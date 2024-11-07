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Зеленський: Деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що припинення вогню без гарантій безпеки Росія використає для підготовки до подальшої окупації України.

Про це глава Української держави заявив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви пам’ятаєте, що припинення вогню було у 2014 році, коли окупували наш Крим та частину Донбасу. Завершилося це підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету", - сказав Зеленський.

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Він відзначив, що сьогодні серед певних лідерів держав з’явилася "небезпечна риторика" про необхідність припинити вогонь без жодних гарантій для України.

"Просто припинення вогню – це модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут (на саміті у Будапешті. – Ред.), від Бразилії, Китаю і важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації", - зауважив Президент.

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Він нагадав, що після припинення вогню 2014 року пропонувалося наступним кроком не припинити війну, а хоча б провести обмін полоненими, але навіть цього не відбулося. "Люди в тюрмах вже десять років", - підкреслив Зеленський.

Тому розмови про припинення вогню без належних гарантій безпеки Президент назвав непрофесійними і безвідповідальними. "Повинен бути чіткий план", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) переговори з Росією (1322)


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Топ коментарі
+32
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07.11.2024 22:12 Відповісти
+32

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07.11.2024 22:19 Відповісти
+30
Прикольно это слышать от человека, рассказывающего "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове".
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07.11.2024 22:13 Відповісти
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То мабуть вони тебе зразка 2019 - 23.02.2022 копують.
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07.11.2024 22:11 Відповісти
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07.11.2024 22:12 Відповісти
В Трампа такий вигляд, наче він вже поставив Гундосого дебіла на счьотчик.
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08.11.2024 01:22 Відповісти
Прикольно это слышать от человека, рассказывающего "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове".
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07.11.2024 22:13 Відповісти
Слово лишнее. "Человека".
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08.11.2024 06:10 Відповісти
Гарантіі НАТО - поки червоне світло
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07.11.2024 22:13 Відповісти
ось такий члін вам, мої тупорилі виборці:
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08.11.2024 11:00 Відповісти
Зебіл згадав себе ?
Не лох 42 рочки...да да
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07.11.2024 22:13 Відповісти
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07.11.2024 22:15 Відповісти
так спішив все розміновувати попри те що кацапи тільки нарощували
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07.11.2024 22:17 Відповісти
Його геніальні думки були швидкими, але він був швидшим.
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07.11.2024 22:44 Відповісти
З ним була швидка настя...
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08.11.2024 13:43 Відповісти
***** та ладно ,а як же
Ви ходить цим він де-факто визнав , що розвів ЗЕ-скот у 2019
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07.11.2024 22:13 Відповісти
"Завершилося це підготовкою до повномасштабного вторгнення" - про яке ти, ***** хрипате, напередодні всирався доказував, що...ніЧЧьо нє будєт - вєсной всє на шашликі!
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07.11.2024 22:27 Відповісти
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07.11.2024 22:14 Відповісти
Так, Трампуша ,прийдеться повертати Україні ЯО . Чи приймати до НАТО
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07.11.2024 22:16 Відповісти
Це трампуша не пускає Україну в НАТО?
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07.11.2024 22:18 Відповісти
сша не пускає. В чому вона не права? чи типу ви хочете сказати, що при трампі нас візьмуть в нато? 😂
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08.11.2024 00:32 Відповісти
Пані, ви того, нетого, тільки з поїзду ?
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07.11.2024 22:23 Відповісти
Доведеться?
А то що?
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07.11.2024 22:23 Відповісти
А навіщо це йому?

Трампу простіше прикопати Україну, як какашку, і зробити вигляд, що так і було.
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07.11.2024 22:27 Відповісти
Сьогодні в Україні найсильніша армія у Европі. Не приймати це до уваги Трамп не зможе . Україна- це форпост Европи .
А ви, дивлюсь , кацапів підтримуєте
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07.11.2024 22:36 Відповісти
У Німеччини була найсильніша армія в Європі. У 50-ті про це всі вже забули.

Кудись поділася... А - її знищили.
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07.11.2024 22:51 Відповісти
Ви просто розмовляєте із незовсім адекватним персонажем
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07.11.2024 23:03 Відповісти
Знаю. Але схоже, що вона в усе це вірить.
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07.11.2024 23:07 Відповісти
Ні. Я дивлюся на речі тверезо.

Яким боком Трамп до проблем Європи?
Тим більше до її дупи.

Не його особисті проблеми Трамп просто аідкидає і вирішує найпростішим чином.

Самий простий спосіб - примусити до поступок, не дати нічого і ігнорувати до зникнення.
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07.11.2024 22:54 Відповісти
А як так сталося, що найсильніша армія зливається такій нікчемній, як російська?

Що? Зброя потрібна?
А що це за армія така без зброї?

Тіште себе далі лозунгами. Тільки не примушуйте інших розділяти ваші марення.
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07.11.2024 22:57 Відповісти
А то шо?
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08.11.2024 09:02 Відповісти
Чи виганяти просроченого.
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08.11.2024 09:14 Відповісти
З великою до Вас повагою, а що Україна США передала ЯО?

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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08.11.2024 18:20 Відповісти
Ще пані , для ознайомлення.
Будапештський меморандум був укладений 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". До американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму". Решту, те, що записано в меморандумі, наші партнери виконали.
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні"?
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08.11.2024 18:27 Відповісти
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07.11.2024 22:16 Відповісти
"Ти шо, Нео з Матриці?"
"Нє-а, я шлєпер з кварталу"
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07.11.2024 22:48 Відповісти

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07.11.2024 22:19 Відповісти
"...Просто припинення вогню - це модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів..."

У Зеленського точно замість голови пуста макітра.
Сам же теревенив про "простоперестатьстрелять".
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07.11.2024 22:20 Відповісти
Не, того Литвина треба таки вигнати копняками.
Бо коли він став писати Зеленському тексти - стало зовсім погано.

Інколи краще грати на піаніно - Зеленський розумніше виглядав би
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07.11.2024 22:23 Відповісти
"Зеленський розумніше виглядав би". Боюсь, пацієнт безнадійний. Тут вже нічого не допоможе.
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08.11.2024 06:14 Відповісти
Бразилія та Китай просто дзеркалять Зеленьського 2019 року.
Коли Зеленьський маючи безмежний об'єм сірої маси в голові ніс саме таку ж саму пургу про " пєрєстать стрєлять", і " вайна вігадна Порошенку" і " дагаваріца пасрєдінє".
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07.11.2024 22:21 Відповісти
Але ж вони пркищо не досягли дзену ЗЄ з розмінуванням проходів з Криму та відвеленням українських військ з позицій.

І прокладати дороги для загарбника не пропонують.

І знімати клістрони з ППО не наказують.

І звільняти головнокомандувача у розпал війни не вимагають.
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07.11.2024 22:24 Відповісти
Просто нагадаю, що мадяри не виклали виступ його у інтернет. Просто ніби його не було. А так звичайно щось він правильно говорив.
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07.11.2024 22:32 Відповісти
Ни о каком прекращении огня без гарантий безопасности и речи быть не может. С другой стороны , зачем это кому бы то ни было, давать гарантии безопасности? Что мешает этим добрым людям вступить в войну прямо сейчас а не потом?
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07.11.2024 22:33 Відповісти
Які гарантії, в цьому світі, всі чхали на договори, важливі тільки бізнес інтереси та вигода, основний гарант, це далекобійне озброєння та авіація або ЯО все решта просто папір для телевізора. Або основним гарантом може бути миротворчий контигент на лінії зіткнення.

Якщо Україні дадуть 5 років миру, треба використати його по максимуму, для накопичення озброєння тоді раша більше ніколи не нападе. Вони напали тільки тому, що в нас не було чим давати відсіч. ППО та авіація старі, ракет не було, відстала піхотна армія.

До того був розрахунок на агентурну мережу Медведчука-Сівковича, судячи із всього за що були арешти орківських керівників спецслужб, їм виділили 10 млрд. на підкуп як військових так і політиків для саботажу.
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07.11.2024 22:47 Відповісти
Власть сейчас окопы копать не хочет а после войны , с разрухой и прочими проблемами станет? Может в одной из альтернативной вселенных
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08.11.2024 02:07 Відповісти
Можливо, все таки вийде провести вибори без маніпуляцій.
І там вже буде все залежати що знову виберуть корупцію і нового месію який прикрасив торт, чи людину яка буде говорити про реальні речі.

Якщо виберуть нового месію то так і буде. Але за ці вибори месії 30 років уже заплатили дорогою ціною може нарешті навчило.

А що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не пропонує варіант море зброї та ембарго. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.

Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини то є інше оточення зацікавлене у війні.
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08.11.2024 10:36 Відповісти
Гарантии это как ?
Это дать русским *****, когда они снова нападут ?
Так почему они сейчас этого сделают ?
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07.11.2024 22:38 Відповісти
А готуватись до шашликів пропонував владєлєц ліпєцкой фабрікі?🤔
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07.11.2024 22:40 Відповісти
Припинення вогню - це винос клоуна і його шобли. ЗЄля вже зрозумів це і забув про свій «самміт миру».
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07.11.2024 22:46 Відповісти
Проблема в тому чи не появиться на нових виборах новий месія-паротяг, який протягне тих самих до влади або їх людей, помічників, директорів їх фірм і т.д. і знову прийдемо до того ж корита тільки вже з новими обличчями. Що відбувається всі 30 років.

Україну можуть спасти тільки механізм проміжних виборів коли парламент і президента обирають в різні проміжки і скоротити час до 4 років. Щоб в середині сроку була оцінка роботи виборцями на виборах. Та обмежити максимальну кількість обраних від однієї партії 180 чол з 450.....

,та і взагалі скоротити парламент тому що не потрібна така кількість депутатів при пропорційних списках а мажоритарка себе повінстю дискредитувала.
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07.11.2024 22:57 Відповісти
Звиздить зі сцени одне, а в житті робить зовсім протилежне. Вже навіть вибори повних ходом готуються. Значить за півроку викинуть кацапів з України, закінчать війну, і проведуть вибори? Чи підпишуть умови Пуйла, і дістануть тимчасове перемир'я? Ось так просто.
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07.11.2024 22:48 Відповісти
Жодних поступок без гарантій і договорів. У нас вже був Будапештський меморандум, Мінськ-1-2, це тупо фейкова грамота. Якщо ми втрачаємо міста і частину території світ має заплатити якусь дрібничку за те, що його перестануть напружувати невигідними санкцями, вимогами поставки зброї і так далі. Корейський сценарій це максимальна червона лінія на яку можна піти.
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07.11.2024 23:15 Відповісти
Знову на трибуну вийшло брехло, яке заборонило своїй армії стріляти, яке відвело ЗСУ з підготовлених укрівплень в чисте поле, яке розмінувало перед ворогом мінні поля, щоб вони не постраждали, а зароблені гроші попередників, що призначалися на виготовлення ракет, зарив в асфальт і поставив нарід України голим і босим проти підготовленого ворога, який їх гвалтував, вбивав, грабував..., а це Хрипливе Гундосне, бородате, їздило із іноземними делегаціями фоткатися в Бучу, показуючи ніби воно там було з нарідом, який обдурив і яким воно прикрилося.
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08.11.2024 08:49 Відповісти
пздць блть прозрів чувак
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08.11.2024 09:26 Відповісти
Наприклад - ось цей "лідер"?

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08.11.2024 09:33 Відповісти
Так вони мають з кого приклад брати. Якась зелена падла теж казала - ''просто пєрєстать стрєлять'', забороняла відстрілюватися у відповідь.
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08.11.2024 09:48 Відповісти
Ви, Секлето Пилипівно, щось інше, а ми - щось інше........... ВИБОРИ !!!
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08.11.2024 09:55 Відповісти
Викликайте санітарів, у пана пігулки закінчилися 😁 ну чи біле сипуче 🧂.
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08.11.2024 10:43 Відповісти
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
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08.11.2024 11:02 Відповісти
Вєня, усьо путьом, головне
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08.11.2024 11:09 Відповісти
судячи з усього, в цей момент виголошення цієї промови він на мить забув про Порошенка і більш-менш реалістично оцінив підписані в Мінську протоколи...
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08.11.2024 12:50 Відповісти
ЛОГИКА ИДИОТА:
"припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету"
А без "припинення вогню" они готовиться к оккупации НЕ будут?
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08.11.2024 13:51 Відповісти
 
 