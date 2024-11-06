Трамп оголосив себе переможцем та пообіцяв Америці "зцілення" і "золотий вік". ВIДЕО
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах.
Про це він заявив під час виступу перед прихильниками у Флориді, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зцілимо Америку. Це буде золотий вік Америки. Я буду боротися за вас і ваше майбутнє кожен день" - зазначив Дональд Трамп у промові у штабі в Палм-Біч.
"Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила", - запевнив він.
За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.
Топ коментарі
+21 Redcar Ukraine
показати весь коментар06.11.2024 09:58 Відповісти Посилання
+15 Скептичний Песиміст
показати весь коментар06.11.2024 10:08 Відповісти Посилання
+14 Скептичний Песиміст
показати весь коментар06.11.2024 10:19 Відповісти Посилання
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Десь це вже було...
От і зараз, повилазили з нор фанати Трампа. От тільки риторичне питання - а якщо таки справдяться сумні прогнози щодо його політики відносно України - ви і далі будете розказувати про його геній і поганих демократів? Вибачитесь? Чи знову сховаєтесь?
P.S. Відносно мене, то я без проблем визнаю власну помилку, якщо Трамп виявиться нормальним, але я реаліст і не вірю в чергове "просто перестать стрілять" і "4000баксів вчителям" в тепер уже американському виконанні.
Скільки ж такого непотребу ще повилазить після того, як війна закінчиться, яке буде розповідати про те, як хоробро вони воювали
з наливайкою в Черкаській областіс русаками на Донбасі
Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу.
Подпоручик Киже
https://x.com/Lt_Kizhe
@Lt_Kizhe
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https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905 17h
Администрация Байдена заблокировала поставки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AEW) ASC 890, известного как Saab 340, которые Швеция обещала поставить Украине. На самолете стоит много американского оборудования, поэтому без разрешения США передачи не будет.
https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905/photo/1
З загоризонта...
Рожева...
Як місяць...
Всі дивнозаври-
Жереть... Та лайно місять...
В період палеоозонта...
Це значить, що державні конституційні запобіжники США від президента-ідіота і зрадника чекає чергове випробування міцності, а українці нарешті зможуть зрозуміти, що значить насправді лишитись без підтримки Заходу. Як то кажуть, бачили очі, що купували, то тепер їжте, хоч повилазьте. Доведеться сповна зіткнутись з власним вибором 2019 року.
А що Зеленський? То Трамп все зіпсував.
Да здравствуєт донні перший - король всєя амєрікі!
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Перемога трампакса = перемога рашки, перемога диктатур, перемога тероризму…