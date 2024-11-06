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Трамп оголосив себе переможцем та пообіцяв Америці "зцілення" і "золотий вік". ВIДЕО

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах.

Про це він заявив під час виступу перед прихильниками у Флориді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зцілимо Америку. Це буде золотий вік Америки. Я буду боротися за вас і ваше майбутнє кожен день" - зазначив Дональд Трамп у промові у штабі в Палм-Біч.

"Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила", - запевнив він.

Також читайте: Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна, - AP

За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Автор: 

вибори (6724) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+21
ну що панове, завтра війна закінчиться (24 години чи скіко чекати).

не буде ж президент США брехати, він же слово дав, і не 1 раз.

ща як пуйла набере, то той одразу за кордони 91-го відкотиться.

офіс простих рішень. USA edition
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06.11.2024 09:58 Відповісти
+15
Взагалі, дуже цікаво спостерігати за коментарями в період виборів. Хоч українських, хоч американських. Скільки ж вилазить розумників, які ********** прості рішення, бачать лише чорне-біле, та радіють незрозуміло з чого. От тільки через якийсь час починається щось таке....наприклад повномасштабна війна. І відразу незрозуміло де всі ці люди.
От і зараз, повилазили з нор фанати Трампа. От тільки риторичне питання - а якщо таки справдяться сумні прогнози щодо його політики відносно України - ви і далі будете розказувати про його геній і поганих демократів? Вибачитесь? Чи знову сховаєтесь?
P.S. Відносно мене, то я без проблем визнаю власну помилку, якщо Трамп виявиться нормальним, але я реаліст і не вірю в чергове "просто перестать стрілять" і "4000баксів вчителям" в тепер уже американському виконанні.
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06.11.2024 10:08 Відповісти
+14
От про таких як ти, я і писав. Сидів сидів в норі, після 73%-го подвигу в 2019, а тепер пишеш щось про мобілізацію іншим. А навіщо я в ЗСУ? Вас же там аж 13 541 528 зелених патріотів? Навіщо вам в такій дружній компанії, один з ненависних для вас 24,45%?
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06.11.2024 10:19 Відповісти
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І жодних стримуючих факторів. Необмежена влада в руках самозакоханого самодура.

Десь це вже було...
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06.11.2024 10:05 Відповісти
Поздравим товарища Маска. Байден дай оружие - у тебя еще есть два месяца, чтобы его отгрузить.
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06.11.2024 10:05 Відповісти
Взагалі, дуже цікаво спостерігати за коментарями в період виборів. Хоч українських, хоч американських. Скільки ж вилазить розумників, які ********** прості рішення, бачать лише чорне-біле, та радіють незрозуміло з чого. От тільки через якийсь час починається щось таке....наприклад повномасштабна війна. І відразу незрозуміло де всі ці люди.
От і зараз, повилазили з нор фанати Трампа. От тільки риторичне питання - а якщо таки справдяться сумні прогнози щодо його політики відносно України - ви і далі будете розказувати про його геній і поганих демократів? Вибачитесь? Чи знову сховаєтесь?
P.S. Відносно мене, то я без проблем визнаю власну помилку, якщо Трамп виявиться нормальним, але я реаліст і не вірю в чергове "просто перестать стрілять" і "4000баксів вчителям" в тепер уже американському виконанні.
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06.11.2024 10:08 Відповісти
Надіюсь ти, патріот, мобілізувався в ЗСУ !
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06.11.2024 10:11 Відповісти
От про таких як ти, я і писав. Сидів сидів в норі, після 73%-го подвигу в 2019, а тепер пишеш щось про мобілізацію іншим. А навіщо я в ЗСУ? Вас же там аж 13 541 528 зелених патріотів? Навіщо вам в такій дружній компанії, один з ненависних для вас 24,45%?
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06.11.2024 10:19 Відповісти
ну я в ЗСУ, якщо твоє трампидло не зупинить війну завтра до ранку - напиши де ти мешкаєш, приїду хоч і рило харкну, ок?
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06.11.2024 12:28 Відповісти
О, то ви з того самого "ЗСУ" яке може спокійно їздити по Україні щоб харкати в рило тим, хто посмів сумніватись в цінності ваших слів? То мабуть ви з тих самих, повних звитяги, "рот охорони центрів комплектування", або може це саме ви охороняєте неньку на блокпості в Броварах чи-то на в'їзді в Луцьк?
Скільки ж такого непотребу ще повилазить після того, як війна закінчиться, яке буде розповідати про те, як хоробро вони воювали з наливайкою в Черкаській області с русаками на Донбасі
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06.11.2024 17:00 Відповісти
Прикинь , а поранені теж у ЗСУ , тільки поза штат виведені (( Чи для тебе в ЗСУ одні комбати ляшки ?
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06.11.2024 19:18 Відповісти
я відпустку візьму на пару днів, не переживай. До речі, шоб ти знав, ухилянтик, - навіть в ротах охорони і на блокпостах не можна взяти і звалити кудись по своїй волі. Не кажучи про звичайні підрозділи
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23.12.2024 17:41 Відповісти
Які ще прогнози? Трамп прямо сказав, жодної допомоги Україні.
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06.11.2024 11:43 Відповісти
чужими руками это только Хйло любитель. может, Трамп хочет сам побомбить (исключительно с правовой точки зрения, с целью воспитания, выполнения всяких печально известных меморандумов, ООНовских статутов и т.п.). хотя кацапы необучаемы, но другие - вполне себе соображают, даже арабы, а возможно скоро - и корейцы. а то, что у нас "не смогли" ни в военные рельсы, ни в соображающих людей, ни в уменьшение госаппарата, ни в заводы, ни в подземные города, ни в оборону (на фоне непрекращающихся строек многоэтажек), и все вокруг осталось хуторское и полуфеодальное на всех уровнях с большевистскими закидонами и отсутствием логики и права, то никакие "помощи" тут не спасут.
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06.11.2024 19:58 Відповісти
Цілком підтримую!!!
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06.11.2024 18:41 Відповісти
Ну, тут фівті -фівті , або золотий вік- або золотий дощ!
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06.11.2024 10:09 Відповісти
США выбрали клоуна, преступника (неоднократного), балабола, лжеца, идиота, расиста, фашиста, любителя автократий и диктатур, <************* paба, ненавистника Европы, НАТО и Украины. Америка деградировала и сошла с ума. Американский дypак победил. Готовьтесь к еще более тяжелым временам.
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06.11.2024 10:10 Відповісти
Так в Україні ітак жопа. Я в ЗСУ, а ти чим займаєшся?!
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06.11.2024 10:12 Відповісти
ти, падло, в сраці
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06.11.2024 10:19 Відповісти
Брешеш!
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06.11.2024 10:21 Відповісти
Тяжело, но не жопа. А вот с трампом будет жопа, потому что никакого оружия и финансирования не будет, можно не сомневаться. paшka таким образом получает ослабленную Украину, которую можно оккупировать еще бОльшими темпами.
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06.11.2024 10:30 Відповісти
Американська економіка суттєво виграє від військової допомоги Україні. По перше, утилізує військове барахло. По друге, відбувається повна дискредитація ********** як військової сили і її озброєння яке тепер вже майже неможливо продати будь де в світі. По третє, розпад кацапської федерації автоматично призведе до ослаблення "вісі зла", що гарантуватиме подальшу експансію і процвітання американських корпорацій. Відмова від допомоги Україні призведе до поступової ізоляції США і втрати ринків, що, в свою чергу, викличе центробіжні тенденції всередині США наслідком яких стане різке падіння рівня життя і навіть бунти. Саме про це марять ***** з Сі...
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06.11.2024 11:12 Відповісти
Трішки не так, московському козирю дозволили виграти вибори всупереч соцопитуванням з перевагою Харіс. Рашистський план у США був не так на перемогу козиря, як на громадянську війну у разі його програшу, зважаючи на розділеність суспільства, козир сам дав наперед знати, що не визнає жодних результатів окрім своєї перемоги.
Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу.
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06.11.2024 16:13 Відповісти
https://x.com/Lt_Kizhe

Подпоручик Киже



https://x.com/Lt_Kizhe

@Lt_Kizhe

·

https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905 17h

Администрация Байдена заблокировала поставки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AEW) ASC 890, известного как Saab 340, которые Швеция обещала поставить Украине. На самолете стоит много американского оборудования, поэтому без разрешения США передачи не будет.

https://x.com/Lt_Kizhe/status/1853804554904559905/photo/1



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06.11.2024 10:12 Відповісти
Русні навіть м'ясо витрачати не треба буде. Спокійно спалить ЗСУ КАБами з безпечної відстані.
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06.11.2024 10:13 Відповісти
А досі що їм заважало?
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06.11.2024 10:17 Відповісти
Нічого. І вже не заважатиме.
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06.11.2024 12:35 Відповісти
Хозяїн - барін. В нього свої бачення. Інше питання - де наша зброя?
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06.11.2024 10:18 Відповісти
Коли це АВАКСИ в Україні виробляли? І ще, чи не хазяїн - пан примусив Україну роззброїтися під пусті обіцянки-цяцянки? Це означає - кидалово.
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06.11.2024 10:56 Відповісти
Так сходить жопа...
З загоризонта...
Рожева...
Як місяць...

Всі дивнозаври-
Жереть... Та лайно місять...

В період палеоозонта...
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06.11.2024 10:48 Відповісти
Написано. ...Не сотвори собі кумира... Но це не про нас, Трамп, Трамп! Трааамп!!!!
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06.11.2024 10:13 Відповісти
Трамп поставить проросійську владу в Україні, і війна закінчиться.
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06.11.2024 10:16 Відповісти
вже було , і де влада
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06.11.2024 10:18 Відповісти
Це як, тебе з Глевахи випустять?
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06.11.2024 10:18 Відповісти
Епоха бідності закінчилась не тільки в Україні!Прийшла потужна команда рехформаторів моно більшості в США.Ліквідатори державності(Степан Хмара)!Мудрий нарід сша подумав що хуже не будет.
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06.11.2024 10:16 Відповісти
Що ж, дива не сталося, схоже, популіст Трамп перемагає вдруге - людям хочеться солодкої брехні.

Це значить, що державні конституційні запобіжники США від президента-ідіота і зрадника чекає чергове випробування міцності, а українці нарешті зможуть зрозуміти, що значить насправді лишитись без підтримки Заходу. Як то кажуть, бачили очі, що купували, то тепер їжте, хоч повилазьте. Доведеться сповна зіткнутись з власним вибором 2019 року.
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06.11.2024 10:16 Відповісти
Гривня вже падає.
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06.11.2024 10:19 Відповісти
Зате у ЗЄ тепер картбланш валити всі свої пройоби на відсутність підтримки буде.

А що Зеленський? То Трамп все зіпсував.
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06.11.2024 10:20 Відповісти
...Колись це мало статись, не можна все життя сидіти на шиї в союзників, при цьому гадити на них і залежати від виборів в іншій країні. Українцям час усвідомити свою суб'єктність. Що за все, що відбувається в їх країні, відповідальні перш за все вони самі.
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06.11.2024 10:29 Відповісти
ну, він особисто на трампа так котити не буде - але його позитивні блохери за командою подляка все "пояснять", чому потрібна була капітуляція України....
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06.11.2024 10:30 Відповісти
Немає більше державних запобіжників - Сенат вже республіканський, Палата представників теж, як і Верховний суд. Вся влада в одних руках - руках нарциса, абьюзера, гвалтівника, злочинця, шахрая та зрадника.
Да здравствуєт донні перший - король всєя амєрікі!
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06.11.2024 10:47 Відповісти
Трагедія невірного розуміння демократії, що безмозкий охлос користується правом вибору долі держави..
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06.11.2024 10:54 Відповісти
Московський план успішно обкатаний в Україні, реалізували у США.
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06.11.2024 16:18 Відповісти
Таких кончених, як попередня американська адміністрація Бідона( мабуть?? ) в Штатах ніколи не було. Це вони посадили Україну на голодний паєк з озброєнням, і киданули з лендлізом
◇◆♧♣♡♥☆◆◇♧♣♥♡♣★☆♧◆◇←◇♧♣★☆♧◇◇☆♡♥¤♣♧☆★♥♧◇←♧→♣¤♥☆♧♣★☆◆¤♥‧
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06.11.2024 10:18 Відповісти
Нічого, тепер Трамп як дасть ..... дві сотні Джавелінів. Щоб такі як ти, могли цим гордитись наступні 4-8 років.
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06.11.2024 10:22 Відповісти
Я не такий ідіот, тому не гордий.
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06.11.2024 10:54 Відповісти
вуха бережи
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06.11.2024 10:19 Відповісти
Ну все ж , попри всі мінуси , в цьому всьому є й один жирний плюс - нарешті виженуть в Білого дому підсрачниками того й..ного окуня - Саллівана .
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06.11.2024 10:19 Відповісти
Но и будем скучать по игре на гитаре Энтони Млынчика чи на чем он там играл
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06.11.2024 10:22 Відповісти
Все ж він грав професійно на гітарі, РУКАМИ...
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06.11.2024 10:31 Відповісти
Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад... конец эпохи бедности.
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06.11.2024 10:20 Відповісти
Як оці всі радощі трампістів нагадують мені 2019-тий рік і запитання "а чи вистачить чорної ікри для всіх нас"....
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06.11.2024 10:28 Відповісти
В оригіналі було шо пєнси будуть їсти чорну ікру на свою пенсію, лише б вистачило в рибі ікри. Тож якшо ви не пенсіонер, то не роззявляйте рота на ту ікру
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06.11.2024 10:44 Відповісти
Да ладно вам. Как будто сами на такое не велись. Видел недавно старый агитационный клип Яценюка "Що таке угода з ЄС". Это зарплаты и пенсии в 5 разiв выше ніж зараз, дешевая современная медицина, жизнь на 15 лет дольше, лучшие европейские университеты, справедливые суды, технологии и инвестиции, свободные путешествия по Европе.
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06.11.2024 10:38 Відповісти
Так все ж єто было при Порошенко. Но нарид захотел жить на 15 лет меньше, в европу не ездить бо из концлагеря не выпускают, зарплаты и налоги с тарифами сами знаете
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06.11.2024 10:39 Відповісти
По-моему клип до 14-го года. Там написано что он из Батькiвщины.
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06.11.2024 10:44 Відповісти
я тобі персонально нагадаю твою агітацію стосовно капітуляції України - коли твій гуру трамбон вимагатиме відмови ЕрЗе і народу України від суверинітету над окупованими територіями і виводу ЗСУ з ще не окупованих...
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06.11.2024 10:47 Відповісти
Шо пообіцяв? Зцілення через золотий дощ??? Ну він в цьому експерт...
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06.11.2024 10:41 Відповісти
а золотой унитаз?
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06.11.2024 10:43 Відповісти
І золотий батон кожному, хто голосував за рудого.
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06.11.2024 11:27 Відповісти
God Вless America.
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06.11.2024 10:50 Відповісти
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06.11.2024 10:58 Відповісти
Будет золотой дождь и США и всему миру.
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06.11.2024 11:06 Відповісти
Як показали дослідження , у всьому світі 75% інертного малодумаючого населення. Це на практиці доведено виборами презе у 2019 , та у США в 24. Настали темні часи. Для України .
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06.11.2024 11:10 Відповісти
Темні вони будуть не тільки для України
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06.11.2024 11:25 Відповісти
Зелений теж обіцяв золоті гори…
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06.11.2024 11:22 Відповісти
и он их дал. своим зеленым подельникам...
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06.11.2024 11:50 Відповісти
Дебілізм крокує по планеті…
Перемога трампакса = перемога рашки, перемога диктатур, перемога тероризму…
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06.11.2024 11:24 Відповісти
Зелене тупориле лайно також обіцяло кінець бідности.....
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06.11.2024 11:31 Відповісти
давай трамп оружие и деньги. тебе 30% отката, 30% зелень растащит и с барского плеча процентов 40 Украине
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06.11.2024 12:27 Відповісти
В нас теж один обіцяв ))) обісцяв (((
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06.11.2024 13:23 Відповісти
А чому ні? Якщо це працює кожного разу. Казкарі змінюються, але це працює кожен *обаний раз.
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06.11.2024 13:32 Відповісти
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06.11.2024 14:26 Відповісти
За такими обіцянками зазвичай йдуть біди...
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06.11.2024 18:18 Відповісти
А ось і пи**ець як він є. Буде у нас ще й Американська Народно-Демократична Республіка...
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06.11.2024 19:12 Відповісти
ЗЦІЛЕННЯ ТАМ МАБУТЬ БІЛЬШЕ ПРО БЛАЖЕННИХ... !?) А ВІК ВІН ТОЧНО НІ ПРОЖИВЕ !!!
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06.11.2024 19:48 Відповісти
Щодо "золотого віку для Америки" - ну це він загнув. Він що не бачить що у глобалбному світі, запит на демократію стає все примарнішою. Тоталітарні режими по всьому світі зараз реваншують. Але золотий вік, навіть у окремо взятій країні все таки можливий, навіть по при глобальні війни по всьому світі і наступі толетаризму, на вільний світ та демократію. То ж ізолюватися у Америки (тільки для американців) не вийде. Бо ця ізоляція може дорого обійтися для неї самої втратою лідерства, як світового геополітичного гравця. Р.S. Можливо тоді вислів: -"Остров Свободи", набуде нового змісту (для Америки).
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06.11.2024 20:48 Відповісти
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