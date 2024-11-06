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Украинские политики поздравляют Трампа с победой на выборах президента США и делятся ожиданиями

трамп

Украинские политики поздравляют Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил Трампа с избранием президентом США.

"Это была блестящая кампания, чрезвычайно конкурентная, и, в итоге, эффективная. Вы смогли убедительно доказать свое лидерство и стратегическое видение, которое сегодня выбрал американский народ. Однако в нем также нуждаются и все союзники Вашингтона в мире", - написал Порошенко в соцсетях.

"Надеюсь, что при Вашем президентстве мы сможем положить конец захватнической войне России против Украины и всего Свободного мира. Сможем послать однозначный сигнал всем тем силам, кто не живет по правилам добрососедства, уважения к суверенитету и территориальной целостности других государств. Кто не уважает право выбора ни в международных отношениях, ни у себя дома", - отмечает он.

"Украина - ваш надежный союзник в этой исторической миссии. Убежден, что наша поддержка со стороны Соединенных Штатов будет продолжать расти на основе твердой двухпартийности. А отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном будут и дальше укрепляться в интересах мира, безопасности и стабильности в мире, основанном на правилах, а не силе", - пишет Порошенко.

"Благодаря усилиям и помощи всех предыдущих администраций США, начиная с 2014 года, мы все сегодня значительно сильнее, трансатлантический мир - более консолидированный, а наша общая победа - более близка. С возвращением, Дональд!", - написал Порошенко.

Как известно, во время своей президентской каденции Петр Порошенко неоднократно встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. В 2017 году США приняли решение о предоставлении Украине летального оружия в качестве военной помощи, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В 2018 году Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin, а также станции контрбатарейной борьбы. В сентябре 2018 года Украина получила от США первые катера "Айленд". Администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.

"Во время моего президентского срока, с 2014 по 2019 год, мы эффективно сотрудничали с президентом Обамой, вице-президентом Байденом и с президентом Трампом. Я хочу напомнить вам, что первое летальное оружие мы получили от администрации Трампа, эффективное начало переговоров по миротворцам мы имели при администрации Трампа, и создание независимой украинской церкви было тоже при администрации Трампа", - констатировал Порошенко в интервью Sky News.

Также Трампа поздравил экс-спикер Украины Дмитрий Разумков.

"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах президента США! Желаю американскому народу единства и процветания! Верим в дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и США в борьбе за свободу и общие демократические ценности!", - написал он в фейсбуке.

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Кроме того, приветствует Трампа и председатель ОП Андрей Ермак.

"Хочу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США. У Президента Украины Владимира Зеленского и нашей команды была хорошая встреча с Президентом Дональдом Трампом в сентябре. Тогда удалось подробно обсудить "План победы" Украины, стратегическое партнерство между Украиной и США, и пути прекращения войны. Также у Президентов были хорошие рабочие отношения во время первой каденции Дональда Трампа.

Важно, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США", - подчеркнул Ермак.

"Мир через силу" - это именно тот подход, который нужен сейчас. Потому что Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости. Нам нужен справедливый мир, а миру - сильные США и триумф демократии. Поздравляю американский народ и спасибо за поддержку", - резюмирует он.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в КШГУ призвал помочь закончить войну для проведения парламентских выборов в Украине.

"Мы будем работать с Администрацией, с избранным Конгрессом, Сенатом... И я не думаю, что там состав парламента сильно изменится на 100%. К сожалению, мы в Верховной Раде так не можем измениться. Но мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним", - заявил вице-спикер ВР.

"А чтобы мы могли переизбраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы. Поэтому давайте все работать на то, чтобы все было в соответствии с планом президента, формулы мира. Чтобы мы продвигались по укреплению нашей, в первую очередь обороноспособности, с тем, чтобы дать достойный отпор уже не только России, а, к сожалению, уже и коалиции зла, оси зла. Которая здесь уже скоро будет маршировать в количестве нескольких стран. И если не дать ответ на эти привлечения Северной Кореи, непосредственно их войсками", - считает Корниенко.

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Также вице-спикер поздравил избрание нового президента США. И заверил, что украинская власть будет сотрудничать с новым кабинетом Дональда Трампа.

"Хорошо, что демократия состоялась в Соединенных Штатах. Честно и без всяких там вопросов, опасений, о чем много на самом деле было много информации. И надо еще выяснить, какая из этой информации была российскими ИПСО... Все произошло честно и прозрачно. Изменили состав Капитолия, но и парламента. И здесь можно только радоваться, что демократия не просто существует, она показывает нам примеры. Как можно абсолютно толерантно, без каких-то особых беспорядков это сделать", - сказал он.

"На выборах выиграл республиканец Трамп, но снова победила демократия. Америка в очередной раз доказывает, что демократия - это не просто комфортное слово. Она живет в способности общества свободно принимать решения. Даже когда оно нравится не всем", - высказался о победе Трампа мэр Львова Андрей Садовый.

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Лидер партии "Голос" Кира Рудик тоже прокомментировала избрание Трампа президентом США.

"Дональд Трамп побеждает на этих выборах и становится 47-м президентом США. В речи из своего штаба он уже пообещал, что при его каденции войн не будет. Что это означает для Украины и мира? На самом деле вариантов много, потому что главная черта Дональда Трампа - непредсказуемость. Может ли его администрация дать Киеву все необходимое для победы? Да. Может ли уменьшить поддержку, давить и склонять к переговорам? Да. Может ослабить санкции против РФ и торговаться с кремлем? Тоже да. Итак, наша задача - работать с республиканцами и новой командой еще больше.

Однако новая команда Белого Дома прекрасно понимает, что снижение авторитета США в мире как главного полицейского планеты принесет хаос, масштабирование войн и кризисы как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Это вызовы для НАТО, ЕС и для нас. Но это не конец света.

Сложные времена создают почву для тех, кто обещает простые решения. Эти простые решения потом очень дорого стоят, но мы должны принять выбор американского народа и дальше вести работу в новых реалиях. Вот на чем мы сейчас и сосредотачиваемся", - отметила Рудик.

Автор: 

выборы (24764) Порошенко Петр (19628) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+9
Правильно, він любить, коли дупу лижуть, так що не шкодуйте язиків.
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06.11.2024 12:22 Ответить
+7
Ни какой президент США не поможет, пока у нас совковая система управления войсками, коррупция в ОП и минобороне плюс розовые фламинго в телемарафоне .
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06.11.2024 12:27 Ответить
+5
Вітають со слєзамі на глазах....
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06.11.2024 12:21 Ответить
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Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах - Пєсков
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06.11.2024 12:19 Ответить
Вітають со слєзамі на глазах....
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06.11.2024 12:21 Ответить
То не так. День зарплаты как он был от нас далек, ето праздник со слезами на глазах. День Зарплати, День Зарплаты... Уууу. ууу.
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06.11.2024 12:23 Ответить
Тіпа ми тут нє прі чьом і вообщє в пєчалі (нет).
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06.11.2024 12:21 Ответить
старі кдб-шні манси
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06.11.2024 12:36 Ответить
На болотах такого не очыкували. П...да жабам.
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06.11.2024 12:24 Ответить
Парешали?
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06.11.2024 12:26 Ответить
усі комплайменси при особистій зустрічі - як ніяк стіки років у кдб-фсб, не довіряє усім цим засобам зв'язку
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06.11.2024 12:31 Ответить
тіко одного не збагну - чого це @уйло з великої літери?
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06.11.2024 12:35 Ответить
Тому, що він саме велике Х@йло.
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06.11.2024 12:48 Ответить
у Вас все правильно, а у нього - ні
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06.11.2024 12:58 Ответить
Згоден. Навіть на початку речення велика літера - це груба помилка.
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06.11.2024 13:02 Ответить
котяра трьохтижнева, вчи ази форуму: окурок, моль, *****, кабаєв, пуцькін.
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06.11.2024 12:47 Ответить
то не ази, то душевне
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06.11.2024 12:57 Ответить
А дідо ще на спідниці заглядається. Чоловік.
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06.11.2024 12:21 Ответить
Це через тверезий спосіб життя. Його старший брат помер у 42 роки від алкоголізму якщо я правильно пам'ятаю. І Дональд на цьому фоні не пив навіть пива.
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06.11.2024 12:28 Ответить
Ну, я не свіжак. Але. Алю. Єгей. 100-грам не. Пиво. Губит людей не пиво, губит людей ВОДА. Мінестриниця раніше сказала. Я, змучився чекати 4-го призову бойової повістки.
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06.11.2024 12:34 Ответить
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06.11.2024 12:58 Ответить
напевно зір має ще добрий
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06.11.2024 12:48 Ответить
Також Трампа привітав ексспікер РФ???? Дмитро Разумков. Джерело:
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06.11.2024 12:21 Ответить
Треба скрін показувати, а то скажуть шо ви нагАварівєтЬЄ
Хто тексти пише? Про шо вони думають?
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06.11.2024 12:30 Ответить
Не можу вставити скрін - ЦН не приймає.
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06.11.2024 12:37 Ответить
Ось вам посилання на хостинг. Зцього хостингу цензор приймає https://gifyu.com/?lang=uk
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06.11.2024 12:42 Ответить
Дякую, просто та з смаком.
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06.11.2024 12:49 Ответить
правнук нквдиста чи інша наволоч, котрій вторинне є першим?
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06.11.2024 12:49 Ответить
Жополизы с утра уже языками шуруют на полную полируя любителю нацистов очко до блеска
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06.11.2024 12:22 Ответить
Правильно, він любить, коли дупу лижуть, так що не шкодуйте язиків.
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06.11.2024 12:22 Ответить
тим більше якщо це язики політиків
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06.11.2024 12:40 Ответить
с детства за Трампа
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06.11.2024 12:23 Ответить
спасіба таваріщу трампу за счастліває дєтство..
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06.11.2024 12:28 Ответить
+++
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06.11.2024 14:16 Ответить
ексспікер РФ Дмитро Разумков... у вас помилка в тексті. Мабуть автокоректор Верховну Раду на РФ змінив
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06.11.2024 12:24 Ответить
Всі експерти,які казали,що Трамп програє.Зараз смокчуть льодяника.
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06.11.2024 12:25 Ответить
рижий рижий конопатий , убил Бидона лопатой
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06.11.2024 12:26 Ответить
тампон бідона..
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06.11.2024 12:29 Ответить
Ни какой президент США не поможет, пока у нас совковая система управления войсками, коррупция в ОП и минобороне плюс розовые фламинго в телемарафоне .
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06.11.2024 12:27 Ответить
Надіюсь шо Трамп прибере з Україна соросівську мерзоту ..перестане давати гроші на утримання суддів прокурорів та інший непотріб
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06.11.2024 12:28 Ответить
Так вони знайдуть собі гроші, взявши їх у простих громадян. Як у анекдоті про батю, який сказав, що краще син буде менше їсти чим він обмежить себе у вживанні алкоголю.
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06.11.2024 12:31 Ответить
Трамп просто перестане давати гроші.
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06.11.2024 12:38 Ответить
Українськи політики ? Ніколи не бачив. Звучить наче розумні кури.
Український політик це людина що відродить ядерну зброю все інше смітник і непотріб історіі до єдиного
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06.11.2024 12:31 Ответить
Лукашенко відродив...
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06.11.2024 12:54 Ответить
Не відродив а відсмоктав тобто висосав
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06.11.2024 13:08 Ответить
Та зараз всі блоХЕРи, ексПЕРДти, АНАЛітікі та оракули всі хто його хаяв один поперед одного будуть патякати шо який він правильний
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06.11.2024 12:32 Ответить
Всі в повітрі перевзуються.
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06.11.2024 12:34 Ответить
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06.11.2024 12:38 Ответить
В мене єдине питання до вищезгаданих - оціх вітаторів, Трамп іхні блоги читає чи ні, або підписаний на них?
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06.11.2024 12:48 Ответить
"Історія вчить тому, що нічому не вчить... " Світ на порозі "нового Мюнхену"(та ІІІ Світової війни...)... Трамп - це Чемберлен з Даладьє, в одній особі...
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06.11.2024 12:52 Ответить
Життевий досвід вчить, що оцінювати людей треба не по їх словах і заявах, а по їх діям!
А Трамп, як рдин з прикладів, зупинив будівництво Північного потоку 2. І відмінив обамівсько-байденівські санкції проти України 2014 року, які були на нас накладени, щоб ми не могли противитись путінській агрессії після захоплення їм Криму.
Тому наберемося терпіння і не будемо тріпати язиками як Арестович з Гордоном.
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06.11.2024 13:19 Ответить
Ти хоч сам віриш - в те, що пишеш?...
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06.11.2024 14:01 Ответить
Tramp on lider imejucu armiju kotorim netu ravnix i nikogda nebudet.Pust dast ultimatum putleru na vyxod ix vojsk s Ukraini ili drugoje variant polnostiu unictozit ruskuju armiju za 24 casa Ukraine sto ix jest i krymu.Eto ne sutka eto realnost sto mozno zdelat bez problem
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06.11.2024 12:52 Ответить
Треба швидко звільняти Маркарову (протеже Ермака) , яка підісрала Трампу з мітингом на заводі
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06.11.2024 12:53 Ответить
та висрався Трамп на усіх цих лідерів- дуполизників. Для кого ці дописи? для свого лохторату, звісно. Трампа цікавить лише США і його персона там.
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06.11.2024 12:57 Ответить
Не важливо, що кажуть політики - важливо, що вони роблять ...
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06.11.2024 13:06 Ответить
Особливо цікаві вітання дєрмака (завгоспа), коли ще недавно кидав лайно на Трампа. Чекаю інтерв'ю пані Спартц про дєрмака і маркарову.
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06.11.2024 13:09 Ответить
І Єрмак зі своєю армією " сосен корабельних" і підарасів мягкоязичних тут як тут...
А взагалі-то вітати можуть тілки ті. хто з самого початку вірив у Трампа і допомагав йомую.
Інші можуть тільки подарувати йому свій скальп в знак визнання поразки, на зразок як перелякана собака лягає на спину і показує свій беззахисний живіт сильнішому.
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06.11.2024 13:13 Ответить
уявити як трамп уважно читає все це неможливо. Навіть я не міг заставити себе дочитати до кінця цю маячню.Кого ви вітаєте? Ганьба вам.
Трамп злочинець що популістичними тобто брехливими заявами схилив прихильність "мудрого наріду" Америки. Обіцяв негайно зупинити фінансування України з усіма наслідками.
Катастрофа свідомості породжує політичних пройдисвітів.
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06.11.2024 15:05 Ответить
діляться очікуваннями

Очкуваннями!
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06.11.2024 15:42 Ответить
 
 