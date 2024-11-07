Зеленський: Деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що припинення вогню без гарантій безпеки Росія використає для підготовки до подальшої окупації України.
Про це глава Української держави заявив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ви пам’ятаєте, що припинення вогню було у 2014 році, коли окупували наш Крим та частину Донбасу. Завершилося це підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету", - сказав Зеленський.
Він відзначив, що сьогодні серед певних лідерів держав з’явилася "небезпечна риторика" про необхідність припинити вогонь без жодних гарантій для України.
"Просто припинення вогню – це модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут (на саміті у Будапешті. – Ред.), від Бразилії, Китаю і важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації", - зауважив Президент.
Він нагадав, що після припинення вогню 2014 року пропонувалося наступним кроком не припинити війну, а хоча б провести обмін полоненими, але навіть цього не відбулося. "Люди в тюрмах вже десять років", - підкреслив Зеленський.
Тому розмови про припинення вогню без належних гарантій безпеки Президент назвав непрофесійними і безвідповідальними. "Повинен бути чіткий план", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Не лох 42 рочки...да да
Ви ходить цим він де-факто визнав , що розвів ЗЕ-скот у 2019
А то що?
Трампу простіше прикопати Україну, як какашку, і зробити вигляд, що так і було.
А ви, дивлюсь , кацапів підтримуєте
Кудись поділася... А - її знищили.
Яким боком Трамп до проблем Європи?
Тим більше до її дупи.
Не його особисті проблеми Трамп просто аідкидає і вирішує найпростішим чином.
Самий простий спосіб - примусити до поступок, не дати нічого і ігнорувати до зникнення.
Що? Зброя потрібна?
А що це за армія така без зброї?
Тіште себе далі лозунгами. Тільки не примушуйте інших розділяти ваші марення.
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
Будапештський меморандум був укладений 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". До американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму". Решту, те, що записано в меморандумі, наші партнери виконали.
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні"?
"Нє-а, я шлєпер з кварталу"
У Зеленського точно замість голови пуста макітра.
Сам же теревенив про "простоперестатьстрелять".
Бо коли він став писати Зеленському тексти - стало зовсім погано.
Інколи краще грати на піаніно - Зеленський розумніше виглядав би
Коли Зеленьський маючи безмежний об'єм сірої маси в голові ніс саме таку ж саму пургу про " пєрєстать стрєлять", і " вайна вігадна Порошенку" і " дагаваріца пасрєдінє".
І прокладати дороги для загарбника не пропонують.
І знімати клістрони з ППО не наказують.
І звільняти головнокомандувача у розпал війни не вимагають.
Якщо Україні дадуть 5 років миру, треба використати його по максимуму, для накопичення озброєння тоді раша більше ніколи не нападе. Вони напали тільки тому, що в нас не було чим давати відсіч. ППО та авіація старі, ракет не було, відстала піхотна армія.
До того був розрахунок на агентурну мережу Медведчука-Сівковича, судячи із всього за що були арешти орківських керівників спецслужб, їм виділили 10 млрд. на підкуп як військових так і політиків для саботажу.
І там вже буде все залежати що знову виберуть корупцію і нового месію який прикрасив торт, чи людину яка буде говорити про реальні речі.
Якщо виберуть нового месію то так і буде. Але за ці вибори месії 30 років уже заплатили дорогою ціною може нарешті навчило.
А що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не пропонує варіант море зброї та ембарго. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.
Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини то є інше оточення зацікавлене у війні.
Это дать русским *****, когда они снова нападут ?
Так почему они сейчас этого сделают ?
Україну можуть спасти тільки механізм проміжних виборів коли парламент і президента обирають в різні проміжки і скоротити час до 4 років. Щоб в середині сроку була оцінка роботи виборцями на виборах. Та обмежити максимальну кількість обраних від однієї партії 180 чол з 450.....
,та і взагалі скоротити парламент тому що не потрібна така кількість депутатів при пропорційних списках а мажоритарка себе повінстю дискредитувала.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14?fbclid#Text
"припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету"
А без "припинення вогню" они готовиться к оккупации НЕ будут?