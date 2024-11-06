Трамп объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век". ВИДЕО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах.

Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исцелим Америку. Это будет золотой век Америки. Я буду бороться за вас и ваше будущее каждый день" - отметил Дональд Трамп в речи в штабе в Палм-Бич.

"Это политическая победа, которой Америка еще никогда не видела", - заверил он.

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По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.