Я збираюся зупинити війни, - Трамп

Дональд Трамп, який вже заявив про свою перемогу на президентських виборах у США, запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн". Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни", - заявив Трамп.

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Як повідомлялося, Трамп вже оголосив себе переможцем та пообіцяв Америці "зцілення" і "золотий вік".