішено".

"Я не впевнений, але я думаю, що якщо Камала Гарріс стане президентом, я не думаю, що це закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій", — сказав Джонсон.

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