Трамп оголосив себе переможцем та пообіцяв Америці "зцілення" і "золотий вік". ВIДЕО

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах.

Про це він заявив під час виступу перед прихильниками у Флориді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зцілимо Америку. Це буде золотий вік Америки. Я буду боротися за вас і ваше майбутнє кожен день" - зазначив Дональд Трамп у промові у штабі в Палм-Біч.

"Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила", - запевнив він.

Також читайте: Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна, - AP

За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.