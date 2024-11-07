США поддержат Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с РФ, но никто не должен его принуждать, - Госдепартамент
Нынешнее руководство внешнеполитического ведомства США сосредоточится на достижении прогресса на наиболее важных направлениях в течение переходного срока, в том числе, на достижении Украиной наилучшей позиции для успеха.
Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.
"Госсекретарь четко отметил, что намерен использовать время, которое осталось в должности, чтобы достичь ощутимого прогресса в ряде важных вопросов", - отметил представитель Госдепа.
Он отметил, что это касается, в том числе усилий, "чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции для достижения успеха".
На вопрос журналиста, который упомянул об обещании новоизбранного президента Дональда Трампа завершить войну в течение первых 24 часов на посту, будете ли способствовать в последние два месяца правления администрация Байдена переговорам о завершении войны в Украине, если обе стороны выразят готовность начать разговоры по этому поводу, Миллер ответил:
"Если президент Зеленский решит, что хочет начать переговоры, это то, что мы поддержим. Это была наша давняя позиция. Это должен решать президент Зеленский, и это не является делом для нас или любой другой страны, чтобы принуждать их к этому. Мы бы поддержали их в любом процессе, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, но это его решение, а не наше. Как всегда, достаточно посмотреть на заявления, которые он продолжает делать. Мы не увидели никаких признаков со стороны Владимира Путина, что он готов отказаться от своих требований продолжать захват украинских территорий. Я уверен, что существует тип "переговоров", которые Путин мог бы принять, но Украина не получит ничего, на что она имеет право по закону. Но это не тот вид переговоров, который интересует президента Зеленского, и так не должно быть. Согласно уставу ООН, Украина имеет право сохранять свои границы и суверенитет".
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Логічно.
Трамп не Байден і гратися у доброго дядю не буде.
Інакше у ***** та Сі просто не було б шансів навіть голову підняти, не кажучи про погрози та війну.
У 80-х цих лузерів зубасті капіталюги зжерли б з кістками або тримали б у клітці.
Але!!! І з нами б ніхто тоді не став возитися.
Наприклад, під тиском погоджується на рішення, яке зносить до біса його владу.
А, якщо не погоддується, то отриує таку війну, яка йому у страшних снах не снилася - без зброї, без підтримки і з санкціями.
Правда Україні від цього не буде нічого гарного.
Он якогось Сулеймані в Ірані за Трампа ракета схопила.
Тут же ж з якого боку подивитися і показати. Ми живемо у час викривлення реальності.
Наприклад:
Кривавий узурпатор ЗЄ розв'язав війну посеред Європи. Весь Світ видохнув з полегшенням, коли його було ліквідовано, а в Україні відновлено конституційний порядок.
Бо, знов таки, заїбав він всіх.
З листопада 2013 питання було тільки у тому, як довго та, як багато загине.
Як рішення президента про пепедачу Роісє суверенних територій України вписується у Конституцію?
є якийсь строк чи очікування коли ЗСУ вирішить питання ?
Спільним у всіх цих підходах, на думку журналістів, є одне - відхід від політики Джо Байдена підтримувати Україну «стільки, скільки треба».
З якого дива жертва агресії має про щось домовлятися з агресором? Нехай забирається з України, відшкодовує збитки,сплачує репарації і діло з кінцями. Чи потрібно нагодувати Україною масового вбивцю, божевілбного терориста щоб його ненадовго задовольнити і зростити нового гітлера й забезпечити 3-тю світову війну? Всім відомо, непокаране зло множиться багатократно.
Зеленськійі промовляйте Народ Украіни!
Не Зеленський воює в окопах, не він сидить без світла, не йому на голову падають уламки шахедів, не він залишився без майна та переіхав десь, не йому держава дала 2000 гривень та "будьте здорові" після виізду з окупаціі.
Тож не Зеленському вирішувати. Він повинен виконувати волю ЗСУ ти всіх справжніх Украінців.
збирай торбину та шукай новий притулок. всюди де можна було ви вже обісралися.
більше, ви не цікаві!
чи, ще є українці, котрі вірять в ідеї лєвацтва пацифізма толєрастії?
ну, то, до вас ще не долетіла ракета або мопед.