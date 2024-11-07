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Новости Война
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Нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут, - Зеленский

Зеленський закликав надати зброю, а не допомагати в переговорах з РФ

Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров к усилению давления на Россию.

Об этом глава государства заявил в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, уже построена четкая дипломатическая система, способная подтолкнуть Россию к справедливому миру.

"Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое. Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал он.

Президент отметил, что Украина открыта к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира.

"Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+17
хороший план. а где наша зброя гндон зелёный
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07.11.2024 15:01 Ответить
+14
А як же заглянути у око путлєру? Лідор забув вже свої обісцянки? Закончити війну, яка вигідна пороху. Заглянув у дупу путлєра?
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07.11.2024 15:05 Ответить
+10
про зброю потрібно запитати з тих, хто цілеспрямовано нищив ВПК країни всі роки незалежності.
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07.11.2024 14:57 Ответить
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про зброю потрібно запитати з тих, хто цілеспрямовано нищив ВПК країни всі роки незалежності.
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07.11.2024 14:57 Ответить
Всі роки?
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07.11.2024 15:20 Ответить
Если бы только это! К 2001-2 гг, в Харькове практически остановилось все машиностроение, а многие заводы сдохли ещё в 1995-7 гг. Десятки заводов и почти сразу! Троллейбусы, трамваи утром пустые катались. Базарчики торговать с табуреток плодились почти на каждом перекрестке и на окраинах жилмассива, на разворотных кругах общ транспорта. НИИ ф, которых много было, первые этажи сдавали под любую деятельность. В эти 97-99 г с Харькова окончательно почти все выезжали евреи технари с КБ и НИИ при тех же заводах. Радиопромышленность города рухнула. А ведь на космос работали. А сколько врачей уехали, преподов с Вузов? Военучилища закрывались или ели жили. А ведь только в Харькове была радиоакадемия МО. А на Малышева пытались квадроциклы делать, комбайны собирать, даже ковры. Та нихера не вышло. Все заводские пту и техникумы посыпались за два года! Абсолютный капец. И только уже к 2004 году возникло движение ,, Украина без Кучмы,, да поздно было.
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07.11.2024 18:29 Ответить
І що ти зробиш якщо достатньої кількості зброї не нададуть?
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07.11.2024 14:57 Ответить
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07.11.2024 15:05 Ответить
потужно пердне в калюжу
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07.11.2024 15:34 Ответить
і ще потрібно стати президентом України
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07.11.2024 14:59 Ответить
Та ну, нах...
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07.11.2024 15:16 Ответить
хороший план. а где наша зброя гндон зелёный
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07.11.2024 15:01 Ответить
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07.11.2024 17:03 Ответить
А як же заглянути у око путлєру? Лідор забув вже свої обісцянки? Закончити війну, яка вигідна пороху. Заглянув у дупу путлєра?
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07.11.2024 15:05 Ответить
Мародеры.
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07.11.2024 15:10 Ответить
Та ти що? А в глаза заглядувати чи куди там?
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07.11.2024 15:13 Ответить
Литвин пише непогані тексти. І цей бастардо добре киздить, а що до справ - то тільки на шкоду Україні!!!
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07.11.2024 15:14 Ответить
"Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше" - оце нормальний текст?
Дипломати не розмовляють такою мовою, не маючи за спиною власної сильної держави!
Зараз знову хтось з європейців образиться, а постраждають в результаті прості українці.
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07.11.2024 15:23 Ответить
Згоден, занадто м'яко. Треба разів в 3 жорсткіше з цими агентами ***** говорити.
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07.11.2024 15:58 Ответить
Він вже більш ніж достатньо нахамив людям за ці майже три роки.
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07.11.2024 16:11 Ответить
цим гондонам в рожу треба плювати до кінця їх життя.
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08.11.2024 01:02 Ответить
Так,йому посередники не потрібні.Єрмак один перемовини веде
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07.11.2024 15:19 Ответить
Південна Корея Нам Help
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07.11.2024 15:22 Ответить
Путін переграв усіх, наївного Порошенка котрий зірвав переговори червня 2014, віривши, що сепаратистів можна перемогти силою за тижні, не треба буде ніяких угод, культурних автономій, а росія не вмішається, чим це закінчилось...

Нашого зеленого вершника без голови, котрий зірвав мирну угоду квітня 2022, пішов вперед, не маючи навіть патронного заводу, повертати кордони 1991 року і немаючи ніяких гарантій постачання зброї по часу від Заходу.

Тупого слабохарактерного Байдена. Покатавши ядерний поїзд туда-сюда, заставивши байдена розтягнути нам воєнні поставки, щоб не злити росію.

Воїстину, наші президенти дураки, а на Заході такі самі та ще й слабохарактерні.
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07.11.2024 15:22 Ответить
Бедоносный ищет виноватых.
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07.11.2024 15:22 Ответить
Найкращі перемовини робить Ізраїль---Їб ашить
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07.11.2024 15:24 Ответить
Тому що у Ізраілі фінанси належать євреям, ЗМІ євреям, промисловість євреям, президент єврей, в кнесеті євреї.
Правда у нас також, але є ньюанс...
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07.11.2024 16:50 Ответить
Ой, тьох, тьох, витьох-тьох, соловей щебече.
Краще Орбану в морду плюнь, та газ-нафту перекрий, балагур ти наш квартальний.
А краще скажи - я втомився, я йду - звільни місце для дорослих.
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07.11.2024 15:24 Ответить
Це для кого,наприклад? Щось бажаючих не видно зовсім. Чутно лише вскукарєки про наміри. Чи ти медведчука мав на увазі?
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07.11.2024 18:47 Ответить
"... а не підтримка в переговорах"- Зеленський
А якби на ці "перемовини" не вплинув Борис Джонсон?
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07.11.2024 15:29 Ответить
А шо Борис Джонсон, мав на папері гарантії постачання зброї по часу? Чого його слухали взагалі?

Наша влада повинна була добитися на папері з печаткою і підписом постачання західної зброї. Ніяких гарантій не було.

Тупа зелена влада.
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07.11.2024 15:38 Ответить
Та тиж казав ,шо асфальт краще ...закатають тебе 🤡... у той асфаль , колись ...їди вже су*о ...іди,дай людям врятувати Україну !!!
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07.11.2024 15:29 Ответить
Молодчина Владімір Алєксандровіч! Дуже гарно висказався нащ Ціцерон. Але все рівно, можна було б трохи потужніше...)))
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07.11.2024 15:32 Ответить
Пішов нахер, падло. Будеш воювати своєю зброєю.
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07.11.2024 15:51 Ответить
О як заспівав, підарас!
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07.11.2024 15:54 Ответить
"Дайтє нам ядєрну бімбу" ,зєля вже всіх дістав своїм шантажем ,он Трамп офіційно стане президентом ,він швидко тобі пельку закриє.
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07.11.2024 16:14 Ответить
А тебе це не стосуватиметься? Чи ти з ТОТ вєщаєш?
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07.11.2024 18:50 Ответить
Я то з Києва "вєщаю " а ти звідки "вєщаєш ",а зеля дійсно вже за@бав союзників своїм дебільним "планом перемоги " .
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07.11.2024 18:54 Ответить
Тільки-но спілкувався з луганською ботофермою-всі "кіянє". Ви наскільки тупі,що навіть не здогадуєтесь,на чому палитесь
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07.11.2024 19:16 Ответить
Я в твоєму сраному лугандоні ніколи не був , А ти настільки тупий ,що з тобою нецікаво спілкуватись ,дивись далі гівномарафон і зєліні відосіки і більше не пались
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07.11.2024 19:24 Ответить
нецікаво,півнику? То чому ж тоді гілку моніториш,"кіянін пєтрєнко"
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07.11.2024 20:00 Ответить
Діма Літвін пєрєлогінься і закінчуй лизати зєліну дупу.
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07.11.2024 21:09 Ответить
Як це не допоможуть обійми? А як щодо домовлятися хоч із чортом лисим? А мир в очах *****? Зберегти життя? Вже нє? Страшно стало, Вова?
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07.11.2024 16:26 Ответить
"вот ета паварот!!!". а рівно три роки тому, зелений ********, тобі потрібен був лише асфальт!! один їбучий чорний асфальт!! тобі, зелений уйобку та всім гандонам, яких ти привів із собою!!
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07.11.2024 16:36 Ответить
Агов... Зєля... а ти не пробував замість загляданню в очі *****, замість ''прєкратіть стрєлять'', замість ''даґаварітса па срєдінє'', замість асфальту, замість розмінування межі з Кримом, замість ''великого крадівництва'', замість телемарафону, замість чорного кешу в конвертах для депутатів, замість того щоб постійно скорочувати і зупиняти розробки і виробництво зброї і бк - навпаки фінансувати розробки та виробництво.
Можливо тоді москалі навіть і не розпочали великої війни?
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07.11.2024 16:38 Ответить
Усе перераховане правильно, можна ще додати багато чого. Але головне, щоб те усе здійснилося, потрібно, щоб у кріслі президента була людина, а не тупий хрипатий довбень, який до того ж ненавидить і зневажає Україну і українців.
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07.11.2024 18:13 Ответить
Де ж вона,та людина? Хто хоче очолити країну? Кого ти мав на увазі? Імя,сєстґа,імя! Хто? Медведчук?
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07.11.2024 18:54 Ответить
Это тебе шут хрипатый подсказал "тыкать" незнакомому человеку? Так из-за хамства и быкования обдолбыша Запад отвернулся от Украины. А тебя, хамло, я могу просто послать.
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08.11.2024 06:00 Ответить
Зливай воду, чучело. Ти просрав усю довіру на Заході, ніхто тобі вже нічого не дасть, ні зброї, ні грошей - Трамп тому свідок.
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07.11.2024 19:36 Ответить
А тебе не зіллють з водою? Тебе це ніяк не торкнеться? Термобар,каб,балістика не турбує? Чи ти не з України вещаєш ? Чи може ти з "другой України"?
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07.11.2024 20:06 Ответить
вони настільки розумово відсталі, що того навіть не розуміють. Поки їм гроші платять за це обс*лово, їх все влаштовує.
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08.11.2024 01:03 Ответить
Ішак не в тій категорії, щоб до нього дослухались та щось вимагати, бо усі уже переконались в його безтолковості. Це його йорзання по Європі та Америці скоріше для внутрішнює публіки (любителів ішака в Україні) та імітації бурхливої "діяльності", результат якої, в ліпшому випадку, нульовий. Діють так, як рахують за потрібне.
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07.11.2024 21:25 Ответить
Українською у даному контексті "вважають", не "рахують". Без обід. А зміст написаного правильний, підтримую.
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08.11.2024 06:02 Ответить
 
 