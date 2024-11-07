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США поддержат Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с РФ, но никто не должен его принуждать, - Госдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Нынешнее руководство внешнеполитического ведомства США сосредоточится на достижении прогресса на наиболее важных направлениях в течение переходного срока, в том числе, на достижении Украиной наилучшей позиции для успеха.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь четко отметил, что намерен использовать время, которое осталось в должности, чтобы достичь ощутимого прогресса в ряде важных вопросов", - отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что это касается, в том числе усилий, "чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции для достижения успеха".

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На вопрос журналиста, который упомянул об обещании новоизбранного президента Дональда Трампа завершить войну в течение первых 24 часов на посту, будете ли способствовать в последние два месяца правления администрация Байдена переговорам о завершении войны в Украине, если обе стороны выразят готовность начать разговоры по этому поводу, Миллер ответил:

"Если президент Зеленский решит, что хочет начать переговоры, это то, что мы поддержим. Это была наша давняя позиция. Это должен решать президент Зеленский, и это не является делом для нас или любой другой страны, чтобы принуждать их к этому. Мы бы поддержали их в любом процессе, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, но это его решение, а не наше. Как всегда, достаточно посмотреть на заявления, которые он продолжает делать. Мы не увидели никаких признаков со стороны Владимира Путина, что он готов отказаться от своих требований продолжать захват украинских территорий. Я уверен, что существует тип "переговоров", которые Путин мог бы принять, но Украина не получит ничего, на что она имеет право по закону. Но это не тот вид переговоров, который интересует президента Зеленского, и так не должно быть. Согласно уставу ООН, Украина имеет право сохранять свои границы и суверенитет".

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Автор: 

Госдепартамент США (1857) Зеленский Владимир (21085) путин владимир (31654) Трамп Дональд (5850) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+20
Після 24 лютого 2022року пріоритетне право щось вирішувати в Україні мають в першу чергу лишень Збройні Сили України.
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07.11.2024 23:25 Ответить
+13
сучі діти...а могли б в 2022 суттєво вплинути, але засцяли
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07.11.2024 23:26 Ответить
+11
«США підтримають Зеленського, якщо він (цар)вирішить розпочати розпочати мирні переговори». В цій фразі вся глибина деградації Держдепартаменту. А що буде при новій адміністрації, важко навіть уявити.
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07.11.2024 23:38 Ответить
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а якщо не вирішить розпочати мирні перемовини з рф, то не підтримають.
Логічно.
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07.11.2024 23:15 Ответить
А, якщо не погодиться, То не буде ЗЄ.

Трамп не Байден і гратися у доброго дядю не буде.
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07.11.2024 23:20 Ответить
Не хочеться говорити таке про наших "партнерів", але схоже вони всі там обкурені.
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07.11.2024 23:31 Ответить
Такі часи...
Інакше у ***** та Сі просто не було б шансів навіть голову підняти, не кажучи про погрози та війну.

У 80-х цих лузерів зубасті капіталюги зжерли б з кістками або тримали б у клітці.

Але!!! І з нами б ніхто тоді не став возитися.
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07.11.2024 23:44 Ответить
обкурені таку діч не творять
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08.11.2024 04:06 Ответить
а куди ж Зе дінеться? ми тепер з ним надовго.
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07.11.2024 23:58 Ответить
Завжди можна створити умови, за яких недолугий блазень кудись дівається.

Наприклад, під тиском погоджується на рішення, яке зносить до біса його владу.
А, якщо не погоддується, то отриує таку війну, яка йому у страшних снах не снилася - без зброї, без підтримки і з санкціями.

Правда Україні від цього не буде нічого гарного.
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08.11.2024 00:08 Ответить
заглядав у Конституцію. ***** такого не знайшов. Так що як президент Зе може і трампа пережити.
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08.11.2024 00:27 Ответить
Бо там забули написати що президент може схопити передоз
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08.11.2024 00:33 Ответить
Та що завгодно може схопити, якщо він Госдепу поперек горла стане.

Он якогось Сулеймані в Ірані за Трампа ракета схопила.

Тут же ж з якого боку подивитися і показати. Ми живемо у час викривлення реальності.

Наприклад:
Кривавий узурпатор ЗЄ розв'язав війну посеред Європи. Весь Світ видохнув з полегшенням, коли його було ліквідовано, а в Україні відновлено конституційний порядок.
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08.11.2024 00:40 Ответить
ну по суті так і є, без нього навряд чи була б ця війна, він багато зробив для початку її
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08.11.2024 04:07 Ответить
там забули написати, що довбойобів не можно долучати до виборів центральної влади.
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08.11.2024 00:45 Ответить
А що там про Януковича написано?
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08.11.2024 00:34 Ответить
наисано що на роботу треба ходити, а не прогулювати.
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08.11.2024 00:42 Ответить
Тобто, якщо б він продовжував мочити протестувальників, то все було б норм.
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08.11.2024 00:44 Ответить
так, можливо доживав би собі на пенсії у Межигір'ї, а всі якименки та захарченки, які з'бались, були би виголошені винуватцямиу вбивстві протестувальників.
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08.11.2024 00:57 Ответить
Не думаю.
Бо, знов таки, заїбав він всіх.

З листопада 2013 питання було тільки у тому, як довго та, як багато загине.
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08.11.2024 01:12 Ответить
тим не менше після Майдану у Конституцію не внесли правку про те, що у виборах на пост глави держави не можуть приймати участь особи з проросійськіми поглядами. Тому маємо те що маємо.
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08.11.2024 01:30 Ответить
таке не пропишеш, це абстракція
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08.11.2024 04:09 Ответить
ну так, абстракція. Тому маємо іншу картину олією, і це вже реалізм.
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08.11.2024 04:54 Ответить
і навіть не олією ...
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08.11.2024 07:20 Ответить
ну так, там де коричньова лінія горизонту на цьому пейзажі - то засохла кров і лайно.
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08.11.2024 12:21 Ответить
А що у Конституції написано щодо обов'язків президента та територіальну цілісність України?

Як рішення президента про пепедачу Роісє суверенних територій України вписується у Конституцію?
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08.11.2024 00:43 Ответить
а що янукович передав?
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08.11.2024 00:59 Ответить
Ми говорили, що буде з ЗЄ у разі територіальних поступок.
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08.11.2024 01:08 Ответить
він не буде сам приймати рішення, бо він з початку повномасштабного вторгнення попав у полон.
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08.11.2024 01:33 Ответить
На зараз Держдепом керує Байден. І Байден - не добрий дядя, а істота, що заблокувала поставки зброї по ленд-лізу.
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08.11.2024 01:50 Ответить
нехай не гадає за переговори Зеленського- терміново нехай починає переговори з путіном про передачу Аляски назад
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08.11.2024 06:51 Ответить
Если Трамп захочет кинуть как с будопештским меморандумом, пусть идут за русским кораблем
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07.11.2024 23:15 Ответить
Тоді повернемо ЯО
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07.11.2024 23:52 Ответить
************ Украіну до гарноі позиціі
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07.11.2024 23:21 Ответить
А може бідон у якості заохочення агресора до миру знов дозволить добудувати північний потік 2? А чого? Він своє президентство з цього почав, він цим його і закінчить. Буде дуже символічно.
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07.11.2024 23:23 Ответить
Після 24 лютого 2022року пріоритетне право щось вирішувати в Україні мають в першу чергу лишень Збройні Сили України.
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07.11.2024 23:25 Ответить
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08.11.2024 11:07 Ответить
це хто ? самий главний командувач , чи сирський ? чи може Да Вінчі ?
є якийсь строк чи очікування коли ЗСУ вирішить питання ?
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08.11.2024 13:26 Ответить
сучі діти...а могли б в 2022 суттєво вплинути, але засцяли
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07.11.2024 23:26 Ответить
«США підтримають Зеленського, якщо він (цар)вирішить розпочати розпочати мирні переговори». В цій фразі вся глибина деградації Держдепартаменту. А що буде при новій адміністрації, важко навіть уявити.
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07.11.2024 23:38 Ответить
Радники Трампа, який переміг на президентських виборах у США, нібито запропонували йому кілька варіантів того, як можна вирішити війну в Україні. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Спільним у всіх цих підходах, на думку журналістів, є одне - відхід від політики Джо Байдена підтримувати Україну «стільки, скільки треба».
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07.11.2024 23:47 Ответить
Потім кинуть Тайвань, а потім будуть боі йти в Вашингтоні, росіяни вже собі медальки за взяття Вашингтона зробили
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08.11.2024 10:47 Ответить
Якби ж то. Іноді дуже хочеться, ******** Перл Харбор як би цинічно це не звучало, щоб Штати прийшли до тями.
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08.11.2024 12:40 Ответить
В принципі, якщо у Ірана буде ядерна зброя тоді це буде ще одним дуже серйозним сигналом що світ міняється
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08.11.2024 19:26 Ответить
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07.11.2024 23:51 Ответить
якщо зе піде до хла с «чєлобітной», то це підтримають?
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07.11.2024 23:55 Ответить
Хто такий цей рашист зеленський щоб він мав щось вирішувати за український народ? Його мандат, який він шахрайством здобув, закінчився у травні 2024 року. Тепер він ніхто, звичайний напівєврей з подвійним громадянством, зрадник України і мегакорупціонер, якому б бандюкович позаздрив.
З якого дива жертва агресії має про щось домовлятися з агресором? Нехай забирається з України, відшкодовує збитки,сплачує репарації і діло з кінцями. Чи потрібно нагодувати Україною масового вбивцю, божевілбного терориста щоб його ненадовго задовольнити і зростити нового гітлера й забезпечити 3-тю світову війну? Всім відомо, непокаране зло множиться багатократно.
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08.11.2024 00:43 Ответить
ти їбанат?
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08.11.2024 00:47 Ответить
Зуйло як представник національної меншини взагалі не має морального права займати найвищу посаду в країні. Але дурних українців національні питання не хвилювали. От тепер ті хто цим не цікавився вигрібають по повній. Багато вже кацапи повбивали. Наприклад в кацапомовному Маріуполі який за зуйло голосував...
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08.11.2024 01:02 Ответить
Зачеркніть будь ласка Зеленській і промовляйте Народ Украіни!

Не Зеленський воює в окопах, не він сидить без світла, не йому на голову падають уламки шахедів, не він залишився без майна та переіхав десь, не йому держава дала 2000 гривень та "будьте здорові" після виізду з окупаціі.

Тож не Зеленському вирішувати. Він повинен виконувати волю ЗСУ ти всіх справжніх Украінців.
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08.11.2024 03:40 Ответить
гидко читати
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08.11.2024 05:56 Ответить
Пі...боли!
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08.11.2024 06:36 Ответить
Підтримувати можна по різному.За допомогою гарних лозунгів,або за допомогою надання всього необхідного для ведення війни...При трампоні,не буде ні одного ні іншого...
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08.11.2024 07:25 Ответить
сцикливі сракожуї демократи!
збирай торбину та шукай новий притулок. всюди де можна було ви вже обісралися.
більше, ви не цікаві!
чи, ще є українці, котрі вірять в ідеї лєвацтва пацифізма толєрастії?
ну, то, до вас ще не долетіла ракета або мопед.
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08.11.2024 08:18 Ответить
О мирных переговорах надо спрашивать население страны,как гражданские и армия решит ,так и должно быть.
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08.11.2024 08:53 Ответить
А які мирні переговори? Україна порушувала мир? «Мирні» переговори про капітуляцію, здачу територій, геноцид? В Держдепі це розуміють і навіщо цю ***** про «мирні переговори» несуть?
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08.11.2024 12:53 Ответить
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08.11.2024 16:29 Ответить
 
 