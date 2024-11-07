Зеленський: Деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що припинення вогню без гарантій безпеки Росія використає для підготовки до подальшої окупації України.

Про це глава Української держави заявив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви пам’ятаєте, що припинення вогню було у 2014 році, коли окупували наш Крим та частину Донбасу. Завершилося це підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету", - сказав Зеленський.

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Він відзначив, що сьогодні серед певних лідерів держав з’явилася "небезпечна риторика" про необхідність припинити вогонь без жодних гарантій для України.

"Просто припинення вогню – це модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут (на саміті у Будапешті. – Ред.), від Бразилії, Китаю і важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації", - зауважив Президент.

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Він нагадав, що після припинення вогню 2014 року пропонувалося наступним кроком не припинити війну, а хоча б провести обмін полоненими, але навіть цього не відбулося. "Люди в тюрмах вже десять років", - підкреслив Зеленський.

Тому розмови про припинення вогню без належних гарантій безпеки Президент назвав непрофесійними і безвідповідальними. "Повинен бути чіткий план", - підкреслив Зеленський.