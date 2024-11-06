УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8894 відвідувача онлайн
Новини
6 718 91

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою: Сподіваємось на посилення стратегічного зв’язку

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, президент Франції привітав Трампа із перемогою та заявив про готовність співпрацювати із ним, як і за попереднього його президентства "з повагою та амбіціями, задля миру і процвітання".

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці з Трампом в наступні роки.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у привітанні, що США та Італія - "сестринські" країни, об'єднані спільними цінностями та історичною дружбою.

"Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше", - додала вона.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у привітанні зазначив, що Сполучені Штати є важливим союзником Нідерландів, зокрема в НАТО.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єр Бельгії Александер де Кроо сподівається на подальше зміцнення трансатлантичних зв’язків із США, зазначив він у привітанні.

Європейські лідери вітають Трампа

Прем'єр Іспанії Педро Санчез заявив у привітанні: "Ми працюватимемо над нашими стратегічними двосторонніми відносинами та міцним трансатлантичним партнерством".

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лідер Фінляндії Александр Стубб зазначив, що Фінляндія та США є близькими союзниками на багатьох напрямках, зокрема в безпеці, технологіях та бізнесі.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон у привітанні заявив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу та продовження чудових відносин між США та Швецією.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

"Вітаємо, пане президенте Дональде Трамп! Ви зробили це!" - написав президент Польщі Анджей Дуда.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна дорожить своїми відносинами зі Сполученими Штатами.

"І сподівається на поглиблення нашої співпраці заради майбутнього більшого процвітання та безпеки для нашого народу", - сказала вона.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Литви Гітанас Науседа у привітанні Трампа заявив, що США є ключовим стратегічним партнером країни.

"Ми обоє серйозно ставимося до нашої безпеки. Литва зараз виділяє 3,5% ВВП на оборону та продовжить збільшувати наші інвестиції. Трансатлантична єдність має вирішальне значення!" - додав він.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Лідер Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що сподівається на співпрацю із Трампом для зміцнення двосторонніх відносин і трансатлантичного партнерства.

"Європі потрібні сильні США, а США - сильна Європа. Латвія є і буде сильним і надійним партнером США", - сказав він.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Естонії Алар Карріс привітав Трампа, заявивши, що його країна цінує свій міцний союз зі Сполученими Штатами, заснований на спільних демократичних ідеалах і спільній відданості глобальній безпеці.

"Ми сподіваємось на продовження зміцнення нашої тісної співпраці в наступні роки", - додав Карріс.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Також Трампа привітав генсек НАТО Марк Рютте, зазначивши, що лідерство Трампа знову матиме ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним. 

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога Трампа є найбільшим поверненням в політичній історії США.

"Дуже потрібна перемога для світу!" - сказав він.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

Президент Сербії Александар Вучич також доєднався до привітань. 

"Разом ми протистоїмо серйозним викликам, які попереду. Сербія прагне працювати зі США задля стабільності, зростання та миру", - додав лідер Сербії.

Європейські лідери вітають Трампа із перемогою

За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Також читайте: Я збираюся зупинити війни, - Трамп

Автор: 

Європа (1899) привітання (738) США (23607) Трамп Дональд (6308)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Біжать наввипередки.
показати весь коментар
06.11.2024 11:00 Відповісти
+6
«Урядова та близька до правлячих сфер паризька преса від крайньої самовпевненості перейшла до повного занепаду духу та неприхованого страху. Типовою для її поведінки в ці дні була строга послідовність епітетів, що додавалися до Наполеона в міру його наступального руху з півдня на північ. Перша звістка: "Корсиканське чудовисько висадилося в бухті Жуан". Друга звістка: "Людожер йде до Граса". Третя звістка: "Узурпатор увійшов у Гренобль". Четверта звістка: "Бонапарт зайняв Ліон". П'ята звістка: "Наполеон наближається до Фонтенбло". Шоста звістка: "Його імператорська величність очікується сьогодні у своєму вірному Парижі". Вся ця літературна гама вмістилася в тих самих газетах, при одній і тій же редакції протягом декількох днів».
показати весь коментар
06.11.2024 11:06 Відповісти
+6
Гитлера тоже когда то поздравляли. Потом за головы хватались
показати весь коментар
06.11.2024 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біжать наввипередки.
показати весь коментар
06.11.2024 11:00 Відповісти
Ну так Британія стратегічний партнер.Та ядерні ракети,на підводних човнах,американські.Такого навіть в Ізраїлю немає.
показати весь коментар
06.11.2024 11:11 Відповісти
Хтось "біжить" а наша Моніка Зєлінскі пудрить носік і красить губки...
показати весь коментар
06.11.2024 11:18 Відповісти
Трамп, як і ***** поставлений для знищення країни.
Його монобільшіс в сенаті конгресі буде діяти як і зеШОБЛО у ВР.
У них обох ОДНІ Й ТІ САМІ політтехнологи.
В Україні цей механізм тестували. Порахували усі провали...
Тому маск-МОСковський і купив Twitter, та вклався у bitcoin.

Америку зроблять знову великою ПРОВІНЦІЄЮ.
показати весь коментар
06.11.2024 12:00 Відповісти
Ні.Америка буде великою супердержавою.Навіть ще кращою.
показати весь коментар
06.11.2024 12:23 Відповісти
Припізнились! - Орбан вже
показати весь коментар
06.11.2024 11:00 Відповісти
обережніше! перука злетить і вуса відліпляться!
показати весь коментар
06.11.2024 11:01 Відповісти
Не зовсім. На ранок її вже не вітали.
показати весь коментар
06.11.2024 11:04 Відповісти
Мабуть, Середньовіччя для людства зарано закінчилось, настає дубль 2.
показати весь коментар
06.11.2024 11:05 Відповісти
А я здається знаю,хто ви є.
показати весь коментар
06.11.2024 11:13 Відповісти
Форумчанка.
показати весь коментар
06.11.2024 11:32 Відповісти
А у вас є ще тут аккаунт?Форумнчанка,це не не нік,а просто слово.
показати весь коментар
06.11.2024 11:40 Відповісти
Я просто міг помилитися і все.
показати весь коментар
06.11.2024 11:41 Відповісти
От бачите)
Знов)))
показати весь коментар
06.11.2024 11:56 Відповісти
привітання від @уйла вже було?
показати весь коментар
06.11.2024 11:05 Відповісти
північнокорейський пончик вже привітав по старій пам'яті?
показати весь коментар
06.11.2024 11:08 Відповісти
цікаво, а бульбофюрер ************ вітатиме трампа?
показати весь коментар
06.11.2024 11:09 Відповісти
Навряд чи. А питання на засипку.
показати весь коментар
06.11.2024 11:12 Відповісти
пуйло уже поздравило "товарища Трампа" с их общей победой?
показати весь коментар
06.11.2024 11:05 Відповісти
***** коли привітає? Коли будуть "заключать сдєлку"?
показати весь коментар
06.11.2024 11:05 Відповісти
«Урядова та близька до правлячих сфер паризька преса від крайньої самовпевненості перейшла до повного занепаду духу та неприхованого страху. Типовою для її поведінки в ці дні була строга послідовність епітетів, що додавалися до Наполеона в міру його наступального руху з півдня на північ. Перша звістка: "Корсиканське чудовисько висадилося в бухті Жуан". Друга звістка: "Людожер йде до Граса". Третя звістка: "Узурпатор увійшов у Гренобль". Четверта звістка: "Бонапарт зайняв Ліон". П'ята звістка: "Наполеон наближається до Фонтенбло". Шоста звістка: "Його імператорська величність очікується сьогодні у своєму вірному Парижі". Вся ця літературна гама вмістилася в тих самих газетах, при одній і тій же редакції протягом декількох днів».
показати весь коментар
06.11.2024 11:06 Відповісти
Все буде чотко.
показати весь коментар
06.11.2024 11:09 Відповісти
Пам'ятаю параша "спаленная пожаром французам отдана".
показати весь коментар
06.11.2024 11:11 Відповісти
Это анекдот. В Греции сети есть всё. Даже сканы парижских газет того времени.
Природная лень, и не знание языка мешают нам в этом убедиться
показати весь коментар
06.11.2024 12:34 Відповісти
Анекдот, не анекдот, по суті так і є.
показати весь коментар
06.11.2024 12:40 Відповісти
Які вони всі не щирі
показати весь коментар
06.11.2024 11:06 Відповісти
А колегія виборців вже проголосувала?
показати весь коментар
06.11.2024 11:07 Відповісти
Нормальний чувак. Хто ще не поклонився?
показати весь коментар
06.11.2024 11:08 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 11:09 Відповісти
В ОПі шампанське фонтанами! Ще один союзник антимайданівцям в доведенні "нєпанятново канфлікта мєжду двумя братскімі народамі" до кінця.
показати весь коментар
06.11.2024 11:12 Відповісти
Гитлера тоже когда то поздравляли. Потом за головы хватались
показати весь коментар
06.11.2024 11:12 Відповісти
Не варто посипати голову попелом услід "уходящего Бідона". Він зробив менш того, що повинен і міг би зробити.

Не варто зачаровуватись новонародженим Президентом Трампом. Він зробить не більш того, що міг би зробити.

Але саме при ньому війна закінчиться.

І - гірше не буде. Насправді, справа не в Трампах, а в Голобородьках.
показати весь коментар
06.11.2024 11:12 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 11:16 Відповісти
Бідон нічого не робив. Команда. Трамп зробить. Лапшу навішав, але зробить. Куйло не піде на у ступки, получи фашист томагавк.
показати весь коментар
06.11.2024 11:17 Відповісти
Байден не дал ***** захватить всю Украину, kaцапчик. И устроить на ней одну большую Бучу.
показати весь коментар
06.11.2024 12:17 Відповісти
Поздоровляю ідіотів,хто топив за трампа.Це початок кінця демократіям не тіки в США аі в ЄС.Я вже мовчу за Україну,яка проголосувала за "доброго царя з народу" ,який все порішає.
показати весь коментар
06.11.2024 11:14 Відповісти
Давай з аргументами, чому буде так, як ти написав.

Цікаво почитати, що за маячню ти вигадаєш (хоча думаю ніяких аргументів не буде).
показати весь коментар
06.11.2024 11:39 Відповісти
"Демократи" - це ті котрі "насильно" усунули вибранного кандидата на праймеріз...
показати весь коментар
06.11.2024 12:23 Відповісти
Щось дуже короткі привітання.👌
показати весь коментар
06.11.2024 11:14 Відповісти
Молодцы. Быстро переобулись.
показати весь коментар
06.11.2024 11:15 Відповісти
Ніхто з них не згадає, не наголошуватиме, що Україна відмовилась від укладення міждержавного договору з США на лендліз військової техніки в 2022-му році...
Але пам'ятатимуть
показати весь коментар
06.11.2024 11:18 Відповісти
Питання, чому ленд-ліз так і не запрацював за півтора року повномасштабної війни, неодноразово підіймалося в Україні і в США.

Адміністрація Байдена заявляла, що зосереджена на наданні Україні військової допомоги на безоплатній основі, а не в оренду чи лізинг.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - https://www.holosameryky.com/a/white-house-lend-lease/6657075.html цитував "Голос Америки" позицію Білого Дому з цього питання.
показати весь коментар
06.11.2024 11:58 Відповісти
Можна посилання на відмову України?

Тому що інші заяви були:
"Ми скористаємось лендлізом, якщо республіканці не дадуть грошей"
"Президенту не потрібен лендліз, тому що має PDA"
і т.п.
показати весь коментар
06.11.2024 12:18 Відповісти
Це вже супер профі лідер? Ну зі скандалами хоть не підер і не нюхач.
показати весь коментар
06.11.2024 11:19 Відповісти
Меланія ще не в курсі по 8 грн. скумбрія. Зайшов зранку в магазин. Ми не в Європі. Європа ховається по цінах. Занурюємся. Скільки вже міністрів сказали? Що пиз, да.
показати весь коментар
06.11.2024 11:22 Відповісти
Еще не вечер, Вайкуле.
показати весь коментар
06.11.2024 11:23 Відповісти
І ще - не будте наївними. Треба розуміти, що ВСІ президенти - це менеджери (голобородьки) у руках справжніх володарів світу.
Ну не думаєете ж ви, що плюгавий путен може тримати світові яйла у своїй ручонкє?
Це все макабричний спектакль. І про сценарій ми вже здогадуємося.
показати весь коментар
06.11.2024 11:21 Відповісти
Пиши конкретно. Якою рукою ліваю, яйця в мошонці. Накуй йому то треба? Там є кому тримати.
показати весь коментар
06.11.2024 11:25 Відповісти
Пишу конкретно. Обома руками. Волохаті світові яйла. Так - зайшло? 🤣
показати весь коментар
06.11.2024 11:48 Відповісти
Може тобі зайшло? Читай Біблію. Не суди по собі і сам осуджений не будеш.
показати весь коментар
06.11.2024 11:52 Відповісти
Ага світова змова...рептилоїди...світова влада
показати весь коментар
06.11.2024 11:27 Відповісти
Тупеньких привчили висміювати "змову". Придурку, до чого тут змова?
Якщо країнами всередині можуть керувати олігархи, то чому світом не можуть керувати надбагаті глобалістські власники світових фінінсів?
Ти хоч думай трохи, а не повторювати тупо "змова". тебе зазомбували бути тупим кукурікалом. І отаке динєголове хоче висміяти мої коменти? Та пішов ти нах.
показати весь коментар
06.11.2024 11:44 Відповісти
Без конкретних прізвищ це ні про що.
показати весь коментар
06.11.2024 11:56 Відповісти
Ви не знали? Майже всі світові п лідери, це змова. Зменшення населення Землі
показати весь коментар
06.11.2024 12:03 Відповісти
Майже...а можеш хоч одного назвати, хто не в змові?
показати весь коментар
06.11.2024 12:07 Відповісти
Анатолій, Олександр..... і є ще. Роботяги. Не то що я доходяга.👍
Навіть на війну не беруть. Т. е. я обмежено придатний офіцер запасу. 4-ту повітску на початок грудня. Без наміків на ....Пенсіонер майором звільнився.
показати весь коментар
06.11.2024 12:13 Відповісти
З МВС. По сімейним обставинам. Та треба було.
показати весь коментар
06.11.2024 12:14 Відповісти
Анатолій і Олександр це світові лідери, які не в змові...всім розкажу...
показати весь коментар
06.11.2024 12:17 Відповісти
Кажи. Мені покуй.
показати весь коментар
06.11.2024 12:19 Відповісти
Верю, не верю. А, отдавай...
показати весь коментар
06.11.2024 12:04 Відповісти
А Лукашенко чий менеджер?
показати весь коментар
06.11.2024 11:28 Відповісти
Хто? Чуашеско бульбулятор?
показати весь коментар
06.11.2024 11:54 Відповісти
Лукашенко.
показати весь коментар
06.11.2024 11:58 Відповісти
Байден своєю нерішучістю подарував Трампу президентство
показати весь коментар
06.11.2024 11:23 Відповісти
посилення співпраці зі свинособакостаном. Ню ню
показати весь коментар
06.11.2024 11:23 Відповісти
Холопи вітають пана.
показати весь коментар
06.11.2024 11:25 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 11:26 Відповісти
Респи вже не ті, що раніше. Трамп недостойний бути навіть лайном на чоботях Рейгана.
показати весь коментар
06.11.2024 11:27 Відповісти
чекаемо відосіки від трампа.
показати весь коментар
06.11.2024 11:31 Відповісти
Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа
показати весь коментар
06.11.2024 11:35 Відповісти
путин мовчить
показати весь коментар
06.11.2024 11:40 Відповісти
Пока никакой трагедии нет. Трагедия начнется после Инагурации, когда ДиВэнс станет законным вице-президентом. Тогда сами республиканцы устранят этого старого мудака Трампа. И обвинят в этом Украину. Вот тогда ДиВэнс станет реальным президентом. И начнется реальная диктатура и реальный фашизм.
показати весь коментар
06.11.2024 11:40 Відповісти
Міша, не плети дурниць.
Як "устранят"? Пожмут руку перстнєм Борджиа?
показати весь коментар
06.11.2024 11:45 Відповісти
Медведєв пригрозив Трампу долею Кеннеді...
показати весь коментар
06.11.2024 12:01 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 11:44 Відповісти
Мабуть бояться, що США вийде з НАТО.
показати весь коментар
06.11.2024 11:49 Відповісти
mozet i tak,no vriatli stati vydet iz NATO im samim NATO nuzna takze sojuzniki kak primer briti.Silni ES takze samim statam nuzen,eto ne nicije kitaj i bomzi rosija
показати весь коментар
06.11.2024 12:07 Відповісти
Припинення війни? Це добре. Нові вибори, новий президент. Хто? Напевне Порошенко.
показати весь коментар
06.11.2024 12:17 Відповісти
Tramp budet rukovodit orkestrom,iz etogo sto vydno.On neprognozirujemi,zaxocet vediot vojska v Ukrainu i osvobodit zaxvacenyje teriotriji za 24 casa bez problem,mozet i idti ustubki kacapam toze,Kak budet uvydem
показати весь коментар
06.11.2024 12:17 Відповісти
Цікаво
Чи замінять тепер посла України в США
показати весь коментар
06.11.2024 12:19 Відповісти
 
 