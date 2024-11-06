США - "недружня" країна, тому я не знаю, чи вітатиме Путін Трампа з перемогою на виборах, - Пєсков
У Кремлі відповіли, що не знають, чи буде Путін вітати Трампа з перемогою на виборах, нагадавши про "недружню країну".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у коментарі російським медіа.
Пєсков зазначив, що йому невідомо, чи планує Володимир Путін привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах, але зауважив, що США є недружньою країною для Росії.
"Мені невідомо про плани президента вітати Трампа із виборами. Не забуваймо, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави", – заявив журналістам представник Кремля.
Також Пєсков наголосив, що закінчити війну в Україні за одну ніч, про що раніше заявляв Трамп, - неможливо.
У нього запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом, на що Пєсков заявив про відкритість Путіна до діалогу.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
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Брешуть, як про Крим.
Сьогодні бухати будуть три дні не просихаючи всією лубянкою.
також дуже задоволений майком джонсоном
якось сумноватенько...
І нагадую, що сам Розумков (ху із?) привітав новообраного американського лідира...
Та злитись з котом...
Починаєш розуміти життя на повну...
Розуміти...
Що до щастття...
Ти був скотом...
Жив-був...
Ворог!
Так видалось...
Що зажжав він Тебе в лещати...
Який завжди Тебе хотів...
Цинічно Тебе знищити...
Вссіх собак Твоїх-
Всіх коров та котів!
или если сдаст Украину России?
Сміщний жартик, дайтє два.