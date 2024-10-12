Я против дальнейшего финансирования Украины, Трамп сможет завершить этот конфликт, - спикер Палаты представителей Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", - заявил Джонсон в интервью.

Республиканец считает, что "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено".

"Я не уверен, но я думаю, что если Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон.

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