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Зеленский: Некоторые лидеры прибегают к опасной риторике о прекращении огня без гарантий безопасности

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прекращение огня без гарантий безопасности Россия использует для подготовки к дальнейшей оккупации Украины.

Об этом глава Украинского государства заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы помните, что прекращение огня было в 2014 году, когда оккупировали наш Крым и часть Донбасса. Завершилось это подготовкой к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины... является продолжением подготовки к оккупации нашего государства и разрушению нашей независимости и суверенитета", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что сегодня среди определенных лидеров государств появилась "опасная риторика" о необходимости прекратить огонь без всяких гарантий для Украины.

"Просто прекращение огня - это модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь (на саммите в Будапеште. - Ред.), от Бразилии, Китая и важно, что точно мы слышим это от России. Это прекрасная модель для Российской Федерации", - отметил президент.

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Он напомнил, что после прекращения огня 2014 года предлагалось следующим шагом не прекратить войну, а хотя бы провести обмен пленными, но даже этого не произошло. "Люди в тюрьмах уже десять лет", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому разговоры о прекращении огня без надлежащих гарантий безопасности президент назвал непрофессиональными и безответственными. "Должен быть четкий план", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+32
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07.11.2024 22:12 Ответить
+32

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07.11.2024 22:19 Ответить
+30
Прикольно это слышать от человека, рассказывающего "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове".
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07.11.2024 22:13 Ответить
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То мабуть вони тебе зразка 2019 - 23.02.2022 копують.
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07.11.2024 22:11 Ответить
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07.11.2024 22:12 Ответить
В Трампа такий вигляд, наче він вже поставив Гундосого дебіла на счьотчик.
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08.11.2024 01:22 Ответить
Прикольно это слышать от человека, рассказывающего "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове".
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07.11.2024 22:13 Ответить
Слово лишнее. "Человека".
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08.11.2024 06:10 Ответить
Гарантіі НАТО - поки червоне світло
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07.11.2024 22:13 Ответить
ось такий члін вам, мої тупорилі виборці:
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08.11.2024 11:00 Ответить
Зебіл згадав себе ?
Не лох 42 рочки...да да
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07.11.2024 22:13 Ответить
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07.11.2024 22:15 Ответить
так спішив все розміновувати попри те що кацапи тільки нарощували
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07.11.2024 22:17 Ответить
Його геніальні думки були швидкими, але він був швидшим.
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07.11.2024 22:44 Ответить
З ним була швидка настя...
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08.11.2024 13:43 Ответить
***** та ладно ,а як же
Ви ходить цим він де-факто визнав , що розвів ЗЕ-скот у 2019
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07.11.2024 22:13 Ответить
"Завершилося це підготовкою до повномасштабного вторгнення" - про яке ти, ***** хрипате, напередодні всирався доказував, що...ніЧЧьо нє будєт - вєсной всє на шашликі!
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07.11.2024 22:27 Ответить
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07.11.2024 22:14 Ответить
Так, Трампуша ,прийдеться повертати Україні ЯО . Чи приймати до НАТО
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07.11.2024 22:16 Ответить
Це трампуша не пускає Україну в НАТО?
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07.11.2024 22:18 Ответить
сша не пускає. В чому вона не права? чи типу ви хочете сказати, що при трампі нас візьмуть в нато? 😂
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08.11.2024 00:32 Ответить
Пані, ви того, нетого, тільки з поїзду ?
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07.11.2024 22:23 Ответить
Доведеться?
А то що?
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07.11.2024 22:23 Ответить
А навіщо це йому?

Трампу простіше прикопати Україну, як какашку, і зробити вигляд, що так і було.
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07.11.2024 22:27 Ответить
Сьогодні в Україні найсильніша армія у Европі. Не приймати це до уваги Трамп не зможе . Україна- це форпост Европи .
А ви, дивлюсь , кацапів підтримуєте
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07.11.2024 22:36 Ответить
У Німеччини була найсильніша армія в Європі. У 50-ті про це всі вже забули.

Кудись поділася... А - її знищили.
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07.11.2024 22:51 Ответить
Ви просто розмовляєте із незовсім адекватним персонажем
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07.11.2024 23:03 Ответить
Знаю. Але схоже, що вона в усе це вірить.
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07.11.2024 23:07 Ответить
Ні. Я дивлюся на речі тверезо.

Яким боком Трамп до проблем Європи?
Тим більше до її дупи.

Не його особисті проблеми Трамп просто аідкидає і вирішує найпростішим чином.

Самий простий спосіб - примусити до поступок, не дати нічого і ігнорувати до зникнення.
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07.11.2024 22:54 Ответить
А як так сталося, що найсильніша армія зливається такій нікчемній, як російська?

Що? Зброя потрібна?
А що це за армія така без зброї?

Тіште себе далі лозунгами. Тільки не примушуйте інших розділяти ваші марення.
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07.11.2024 22:57 Ответить
А то шо?
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08.11.2024 09:02 Ответить
Чи виганяти просроченого.
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08.11.2024 09:14 Ответить
З великою до Вас повагою, а що Україна США передала ЯО?

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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08.11.2024 18:20 Ответить
Ще пані , для ознайомлення.
Будапештський меморандум був укладений 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". До американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму". Решту, те, що записано в меморандумі, наші партнери виконали.
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні"?
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08.11.2024 18:27 Ответить
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07.11.2024 22:16 Ответить
"Ти шо, Нео з Матриці?"
"Нє-а, я шлєпер з кварталу"
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07.11.2024 22:48 Ответить

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07.11.2024 22:19 Ответить
"...Просто припинення вогню - це модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів..."

У Зеленського точно замість голови пуста макітра.
Сам же теревенив про "простоперестатьстрелять".
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07.11.2024 22:20 Ответить
Не, того Литвина треба таки вигнати копняками.
Бо коли він став писати Зеленському тексти - стало зовсім погано.

Інколи краще грати на піаніно - Зеленський розумніше виглядав би
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07.11.2024 22:23 Ответить
"Зеленський розумніше виглядав би". Боюсь, пацієнт безнадійний. Тут вже нічого не допоможе.
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08.11.2024 06:14 Ответить
Бразилія та Китай просто дзеркалять Зеленьського 2019 року.
Коли Зеленьський маючи безмежний об'єм сірої маси в голові ніс саме таку ж саму пургу про " пєрєстать стрєлять", і " вайна вігадна Порошенку" і " дагаваріца пасрєдінє".
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07.11.2024 22:21 Ответить
Але ж вони пркищо не досягли дзену ЗЄ з розмінуванням проходів з Криму та відвеленням українських військ з позицій.

І прокладати дороги для загарбника не пропонують.

І знімати клістрони з ППО не наказують.

І звільняти головнокомандувача у розпал війни не вимагають.
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07.11.2024 22:24 Ответить
Просто нагадаю, що мадяри не виклали виступ його у інтернет. Просто ніби його не було. А так звичайно щось він правильно говорив.
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07.11.2024 22:32 Ответить
Ни о каком прекращении огня без гарантий безопасности и речи быть не может. С другой стороны , зачем это кому бы то ни было, давать гарантии безопасности? Что мешает этим добрым людям вступить в войну прямо сейчас а не потом?
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07.11.2024 22:33 Ответить
Які гарантії, в цьому світі, всі чхали на договори, важливі тільки бізнес інтереси та вигода, основний гарант, це далекобійне озброєння та авіація або ЯО все решта просто папір для телевізора. Або основним гарантом може бути миротворчий контигент на лінії зіткнення.

Якщо Україні дадуть 5 років миру, треба використати його по максимуму, для накопичення озброєння тоді раша більше ніколи не нападе. Вони напали тільки тому, що в нас не було чим давати відсіч. ППО та авіація старі, ракет не було, відстала піхотна армія.

До того був розрахунок на агентурну мережу Медведчука-Сівковича, судячи із всього за що були арешти орківських керівників спецслужб, їм виділили 10 млрд. на підкуп як військових так і політиків для саботажу.
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07.11.2024 22:47 Ответить
Власть сейчас окопы копать не хочет а после войны , с разрухой и прочими проблемами станет? Может в одной из альтернативной вселенных
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08.11.2024 02:07 Ответить
Можливо, все таки вийде провести вибори без маніпуляцій.
І там вже буде все залежати що знову виберуть корупцію і нового месію який прикрасив торт, чи людину яка буде говорити про реальні речі.

Якщо виберуть нового месію то так і буде. Але за ці вибори месії 30 років уже заплатили дорогою ціною може нарешті навчило.

А що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не пропонує варіант море зброї та ембарго. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.

Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини то є інше оточення зацікавлене у війні.
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08.11.2024 10:36 Ответить
Гарантии это как ?
Это дать русским *****, когда они снова нападут ?
Так почему они сейчас этого сделают ?
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07.11.2024 22:38 Ответить
А готуватись до шашликів пропонував владєлєц ліпєцкой фабрікі?🤔
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07.11.2024 22:40 Ответить
Припинення вогню - це винос клоуна і його шобли. ЗЄля вже зрозумів це і забув про свій «самміт миру».
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07.11.2024 22:46 Ответить
Проблема в тому чи не появиться на нових виборах новий месія-паротяг, який протягне тих самих до влади або їх людей, помічників, директорів їх фірм і т.д. і знову прийдемо до того ж корита тільки вже з новими обличчями. Що відбувається всі 30 років.

Україну можуть спасти тільки механізм проміжних виборів коли парламент і президента обирають в різні проміжки і скоротити час до 4 років. Щоб в середині сроку була оцінка роботи виборцями на виборах. Та обмежити максимальну кількість обраних від однієї партії 180 чол з 450.....

,та і взагалі скоротити парламент тому що не потрібна така кількість депутатів при пропорційних списках а мажоритарка себе повінстю дискредитувала.
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07.11.2024 22:57 Ответить
Звиздить зі сцени одне, а в житті робить зовсім протилежне. Вже навіть вибори повних ходом готуються. Значить за півроку викинуть кацапів з України, закінчать війну, і проведуть вибори? Чи підпишуть умови Пуйла, і дістануть тимчасове перемир'я? Ось так просто.
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07.11.2024 22:48 Ответить
Жодних поступок без гарантій і договорів. У нас вже був Будапештський меморандум, Мінськ-1-2, це тупо фейкова грамота. Якщо ми втрачаємо міста і частину території світ має заплатити якусь дрібничку за те, що його перестануть напружувати невигідними санкцями, вимогами поставки зброї і так далі. Корейський сценарій це максимальна червона лінія на яку можна піти.
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07.11.2024 23:15 Ответить
Знову на трибуну вийшло брехло, яке заборонило своїй армії стріляти, яке відвело ЗСУ з підготовлених укрівплень в чисте поле, яке розмінувало перед ворогом мінні поля, щоб вони не постраждали, а зароблені гроші попередників, що призначалися на виготовлення ракет, зарив в асфальт і поставив нарід України голим і босим проти підготовленого ворога, який їх гвалтував, вбивав, грабував..., а це Хрипливе Гундосне, бородате, їздило із іноземними делегаціями фоткатися в Бучу, показуючи ніби воно там було з нарідом, який обдурив і яким воно прикрилося.
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08.11.2024 08:49 Ответить
пздць блть прозрів чувак
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08.11.2024 09:26 Ответить
Наприклад - ось цей "лідер"?

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08.11.2024 09:33 Ответить
Так вони мають з кого приклад брати. Якась зелена падла теж казала - ''просто пєрєстать стрєлять'', забороняла відстрілюватися у відповідь.
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08.11.2024 09:48 Ответить
Ви, Секлето Пилипівно, щось інше, а ми - щось інше........... ВИБОРИ !!!
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08.11.2024 09:55 Ответить
Викликайте санітарів, у пана пігулки закінчилися 😁 ну чи біле сипуче 🧂.
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08.11.2024 10:43 Ответить
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
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08.11.2024 11:02 Ответить
Вєня, усьо путьом, головне
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08.11.2024 11:09 Ответить
судячи з усього, в цей момент виголошення цієї промови він на мить забув про Порошенка і більш-менш реалістично оцінив підписані в Мінську протоколи...
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08.11.2024 12:50 Ответить
ЛОГИКА ИДИОТА:
"припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету"
А без "припинення вогню" они готовиться к оккупации НЕ будут?
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08.11.2024 13:51 Ответить
 
 