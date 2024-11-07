Зеленский: Некоторые лидеры прибегают к опасной риторике о прекращении огня без гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прекращение огня без гарантий безопасности Россия использует для подготовки к дальнейшей оккупации Украины.
Об этом глава Украинского государства заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы помните, что прекращение огня было в 2014 году, когда оккупировали наш Крым и часть Донбасса. Завершилось это подготовкой к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины... является продолжением подготовки к оккупации нашего государства и разрушению нашей независимости и суверенитета", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сегодня среди определенных лидеров государств появилась "опасная риторика" о необходимости прекратить огонь без всяких гарантий для Украины.
"Просто прекращение огня - это модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь (на саммите в Будапеште. - Ред.), от Бразилии, Китая и важно, что точно мы слышим это от России. Это прекрасная модель для Российской Федерации", - отметил президент.
Он напомнил, что после прекращения огня 2014 года предлагалось следующим шагом не прекратить войну, а хотя бы провести обмен пленными, но даже этого не произошло. "Люди в тюрьмах уже десять лет", - подчеркнул Зеленский.
Поэтому разговоры о прекращении огня без надлежащих гарантий безопасности президент назвал непрофессиональными и безответственными. "Должен быть четкий план", - подчеркнул Зеленский.
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Не лох 42 рочки...да да
Ви ходить цим він де-факто визнав , що розвів ЗЕ-скот у 2019
А то що?
Трампу простіше прикопати Україну, як какашку, і зробити вигляд, що так і було.
А ви, дивлюсь , кацапів підтримуєте
Кудись поділася... А - її знищили.
Яким боком Трамп до проблем Європи?
Тим більше до її дупи.
Не його особисті проблеми Трамп просто аідкидає і вирішує найпростішим чином.
Самий простий спосіб - примусити до поступок, не дати нічого і ігнорувати до зникнення.
Що? Зброя потрібна?
А що це за армія така без зброї?
Тіште себе далі лозунгами. Тільки не примушуйте інших розділяти ваші марення.
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
Будапештський меморандум був укладений 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". До американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму". Решту, те, що записано в меморандумі, наші партнери виконали.
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні"?
"Нє-а, я шлєпер з кварталу"
У Зеленського точно замість голови пуста макітра.
Сам же теревенив про "простоперестатьстрелять".
Бо коли він став писати Зеленському тексти - стало зовсім погано.
Інколи краще грати на піаніно - Зеленський розумніше виглядав би
Коли Зеленьський маючи безмежний об'єм сірої маси в голові ніс саме таку ж саму пургу про " пєрєстать стрєлять", і " вайна вігадна Порошенку" і " дагаваріца пасрєдінє".
І прокладати дороги для загарбника не пропонують.
І знімати клістрони з ППО не наказують.
І звільняти головнокомандувача у розпал війни не вимагають.
Якщо Україні дадуть 5 років миру, треба використати його по максимуму, для накопичення озброєння тоді раша більше ніколи не нападе. Вони напали тільки тому, що в нас не було чим давати відсіч. ППО та авіація старі, ракет не було, відстала піхотна армія.
До того був розрахунок на агентурну мережу Медведчука-Сівковича, судячи із всього за що були арешти орківських керівників спецслужб, їм виділили 10 млрд. на підкуп як військових так і політиків для саботажу.
І там вже буде все залежати що знову виберуть корупцію і нового месію який прикрасив торт, чи людину яка буде говорити про реальні речі.
Якщо виберуть нового месію то так і буде. Але за ці вибори месії 30 років уже заплатили дорогою ціною може нарешті навчило.
А що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не пропонує варіант море зброї та ембарго. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.
Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини то є інше оточення зацікавлене у війні.
Это дать русским *****, когда они снова нападут ?
Так почему они сейчас этого сделают ?
Україну можуть спасти тільки механізм проміжних виборів коли парламент і президента обирають в різні проміжки і скоротити час до 4 років. Щоб в середині сроку була оцінка роботи виборцями на виборах. Та обмежити максимальну кількість обраних від однієї партії 180 чол з 450.....
,та і взагалі скоротити парламент тому що не потрібна така кількість депутатів при пропорційних списках а мажоритарка себе повінстю дискредитувала.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
"припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету"
А без "припинення вогню" они готовиться к оккупации НЕ будут?