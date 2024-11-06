Європейські лідери вітають Трампа із перемогою: Сподіваємось на посилення стратегічного зв’язку

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, президент Франції привітав Трампа із перемогою та заявив про готовність співпрацювати із ним, як і за попереднього його президентства "з повагою та амбіціями, задля миру і процвітання".

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці з Трампом в наступні роки.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у привітанні, що США та Італія - "сестринські" країни, об'єднані спільними цінностями та історичною дружбою.

"Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше", - додала вона.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у привітанні зазначив, що Сполучені Штати є важливим союзником Нідерландів, зокрема в НАТО.

Прем'єр Бельгії Александер де Кроо сподівається на подальше зміцнення трансатлантичних зв’язків із США, зазначив він у привітанні.

Прем'єр Іспанії Педро Санчез заявив у привітанні: "Ми працюватимемо над нашими стратегічними двосторонніми відносинами та міцним трансатлантичним партнерством".

Лідер Фінляндії Александр Стубб зазначив, що Фінляндія та США є близькими союзниками на багатьох напрямках, зокрема в безпеці, технологіях та бізнесі.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон у привітанні заявив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу та продовження чудових відносин між США та Швецією.

"Вітаємо, пане президенте Дональде Трамп! Ви зробили це!" - написав президент Польщі Анджей Дуда.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна дорожить своїми відносинами зі Сполученими Штатами.

"І сподівається на поглиблення нашої співпраці заради майбутнього більшого процвітання та безпеки для нашого народу", - сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа у привітанні Трампа заявив, що США є ключовим стратегічним партнером країни.

"Ми обоє серйозно ставимося до нашої безпеки. Литва зараз виділяє 3,5% ВВП на оборону та продовжить збільшувати наші інвестиції. Трансатлантична єдність має вирішальне значення!" - додав він.

Лідер Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що сподівається на співпрацю із Трампом для зміцнення двосторонніх відносин і трансатлантичного партнерства.

"Європі потрібні сильні США, а США - сильна Європа. Латвія є і буде сильним і надійним партнером США", - сказав він.

Президент Естонії Алар Карріс привітав Трампа, заявивши, що його країна цінує свій міцний союз зі Сполученими Штатами, заснований на спільних демократичних ідеалах і спільній відданості глобальній безпеці.

"Ми сподіваємось на продовження зміцнення нашої тісної співпраці в наступні роки", - додав Карріс.

Також Трампа привітав генсек НАТО Марк Рютте, зазначивши, що лідерство Трампа знову матиме ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога Трампа є найбільшим поверненням в політичній історії США.

"Дуже потрібна перемога для світу!" - сказав він.

Президент Сербії Александар Вучич також доєднався до привітань.

"Разом ми протистоїмо серйозним викликам, які попереду. Сербія прагне працювати зі США задля стабільності, зростання та миру", - додав лідер Сербії.

За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

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