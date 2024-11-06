Українські політики вітають Трампа з перемогою на виборах президента США та діляться очікуваннями

Українські політики вітають Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Трампа з обранням президентом США.

"Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі", - написав Порошенко у соцмережах.

"Сподіваюся, що за Вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього Вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал всім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав. Хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані в себе вдома", - зазначає він.

"Україна - ваш надійний союзник у цій історичній місії. Переконаний, що наша підтримка з боку Сполучених Штатів продовжуватиме зростати на засадах твердої двопартійності. А відносини стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном будуть і далі зміцнюватися в інтересах миру, безпеки і стабільності у світі, заснованому на правилах, а не силі", - пише Порошенко.

"Завдяки зусиллям та допомозі всіх попередніх адміністрацій США, починаючи з 2014 року, ми всі сьогодні значно сильніші, трансатлантичний світ - більш консолідований, а наша спільна перемога - більш близька. З поверненням, Дональде!", - написав Порошенко.

Як відомо, під час своєї президентської каденції Петро Порошенко неодноразово зустрічався із тодішнім президентом США Дональдом Трампом. У 2017 році США ухвалили рішення про надання Україні летальної зброї в якості військової допомоги, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. У 2018 році Україна отримала 37 пускових установок та 210 ракет Javelin, а також станції контрбатарейної боротьби. У вересні 2018 року Україна отримала від США перші катери "Айленд". Адміністрація Трампа санкціонувала поставки Україні снайперських гвинтівок та супутнього обладнання на суму 41,5 млн доларів.

"Під час мого президентського терміну, з 2014 по 2019 рік, ми ефективно співпрацювали з президентом Обамою, віце-президентом Байденом і з президентом Трампом. Я хочу нагадати вам, що першу летальну зброю ми отримали від адміністрації Трампа, ефективний початок переговорів щодо миротворців ми мали за адміністрації Трампа, і створення незалежної української церкви було теж за адміністрації Трампа", - констатував Порошенко в інтерв’ю Sky News.

Також Трампа привітав ексспікер ВР Дмитро Разумков.

"Вітаю Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США! Бажаю американському народу єдності і процвітання! Віримо в подальше поглиблення співпраці між Україною та США у боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності!", - написав він у фейсбуку.

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Окрім того, вітає Трампа і голова ОП Андрій Єрмак.

"Хочу привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. У Президента України Володимира Зеленського та нашої команди була гарна зустріч із Президентом Дональдом Трампом у вересні. Тоді вдалося детально обговорити "План перемоги" України, стратегічне партнерство між Україною та США, і шляхи припинення війни. Також у Президентів були гарні робочі стосунки під час першої каденції Дональда Трампа.

Важливо, що в України є двопартійна підтримка в США", - наголосив Єрмак.

"Мир через силу" - це саме той підхід, який потрібний зараз. Бо росія та автократи розуміють виключно мову сили. Агресори мають бути повернуті в чіткі рамки справедливості. Нам потрібен справедливий мир, а світу - сильні США та тріумф демократії. Вітаю американський народ і дякую за підтримку", - резюмує він.

Віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у КШДУ закликав допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів в Україні.

"Ми будемо працювати з Адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів до них", - заявив віцеспікер ВР.

"А щоб ми могли перебратися, зрозуміло, що має закінчитись війна, тому що під час воєнного стану у нас ці процедури поки що заблоковані. Тому давайте всі працювати на те, щоб все було відповідно до плану президента, формули миру. Щоб ми просувалися по зміцненню нашої, в першу чергу обороноздатності, з тим, щоби дати гідну відсіч вже не лише тільки Росії, а, на жаль, вже і коаліції зла, вісі зла. Яка тут вже скоро буде марширувати у кількості кількох країн. І якщо не дати відповідь на ці залучення Північної Кореї, безпосередньо їх військами", - вважає Корнієнко.

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Також віцеспікер привітав обрання нового президента США. Та запевнив, що українська влада буде співпрацювати з новим кабінетом Дональда Трампа.

"Добре, що демократія відбулась у Сполучених Штатах. Чесно та без ніяких там питань, побоювань, про що багато насправді було багато інформації. І треба ще з'ясувати, яка з цієї інформації була російськими ІПСО… Все відбулося чесно та прозоро. Змінили склад Капітолію, а й парламенту. І тут можна тільки радіти, що демократія не просто існує, вона показує нам приклади. Як можна абсолютно толерантно, без якихось особливих заворушень це зробити", - сказав він.

"На виборах виграв республіканець Трамп, але знову перемогла демократія. Америка вкотре доводить, що демократія – це не просто комфортне слово. Вона живе у здатності суспільства вільно приймати рішення. Навіть, коли воно подобається не всім", - висловився про перемогу Трампа мер Львова Андрій Садовий.

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Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик теж прокоментувала обрання Трампа президентом США.

"Дональд Трамп перемагає на цих виборах і стає 47-м президентом США. У промові зі свого штабу він вже пообіцяв, що за його каденції воєн не буде. Що це означає для України та світу? Насправді варіантів багато, бо головна риса Дональда Трампа — непередбачуваність. Чи може його адміністрація дати Києву все необхідне для перемоги? Так. Чи може зменшити підтримку, тиснути і схиляти до переговорів? Так. Чи може послабити санкції проти рф і торгуватись з кремлем? Теж так. Отже, наше завдання — працювати з республіканцями і новою командою ще більше.

Однак нова команда Білого Дому чудово розуміє, що зниження авторитету США у світі як головного поліцейського планети принесе хаос, масштабування воєн і кризи як в Азійсько-Тихоокеаноському регіоні, так і в Європі. Це виклики для НАТО, ЄС і для нас. Але це не кінець світу.

Складні часи створюють ґрунт для тих, хто обіцяє прості рішення. Ці прості рішення потім дуже дорого коштують, але ми маємо прийняти вибір американського народу і далі вести роботу в нових реаліях. Ось на чому ми зараз і зосереджуємось", - зазначила Рудик.