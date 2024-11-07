Нам потрібна зброя, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів до посилення тиску на Росію.

Про це глава держави заявив у зверненні до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім за підтримку України та нашого народу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вже побудовано чітку дипломатичну систему, здатну підштовхнути Росію до справедливого миру.

"Більшість представлених тут країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії. На тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого. Нам треба підштовхнути Росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру", - сказав він.

Президент зазначив, що Україна відкрита до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру.

"Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни", - додав він.