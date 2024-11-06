США - "недружня" країна, тому я не знаю, чи вітатиме Путін Трампа з перемогою на виборах, - Пєсков

У Кремлі відповіли, що не знають, чи буде Путін вітати Трампа з перемогою на виборах, нагадавши про "недружню країну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у коментарі російським медіа.

Пєсков зазначив, що йому невідомо, чи планує Володимир Путін привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах, але зауважив, що США є недружньою країною для Росії.

"Мені невідомо про плани президента вітати Трампа із виборами. Не забуваймо, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави", – заявив журналістам представник Кремля.

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Також Пєсков наголосив, що закінчити війну в Україні за одну ніч, про що раніше заявляв Трамп, - неможливо.

У нього запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом, на що Пєсков заявив про відкритість Путіна до діалогу.

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Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.