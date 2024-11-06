Трамп объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век". ВИДЕО
Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах.
Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы исцелим Америку. Это будет золотой век Америки. Я буду бороться за вас и ваше будущее каждый день" - отметил Дональд Трамп в речи в штабе в Палм-Бич.
"Это политическая победа, которой Америка еще никогда не видела", - заверил он.
По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.
Топ комментарии
+21 Redcar Ukraine
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+15 Скептичний Песиміст
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Десь це вже було...
От і зараз, повилазили з нор фанати Трампа. От тільки риторичне питання - а якщо таки справдяться сумні прогнози щодо його політики відносно України - ви і далі будете розказувати про його геній і поганих демократів? Вибачитесь? Чи знову сховаєтесь?
P.S. Відносно мене, то я без проблем визнаю власну помилку, якщо Трамп виявиться нормальним, але я реаліст і не вірю в чергове "просто перестать стрілять" і "4000баксів вчителям" в тепер уже американському виконанні.
Скільки ж такого непотребу ще повилазить після того, як війна закінчиться, яке буде розповідати про те, як хоробро вони воювали
з наливайкою в Черкаській областіс русаками на Донбасі
Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу.
Подпоручик Киже
https://x.com/Lt_Kizhe
@Lt_Kizhe
·
https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905 17h
Администрация Байдена заблокировала поставки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AEW) ASC 890, известного как Saab 340, которые Швеция обещала поставить Украине. На самолете стоит много американского оборудования, поэтому без разрешения США передачи не будет.
https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905/photo/1
З загоризонта...
Рожева...
Як місяць...
Всі дивнозаври-
Жереть... Та лайно місять...
В період палеоозонта...
Це значить, що державні конституційні запобіжники США від президента-ідіота і зрадника чекає чергове випробування міцності, а українці нарешті зможуть зрозуміти, що значить насправді лишитись без підтримки Заходу. Як то кажуть, бачили очі, що купували, то тепер їжте, хоч повилазьте. Доведеться сповна зіткнутись з власним вибором 2019 року.
А що Зеленський? То Трамп все зіпсував.
Да здравствуєт донні перший - король всєя амєрікі!
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Перемога трампакса = перемога рашки, перемога диктатур, перемога тероризму…