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Новини Війна
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Нам потрібна зброя, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть, - Зеленський

Зеленський закликав надати зброю, а не допомагати в переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів до посилення тиску на Росію.

Про це глава держави заявив у зверненні до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім за підтримку України та нашого народу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вже побудовано чітку дипломатичну систему, здатну підштовхнути Росію до справедливого миру.

"Більшість представлених тут країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії. На тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого. Нам треба підштовхнути Росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру", - сказав він.

Президент зазначив, що Україна відкрита до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру.

"Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) переговори з Росією (1322)


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Топ коментарі
+17
хороший план. а где наша зброя гндон зелёный
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07.11.2024 15:01 Відповісти
+14
А як же заглянути у око путлєру? Лідор забув вже свої обісцянки? Закончити війну, яка вигідна пороху. Заглянув у дупу путлєра?
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07.11.2024 15:05 Відповісти
+10
про зброю потрібно запитати з тих, хто цілеспрямовано нищив ВПК країни всі роки незалежності.
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07.11.2024 14:57 Відповісти
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про зброю потрібно запитати з тих, хто цілеспрямовано нищив ВПК країни всі роки незалежності.
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07.11.2024 14:57 Відповісти
Всі роки?
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Если бы только это! К 2001-2 гг, в Харькове практически остановилось все машиностроение, а многие заводы сдохли ещё в 1995-7 гг. Десятки заводов и почти сразу! Троллейбусы, трамваи утром пустые катались. Базарчики торговать с табуреток плодились почти на каждом перекрестке и на окраинах жилмассива, на разворотных кругах общ транспорта. НИИ ф, которых много было, первые этажи сдавали под любую деятельность. В эти 97-99 г с Харькова окончательно почти все выезжали евреи технари с КБ и НИИ при тех же заводах. Радиопромышленность города рухнула. А ведь на космос работали. А сколько врачей уехали, преподов с Вузов? Военучилища закрывались или ели жили. А ведь только в Харькове была радиоакадемия МО. А на Малышева пытались квадроциклы делать, комбайны собирать, даже ковры. Та нихера не вышло. Все заводские пту и техникумы посыпались за два года! Абсолютный капец. И только уже к 2004 году возникло движение ,, Украина без Кучмы,, да поздно было.
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07.11.2024 18:29 Відповісти
І що ти зробиш якщо достатньої кількості зброї не нададуть?
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07.11.2024 14:57 Відповісти
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07.11.2024 15:05 Відповісти
потужно пердне в калюжу
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07.11.2024 15:34 Відповісти
і ще потрібно стати президентом України
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07.11.2024 14:59 Відповісти
Та ну, нах...
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07.11.2024 15:16 Відповісти
хороший план. а где наша зброя гндон зелёный
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07.11.2024 15:01 Відповісти
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07.11.2024 17:03 Відповісти
А як же заглянути у око путлєру? Лідор забув вже свої обісцянки? Закончити війну, яка вигідна пороху. Заглянув у дупу путлєра?
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07.11.2024 15:05 Відповісти
Мародеры.
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07.11.2024 15:10 Відповісти
Та ти що? А в глаза заглядувати чи куди там?
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07.11.2024 15:13 Відповісти
Литвин пише непогані тексти. І цей бастардо добре киздить, а що до справ - то тільки на шкоду Україні!!!
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07.11.2024 15:14 Відповісти
"Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше" - оце нормальний текст?
Дипломати не розмовляють такою мовою, не маючи за спиною власної сильної держави!
Зараз знову хтось з європейців образиться, а постраждають в результаті прості українці.
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07.11.2024 15:23 Відповісти
Згоден, занадто м'яко. Треба разів в 3 жорсткіше з цими агентами ***** говорити.
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07.11.2024 15:58 Відповісти
Він вже більш ніж достатньо нахамив людям за ці майже три роки.
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07.11.2024 16:11 Відповісти
цим гондонам в рожу треба плювати до кінця їх життя.
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08.11.2024 01:02 Відповісти
Так,йому посередники не потрібні.Єрмак один перемовини веде
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07.11.2024 15:19 Відповісти
Південна Корея Нам Help
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07.11.2024 15:22 Відповісти
Путін переграв усіх, наївного Порошенка котрий зірвав переговори червня 2014, віривши, що сепаратистів можна перемогти силою за тижні, не треба буде ніяких угод, культурних автономій, а росія не вмішається, чим це закінчилось...

Нашого зеленого вершника без голови, котрий зірвав мирну угоду квітня 2022, пішов вперед, не маючи навіть патронного заводу, повертати кордони 1991 року і немаючи ніяких гарантій постачання зброї по часу від Заходу.

Тупого слабохарактерного Байдена. Покатавши ядерний поїзд туда-сюда, заставивши байдена розтягнути нам воєнні поставки, щоб не злити росію.

Воїстину, наші президенти дураки, а на Заході такі самі та ще й слабохарактерні.
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07.11.2024 15:22 Відповісти
Бедоносный ищет виноватых.
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07.11.2024 15:22 Відповісти
Найкращі перемовини робить Ізраїль---Їб ашить
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07.11.2024 15:24 Відповісти
Тому що у Ізраілі фінанси належать євреям, ЗМІ євреям, промисловість євреям, президент єврей, в кнесеті євреї.
Правда у нас також, але є ньюанс...
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07.11.2024 16:50 Відповісти
Ой, тьох, тьох, витьох-тьох, соловей щебече.
Краще Орбану в морду плюнь, та газ-нафту перекрий, балагур ти наш квартальний.
А краще скажи - я втомився, я йду - звільни місце для дорослих.
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07.11.2024 15:24 Відповісти
Це для кого,наприклад? Щось бажаючих не видно зовсім. Чутно лише вскукарєки про наміри. Чи ти медведчука мав на увазі?
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07.11.2024 18:47 Відповісти
"... а не підтримка в переговорах"- Зеленський
А якби на ці "перемовини" не вплинув Борис Джонсон?
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07.11.2024 15:29 Відповісти
А шо Борис Джонсон, мав на папері гарантії постачання зброї по часу? Чого його слухали взагалі?

Наша влада повинна була добитися на папері з печаткою і підписом постачання західної зброї. Ніяких гарантій не було.

Тупа зелена влада.
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07.11.2024 15:38 Відповісти
Та тиж казав ,шо асфальт краще ...закатають тебе 🤡... у той асфаль , колись ...їди вже су*о ...іди,дай людям врятувати Україну !!!
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07.11.2024 15:29 Відповісти
Молодчина Владімір Алєксандровіч! Дуже гарно висказався нащ Ціцерон. Але все рівно, можна було б трохи потужніше...)))
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07.11.2024 15:32 Відповісти
Пішов нахер, падло. Будеш воювати своєю зброєю.
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07.11.2024 15:51 Відповісти
О як заспівав, підарас!
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07.11.2024 15:54 Відповісти
"Дайтє нам ядєрну бімбу" ,зєля вже всіх дістав своїм шантажем ,он Трамп офіційно стане президентом ,він швидко тобі пельку закриє.
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07.11.2024 16:14 Відповісти
А тебе це не стосуватиметься? Чи ти з ТОТ вєщаєш?
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07.11.2024 18:50 Відповісти
Я то з Києва "вєщаю " а ти звідки "вєщаєш ",а зеля дійсно вже за@бав союзників своїм дебільним "планом перемоги " .
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07.11.2024 18:54 Відповісти
Тільки-но спілкувався з луганською ботофермою-всі "кіянє". Ви наскільки тупі,що навіть не здогадуєтесь,на чому палитесь
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07.11.2024 19:16 Відповісти
Я в твоєму сраному лугандоні ніколи не був , А ти настільки тупий ,що з тобою нецікаво спілкуватись ,дивись далі гівномарафон і зєліні відосіки і більше не пались
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07.11.2024 19:24 Відповісти
нецікаво,півнику? То чому ж тоді гілку моніториш,"кіянін пєтрєнко"
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07.11.2024 20:00 Відповісти
Діма Літвін пєрєлогінься і закінчуй лизати зєліну дупу.
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07.11.2024 21:09 Відповісти
Як це не допоможуть обійми? А як щодо домовлятися хоч із чортом лисим? А мир в очах *****? Зберегти життя? Вже нє? Страшно стало, Вова?
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07.11.2024 16:26 Відповісти
"вот ета паварот!!!". а рівно три роки тому, зелений ********, тобі потрібен був лише асфальт!! один їбучий чорний асфальт!! тобі, зелений уйобку та всім гандонам, яких ти привів із собою!!
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07.11.2024 16:36 Відповісти
Агов... Зєля... а ти не пробував замість загляданню в очі *****, замість ''прєкратіть стрєлять'', замість ''даґаварітса па срєдінє'', замість асфальту, замість розмінування межі з Кримом, замість ''великого крадівництва'', замість телемарафону, замість чорного кешу в конвертах для депутатів, замість того щоб постійно скорочувати і зупиняти розробки і виробництво зброї і бк - навпаки фінансувати розробки та виробництво.
Можливо тоді москалі навіть і не розпочали великої війни?
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07.11.2024 16:38 Відповісти
Усе перераховане правильно, можна ще додати багато чого. Але головне, щоб те усе здійснилося, потрібно, щоб у кріслі президента була людина, а не тупий хрипатий довбень, який до того ж ненавидить і зневажає Україну і українців.
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07.11.2024 18:13 Відповісти
Де ж вона,та людина? Хто хоче очолити країну? Кого ти мав на увазі? Імя,сєстґа,імя! Хто? Медведчук?
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07.11.2024 18:54 Відповісти
Это тебе шут хрипатый подсказал "тыкать" незнакомому человеку? Так из-за хамства и быкования обдолбыша Запад отвернулся от Украины. А тебя, хамло, я могу просто послать.
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08.11.2024 06:00 Відповісти
Зливай воду, чучело. Ти просрав усю довіру на Заході, ніхто тобі вже нічого не дасть, ні зброї, ні грошей - Трамп тому свідок.
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07.11.2024 19:36 Відповісти
А тебе не зіллють з водою? Тебе це ніяк не торкнеться? Термобар,каб,балістика не турбує? Чи ти не з України вещаєш ? Чи може ти з "другой України"?
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07.11.2024 20:06 Відповісти
вони настільки розумово відсталі, що того навіть не розуміють. Поки їм гроші платять за це обс*лово, їх все влаштовує.
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08.11.2024 01:03 Відповісти
Ішак не в тій категорії, щоб до нього дослухались та щось вимагати, бо усі уже переконались в його безтолковості. Це його йорзання по Європі та Америці скоріше для внутрішнює публіки (любителів ішака в Україні) та імітації бурхливої "діяльності", результат якої, в ліпшому випадку, нульовий. Діють так, як рахують за потрібне.
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07.11.2024 21:25 Відповісти
Українською у даному контексті "вважають", не "рахують". Без обід. А зміст написаного правильний, підтримую.
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08.11.2024 06:02 Відповісти
 
 