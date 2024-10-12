Я проти подальшого фінансування України, Трамп зможе завершити цей конфлікт, - спікер Палати представників Джонсон
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження американської підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я справді так вважаю. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", — заявив Джонсон у інтервʼю.
Республіканець вважає, що "всі в усьому світі втомилися" від війни в Україні і хочуть, "щоб це було вирішено".
"Я не впевнений, але я думаю, що якщо Камала Гарріс стане президентом, я не думаю, що це закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій", — сказав Джонсон.
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Чувак, ти закушуєш?
Боб Вудворт написав книгу "https://vivat.com.ua/product/strakh-tramp-u-bilomu-domi/ Страх. Трамп у Білому домі " у якій приводить докази того, що Трамп є агентом Путiна.
1. Трaмп у ковідний карантин надсилав особисто Путіну тестери ковіду та ліки. У відповідь Путін сказав "не палитися".
2. Кацапи шатнтажували ядерним ударом якщо іх війська не випустили б із Херсoну (30 тисяч полонених). Це могло закінчити війну!
3. Звербованого aгентв ЦРУ Ушакова США "спалили", коли намагалися відмовити Х-ла від нападу!
4. Україна підписала нові контракти на постачання газу і нафти до Угорщини, граючи проти себе та європейської єднoстi!
«Це жахливий момент для всього світу насправді в тому сенсі, що якщо Дональд Трамп стане наступним президентом, він припинить військову допомогу Україні. Україна повністю залежить від військової допомоги США, і це фактично означатиме військову перемогу Росії та Путіна», - https://thehill.com/homenews/campaign/4930466-kremlin-critic-trump-putin-relationship/ цитує Браудера The Hill.
Під час розмови Браудер посилався на кілька дискусій між Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним щодо світових подій, таких як COVID-19, а також https://uazmi.org/news/post/6******************************* вторгнення Москви в Україну . Браудер впевнений, що агресія Путіна після повернення Трампа в Білий дім тільки розшириться.
«Путін має плани нападу на інші частини Європи. Він дивиться на Естонію, Латвію та Литву, які є членами НАТО, як на потенційні окуповані ним території. Тим часом вірогідна можливість того, що Трамп https://zn.ua/ukr/usa/nyt-na-zakhodi-zrostajut-zanepokojennja-shchodo-vikhodu-ssha-iz-nato-v-razi-peremohi-trampa.html може припинити членство США в НАТО », - сказав Браудер. Він нагадав, що якщо російський диктатор здійснить напад на ці країни, США повинні захистити їх згідно договору про НАТО.
«І питання в тому, чи дотримався би Дональд Трамп цього зобов'язання. І під час свого попереднього президентства він створював усілякі шуми про те, що йому не подобається бути частиною НАТО», - додав Браудер.
Путіна він назвав «диктатором-убивцею», якого Трамп часто хвалить.
«Це страшний момент, тому що ми можемо опинитися в ситуації Другої світової війни, якщо Путін зможе напасти на Європу, через те, що йому більше не доведеться турбуватися про американську допомогу для України», - сказав Браудер.