Нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров к усилению давления на Россию.
Об этом глава государства заявил в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, уже построена четкая дипломатическая система, способная подтолкнуть Россию к справедливому миру.
"Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое. Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал он.
Президент отметил, что Украина открыта к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира.
"Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", - добавил он.
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Дипломати не розмовляють такою мовою, не маючи за спиною власної сильної держави!
Зараз знову хтось з європейців образиться, а постраждають в результаті прості українці.
Нашого зеленого вершника без голови, котрий зірвав мирну угоду квітня 2022, пішов вперед, не маючи навіть патронного заводу, повертати кордони 1991 року і немаючи ніяких гарантій постачання зброї по часу від Заходу.
Тупого слабохарактерного Байдена. Покатавши ядерний поїзд туда-сюда, заставивши байдена розтягнути нам воєнні поставки, щоб не злити росію.
Воїстину, наші президенти дураки, а на Заході такі самі та ще й слабохарактерні.
Правда у нас також, але є ньюанс...
Краще Орбану в морду плюнь, та газ-нафту перекрий, балагур ти наш квартальний.
А краще скажи - я втомився, я йду - звільни місце для дорослих.
А якби на ці "перемовини" не вплинув Борис Джонсон?
Наша влада повинна була добитися на папері з печаткою і підписом постачання західної зброї. Ніяких гарантій не було.
Тупа зелена влада.
Можливо тоді москалі навіть і не розпочали великої війни?