Европейские лидеры поздравляют Трампа с победой: Надеемся на усиление стратегической связи

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, президент Франции поздравил Трампа с победой и заявил о готовности сотрудничать с ним, как и при предыдущем его президентстве "с уважением и амбициями, ради мира и процветания".

Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Трампом в последующие годы.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в поздравлении, что США и Италия - "сестринские" страны, объединенные общими ценностями и исторической дружбой.

"Это стратегическая связь, которую я, убеждена, мы сейчас усилим еще больше", - добавила она.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в приветствии отметил, что Соединенные Штаты являются важным союзником Нидерландов, в частности в НАТО.

Премьер Бельгии Александр де Кроо надеется на дальнейшее укрепление трансатлантических связей с США, отметил он в поздравлении.

Премьер Испании Педро Санчез заявил в поздравлении: "Мы будем работать над нашими стратегическими двусторонними отношениями и крепким трансатлантическим партнерством".

Лидер Финляндии Александр Стубб отметил, что Финляндия и США являются близкими союзниками по многим направлениям, в частности в безопасности, технологиях и бизнесе.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в поздравлении заявил, что с нетерпением ждет совместной работы и продолжения отличных отношений между США и Швецией.

"Поздравляем, господин президент Дональд Трамп! Вы сделали это!" - написал президент Польши Анджей Дуда.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна дорожит своими отношениями с Соединенными Штатами.

"И надеется на углубление нашего сотрудничества ради будущего большего процветания и безопасности для нашего народа", – сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа в приветствии Трампа заявил, что США являются ключевым стратегическим партнером страны.

"Мы оба серьезно относимся к нашей безопасности. Литва сейчас выделяет 3,5% ВВП на оборону и продолжит увеличивать наши инвестиции. Трансатлантическое единство имеет решающее значение!" - добавил он.

Лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что надеется на сотрудничество с Трампом для укрепления двусторонних отношений и трансатлантического партнерства.

"Европе нужны сильные США, а США - сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером США", - сказал он.

Президент Эстонии Алар Каррис поздравил Трампа, заявив, что его страна ценит свой крепкий союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и общей приверженности глобальной безопасности.

"Мы надеемся на продолжение укрепления нашего тесного сотрудничества в последующие годы", - добавил Каррис.

Также Трампа поздравил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что лидерство Трампа снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Трампа является самым большим возвращением в политической истории США.

"Очень нужная победа для мира!" - сказал он.

Президент Сербии Александар Вучич также присоединился к поздравлениям.

"Вместе мы противостоим серьезным вызовам, которые впереди. Сербия стремится работать с США для стабильности, роста и мира", - добавил лидер Сербии.

По данным издания Fox News, кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.

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