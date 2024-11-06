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Европейские лидеры поздравляют Трампа с победой: Надеемся на усиление стратегической связи

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, президент Франции поздравил Трампа с победой и заявил о готовности сотрудничать с ним, как и при предыдущем его президентстве "с уважением и амбициями, ради мира и процветания".

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Трампом в последующие годы.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в поздравлении, что США и Италия - "сестринские" страны, объединенные общими ценностями и исторической дружбой.

"Это стратегическая связь, которую я, убеждена, мы сейчас усилим еще больше", - добавила она.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в приветствии отметил, что Соединенные Штаты являются важным союзником Нидерландов, в частности в НАТО.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер Бельгии Александр де Кроо надеется на дальнейшее укрепление трансатлантических связей с США, отметил он в поздравлении.

Європейські лідери вітають Трампа

Премьер Испании Педро Санчез заявил в поздравлении: "Мы будем работать над нашими стратегическими двусторонними отношениями и крепким трансатлантическим партнерством".

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лидер Финляндии Александр Стубб отметил, что Финляндия и США являются близкими союзниками по многим направлениям, в частности в безопасности, технологиях и бизнесе.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в поздравлении заявил, что с нетерпением ждет совместной работы и продолжения отличных отношений между США и Швецией.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

"Поздравляем, господин президент Дональд Трамп! Вы сделали это!" - написал президент Польши Анджей Дуда.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна дорожит своими отношениями с Соединенными Штатами.

"И надеется на углубление нашего сотрудничества ради будущего большего процветания и безопасности для нашего народа", – сказала она.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Литвы Гитанас Науседа в приветствии Трампа заявил, что США являются ключевым стратегическим партнером страны.

"Мы оба серьезно относимся к нашей безопасности. Литва сейчас выделяет 3,5% ВВП на оборону и продолжит увеличивать наши инвестиции. Трансатлантическое единство имеет решающее значение!" - добавил он.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что надеется на сотрудничество с Трампом для укрепления двусторонних отношений и трансатлантического партнерства.

"Европе нужны сильные США, а США - сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером США", - сказал он.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Эстонии Алар Каррис поздравил Трампа, заявив, что его страна ценит свой крепкий союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и общей приверженности глобальной безопасности.

"Мы надеемся на продолжение укрепления нашего тесного сотрудничества в последующие годы", - добавил Каррис.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Также Трампа поздравил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что лидерство Трампа снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Трампа является самым большим возвращением в политической истории США.

"Очень нужная победа для мира!" - сказал он.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Сербии Александар Вучич также присоединился к поздравлениям.

"Вместе мы противостоим серьезным вызовам, которые впереди. Сербия стремится работать с США для стабильности, роста и мира", - добавил лидер Сербии.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.

Также читайте: Я собираюсь остановить войны, - Трамп

Автор: 

Европа (1941) поздравление (1066) США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+9
Біжать наввипередки.
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06.11.2024 11:00 Ответить
+6
«Урядова та близька до правлячих сфер паризька преса від крайньої самовпевненості перейшла до повного занепаду духу та неприхованого страху. Типовою для її поведінки в ці дні була строга послідовність епітетів, що додавалися до Наполеона в міру його наступального руху з півдня на північ. Перша звістка: "Корсиканське чудовисько висадилося в бухті Жуан". Друга звістка: "Людожер йде до Граса". Третя звістка: "Узурпатор увійшов у Гренобль". Четверта звістка: "Бонапарт зайняв Ліон". П'ята звістка: "Наполеон наближається до Фонтенбло". Шоста звістка: "Його імператорська величність очікується сьогодні у своєму вірному Парижі". Вся ця літературна гама вмістилася в тих самих газетах, при одній і тій же редакції протягом декількох днів».
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06.11.2024 11:06 Ответить
+6
Гитлера тоже когда то поздравляли. Потом за головы хватались
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06.11.2024 11:12 Ответить
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Біжать наввипередки.
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06.11.2024 11:00 Ответить
Ну так Британія стратегічний партнер.Та ядерні ракети,на підводних човнах,американські.Такого навіть в Ізраїлю немає.
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06.11.2024 11:11 Ответить
Хтось "біжить" а наша Моніка Зєлінскі пудрить носік і красить губки...
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06.11.2024 11:18 Ответить
Трамп, як і ***** поставлений для знищення країни.
Його монобільшіс в сенаті конгресі буде діяти як і зеШОБЛО у ВР.
У них обох ОДНІ Й ТІ САМІ політтехнологи.
В Україні цей механізм тестували. Порахували усі провали...
Тому маск-МОСковський і купив Twitter, та вклався у bitcoin.

Америку зроблять знову великою ПРОВІНЦІЄЮ.
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06.11.2024 12:00 Ответить
Ні.Америка буде великою супердержавою.Навіть ще кращою.
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06.11.2024 12:23 Ответить
Припізнились! - Орбан вже
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06.11.2024 11:00 Ответить
обережніше! перука злетить і вуса відліпляться!
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06.11.2024 11:01 Ответить
Не зовсім. На ранок її вже не вітали.
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06.11.2024 11:04 Ответить
Мабуть, Середньовіччя для людства зарано закінчилось, настає дубль 2.
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06.11.2024 11:05 Ответить
А я здається знаю,хто ви є.
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06.11.2024 11:13 Ответить
Форумчанка.
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06.11.2024 11:32 Ответить
А у вас є ще тут аккаунт?Форумнчанка,це не не нік,а просто слово.
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06.11.2024 11:40 Ответить
Я просто міг помилитися і все.
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06.11.2024 11:41 Ответить
От бачите)
Знов)))
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06.11.2024 11:56 Ответить
привітання від @уйла вже було?
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06.11.2024 11:05 Ответить
північнокорейський пончик вже привітав по старій пам'яті?
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06.11.2024 11:08 Ответить
цікаво, а бульбофюрер ************ вітатиме трампа?
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06.11.2024 11:09 Ответить
Навряд чи. А питання на засипку.
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06.11.2024 11:12 Ответить
пуйло уже поздравило "товарища Трампа" с их общей победой?
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06.11.2024 11:05 Ответить
***** коли привітає? Коли будуть "заключать сдєлку"?
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06.11.2024 11:05 Ответить
«Урядова та близька до правлячих сфер паризька преса від крайньої самовпевненості перейшла до повного занепаду духу та неприхованого страху. Типовою для її поведінки в ці дні була строга послідовність епітетів, що додавалися до Наполеона в міру його наступального руху з півдня на північ. Перша звістка: "Корсиканське чудовисько висадилося в бухті Жуан". Друга звістка: "Людожер йде до Граса". Третя звістка: "Узурпатор увійшов у Гренобль". Четверта звістка: "Бонапарт зайняв Ліон". П'ята звістка: "Наполеон наближається до Фонтенбло". Шоста звістка: "Його імператорська величність очікується сьогодні у своєму вірному Парижі". Вся ця літературна гама вмістилася в тих самих газетах, при одній і тій же редакції протягом декількох днів».
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06.11.2024 11:06 Ответить
Все буде чотко.
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06.11.2024 11:09 Ответить
Пам'ятаю параша "спаленная пожаром французам отдана".
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06.11.2024 11:11 Ответить
Это анекдот. В Греции сети есть всё. Даже сканы парижских газет того времени.
Природная лень, и не знание языка мешают нам в этом убедиться
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06.11.2024 12:34 Ответить
Анекдот, не анекдот, по суті так і є.
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06.11.2024 12:40 Ответить
Які вони всі не щирі
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06.11.2024 11:06 Ответить
А колегія виборців вже проголосувала?
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06.11.2024 11:07 Ответить
Нормальний чувак. Хто ще не поклонився?
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06.11.2024 11:08 Ответить
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06.11.2024 11:09 Ответить
В ОПі шампанське фонтанами! Ще один союзник антимайданівцям в доведенні "нєпанятново канфлікта мєжду двумя братскімі народамі" до кінця.
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06.11.2024 11:12 Ответить
Гитлера тоже когда то поздравляли. Потом за головы хватались
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06.11.2024 11:12 Ответить
Не варто посипати голову попелом услід "уходящего Бідона". Він зробив менш того, що повинен і міг би зробити.

Не варто зачаровуватись новонародженим Президентом Трампом. Він зробить не більш того, що міг би зробити.

Але саме при ньому війна закінчиться.

І - гірше не буде. Насправді, справа не в Трампах, а в Голобородьках.
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06.11.2024 11:12 Ответить
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06.11.2024 11:16 Ответить
Бідон нічого не робив. Команда. Трамп зробить. Лапшу навішав, але зробить. Куйло не піде на у ступки, получи фашист томагавк.
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06.11.2024 11:17 Ответить
Байден не дал ***** захватить всю Украину, kaцапчик. И устроить на ней одну большую Бучу.
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06.11.2024 12:17 Ответить
Поздоровляю ідіотів,хто топив за трампа.Це початок кінця демократіям не тіки в США аі в ЄС.Я вже мовчу за Україну,яка проголосувала за "доброго царя з народу" ,який все порішає.
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06.11.2024 11:14 Ответить
Давай з аргументами, чому буде так, як ти написав.

Цікаво почитати, що за маячню ти вигадаєш (хоча думаю ніяких аргументів не буде).
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06.11.2024 11:39 Ответить
"Демократи" - це ті котрі "насильно" усунули вибранного кандидата на праймеріз...
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06.11.2024 12:23 Ответить
Щось дуже короткі привітання.👌
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06.11.2024 11:14 Ответить
Молодцы. Быстро переобулись.
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06.11.2024 11:15 Ответить
Ніхто з них не згадає, не наголошуватиме, що Україна відмовилась від укладення міждержавного договору з США на лендліз військової техніки в 2022-му році...
Але пам'ятатимуть
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06.11.2024 11:18 Ответить
Питання, чому ленд-ліз так і не запрацював за півтора року повномасштабної війни, неодноразово підіймалося в Україні і в США.

Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - https://www.holosameryky.com/a/white-house-lend-lease/6657075.html цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання.
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06.11.2024 11:58 Ответить
Можна посилання на відмову України?

Тому що інші заяви були:
"Ми скористаємось лендлізом, якщо республіканці не дадуть грошей"
"Президенту не потрібен лендліз, тому що має PDA"
і т.п.
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06.11.2024 12:18 Ответить
Це вже супер профі лідер? Ну зі скандалами хоть не підер і не нюхач.
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06.11.2024 11:19 Ответить
Меланія ще не в курсі по 8 грн. скумбрія. Зайшов зранку в магазин. Ми не в Європі. Європа ховається по цінах. Занурюємся. Скільки вже міністрів сказали? Що пиз, да.
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06.11.2024 11:22 Ответить
Еще не вечер, Вайкуле.
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06.11.2024 11:23 Ответить
І ще - не будте наївними. Треба розуміти, що ВСІ президенти - це менеджери (голобородьки) у руках справжніх володарів світу.
Ну не думаєете ж ви, що плюгавий путен може тримати світові яйла у своїй ручонкє?
Це все макабричний спектакль. І про сценарій ми вже здогадуємося.
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06.11.2024 11:21 Ответить
Пиши конкретно. Якою рукою ліваю, яйця в мошонці. Накуй йому то треба? Там є кому тримати.
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06.11.2024 11:25 Ответить
Пишу конкретно. Обома руками. Волохаті світові яйла. Так - зайшло? 🤣
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06.11.2024 11:48 Ответить
Може тобі зайшло? Читай Біблію. Не суди по собі і сам осуджений не будеш.
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06.11.2024 11:52 Ответить
Ага світова змова...рептилоїди...світова влада
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06.11.2024 11:27 Ответить
Тупеньких привчили висміювати "змову". Придурку, до чого тут змова?
Якщо країнами всередині можуть керувати олігархи, то чому світом не можуть керувати надбагаті глобалістські власники світових фінінсів?
Ти хоч думай трохи, а не повторювати тупо "змова". тебе зазомбували бути тупим кукурікалом. І отаке динєголове хоче висміяти мої коменти? Та пішов ти нах.
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06.11.2024 11:44 Ответить
Без конкретних прізвищ це ні про що.
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06.11.2024 11:56 Ответить
Ви не знали? Майже всі світові п лідери, це змова. Зменшення населення Землі
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06.11.2024 12:03 Ответить
Майже...а можеш хоч одного назвати, хто не в змові?
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06.11.2024 12:07 Ответить
Анатолій, Олександр..... і є ще. Роботяги. Не то що я доходяга.👍
Навіть на війну не беруть. Т. е. я обмежено придатний офіцер запасу. 4-ту повітску на початок грудня. Без наміків на ....Пенсіонер майором звільнився.
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06.11.2024 12:13 Ответить
З МВС. По сімейним обставинам. Та треба було.
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06.11.2024 12:14 Ответить
Анатолій і Олександр це світові лідери, які не в змові...всім розкажу...
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06.11.2024 12:17 Ответить
Кажи. Мені покуй.
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06.11.2024 12:19 Ответить
Верю, не верю. А, отдавай...
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06.11.2024 12:04 Ответить
А Лукашенко чий менеджер?
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06.11.2024 11:28 Ответить
Хто? Чуашеско бульбулятор?
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06.11.2024 11:54 Ответить
Лукашенко.
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06.11.2024 11:58 Ответить
Байден своєю нерішучістю подарував Трампу президентство
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06.11.2024 11:23 Ответить
посилення співпраці зі свинособакостаном. Ню ню
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06.11.2024 11:23 Ответить
Холопи вітають пана.
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06.11.2024 11:25 Ответить
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06.11.2024 11:26 Ответить
Респи вже не ті, що раніше. Трамп недостойний бути навіть лайном на чоботях Рейгана.
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06.11.2024 11:27 Ответить
чекаемо відосіки від трампа.
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06.11.2024 11:31 Ответить
Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа
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06.11.2024 11:35 Ответить
путин мовчить
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06.11.2024 11:40 Ответить
Пока никакой трагедии нет. Трагедия начнется после Инагурации, когда ДиВэнс станет законным вице-президентом. Тогда сами республиканцы устранят этого старого мудака Трампа. И обвинят в этом Украину. Вот тогда ДиВэнс станет реальным президентом. И начнется реальная диктатура и реальный фашизм.
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06.11.2024 11:40 Ответить
Міша, не плети дурниць.
Як "устранят"? Пожмут руку перстнєм Борджиа?
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06.11.2024 11:45 Ответить
Медведєв пригрозив Трампу долею Кеннеді...
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06.11.2024 12:01 Ответить
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06.11.2024 11:44 Ответить
Мабуть бояться, що США вийде з НАТО.
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06.11.2024 11:49 Ответить
mozet i tak,no vriatli stati vydet iz NATO im samim NATO nuzna takze sojuzniki kak primer briti.Silni ES takze samim statam nuzen,eto ne nicije kitaj i bomzi rosija
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06.11.2024 12:07 Ответить
Припинення війни? Це добре. Нові вибори, новий президент. Хто? Напевне Порошенко.
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06.11.2024 12:17 Ответить
Tramp budet rukovodit orkestrom,iz etogo sto vydno.On neprognozirujemi,zaxocet vediot vojska v Ukrainu i osvobodit zaxvacenyje teriotriji za 24 casa bez problem,mozet i idti ustubki kacapam toze,Kak budet uvydem
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06.11.2024 12:17 Ответить
Цікаво
Чи замінять тепер посла України в США
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06.11.2024 12:19 Ответить
 
 