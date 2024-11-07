Зеленский: Некоторые лидеры прибегают к опасной риторике о прекращении огня без гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прекращение огня без гарантий безопасности Россия использует для подготовки к дальнейшей оккупации Украины.

Об этом глава Украинского государства заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы помните, что прекращение огня было в 2014 году, когда оккупировали наш Крым и часть Донбасса. Завершилось это подготовкой к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины... является продолжением подготовки к оккупации нашего государства и разрушению нашей независимости и суверенитета", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что сегодня среди определенных лидеров государств появилась "опасная риторика" о необходимости прекратить огонь без всяких гарантий для Украины.

"Просто прекращение огня - это модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь (на саммите в Будапеште. - Ред.), от Бразилии, Китая и важно, что точно мы слышим это от России. Это прекрасная модель для Российской Федерации", - отметил президент.

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Он напомнил, что после прекращения огня 2014 года предлагалось следующим шагом не прекратить войну, а хотя бы провести обмен пленными, но даже этого не произошло. "Люди в тюрьмах уже десять лет", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому разговоры о прекращении огня без надлежащих гарантий безопасности президент назвал непрофессиональными и безответственными. "Должен быть четкий план", - подчеркнул Зеленский.