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Новини
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Українські політики вітають Трампа з перемогою на виборах президента США та діляться очікуваннями

трамп

Українські політики вітають Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Трампа з обранням президентом США.

"Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі", - написав Порошенко у соцмережах.

"Сподіваюся, що за Вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього Вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал всім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав. Хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані в себе вдома", - зазначає він.

"Україна - ваш надійний союзник у цій історичній місії. Переконаний, що наша підтримка з боку Сполучених Штатів продовжуватиме зростати на засадах твердої двопартійності. А відносини стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном будуть і далі зміцнюватися в інтересах миру, безпеки і стабільності у світі, заснованому на правилах, а не силі", - пише Порошенко.

"Завдяки зусиллям та допомозі всіх попередніх адміністрацій США, починаючи з 2014 року, ми всі сьогодні значно сильніші, трансатлантичний світ - більш консолідований, а наша спільна перемога - більш близька. З поверненням, Дональде!", - написав Порошенко.

Як відомо, під час своєї президентської каденції Петро Порошенко неодноразово зустрічався із тодішнім президентом США Дональдом Трампом. У 2017 році США ухвалили рішення про надання Україні летальної зброї в якості військової допомоги, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. У 2018 році Україна отримала 37 пускових установок та 210 ракет Javelin, а також станції контрбатарейної боротьби. У вересні 2018 року Україна отримала від США перші катери "Айленд". Адміністрація Трампа санкціонувала поставки Україні снайперських гвинтівок та супутнього обладнання на суму 41,5 млн доларів.

"Під час мого президентського терміну, з 2014 по 2019 рік, ми ефективно співпрацювали з президентом Обамою, віце-президентом Байденом і з президентом Трампом. Я хочу нагадати вам, що першу летальну зброю ми отримали від адміністрації Трампа, ефективний початок переговорів щодо миротворців ми мали за адміністрації Трампа, і створення незалежної української церкви було теж за адміністрації Трампа", - констатував Порошенко в інтерв’ю Sky News.

Також Трампа привітав ексспікер ВР Дмитро Разумков.

"Вітаю Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США! Бажаю американському народу єдності і процвітання! Віримо в подальше поглиблення співпраці між Україною та США у боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності!", - написав він у фейсбуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери вітають Трампа із перемогою: Сподіваємось на посилення стратегічного зв’язку

Окрім того, вітає Трампа і голова ОП Андрій Єрмак.

"Хочу привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. У Президента України Володимира Зеленського та нашої команди була гарна зустріч із Президентом Дональдом Трампом у вересні. Тоді вдалося детально обговорити "План перемоги" України, стратегічне партнерство між Україною та США, і шляхи припинення війни. Також у Президентів були гарні робочі стосунки під час першої каденції Дональда Трампа.

Важливо, що в України є двопартійна підтримка в США", - наголосив Єрмак.

"Мир через силу" - це саме той підхід, який потрібний зараз. Бо росія та автократи розуміють виключно мову сили. Агресори мають бути повернуті в чіткі рамки справедливості. Нам потрібен справедливий мир, а світу - сильні США та тріумф демократії. Вітаю американський народ і дякую за підтримку", - резюмує він.

Віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у КШДУ закликав допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів в Україні.

"Ми будемо працювати з Адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів до них", - заявив віцеспікер ВР.

"А щоб ми могли перебратися, зрозуміло, що має закінчитись війна, тому що під час воєнного стану у нас ці процедури поки що заблоковані. Тому давайте всі працювати на те, щоб все було відповідно до плану президента, формули миру. Щоб ми просувалися по зміцненню нашої, в першу чергу обороноздатності, з тим, щоби дати гідну відсіч вже не лише тільки Росії, а, на жаль, вже і коаліції зла, вісі зла. Яка тут вже скоро буде марширувати у кількості кількох країн. І якщо не дати відповідь на ці залучення Північної Кореї, безпосередньо їх військами", - вважає Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередні результати виборів у США: Трамп здобуває перемогу (оновлено)

Також віцеспікер привітав обрання нового президента США. Та запевнив, що українська влада буде співпрацювати з новим кабінетом Дональда Трампа.

"Добре, що демократія відбулась у Сполучених Штатах. Чесно та без ніяких там питань, побоювань, про що багато насправді було багато інформації. І треба ще з'ясувати, яка з цієї інформації була російськими ІПСО… Все відбулося чесно та прозоро. Змінили склад Капітолію, а й парламенту. І тут можна тільки радіти, що демократія не просто існує, вона показує нам приклади. Як можна абсолютно толерантно, без якихось особливих заворушень це зробити", - сказав він.

"На виборах виграв республіканець Трамп, але знову перемогла демократія. Америка вкотре доводить, що демократія – це не просто комфортне слово. Вона живе у здатності суспільства вільно приймати рішення. Навіть, коли воно подобається не всім", - висловився про перемогу Трампа мер Львова Андрій Садовий.

Також читайте: Зеленський привітав Трампа із перемогою: Ціную прихильність до підходу "мир через силу"

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик теж прокоментувала обрання Трампа президентом США. 

"Дональд Трамп перемагає на цих виборах і стає 47-м президентом США. У промові зі свого штабу він вже пообіцяв, що за його каденції воєн не буде. Що це означає для України та світу? Насправді варіантів багато, бо головна риса Дональда Трампа — непередбачуваність. Чи може його адміністрація дати Києву все необхідне для перемоги? Так. Чи може зменшити підтримку, тиснути і схиляти до переговорів? Так. Чи може послабити санкції проти рф і торгуватись з кремлем? Теж так. Отже, наше завдання — працювати з республіканцями і новою командою ще більше.

Однак нова команда Білого Дому чудово розуміє, що зниження авторитету США у світі як головного поліцейського планети принесе хаос, масштабування воєн і кризи як в Азійсько-Тихоокеаноському регіоні, так і в Європі. Це виклики для НАТО, ЄС і для нас. Але це не кінець світу.

Складні часи створюють ґрунт для тих, хто обіцяє прості рішення. Ці прості рішення потім дуже дорого коштують, але ми маємо прийняти вибір американського народу і далі вести роботу в нових реаліях. Ось на чому ми зараз і зосереджуємось", - зазначила Рудик.

Автор: 

вибори (6724) Порошенко Петро (15203) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+9
Правильно, він любить, коли дупу лижуть, так що не шкодуйте язиків.
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06.11.2024 12:22 Відповісти
+7
Ни какой президент США не поможет, пока у нас совковая система управления войсками, коррупция в ОП и минобороне плюс розовые фламинго в телемарафоне .
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06.11.2024 12:27 Відповісти
+5
Вітають со слєзамі на глазах....
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06.11.2024 12:21 Відповісти
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Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах - Пєсков
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06.11.2024 12:19 Відповісти
Вітають со слєзамі на глазах....
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06.11.2024 12:21 Відповісти
То не так. День зарплаты как он был от нас далек, ето праздник со слезами на глазах. День Зарплати, День Зарплаты... Уууу. ууу.
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06.11.2024 12:23 Відповісти
Тіпа ми тут нє прі чьом і вообщє в пєчалі (нет).
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06.11.2024 12:21 Відповісти
старі кдб-шні манси
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06.11.2024 12:36 Відповісти
На болотах такого не очыкували. П...да жабам.
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06.11.2024 12:24 Відповісти
Парешали?
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06.11.2024 12:26 Відповісти
усі комплайменси при особистій зустрічі - як ніяк стіки років у кдб-фсб, не довіряє усім цим засобам зв'язку
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06.11.2024 12:31 Відповісти
тіко одного не збагну - чого це @уйло з великої літери?
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06.11.2024 12:35 Відповісти
Тому, що він саме велике Х@йло.
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06.11.2024 12:48 Відповісти
у Вас все правильно, а у нього - ні
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06.11.2024 12:58 Відповісти
Згоден. Навіть на початку речення велика літера - це груба помилка.
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06.11.2024 13:02 Відповісти
котяра трьохтижнева, вчи ази форуму: окурок, моль, *****, кабаєв, пуцькін.
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06.11.2024 12:47 Відповісти
то не ази, то душевне
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06.11.2024 12:57 Відповісти
А дідо ще на спідниці заглядається. Чоловік.
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06.11.2024 12:21 Відповісти
Це через тверезий спосіб життя. Його старший брат помер у 42 роки від алкоголізму якщо я правильно пам'ятаю. І Дональд на цьому фоні не пив навіть пива.
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06.11.2024 12:28 Відповісти
Ну, я не свіжак. Але. Алю. Єгей. 100-грам не. Пиво. Губит людей не пиво, губит людей ВОДА. Мінестриниця раніше сказала. Я, змучився чекати 4-го призову бойової повістки.
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06.11.2024 12:34 Відповісти
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06.11.2024 12:58 Відповісти
напевно зір має ще добрий
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06.11.2024 12:48 Відповісти
Також Трампа привітав ексспікер РФ???? Дмитро Разумков. Джерело:
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06.11.2024 12:21 Відповісти
Треба скрін показувати, а то скажуть шо ви нагАварівєтЬЄ
Хто тексти пише? Про шо вони думають?
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06.11.2024 12:30 Відповісти
Не можу вставити скрін - ЦН не приймає.
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06.11.2024 12:37 Відповісти
Ось вам посилання на хостинг. Зцього хостингу цензор приймає https://gifyu.com/?lang=uk
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06.11.2024 12:42 Відповісти
Дякую, просто та з смаком.
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06.11.2024 12:49 Відповісти
правнук нквдиста чи інша наволоч, котрій вторинне є першим?
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06.11.2024 12:49 Відповісти
Жополизы с утра уже языками шуруют на полную полируя любителю нацистов очко до блеска
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06.11.2024 12:22 Відповісти
Правильно, він любить, коли дупу лижуть, так що не шкодуйте язиків.
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06.11.2024 12:22 Відповісти
тим більше якщо це язики політиків
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06.11.2024 12:40 Відповісти
с детства за Трампа
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06.11.2024 12:23 Відповісти
спасіба таваріщу трампу за счастліває дєтство..
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06.11.2024 12:28 Відповісти
+++
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06.11.2024 14:16 Відповісти
ексспікер РФ Дмитро Разумков... у вас помилка в тексті. Мабуть автокоректор Верховну Раду на РФ змінив
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06.11.2024 12:24 Відповісти
Всі експерти,які казали,що Трамп програє.Зараз смокчуть льодяника.
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06.11.2024 12:25 Відповісти
рижий рижий конопатий , убил Бидона лопатой
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06.11.2024 12:26 Відповісти
тампон бідона..
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06.11.2024 12:29 Відповісти
Ни какой президент США не поможет, пока у нас совковая система управления войсками, коррупция в ОП и минобороне плюс розовые фламинго в телемарафоне .
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06.11.2024 12:27 Відповісти
Надіюсь шо Трамп прибере з Україна соросівську мерзоту ..перестане давати гроші на утримання суддів прокурорів та інший непотріб
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06.11.2024 12:28 Відповісти
Так вони знайдуть собі гроші, взявши їх у простих громадян. Як у анекдоті про батю, який сказав, що краще син буде менше їсти чим він обмежить себе у вживанні алкоголю.
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06.11.2024 12:31 Відповісти
Трамп просто перестане давати гроші.
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06.11.2024 12:38 Відповісти
Українськи політики ? Ніколи не бачив. Звучить наче розумні кури.
Український політик це людина що відродить ядерну зброю все інше смітник і непотріб історіі до єдиного
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06.11.2024 12:31 Відповісти
Лукашенко відродив...
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06.11.2024 12:54 Відповісти
Не відродив а відсмоктав тобто висосав
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06.11.2024 13:08 Відповісти
Та зараз всі блоХЕРи, ексПЕРДти, АНАЛітікі та оракули всі хто його хаяв один поперед одного будуть патякати шо який він правильний
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06.11.2024 12:32 Відповісти
Всі в повітрі перевзуються.
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06.11.2024 12:34 Відповісти
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06.11.2024 12:38 Відповісти
В мене єдине питання до вищезгаданих - оціх вітаторів, Трамп іхні блоги читає чи ні, або підписаний на них?
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06.11.2024 12:48 Відповісти
"Історія вчить тому, що нічому не вчить... " Світ на порозі "нового Мюнхену"(та ІІІ Світової війни...)... Трамп - це Чемберлен з Даладьє, в одній особі...
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06.11.2024 12:52 Відповісти
Життевий досвід вчить, що оцінювати людей треба не по їх словах і заявах, а по їх діям!
А Трамп, як рдин з прикладів, зупинив будівництво Північного потоку 2. І відмінив обамівсько-байденівські санкції проти України 2014 року, які були на нас накладени, щоб ми не могли противитись путінській агрессії після захоплення їм Криму.
Тому наберемося терпіння і не будемо тріпати язиками як Арестович з Гордоном.
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06.11.2024 13:19 Відповісти
Ти хоч сам віриш - в те, що пишеш?...
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06.11.2024 14:01 Відповісти
Tramp on lider imejucu armiju kotorim netu ravnix i nikogda nebudet.Pust dast ultimatum putleru na vyxod ix vojsk s Ukraini ili drugoje variant polnostiu unictozit ruskuju armiju za 24 casa Ukraine sto ix jest i krymu.Eto ne sutka eto realnost sto mozno zdelat bez problem
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06.11.2024 12:52 Відповісти
Треба швидко звільняти Маркарову (протеже Ермака) , яка підісрала Трампу з мітингом на заводі
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06.11.2024 12:53 Відповісти
та висрався Трамп на усіх цих лідерів- дуполизників. Для кого ці дописи? для свого лохторату, звісно. Трампа цікавить лише США і його персона там.
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06.11.2024 12:57 Відповісти
Не важливо, що кажуть політики - важливо, що вони роблять ...
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06.11.2024 13:06 Відповісти
Особливо цікаві вітання дєрмака (завгоспа), коли ще недавно кидав лайно на Трампа. Чекаю інтерв'ю пані Спартц про дєрмака і маркарову.
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06.11.2024 13:09 Відповісти
І Єрмак зі своєю армією " сосен корабельних" і підарасів мягкоязичних тут як тут...
А взагалі-то вітати можуть тілки ті. хто з самого початку вірив у Трампа і допомагав йомую.
Інші можуть тільки подарувати йому свій скальп в знак визнання поразки, на зразок як перелякана собака лягає на спину і показує свій беззахисний живіт сильнішому.
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06.11.2024 13:13 Відповісти
уявити як трамп уважно читає все це неможливо. Навіть я не міг заставити себе дочитати до кінця цю маячню.Кого ви вітаєте? Ганьба вам.
Трамп злочинець що популістичними тобто брехливими заявами схилив прихильність "мудрого наріду" Америки. Обіцяв негайно зупинити фінансування України з усіма наслідками.
Катастрофа свідомості породжує політичних пройдисвітів.
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06.11.2024 15:05 Відповісти
діляться очікуваннями

Очкуваннями!
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06.11.2024 15:42 Відповісти
 
 