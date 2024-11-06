Украинские политики поздравляют Трампа с победой на выборах президента США и делятся ожиданиями

Украинские политики поздравляют Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил Трампа с избранием президентом США.

"Это была блестящая кампания, чрезвычайно конкурентная, и, в итоге, эффективная. Вы смогли убедительно доказать свое лидерство и стратегическое видение, которое сегодня выбрал американский народ. Однако в нем также нуждаются и все союзники Вашингтона в мире", - написал Порошенко в соцсетях.

"Надеюсь, что при Вашем президентстве мы сможем положить конец захватнической войне России против Украины и всего Свободного мира. Сможем послать однозначный сигнал всем тем силам, кто не живет по правилам добрососедства, уважения к суверенитету и территориальной целостности других государств. Кто не уважает право выбора ни в международных отношениях, ни у себя дома", - отмечает он.

"Украина - ваш надежный союзник в этой исторической миссии. Убежден, что наша поддержка со стороны Соединенных Штатов будет продолжать расти на основе твердой двухпартийности. А отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном будут и дальше укрепляться в интересах мира, безопасности и стабильности в мире, основанном на правилах, а не силе", - пишет Порошенко.

"Благодаря усилиям и помощи всех предыдущих администраций США, начиная с 2014 года, мы все сегодня значительно сильнее, трансатлантический мир - более консолидированный, а наша общая победа - более близка. С возвращением, Дональд!", - написал Порошенко.

Как известно, во время своей президентской каденции Петр Порошенко неоднократно встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. В 2017 году США приняли решение о предоставлении Украине летального оружия в качестве военной помощи, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В 2018 году Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin, а также станции контрбатарейной борьбы. В сентябре 2018 года Украина получила от США первые катера "Айленд". Администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.

"Во время моего президентского срока, с 2014 по 2019 год, мы эффективно сотрудничали с президентом Обамой, вице-президентом Байденом и с президентом Трампом. Я хочу напомнить вам, что первое летальное оружие мы получили от администрации Трампа, эффективное начало переговоров по миротворцам мы имели при администрации Трампа, и создание независимой украинской церкви было тоже при администрации Трампа", - констатировал Порошенко в интервью Sky News.

Также Трампа поздравил экс-спикер Украины Дмитрий Разумков.

"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах президента США! Желаю американскому народу единства и процветания! Верим в дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и США в борьбе за свободу и общие демократические ценности!", - написал он в фейсбуке.

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Кроме того, приветствует Трампа и председатель ОП Андрей Ермак.

"Хочу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США. У Президента Украины Владимира Зеленского и нашей команды была хорошая встреча с Президентом Дональдом Трампом в сентябре. Тогда удалось подробно обсудить "План победы" Украины, стратегическое партнерство между Украиной и США, и пути прекращения войны. Также у Президентов были хорошие рабочие отношения во время первой каденции Дональда Трампа.

Важно, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США", - подчеркнул Ермак.

"Мир через силу" - это именно тот подход, который нужен сейчас. Потому что Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости. Нам нужен справедливый мир, а миру - сильные США и триумф демократии. Поздравляю американский народ и спасибо за поддержку", - резюмирует он.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в КШГУ призвал помочь закончить войну для проведения парламентских выборов в Украине.

"Мы будем работать с Администрацией, с избранным Конгрессом, Сенатом... И я не думаю, что там состав парламента сильно изменится на 100%. К сожалению, мы в Верховной Раде так не можем измениться. Но мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним", - заявил вице-спикер ВР.

"А чтобы мы могли переизбраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы. Поэтому давайте все работать на то, чтобы все было в соответствии с планом президента, формулы мира. Чтобы мы продвигались по укреплению нашей, в первую очередь обороноспособности, с тем, чтобы дать достойный отпор уже не только России, а, к сожалению, уже и коалиции зла, оси зла. Которая здесь уже скоро будет маршировать в количестве нескольких стран. И если не дать ответ на эти привлечения Северной Кореи, непосредственно их войсками", - считает Корниенко.

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Также вице-спикер поздравил избрание нового президента США. И заверил, что украинская власть будет сотрудничать с новым кабинетом Дональда Трампа.

"Хорошо, что демократия состоялась в Соединенных Штатах. Честно и без всяких там вопросов, опасений, о чем много на самом деле было много информации. И надо еще выяснить, какая из этой информации была российскими ИПСО... Все произошло честно и прозрачно. Изменили состав Капитолия, но и парламента. И здесь можно только радоваться, что демократия не просто существует, она показывает нам примеры. Как можно абсолютно толерантно, без каких-то особых беспорядков это сделать", - сказал он.

"На выборах выиграл республиканец Трамп, но снова победила демократия. Америка в очередной раз доказывает, что демократия - это не просто комфортное слово. Она живет в способности общества свободно принимать решения. Даже когда оно нравится не всем", - высказался о победе Трампа мэр Львова Андрей Садовый.

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Лидер партии "Голос" Кира Рудик тоже прокомментировала избрание Трампа президентом США.

"Дональд Трамп побеждает на этих выборах и становится 47-м президентом США. В речи из своего штаба он уже пообещал, что при его каденции войн не будет. Что это означает для Украины и мира? На самом деле вариантов много, потому что главная черта Дональда Трампа - непредсказуемость. Может ли его администрация дать Киеву все необходимое для победы? Да. Может ли уменьшить поддержку, давить и склонять к переговорам? Да. Может ослабить санкции против РФ и торговаться с кремлем? Тоже да. Итак, наша задача - работать с республиканцами и новой командой еще больше.

Однако новая команда Белого Дома прекрасно понимает, что снижение авторитета США в мире как главного полицейского планеты принесет хаос, масштабирование войн и кризисы как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Это вызовы для НАТО, ЕС и для нас. Но это не конец света.

Сложные времена создают почву для тех, кто обещает простые решения. Эти простые решения потом очень дорого стоят, но мы должны принять выбор американского народа и дальше вести работу в новых реалиях. Вот на чем мы сейчас и сосредотачиваемся", - отметила Рудик.