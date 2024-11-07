США поддержат Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с РФ, но никто не должен его принуждать, - Госдепартамент

Нынешнее руководство внешнеполитического ведомства США сосредоточится на достижении прогресса на наиболее важных направлениях в течение переходного срока, в том числе, на достижении Украиной наилучшей позиции для успеха.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь четко отметил, что намерен использовать время, которое осталось в должности, чтобы достичь ощутимого прогресса в ряде важных вопросов", - отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что это касается, в том числе усилий, "чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции для достижения успеха".

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На вопрос журналиста, который упомянул об обещании новоизбранного президента Дональда Трампа завершить войну в течение первых 24 часов на посту, будете ли способствовать в последние два месяца правления администрация Байдена переговорам о завершении войны в Украине, если обе стороны выразят готовность начать разговоры по этому поводу, Миллер ответил:

"Если президент Зеленский решит, что хочет начать переговоры, это то, что мы поддержим. Это была наша давняя позиция. Это должен решать президент Зеленский, и это не является делом для нас или любой другой страны, чтобы принуждать их к этому. Мы бы поддержали их в любом процессе, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, но это его решение, а не наше. Как всегда, достаточно посмотреть на заявления, которые он продолжает делать. Мы не увидели никаких признаков со стороны Владимира Путина, что он готов отказаться от своих требований продолжать захват украинских территорий. Я уверен, что существует тип "переговоров", которые Путин мог бы принять, но Украина не получит ничего, на что она имеет право по закону. Но это не тот вид переговоров, который интересует президента Зеленского, и так не должно быть. Согласно уставу ООН, Украина имеет право сохранять свои границы и суверенитет".

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