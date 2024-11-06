Я збираюся зупинити війни, - Трамп
Дональд Трамп, який вже заявив про свою перемогу на президентських виборах у США, запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн". Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни", - заявив Трамп.
Як повідомлялося, Трамп вже оголосив себе переможцем та пообіцяв Америці "зцілення" і "золотий вік".
Топ коментарі
+51 Порохобандерівець
показати весь коментар06.11.2024 10:21 Відповісти Посилання
+44 Andrew Moon
показати весь коментар06.11.2024 10:23 Відповісти Посилання
+30 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.11.2024 10:38 Відповісти Посилання
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Хоча може і Альцгеймер, тут довідка від лікаря треба.
Але все одно - Україні робити своє.
Отих багатьох десятків тисяч людей, які загинули або стали інвалідами, щоб перемогла путінська шльондра трамп і Україна все одно підписала капітуляцію, але на ще гірших умовах, ніж це було б в Стамбулі.
Поразка Гарріс була прогнозована. Навіщо ви, імбіцили, витрачаєте мільярди доларів на зброю, якою Україна все одно не могла здобути перевагу над кацапами? Вся та західна "броня" була даремно витрачена, бо без F-16 з усією необхідною зброєю не було і не могло бути переможної стратегії. Всі ті мільярди доларів з кишень платників податків - все в дупу.
Навіть зараз у нас нема ракет JASSM для F-16. Ви або допомагайте для прийнятного кінцевого результату, або чесно скажіть "у нас нема яєць, ми толерастичні імпотенти і боїмося #уйла" і тоді не викидайте шалені кошти внікуди, бо вас же тварюк не виберуть. І не вибрали. І правильно зробили. Бо демократична партія обіцяла й надалі викидати гроші не на перемогу України, а просто на війну.
Все буде гаразд.
Респубіканці це військові заводи. А досягнення прибутку на постачаннях зброї ніхто не скасовував. Трамп блокував постачання зброї при демократах, але коли з Трампом поговорили спонсори республіканської партії, почалося постачання зброї в Україну. Трамп перший відправив джавеліни.
Демократ Обама забороняв постачати все військове спорядження та **********.
Все буде гаразд.
Вже був такий геній один.
Не остановилась война?ну, я сделав что мог!