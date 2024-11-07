Нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров к усилению давления на Россию.

Об этом глава государства заявил в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, уже построена четкая дипломатическая система, способная подтолкнуть Россию к справедливому миру.

"Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое. Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал он.

Президент отметил, что Украина открыта к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира.

"Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", - добавил он.