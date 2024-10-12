Я против дальнейшего финансирования Украины, Трамп сможет завершить этот конфликт, - спикер Палаты представителей Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения американской поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", - заявил Джонсон в интервью.
Республиканец считает, что "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено".
"Я не уверен, но я думаю, что если Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон.
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Чувак, ти закушуєш?
Боб Вудворт написав книгу "https://vivat.com.ua/product/strakh-tramp-u-bilomu-domi/ Страх. Трамп у Білому домі " у якій приводить докази того, що Трамп є агентом Путiна.
1. Трaмп у ковідний карантин надсилав особисто Путіну тестери ковіду та ліки. У відповідь Путін сказав "не палитися".
2. Кацапи шатнтажували ядерним ударом якщо іх війська не випустили б із Херсoну (30 тисяч полонених). Це могло закінчити війну!
3. Звербованого aгентв ЦРУ Ушакова США "спалили", коли намагалися відмовити Х-ла від нападу!
4. Україна підписала нові контракти на постачання газу і нафти до Угорщини, граючи проти себе та європейської єднoстi!
«Це жахливий момент для всього світу насправді в тому сенсі, що якщо Дональд Трамп стане наступним президентом, він припинить військову допомогу Україні. Україна повністю залежить від військової допомоги США, і це фактично означатиме військову перемогу Росії та Путіна», - https://thehill.com/homenews/campaign/4930466-kremlin-critic-trump-putin-relationship/ цитує Браудера The Hill.
Під час розмови Браудер посилався на кілька дискусій між Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним щодо світових подій, таких як COVID-19, а також https://uazmi.org/news/post/6******************************* вторгнення Москви в Україну . Браудер впевнений, що агресія Путіна після повернення Трампа в Білий дім тільки розшириться.
«Путін має плани нападу на інші частини Європи. Він дивиться на Естонію, Латвію та Литву, які є членами НАТО, як на потенційні окуповані ним території. Тим часом вірогідна можливість того, що Трамп https://zn.ua/ukr/usa/nyt-na-zakhodi-zrostajut-zanepokojennja-shchodo-vikhodu-ssha-iz-nato-v-razi-peremohi-trampa.html може припинити членство США в НАТО », - сказав Браудер. Він нагадав, що якщо російський диктатор здійснить напад на ці країни, США повинні захистити їх згідно договору про НАТО.
«І питання в тому, чи дотримався би Дональд Трамп цього зобов'язання. І під час свого попереднього президентства він створював усілякі шуми про те, що йому не подобається бути частиною НАТО», - додав Браудер.
Путіна він назвав «диктатором-убивцею», якого Трамп часто хвалить.
«Це страшний момент, тому що ми можемо опинитися в ситуації Другої світової війни, якщо Путін зможе напасти на Європу, через те, що йому більше не доведеться турбуватися про американську допомогу для України», - сказав Браудер.